Предлагаемый вниманию читателей учебник представляет введение в философию, излагает историю философии и рассматривает ее основные области. Знакомство с книгой позволит получить представление о предмете философии, о наиболее известных философских учениях прошлого и о состоянии современной философии.
Учебник написан коллективом авторов на основе чтения ими авторских курсов философии в различных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Книга предназначена прежде всего для студентов и соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к курсу философии. Вместе с тем учебник подготовлен авторами с некоторым запасом. Сегодня на разных факультетах университетов, в вузах различного профиля изучаются разные по объему курсы философии, предлагаются различные подходы к преподаванию этой дисциплины: с акцентом на историю философии или систематическое рассмотрение ее проблем. Кроме того, в наши дни гораздо больше студентов выбирают такие специальности, как экономика, социология, право, политология, в связи с чем им полезно ознакомиться с философской проблематикой своих дисциплин. Упомянутый выше запас в содержании учебника позволяет преподавателям выбрать из него те разделы, которые больше соответствуют объему и целям курса, а также профилю вуза. В полном объеме учебник ориентирован на годовой курс философии.
Авторы стремились изложить материал интересно и доступно. Но стремление к простоте при изучении философии имеет свои пределы, поскольку сама философия — далеко не простая вещь.
Учебник может быть также рекомендован тем, кто поступает в аспирантуру или изучает курс «История и философия науки» и готовится к сдаче кандидатского экзамена. По охвату материала книга соответствует таким курсам. Там же, где этого недостаточно, читателю поможет литература, рекомендованная для дополнительного чтения. Нынешнее издание дополнено источниками на иностранных языках.
Авторы посчитали нужным сопроводить изложение историко-философского и теоретического материала краткими сведениями («портретами») о жизни и творчестве западных и российских философов. Это позволило сделать историко-философский раздел учебника более полным, не только расширив информацию о персоналиях, но и экстраполировав историко-философскую тематику на разделы, построенные в проблемном ключе.
Философия - учебник
под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной.
6-е изд., перераб. и доп.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 848 с.
ISBN 978-5-9704-4394-1
Философия - учебник - Губин - Сидорина - Содержание
- Сведения об авторах
- Предисловие
- Введение
ЧАСТЬ I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ
Глава 1. Философия Востока
- Индийская философия
- Китайская философия
Глава 2. Античная философия
- Становление философии в Древней Греции
- Космогония и космология досократиков
- Античная философская классика: софисты, Сократ, Платон, Аристотель
- Философские направления поздней Античности: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм
- Неоплатонизм и завершение античной философской традиции
Глава 3. Средневековая философия Запада
- Патристика
- Учение Августина. Вещь сама по себе
- Северин Боэций. Судьба и поступок
- Псевдо-Дионисий Ареопагит
- Схоластика: начало дисциплинарного знания
- Онтологическое доказательство бытия Бога
- Универсалии и проблема имени
- Начало дисциплинарного разведения философии и теологии .
- Этика Абеляра: проблемы интенции
- Проблема универсалий: концептуализм
- Субстанция и субсистенция
- Структура теологии
- Схоластика: сумма истин
- Учение Фомы Аквинского. О сущем и существовании
- «Бритва Оккама»
- Глава 4. Арабо-мусульманская философия
- Глава 5. Философия эпохи Возрождения и Реформации
Глава 6. Философия Нового времени
- Сенсуализм
- Френсис Бэкон
- Томас Гоббс
- ДжонЛокк
- Джордж Беркли
- Дэвид Юм
- Рационализм
- РенеДекарт
- Блез Паскаль
- Бенедикт Спиноза
- Вильгельм Готфлиб Лейбниц
- Глава 7. Философия Просвещения
Глава 8. Немецкая классическая философия и философия Маркса
- Философия И. Канта
- Школа классического немецкого идеализма
- Иоганн Готлиб Фихте
- Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
- Георг Вильгельм Фридрих Гегель
- Карл Маркс
Глава 9. Постклассическая философия
- Артур Шопенгауэр. Апология пессимизма
- Серен Кьеркегор — рыцарь веры
- Фридрих Ницше. Философия сверхчеловека
- Вильгельм Дильтей. Проблема понимания истории
- Анри Бергсон. Новое измерение сознания
- Освальд Шпенглер. Три души истории
- Глава 10. Русская философия
ЧАСТЬ II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Глава 11. Онтология: проблема бытия в философии
- Карл Ясперс: экзистенция и трансценденция
- Трансцендирование
- Мартин Хайдеггер. Язык — дом бытия
- Николай Гартман. Построение реального мира
- Глава 12. Эпистемология
- Глава 13. Философия науки
ЧАСТЬ III. ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО
Глава 14. Философия истории
- Христианская философия истории
- Философия истории Нового времени
- Философия истории XX в
- Глава 15. Социальная философия
