Философия Востока - с пояснениями и комментариями

Философия Востока
Представьте себе мир, где каждый день приносит новый вызов, где грозное облако политических интриг нависло над горизонтом, а в воздухе витает напряженность и неизвестность завтрашнего дня. Это был Древний Китай в эпоху «Воюющих царств». В течение нескольких столетий, начиная с 475 года до н. э. и заканчивая объединением Китая под властью династии Цин в 221 году до н. э., семь крупнейших государств боролись за господство на китайской территории. Это был период, когда каждый день приносил новые искушения, когда столкновение интересов могло привести к кровопролитной битве. Подумайте только! В то время, как цари и генералы вели свои войска к победе, философы и мудрецы думали о будущем. Они искали пути к миру и стабильности в мире, где война была повседневной реальностью. Как сказал один из таких мудрецов Сунь-Цзы: «Война — это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к существованию или исчезновению». Во время бесконечных битв и интриг логично возникла необходимость в стратегическом мышлении. На первый план вышли тактика, дипломатия и умение вести переговоры. Ведь когда битва начинается, каждое решение может стоить тысяч жизней.
В Древнем Китае, где каждый день могло произойти новое нападение, история государства Чжао служит ярким примером тактической хитрости и мудрости. Представьте картину: мощное государство Цинь готовит очередное нападение на Чжао. Их войска, как неудержимая волна, движутся к столице Чжао, грозя ее полным разрушением. Люди в панике, потому что все понимают мощь Цинь. В такой момент на помощь Чжао приходит умный стратег. Вместо того, чтобы отправлять солдат на поле битвы в неравной схватке, он придумывает хитроумный план. Почему бы не попробовать убедить Цинь остановиться, не прибегая к силе? С этой идеей стратег Чжао отправляет к генералу Цинь посредника, который был подкуплен, чтобы предложить мирное решение. Возможно, это было рискованно, но это и была их единственная надежда. И удивительно, но план сработал! Генерал Цинь решил прекратить военные действия и договорился о мире.
Философия Востока - с пояснениями и комментариями
М.: АСТ, 2024, 224 с.
Сеия "Учения мира: с комментариями"
ISBN 978-5-17-162693-8
Философия Востока - с пояснениями и комментариями - Содержание
Вступление. Восточная философия учит не управлять, а наслаждаться
ЧАСТЬ 1. СУНЬ-ЦЗЫ: ИСКУССТВО ВОЙНЫ
- Сунь-Цзы в эпоху воюющих царств: Зарождение мастерства стратегии
- Стратегическое мышление в условиях постоянных военных конфликтов
- Биография Сунь-Цзы: легенды и реальная история
- Легенда о доказательстве мастерства: «Женщины, шагом марш!»
- Легенда о спасении города без единого воина
- Сунь-Цзы: человек или символ?
- Влияние эпохи на создание «Искусства войны»
- «Искусство войны». Стратегическая мудрость в тринадцати главах
- Стратегические планы (О расчетах)
- Проведение войны (О начале войны)
- Стратегия нападения (План стратегического наступления)
- Тактика (О стратегической тактике)
- Энергия (Энергия)
- Слабые и сильные стороны (Пустое и полное)
- Маневры
- Девять изменений (9 перемен)
- Перемещение войск (Марши)
- Типы местности (Террейн)
- Девять типов местности (Девять видов земли)
- Нападение с помощью огня
- Использование шпионов (О применении разведки)
- Применение «Искусства войны» в современном мире
- «Искусство войны» в бизнесе: стратегическое планирование, конкурентное превосходство, управление рисками
- Применение принципов Сунь-Цзы в дипломатии и международных отношениях
- «Искусство войны» в психологии: преодоление противостояний, убеждение и переговоры
- Современные военные стратегии и их связь с теориями Сунь-Цзы
- Толкование и применение идей Сунь-Цзы в различных культурах и эпохах
ЧАСТЬ 2. ЛАО ЦЗЫ: ПУТЬ ДАО И ИСКУССТВО ГАРМОНИИ
- Даосизм: Корни учения
- Истоки даосизма: Влияние древних китайских верований и философских течений
- Жизнь Лао-Цзы: мифы, легенды и историческая реальность
- Развитие даосизма: Наследие «Дао Дэ Цзин» и его вечное вдохновение
- Дао и дэ: понимание природных законов и гармонии
- Понятие Дао: вселенский путь, его аморфность и всепроникающая сущность
- Дэ — внутренняя сила: как человек может жить в соответствии с Дао и проявлять свою истинную силу
- Природа и гармония: Взаимосвязь человека с природой и важность гармонии в повседневной жизни
- Мудрость бездействия: искусство достижений через гармонию с природой
- Понимание недействия (Ву Вэй): почему «ничего не делать» не означает пассивность
- Применение Ву Вэй в повседневной жизни: магия невмешательства
- Мудрость через недействие: искусство достижений с минимальными усилиями
- Еще одни лучшие цитаты Лао-Цзы с комментариями
ЧАСТЬ 3. КОНФУЦИЙ: ДИАЛОГИ МУДРОСТИ
- Конфуцианство. Введение в учение
- Жизнь Конфуция: Путеводитель по легенде
- Основные темы и идеи: Рень, И, Ли
- Рень — человечность, любовь к людям
- И — справедливость и честность
- Ли — обряд, церемония
- Развитие конфуцианства. Как учение мудреца влияло на последующие династии и философские течения
- Династия Хан и возрождение конфуцианства
- Принятие конфуцианства
- Моральный авторитет и личный пример лидера
- Конфуцианство, даосизм и буддизм: переплетение учений в Китае
- Золотой век: синтез и адаптация
- Отношение к семье, обществу и государству. Семейные ценности в учении Конфуция
- Социальная гармония в учении Конфуция: пять основных отношений
- Конфуцианская государственная философия
- Путь к благородству (Цзюнянь): стремление к совершенству
- Еще одни лучшие изречения Конфуция
ЧАСТЬ 4. БУСИДО: ПУТЬ ВОИНА
- История возникновения кодекса бусидо
- Древние традиции и обряды: Исследование корней воинских кодексов в Японии, начиная с эпохи самураев
- Эволюция Бусидо: как кодекс менялся в зависимости от политического и социального контекста разных эпох
- Семь добродетелей воина
- Роль и значение бусидо в современной Японии
- Как традиционные ценности Бусидо сочетаются с современными тенденциями
- Бусидо в бизнесе: самурайский кодекс в современной корпоративной культуре
- Комментарии к пониманию чести, лояльности и преданности в духе бусидо
- Честь как внутренний компас: Благородство духа в японской культуре
- Лояльность: преданность господину, бессребреничество и ответственность перед обществом
- Значимость самопожертвования в контексте бусидо
- Женщины-воины в бусидо
- Еще одни лучшие цитаты самураев с комментариями
- Заключение. Восток и Запад: переплетение философий
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