Философия религии - Альманах 2008—2009

Отв. ред. В. К. Шохин / Ин-т философии РАН. — М.: Языки славянских культур , 2010. — 528 с.

ISBN 978-5-9551-0364-8

Философия религии - Альманах 2008—2009 - Содержание

От редколлегии

I. Философия религии как философская дисциплина

Шохин В.К. «Философия религии»: становление авторефлексии

Шеффлер Р. Понимать религии - оценивать религии (пер. А.К. Судакова)

Каспер Б. Что может называться «феноменологией религии»? Попытка прояснения (пер. М.Л. Хорькова)

II. Современный философский теизм

Суинберн Р. Аргумент от законов природы: новое осмысление (пер. А.Б. Толстова)

Крэйг У. Каламический космологический аргумент (пер. Е.В. Косиловой)

Коллинз Р. Свидетельства в пользу тонкой настройки (пер. Е.В. Косиловой)

Пайк Н. Современный взгляд на проблему предведения (пер. Е.В. Косиловой)

Адамс Р. Запахи, цвета и Бог (пер. А.И. Кырлежева)

Элстон У. Религиозный опыт как восприятие Бога (пер. А.И. Кырлежева)

Плантинга А. Реформатское возражение против естественной теологии (пер. А.Б. Толстова)

Шахов М.О. Правилен ли «принцип Юма»?

Шохин В.К. Теизм, постмодернистские похороны метафизики и индийская атмавада

III. Из истории естественной теологии

Эндерс М. Мышление о непревзойденном: двойная нормативность онтологического понятия Бога (пер. М.Л. Хорькова)

IV. Переводы классики

Гуго Сен-Викторский о двух видах теологии (предисловие, перевод с латыни и комментарий А.Р. Фокина)

Резвых П.В. Первый набросок философской теологии Ф.В.Й. Шеллинга

Шеллинг Ф.В.Й. Штуттгартские частные лекции (предисловие, перевод с немецкого и комментарий П.В. Резвых)

V. Публикации и архив

Протоиерей Иоанн Скворцов. Лекции по философии религии (Часть 2) (предисловие и издание рукописи Н.А. Куценко)

Зубова М.В. Василий Зубов как религиозный мыслитель

Зубов В.П. Митра и Анахита (подготовка текста А.М. Шишкова)

VI. Рецензии и размышления над книгами

Михайлов П.Б. Вопросы византийской философии: новая книга В.М. Лурье

Диакон Павел Сержантов. Так называемые полупелагианские споры

Фокин А.Р. Новое исследование христологической системы Севира Антиохийского

Гаджикурбанов А.Г. «Проблема зла и теодицея»

Шохин В.К. Перечитывая Льюиса

Пименов С.С. Кембриджское введение в постмодернистскую теологию

VII. События

Семинар «Философия религии -

Теология - Религиоведение»

Философско-богословский рождественский семинар

Об авторах