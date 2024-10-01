Философия - Учебное пособие

Учебник — сколь старый, столь и неблагодарный жанр, особенно когда речь идет о философии. Во-первых, поскольку философия существует примерно 2,5 тысячи лет, авторы любого руководства по этому предмету оказываются в длинном ряду предшественников, среди которых уже самых старых — Платона и Аристотеля — превзойти затруднительно. Во-вторых, философия, в отличие от большинства других форм знания, практически не устаревает: философские вопросы являются вечными, а это значит, что приходится конкурировать со всеми предшественниками и с каждым поколением увеличивать багаж, ничего не выкидывая и лишь добавляя. Наконец, в-третьих, среди типичных современных потребителей учебников философия имеет репутацию юродивого — одаренного безумца, говорящего вещи сколь яркие и любопытные, столь же непонятные и бесполезные.

Считать философов чудаками, а философию — архаичными атавизмом, полным мудрых и непрактичных мыслей, давно стало социальной нормой. Разговор с философом — это или от безделья, или от безысходности: когда все нормальные способы не помогли и ученые, эксперты и менеджеры не справились, тогда можно позвать философов, потому что хуже все равно уже не будет.

В этом привычном и утратившем остроту скепсисе во многом виноваты сами философы: они слишком долго и легко поощряли противопоставление философии и науки, философов и ученых. С одной стороны, они гордо напоминали о том, что философия — древнейшая форма рациональной интеллектуальной культуры, почти синоним рациональности как таковой и что наука исторически зависит от философии, вышла из нее. С другой стороны, они гордились, что заняты более глубокими и фундаментальными проблемами, чем ученые: эту мысль очень красиво сформулировал М. Хайдеггер, подчеркнувший, что наука не мыслит, а изучает, мыслит же только философия. Эта красивая высокомерная риторика сопровождала последовательное вытеснение философии с ее традиционных территорий, как интеллектуальных, где ее изгнали сперва из сферы исследования природы, а затем и из наук о человеке, оставив ей лишь область морали, так и академических, в результате чего некогда обозначавший весь комплекс базового университетского образования термин «философия» превратился в название подозрительного атавизма, гнездящегося где-то на символическом чердаке современного университета — чердаке, площадь которого постоянно уменьшается.

Между тем современные академические реалии не оставляют шанса формам знания, которые не являются науками. И к счастью для философии, ее противостояние с наукой при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не столь очевидным.

Философия - Учебное пособие

Коллектив авторов ; под ред. Т.А. Вархотова. — Москва : КНОРУС, 2024. — 344 с. — (Бакалавриат и специалитет).

ISBN 978-5-406-12740-7

Философия - Учебное пособие – Содержание

Авторский коллектив

Введение

Раздел I. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ — ПРОБЛЕМЫ И СЮЖЕТЫ

Глава 1. Бытие

Глава 2. Пространство

Глава 3. Время

Глава 4. Причинность

Глава 5. Мышление (сознание)

Глава 6. Личность

Глава 7. Интеллект (естественный и искусственный)

Глава 8. Деятельность (практика)

Глава 9. Знание

Глава 10. Общество (государство, власть)

Глава 11. Мораль

Глава 12. Красота

Раздел II. СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Глава 1. Метафизика (онтология и гносеология)

Глава 2. Философия науки

Глава 3. Философия техники

Глава 4. Философия религии

Глава 5. Политическая и социальная философия

Глава 6. Этика

Глава 7. Эстетика

Приложение

Методический раздел (тестовые задания по курсу)