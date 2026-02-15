Учебник написан коллективом авторов на основе чтения ими авторских курсов философии в различных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Книга предназначена прежде всего для студентов и соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к курсу философии. Вместе с тем учебник подготовлен авторами с некоторым запасом. Сегодня на разных факультетах университетов, в вузах различного профиля изучаются разные по объему курсы философии, предлагаются различные подходы к преподаванию этой дисциплины: с акцентом на историю философии или систематическое рассмотрение ее проблем. Кроме того, в наши дни гораздо больше студентов выбирают такие специальности, как экономика, социология, право, политология, в связи с чем им полезно ознакомиться с философской проблематикой своих дисциплин. Упомянутый выше запас в содержании учебника позволяет преподавателям выбрать из него те разделы, которые больше соответствуют объему и целям курса, а также профилю вуза. В полном объеме учебник ориентирован на годовой курс философии.

Каждый человек вовсе не обязан быть философом в профессиональном смысле слова и не обязан изучать философию, но он обязан быть умным. Обязан сам всегда и во всем доходить до сути дела, обязан знать самого себя и свое место в мире, чувствовать свою ответственность за все беды и несчастья окружающих. И в этом смысле он обязан жить, философствуя. Только тогда он будет соответствовать своему человеческому призванию. Люди, для того чтобы быть людьми, должны философствовать. Изучая философию, мы закрепляем в себе наше истинно человеческое измерение. Именно философию, потому что никакое другое теоретическое учение не говорит о самом главном: как быть человеком. Философия, которую вам предстоит изучать, — это не система записанных представлений о мире, человеке, обществе, истории, а способ самосозидания человека. Философия конструктивна по отношению к нашим усилиям быть людьми.

В основе философии, как и в основе религии, лежит представление о том, что у человека есть две жизни, вернее, два режима бытия. Философ — это такой человек, который считает, что наш повседневный мир забот и дел - это еще не весь мир, что есть другая жизнь, более истинная, более настоящая. Мы только иногда впадаем в нее — когда любим, когда творим, когда делаем добрые дела, когда стараемся жить как люди, а не как заведенные мыслящие машины. В этой жизни мы поражаемся красоте и загадочности мира, в ней мы знаем, что ничего не предопределено, и есть чудо, способное изменить нашу жизнь, в этой жизни мы волнуемся, помним, любим и живем вечно. Философия - это попытка разбудить человека, разбудить в прямом смысле этого слова, ибо большинство людей спят, погрузившись в свои мелочные дела и заботы, и не подозревают о существовании другой, истинной жизни, другого режима бытия, когда человек действительно живет, а не прозябает в скуке повседневного унылого существования.

У древнегреческого философа Платона есть прекрасный образ пещеры. Большинство людей, говорил он, подобны связанным узникам, которые сидят в пещере спиной к выходу. Они видят перед собой на стене только тени проходящих сзади людей, проезжающих повозок, и им кажется, то, что они видят — это и есть истинный и единственно возможный мир. Если их повернуть лицом к свету, к истинному миру, они зажмурятся и отвернутся, не признают его. В этом смысле философия занимается тем же самым, чем занимаются искусство и религия. Только в отличие от искусства философия прежде всего обращается не к чувствам, а к разуму, а в отличие от религии она считает, что другая, истинная, бодрствующая жизнь возможна здесь и сейчас, в этом мире, и что это не потусторонний идеал, возможный только после божественного преображения мира. Но как и религия, как и искусство, философия считает своим главным делом спасение человека, философия — это учение о спасении: как жить человеку, чтобы остаться человеком, как сохранить свое человеческое достоинство перед постоянными социальными бурями и катаклизмами, перед лицом неизбежности смерти.