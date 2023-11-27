В наши дни в области наук о природе происходит процесс, имеющий огромную важность: применение методов одних наук к другим и синтетическое объединение различных наук воедино. Так все плотнее и плотнее связываются математика, физика, химия, биология и т. д. Но есть области науки, куда с огромными трудностями проникают лучи этого благодетельного синтеза. Ряд наук с огромным упорством отстаивает свою независимость, охраняет свои многолетние позиции и границы, несмотря на все учащающиеся атаки «противников» — накопление новых фактов, открытие новых законов. В то же время где-то в глубоком подполье, в подземных пластах человеческой мысли, мало-помалу накапливаются наблюдения огромной важности и созревают первоначальные порывы грандиозных обобщений будущего. И если кто-то, стоя на поверхности этого оживающего океана, зло и остро смеется над потугами связать мир астрономических и мир биологических явлений, то в глубине человеческого сознания уже много тысячелетий зреет вера, что эти два мира, несомненно, связаны один с другим.

И эта вера, постепенно обогащаясь наблюдениями, переходит в знание. Нас перестают уже удивлять самые поразительные факты, самые поразительные открытия. Теперь мы можем сказать, что в науках о природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и чувство мира как неделимого целого никогда не достигали той ясности и глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни. Но наука о живом организме и его проявлениях пока еще чужда расцвету этой универсальной идеи единства всего живого со всем мирозданием. Создается впечатление, что органический мир словно вырван из природы, поставлен насильно над нею и вне ее. Для живого, согласно такому воззрению, существует только одна среда — само живое. С окружающим же миром — всею природою — оно может как бы не считаться, ибо живое — победитель мертвого. И при таком воззрении живое перестает быть реальностью и становится подобным абстракции, геометрической форме или математическому знаку.

Чижевский Александр - Земля и Космос - Земное эхо космических бурь

3-е изд.

М.: Академический проект, 2020

Серия "Философские технологии: философия космизма"

ISBN 978-5-8291-3381-8

Чижевский Александр - Земля и Космос - Земное эхо космических бурь - Оглавление

Предисловие автора

Глава I КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ И ПУЛЬСЫ ВСЕЛЕННОЙ

Глава II ФАНТАЗИИ И ПРОВИДЕНИЯ ДРЕВНИХ

Глава III ПОИСКИ ЗАГАДОЧНЫХ СВЯЗЕЙ

Глава IV ВИХРИ СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ

Глава V СПАЗМЫ ЗЕМЛИ В ОБЪЯТИЯХ СОЛНЦА

Глава VI ВОЛНЫ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ

Глава VII ЦЕЛЬ НАУКИ — ПРОГНОЗ

Глава VIII ЗЕМНЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК

Глава IX ПИКИ ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Глава X УТРАЧЕННОЕ РАВНОВЕСИЕ И СПАСИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН

Послесловие автора

Литература