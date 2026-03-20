Философия религии - Альманах 2008—2009

Category: Philosophy, Religious Studies

Отв. ред. В. К. Шохин / Ин-т философии РАН. — М.: Языки славянских культур , 2010. — 528 с.

ISBN 978-5-9551-0364-8

Философия религии - Альманах 2008—2009 - Содержание

От редколлегии

I. Философия религии как философская дисциплина

  • Шохин В.К. «Философия религии»: становление авторефлексии

  • Шеффлер Р. Понимать религии - оценивать религии (пер. А.К. Судакова)

  • Каспер Б. Что может называться «феноменологией религии»? Попытка прояснения (пер. М.Л. Хорькова)

II. Современный философский теизм

  • Суинберн Р. Аргумент от законов природы: новое осмысление (пер. А.Б. Толстова)

  • Крэйг У. Каламический космологический аргумент (пер. Е.В. Косиловой)

  • Коллинз Р. Свидетельства в пользу тонкой настройки (пер. Е.В. Косиловой)

  • Пайк Н. Современный взгляд на проблему предведения (пер. Е.В. Косиловой)

  • Адамс Р. Запахи, цвета и Бог (пер. А.И. Кырлежева)

  • Элстон У. Религиозный опыт как восприятие Бога (пер. А.И. Кырлежева)

  • Плантинга А. Реформатское возражение против естественной теологии (пер. А.Б. Толстова)

  • Шахов М.О. Правилен ли «принцип Юма»?

  • Шохин В.К. Теизм, постмодернистские похороны метафизики и индийская атмавада

III. Из истории естественной теологии

  • Эндерс М. Мышление о непревзойденном: двойная нормативность онтологического понятия Бога (пер. М.Л. Хорькова)

IV. Переводы классики

  • Гуго Сен-Викторский о двух видах теологии (предисловие, перевод с латыни и комментарий А.Р. Фокина)

  • Резвых П.В. Первый набросок философской теологии Ф.В.Й. Шеллинга

  • Шеллинг Ф.В.Й. Штуттгартские частные лекции (предисловие, перевод с немецкого и комментарий П.В. Резвых)

V. Публикации и архив

  • Протоиерей Иоанн Скворцов. Лекции по философии религии (Часть 2) (предисловие и издание рукописи Н.А. Куценко)

  • Зубова М.В. Василий Зубов как религиозный мыслитель

  • Зубов В.П. Митра и Анахита (подготовка текста А.М. Шишкова)

VI. Рецензии и размышления над книгами

  • Михайлов П.Б. Вопросы византийской философии: новая книга В.М. Лурье

  • Диакон Павел Сержантов. Так называемые полупелагианские споры

  • Фокин А.Р. Новое исследование христологической системы Севира Антиохийского

  • Гаджикурбанов А.Г. «Проблема зла и теодицея»

  • Шохин В.К. Перечитывая Льюиса

  • Пименов С.С. Кембриджское введение в постмодернистскую теологию

VII. События

  • Семинар «Философия религии -

  • Теология - Религиоведение»

  • Философско-богословский рождественский семинар

Об авторах

Added 20.03.2026
Author AlexDigger
