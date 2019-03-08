Пренебрегаемым автором был Уильям Ралф Инг (Inge), родившийся в 1860 г. в семье проректора Ворчестерского колледжа Оксфордского университета Уильяма Инга и Сюзанны Чартон, дочери кливлендского архидиакона (епархия англиканской церкви в Йорке). Учился он в знаменитом Итонском колледже (удостоившись ворчестерской стипендии) и в Королевском колледже Кембриджа (получив многие отличия на отделении античной литературы), а в 1888 г. начал тьюторство в Оксфорде, получив посвящение в диаконский сан Англиканской Церкви.

В том же году им были опубликованы «Итонская латинская грамматика» и «Римское общество эпохи Цезаря». И это все, что предшествовало интересующей нас книге: «Христианский мистицизм, рассмотренный в восьми лекциях перед аудиторией Оксфордского университета» (1899). Первая лекция была посвящена общим характеристикам мистицизма, вторая – мистицизму в Библии, третья и четвертая – христианскому платонизму и «спекулятивному мистицизму», пятая и шестая – мистицизму практическому и молитвенному, две последние – «природному мистицизму» и символизму (с добавлением в книге нескольких приложений, одно из которых и содержит «коллекцию» определений мистицизма).

Христианский платоник Инг прожил мафусаилов век (†1954), за который им было опубликовано более 35 книг, внесен вклад в многообразные общественно-культурные мероприятия и получено прозвище «мрачного декана» (кажется, за негативную оценку понятия прогресса). Самыми значительными его публикациями считаются «Вера» (1900), «Истина и ложь в религии» (1906) и особенно «Философия Плотина» (1918). Но нас интересуют только оксфордские лекции о мистицизме, и по праву: до Инга «аккумулятивной работы» в этой области не проводил. Но это, конечно, не значит, что она была только областью практики, не становясь и предметом рефлексии.

Философия религии - аналитические исследования - 2017. Т. 1. № 1

Институт философии РАН, 2017

ISSN 2587-683X

Философия религии - аналитические исследования - 2017. Т. 1. № 1 - Содержание

От редколлегии

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ

В.К. Шохин. Определения мистического: первый опыт экспозиции

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

А.Р. Фокин. Концепции «единения», «растворения» и «обожения» в мистике св. Максима Исповедника

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУРСЫ

М. Стобер. Компаративные исследования мистицизма (пер. с англ. Т. Малевич)

ТЕКСТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Р.В. Псху. Структура мистического опыта в вишнуитской веданте

Ямуначарья. Стотра-ратна (пер. с санскрита и коммент. Р. Псху)

И.Р. Насыров. Ал-Газали о прорыве к трансцендентному миру

Абу Хамид аль-Газали. Фрагменты из «Возрождения религиозных наук» (пер. с арабского и коммент. И. Насырова)

А.К. Судаков. Метафора духовного ока в религиозном умозрении Франца Баадера

Франц Ксавер фон Баадер. Об отношении знания к вере (пер. с нем. и коммент. А. Судакова)

РЕЦЕНЗИИ

Т.С. Самарина. Первая репрезентация концепций мистического опыта в отечественной историографии

В.В. Слепцова. Тетраграмматон и философия ХХ века

Философия религии - аналитические исследования - 2017. Т. 1. № 1 - От редколлегии

Настоящий журнал является «прямым наследником» монументального международного периодического издания Института философии РАН «Философия религии: Альманах», который издавался раз в два года в 2006–2015 гг. Альманах был фактически одним из первых опытов в России большой специализированной философской периодики, предполагавшей инициацию новой для нее, но давно развивавшейся за рубежом области философии, тесно граничащей со смежными «науками о религии» и «науками о духе». Журнал же отличается от своего предшественника в целом ряде параметров. Во-первых, это новая, в четыре раза большая периодичность. Во-вторых, это новый уровень экспертизы материалов: каждый из них проходит двойное «слепое рецензирование». В-третьих, это наличие постоянных рубрик, из которых остаются только две прежние, включающие, соответственно, тексты философско-религиозной классики и их интерпретации и размышления над книгами. В-четвертых, и это, пожалуй, самый важный момент, номера журнала являются строго тематическими.

Эта новизна отражает объективную динамику: речь идет уже не о том, чтобы показать, что философия религии является непривычной для отечественной аудитории, но совершенно законной областью философии (это стало очевидным не без «доказательств» со стороны того же Альманаха), а чтобы уже выделять отдельные составляющие религиозной реальности как объекты философского и историко-философского анализа. Заслуживает комментария название журнала, точнее говоря, его подзаголовок. Если альманах ключевых слов этого подзаголовка не содержал, но создавался совместными усилиями Института философии и англо-американского Общества христианских философов, которое фактически можно назвать обществом аналитической теологии, то «аналитические исследования», которые позиционируются здесь, связаны не с конкретной «философской конфессией» (и еще меньше с «географией»), но отражают скорее стиль работы авторов журнала над идеями и текстами.

