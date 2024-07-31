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Философия Востока

Философия Востока - с пояснениями и комментариями
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Paganism
Представьте себе мир, где каждый день приносит новый вызов, где грозное облако политических интриг нависло над горизонтом, а в воздухе витает напряженность и неизвестность завтрашнего дня. Это был Древний Китай в эпоху «Воюющих царств». В течение нескольких столетий, начиная с 475 года до н. э. и заканчивая объединением Китая под властью династии Цин в 221 году до н. э., семь крупнейших государств боролись за господство на китайской территории. Это был период, когда каждый день приносил новые искушения, когда столкновение интересов могло привести к кровопролитной битве. Подумайте только! В то время, как цари и генералы вели свои войска к победе, философы и мудрецы думали о будущем. Они искали пути к миру и стабильности в мире, где война была повседневной реальностью. Как сказал один из таких мудрецов Сунь-Цзы: «Война — это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к существованию или исчезновению». Во время бесконечных битв и интриг логично возникла необходимость в стратегическом мышлении. На первый план вышли тактика, дипломатия и умение вести переговоры. Ведь когда битва начинается, каждое решение может стоить тысяч жизней.
В Древнем Китае, где каждый день могло произойти новое нападение, история государства Чжао служит ярким примером тактической хитрости и мудрости. Представьте картину: мощное государство Цинь готовит очередное нападение на Чжао. Их войска, как неудержимая волна, движутся к столице Чжао, грозя ее полным разрушением. Люди в панике, потому что все понимают мощь Цинь. В такой момент на помощь Чжао приходит умный стратег. Вместо того, чтобы отправлять солдат на поле битвы в неравной схватке, он придумывает хитроумный план. Почему бы не попробовать убедить Цинь остановиться, не прибегая к силе? С этой идеей стратег Чжао отправляет к генералу Цинь посредника, который был подкуплен, чтобы предложить мирное решение. Возможно, это было рискованно, но это и была их единственная надежда. И удивительно, но план сработал! Генерал Цинь решил прекратить военные действия и договорился о мире.

Философия Востока - с пояснениями и комментариями

М.: АСТ, 2024, 224 с.
Сеия "Учения мира: с комментариями"
ISBN 978-5-17-162693-8

Философия Востока - с пояснениями и комментариями - Содержание

Вступление. Восточная философия учит не управлять, а наслаждаться
ЧАСТЬ 1. СУНЬ-ЦЗЫ: ИСКУССТВО ВОЙНЫ
  • Сунь-Цзы в эпоху воюющих царств: Зарождение мастерства стратегии
  • Стратегическое мышление в условиях постоянных военных конфликтов
  • Биография Сунь-Цзы: легенды и реальная история
  • Легенда о доказательстве мастерства: «Женщины, шагом марш!»
  • Легенда о спасении города без единого воина
  • Сунь-Цзы: человек или символ?
  • Влияние эпохи на создание «Искусства войны»
  • «Искусство войны». Стратегическая мудрость в тринадцати главах
  • Стратегические планы (О расчетах)
  • Проведение войны (О начале войны)
  • Стратегия нападения (План стратегического наступления)
  • Тактика (О стратегической тактике)
  • Энергия (Энергия)
  • Слабые и сильные стороны (Пустое и полное)
  • Маневры
  • Девять изменений (9 перемен)
  • Перемещение войск (Марши)
  • Типы местности (Террейн)
  • Девять типов местности (Девять видов земли)
  • Нападение с помощью огня
  • Использование шпионов (О применении разведки)
  • Применение «Искусства войны» в современном мире
  • «Искусство войны» в бизнесе: стратегическое планирование, конкурентное превосходство, управление рисками
  • Применение принципов Сунь-Цзы в дипломатии и международных отношениях
  • «Искусство войны» в психологии: преодоление противостояний, убеждение и переговоры
  • Современные военные стратегии и их связь с теориями Сунь-Цзы
  • Толкование и применение идей Сунь-Цзы в различных культурах и эпохах
ЧАСТЬ 2. ЛАО ЦЗЫ: ПУТЬ ДАО И ИСКУССТВО ГАРМОНИИ
  • Даосизм: Корни учения
  • Истоки даосизма: Влияние древних китайских верований и философских течений
  • Жизнь Лао-Цзы: мифы, легенды и историческая реальность
  • Развитие даосизма: Наследие «Дао Дэ Цзин» и его вечное вдохновение
  • Дао и дэ: понимание природных законов и гармонии
  • Понятие Дао: вселенский путь, его аморфность и всепроникающая сущность
  • Дэ — внутренняя сила: как человек может жить в соответствии с Дао и проявлять свою истинную силу
  • Природа и гармония: Взаимосвязь человека с природой и важность гармонии в повседневной жизни
  • Мудрость бездействия: искусство достижений через гармонию с природой
  • Понимание недействия (Ву Вэй): почему «ничего не делать» не означает пассивность
  • Применение Ву Вэй в повседневной жизни: магия невмешательства
  • Мудрость через недействие: искусство достижений с минимальными усилиями
  • Еще одни лучшие цитаты Лао-Цзы с комментариями
ЧАСТЬ 3. КОНФУЦИЙ: ДИАЛОГИ МУДРОСТИ
  • Конфуцианство. Введение в учение
  • Жизнь Конфуция: Путеводитель по легенде
  • Основные темы и идеи: Рень, И, Ли
  • Рень — человечность, любовь к людям
  • И — справедливость и честность
  • Ли — обряд, церемония
  • Развитие конфуцианства. Как учение мудреца влияло на последующие династии и философские течения
  • Династия Хан и возрождение конфуцианства
  • Принятие конфуцианства
  • Моральный авторитет и личный пример лидера
  • Конфуцианство, даосизм и буддизм: переплетение учений в Китае
  • Золотой век: синтез и адаптация
  • Отношение к семье, обществу и государству. Семейные ценности в учении Конфуция
  • Социальная гармония в учении Конфуция: пять основных отношений
  • Конфуцианская государственная философия
  • Путь к благородству (Цзюнянь): стремление к совершенству
  • Еще одни лучшие изречения Конфуция
ЧАСТЬ 4. БУСИДО: ПУТЬ ВОИНА
  • История возникновения кодекса бусидо
  • Древние традиции и обряды: Исследование корней воинских кодексов в Японии, начиная с эпохи самураев
  • Эволюция Бусидо: как кодекс менялся в зависимости от политического и социального контекста разных эпох
  • Семь добродетелей воина
  • Роль и значение бусидо в современной Японии
  • Как традиционные ценности Бусидо сочетаются с современными тенденциями
  • Бусидо в бизнесе: самурайский кодекс в современной корпоративной культуре
  • Комментарии к пониманию чести, лояльности и преданности в духе бусидо
  • Честь как внутренний компас: Благородство духа в японской культуре
  • Лояльность: преданность господину, бессребреничество и ответственность перед обществом
  • Значимость самопожертвования в контексте бусидо
  • Женщины-воины в бусидо
  • Еще одни лучшие цитаты самураев с комментариями
  • Заключение. Восток и Запад: переплетение философий
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Rating 4.7 / 5
Added 31.07.2024
Author brat Andron
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4.7/5 (3)

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