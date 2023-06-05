Кимелев - Современная западная философия религии
Данная работа посвящена анализу современного состояния западной философии религии. Объектом рассмотрения становятся прежде всего наиболее влиятельные философско-религиозные концепции, созданные в 70—80־е годы.
Философия религии традиционно является одной из важнейших сфер философско-теоретической деятельности. В то же время некоторые ее разновидности выполняют важные функции в рамках теологического комплекса западных христианских конфессий и соответственно оказывают значительное влияние на религиозную жизнь в странах Запада.
Весьма заметная роль философии религии в современной философии, а также в духовно-идейной и идеологической жизни развитых капиталистических стран обусловливает потребность в попытке целостного анализа западной философии религии на нынешнем этапе ее существования. Такая потребность диктуется также явным недостатком работ в советской и зарубежной марксистской литературе, которые были бы ориентированы на анализ западной философии религии как специфического идейно-теоретического образования. Достаточно упомянуть в связи с этим, что советские философско-энциклопедические издания не содержат статей, посвященных специально философии религии как определенному целостному явлению. В то же время следует отметить, что некоторые философско-религиозные концепции и проблемы рассматриваются в контексте работ Я. я. Вейша, В. И. Гараджи, Б. Л. Губмана, П. С. Гуревича, А. С. Колесникова, Б. Ю. Кузмицкаса, Н. А. Лисовенко, Г. К- Лунева, К. И. Никонова, А. С. Попова, А. А. Радугина, А. Д. Сухова, А. Н. Типсиной, Д. М. Угриновича, Н. С. Юлиной и др. 1
Юрий Анатольевич Кимелев - Современная западная философия религии
Москва: Мысль, 1989. – 285 с.
ISBN 5-244-00232-5
Юрий Анатольевич Кимелев - Современная западная философия религии - Содержание
Введение
§ 1. Философия религии как особый тип философствования
§ 2. Характерные особенности современной западной философии религии .
§ 3. Основные формы философии религии .
Часть I. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Глава первая. Философия языка религии
§ 1. «Лингвистический поворот» в философии религии
§ 2. Философский антитеологический эмпиризм
§ 3. Философские экспликации смысла языка религии
§ 4. Некоторые итоги
Глава вторая. Эпистемологическое изучение религиозных верований
§ 1. Методологическое обоснование философско-эпистемологических исследований религии
§ 2. Определение категориальной принадлежности религиозных верований
§ 3. Проблемы обоснования, оправдания и рациональности религиозных верований
Глава третья. Философский функциональный анализ религии. Религия как выражение жизненных интересов человека
§ 1. Объект религии
§ 2. Религиозное мировоззрение
§ 3. Некоторые общие замечания
Глава четвертая. «Религиозный опыт» в философско-религиозном понимании
§ 1. Обычный религиозный опыт
§ 2. Феномен мистицизма в философско-религиоведческом осмыслении
Глава пятая. Философские концепции религиозной веры
§ 1. Философские «модели» иудео-христианской веры
§ 2. «Вера» как общерелигиозный феномен
Глава шестая. Философия религии и религиоведение
§ 1. Феноменология религии
§ 2. История религии
§ 3. Герменевтика и религиоведение
§ 4. Философия и религиоведение в концепции Н. Смарта
Некоторые заключительные замечания
Часть II. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ
Глава седьмая. Общие характеристики философской теологии
§ 1. Конфессиональная и внеконфессиональная философская теология
§ 2. Метатеологические функции философской теологии
§ 3. Главные задачи философского богопознания
Глава восьмая. Основные типы современных философских учений о боге
§ 1. Современный философский теизм
§ 2. Внеконфессиональные философско-теологические поиски
§ 3. Некоторые итоги
Заключение
Примечания
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