Представляемый первый номер журнала посвящен «Религии и мистическому опыту», и эта его тематическая аффилиация не является случайной. С точки зрения исторической здесь можно проследить связи с темой большой и, главное, резонансной международной конференции «Философия и мистический опыт: современные подходы и исторические контексты» (г. Москва, Институт философии РАН, 22–24 мая 2014 г.), материалы которого были опубликованы в последнем выпуске Альманаха, вследствие чего «правонаследные отношения» двух периодических изданий демонстрируются вполне наглядно. А с точки зрения логической актуальна проблема выяснения соотношений мистического опыта и мистицизма (которые, как правило, воспринимаются в качестве синонимов), а также мистического опыта и религиозного опыта как такового. Обозначенная конференция завершалась круглым столом, в ходе которого поднимался вопрос о том, можно ли считать мистический опыт как бы смысловой концентрацией религии, может ли он быть только элитарным или доступным и каждому религиозному субъекту и даже соотносятся ли оба эти «опыта» как концентрические круги или как пересекающиеся (что предполагает возможность и нерелигиозного мистического опыта). В некоторых материалах этого номера содержатся эксплицитные и «остенсивные» ответы и на эти вопросы.

Философия религии - аналитические исследования - 2018. Том 2. № 1

Институт философии РАН, 2018

ISSN 2587-683Х

Философия религии - аналитические исследования - 2018. Том 2. № 1 - Содержание

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ

П.Г. Носачев. Многообразие мистического: «мистика» и «мистицизм» в западном эзотеризме конца XIX – начала XX века

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Айан Алмонд. Божественная необходимость, Божественные иллюзии: предварительные замечания к сравнительному изучению Майстера Экхарта и Ибн аль-Араби (пер. с англ. и коммент. иер. Евгения Шилова)

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУРСЫ

И.Г. Гаспаров. «Sensus divinitatis» и «мистическое восприятие»: две модели эпистемического оправдания религиозных убеждений

Стивен Гримм. Логика мистицизма (пер. с англ. и коммент. В. Слепцовой)

ТЕКСТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

К.В. Карпов. Основные понятийные схемы мистической теологии Бонавентуры (трактат «О тройственном пути)

Бонавентура. О тройственном пути (или о воспламенении любви) (пер. с лат. и коммент. К. Карпова)

А.А. Лукашев. «Я – Истина» Мансура ал-Халладжа в понимании Шабистари и Икбала

«Я – Истина» в «Цветниках тайны» Шабистари и Икбала (пер. с перс. и коммент. А. Лукашева)

РЕЦЕНЗИИ

П.Б. Михайлов. Мистицизм и теология в наследии Анри де Любака

А.В. Апполонов. От Бёме к Гегелю и обратно

Н.А. Редин. Мистико-аскетическое наследие св. Иоанна Кассиана: новый этап в современных исследованиях

Философия религии - аналитические исследования - 2018. Т. 2. № 2

Институт философии РАН, 2018

ISSN 2587-683Х

Философия религии - аналитические исследования - 2018. Т. 2. № 2 - Содержание

ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ

В.К. Шохин. Самоочевидно ли «откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

И.С. Вевюрко. Пророческое вдохновение в Ветхом Завете: древнейшая интерпретация в свете современных исследований

В.Н. Белов. Автономия разума и религия Откровения в философии религии Германа Когена

М.А. Пылаев. Откровение как Слово Бога в контексте философских дискурсов у Карла Барта

СОВРЕМЕННЫЕ ДИСКУРСЫ

Ричард Суинберн. Откровение (пер. с англ. и коммент. иерея Евгения Шилова)

ТЕКСТЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

И.Р. Насыров. Откровение в исламе

Абу Хамид аль-Газали. Фрагменты из «Возрождения религиозных наук» (Ихйа’ ‘улум ад-дин) (пер. с араб. и коммент. И.Р. Насырова)

А.К. Судаков. Мартин Лютер и Ветхий Завет

Мартин Лютер. Предисловие к Ветхому Завету (1523) (пер. с нем. и коммент. А.К. Судакова)

Мартин Лютер. Назидание, как христианам примириться с Моисеем (1525) (пер. с нем. и коммент. А.К. Судакова)

РЕЦЕНЗИИ