- Глава 16. Философия политики
- Глава 17. Философия права
- Глава 18. Философия экономики
- Глава 19. Философия труда
- Глава 20. Философия техники
ЧАСТЬ IV. ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
- Глава 21. Философская антропология
- Глава 22. Философия культуры
- Глава 23. Философия искусства
Глава 24. Классическая и современная философия религии
- Философские концепции Бога: классическая метафизика
- Доказательства бытия Бога
- Религиозный опыт
- Кризис традиционного теизма и Бог «после метафизики»
- Мартин Хайдеггер: деструкция метафизики
- Логический позитивизм: критический анализ языка религии
- Глава 25. Философия творчества
- Глава 26. Философия любви
ЧАСТЬ V. ФИЛОСОФИЯ XX-XXI в. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Глава 27. Прагматизм
- Чарльз Пирс как родоначальник прагматизма
- Уильям Джеймс и его гуманистическая философия человека
- Инструментализм Джона Дьюи
Глава 28. Аналитическая философия
- Становление аналитической философии (Г. Фреге, Б. Рассел, Дж. Мур)
- Людвиг Витгенштейн
- Дальнейшее развитие аналитической философии
- Глава 29. Феноменология
- Глава 30. Экзистенциальная философия
- Глава 31. Русская религиозная метафизика XX в
Глава 32. Философская герменевтика
- Герменевтика как практика и как теория
- Становление герменевтики как теории. Герменевтика как универсальная теория понимания
- Герменевтика как методология гуманитарного познания
- Герменевтика как философия
- Размежевание традиционной и философской герменевтики
- Герменевтическая философия после Гадамера
- Глава 33. Классический и современный психоанализ
- Глава 34. Философия кризиса
Глава 35. Постмодернизм
- Модерн и постмодерн
- Философско-теоретические истоки
- Критика «мышления идентичности» и «дифференция»
- Серийная событийность против «события бытия»
- «Смерть субъекта» и критика «метафизики»
- Параметры трансформации
- «Исчезновение социального» и симуляция
Именной указатель
Предметный указатель
Философия - учебник - Губин - Сидорина - Введение
Каждый человек вовсе не обязан быть философом в профессиональном смысле слова и не обязан изучать философию, но он обязан быть умным. Обязан сам всегда и во всем доходить до сути дела, обязан знать самого себя и свое место в мире, чувствовать свою ответственность за все беды и несчастья окружающих. И в этом смысле он обязан жить, философствуя. Только тогда он будет соответствовать своему человеческому призванию. Люди, для того чтобы быть людьми, должны философствовать. Изучая философию, мы закрепляем в себе наше истинно человеческое измерение. Именно философию, потому что никакое другое теоретическое учение не говорит о самом главном: как быть человеком. Философия, которую вам предстоит изучать, — это не система записанных представлений о мире, человеке, обществе, истории, а способ самосозидания человека. Философия конструктивна по отношению к нашим усилиям быть людьми.
В основе философии, как и в основе религии, лежит представление о том, что у человека есть две жизни, вернее, два режима бытия. Философ — это такой человек, который считает, что наш повседневный мир забот и дел - это еще не весь мир, что есть другая жизнь, более истинная, более настоящая. Мы только иногда впадаем в нее — когда любим, когда творим, когда делаем добрые дела, когда стараемся жить как люди, а не как заведенные мыслящие машины. В этой жизни мы поражаемся красоте и загадочности мира, в ней мы знаем, что ничего не предопределено, и есть чудо, способное изменить нашу жизнь, в этой жизни мы волнуемся, помним, любим и живем вечно. Философия - это попытка разбудить человека, разбудить в прямом смысле этого слова, ибо большинство людей спят, погрузившись в свои мелочные дела и заботы, и не подозревают о существовании другой, истинной жизни, другого режима бытия, когда человек действительно живет, а не прозябает в скуке повседневного унылого существования.
У древнегреческого философа Платона есть прекрасный образ пещеры. Большинство людей, говорил он, подобны связанным узникам, которые сидят в пещере спиной к выходу. Они видят перед собой на стене только тени проходящих сзади людей, проезжающих повозок, и им кажется, то, что они видят — это и есть истинный и единственно возможный мир. Если их повернуть лицом к свету, к истинному миру, они зажмурятся и отвернутся, не признают его. В этом смысле философия занимается тем же самым, чем занимаются искусство и религия. Только в отличие от искусства философия прежде всего обращается не к чувствам, а к разуму, а в отличие от религии она считает, что другая, истинная, бодрствующая жизнь возможна здесь и сейчас, в этом мире, и что это не потусторонний идеал, возможный только после божественного преображения мира. Но как и религия, как и искусство, философия считает своим главным делом спасение человека, философия — это учение о спасении: как жить человеку, чтобы остаться человеком, как сохранить свое человеческое достоинство перед постоянными социальными бурями и катаклизмами, перед лицом неизбежности смерти.
спасибо!