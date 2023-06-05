Данная работа посвящена анализу современного состояния западной философии религии. Объектом рассмотрения становятся прежде всего наиболее влиятельные философско-религиозные концепции, созданные в 70—80־е годы.

Философия религии традиционно является одной из важнейших сфер философско-теоретической деятельности. В то же время некоторые ее разновидности выполняют важные функции в рамках теологического комплекса западных христианских конфессий и соответственно оказывают значительное влияние на религиозную жизнь в странах Запада.

Весьма заметная роль философии религии в современной философии, а также в духовно-идейной и идеологической жизни развитых капиталистических стран обусловливает потребность в попытке целостного анализа западной философии религии на нынешнем этапе ее существования. Такая потребность диктуется также явным недостатком работ в советской и зарубежной марксистской литературе, которые были бы ориентированы на анализ западной философии религии как специфического идейно-теоретического образования. Достаточно упомянуть в связи с этим, что советские философско-энциклопедические издания не содержат статей, посвященных специально философии религии как определенному целостному явлению. В то же время следует отметить, что некоторые философско-религиозные концепции и проблемы рассматриваются в контексте работ Я. я. Вейша, В. И. Гараджи, Б. Л. Губмана, П. С. Гуревича, А. С. Колесникова, Б. Ю. Кузмицкаса, Н. А. Лисовенко, Г. К- Лунева, К. И. Никонова, А. С. Попова, А. А. Радугина, А. Д. Сухова, А. Н. Типсиной, Д. М. Угриновича, Н. С. Юлиной и др. 1

Юрий Анатольевич Кимелев - Современная западная философия религии

Москва: Мысль, 1989. – 285 с.

ISBN 5-244-00232-5

Юрий Анатольевич Кимелев - Современная западная философия религии - Содержание

Введение

§ 1. Философия религии как особый тип философствования

§ 2. Характерные особенности современной западной философии религии .

§ 3. Основные формы философии религии .

Часть I. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Глава первая. Философия языка религии § 1. «Лингвистический поворот» в философии религии § 2. Философский антитеологический эмпиризм § 3. Философские экспликации смысла языка религии § 4. Некоторые итоги

Глава вторая. Эпистемологическое изучение религиозных верований § 1. Методологическое обоснование философско-эпистемологических исследований религии § 2. Определение категориальной принадлежности религиозных верований § 3. Проблемы обоснования, оправдания и рациональности религиозных верований

Глава третья. Философский функциональный анализ религии. Религия как выражение жизненных интересов человека § 1. Объект религии § 2. Религиозное мировоззрение § 3. Некоторые общие замечания

Глава четвертая. «Религиозный опыт» в философско-религиозном понимании § 1. Обычный религиозный опыт § 2. Феномен мистицизма в философско-религиоведческом осмыслении

Глава пятая. Философские концепции религиозной веры § 1. Философские «модели» иудео-христианской веры § 2. «Вера» как общерелигиозный феномен

Глава шестая. Философия религии и религиоведение § 1. Феноменология религии § 2. История религии § 3. Герменевтика и религиоведение § 4. Философия и религиоведение в концепции Н. Смарта

Некоторые заключительные замечания

Часть II. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Глава седьмая. Общие характеристики философской теологии § 1. Конфессиональная и внеконфессиональная философская теология § 2. Метатеологические функции философской теологии § 3. Главные задачи философского богопознания

Глава восьмая. Основные типы современных философских учений о боге § 1. Современный философский теизм § 2. Внеконфессиональные философско-теологические поиски § 3. Некоторые итоги

Заключение

Примечания