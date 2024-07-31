Философия Востока - с пояснениями и комментариями

Представьте себе мир, где каждый день приносит новый вызов, где грозное облако политических интриг нависло над горизонтом, а в воздухе витает напряженность и неизвестность завтрашнего дня. Это был Древний Китай в эпоху «Воюющих царств». В течение нескольких столетий, начиная с 475 года до н. э. и заканчивая объединением Китая под властью династии Цин в 221 году до н. э., семь крупнейших государств боролись за господство на китайской территории. Это был период, когда каждый день приносил новые искушения, когда столкновение интересов могло привести к кровопролитной битве. Подумайте только! В то время, как цари и генералы вели свои войска к победе, философы и мудрецы думали о будущем. Они искали пути к миру и стабильности в мире, где война была повседневной реальностью. Как сказал один из таких мудрецов Сунь-Цзы: «Война — это великое дело государства, основа жизни и смерти, путь к существованию или исчезновению». Во время бесконечных битв и интриг логично возникла необходимость в стратегическом мышлении. На первый план вышли тактика, дипломатия и умение вести переговоры. Ведь когда битва начинается, каждое решение может стоить тысяч жизней.

В Древнем Китае, где каждый день могло произойти новое нападение, история государства Чжао служит ярким примером тактической хитрости и мудрости. Представьте картину: мощное государство Цинь готовит очередное нападение на Чжао. Их войска, как неудержимая волна, движутся к столице Чжао, грозя ее полным разрушением. Люди в панике, потому что все понимают мощь Цинь. В такой момент на помощь Чжао приходит умный стратег. Вместо того, чтобы отправлять солдат на поле битвы в неравной схватке, он придумывает хитроумный план. Почему бы не попробовать убедить Цинь остановиться, не прибегая к силе? С этой идеей стратег Чжао отправляет к генералу Цинь посредника, который был подкуплен, чтобы предложить мирное решение. Возможно, это было рискованно, но это и была их единственная надежда. И удивительно, но план сработал! Генерал Цинь решил прекратить военные действия и договорился о мире.

Философия Востока - с пояснениями и комментариями

М.: АСТ, 2024, 224 с.

Сеия "Учения мира: с комментариями"

ISBN 978-5-17-162693-8

Философия Востока - с пояснениями и комментариями - Содержание

Вступление. Восточная философия учит не управлять, а наслаждаться

ЧАСТЬ 1. СУНЬ-ЦЗЫ: ИСКУССТВО ВОЙНЫ

Сунь-Цзы в эпоху воюющих царств: Зарождение мастерства стратегии

Стратегическое мышление в условиях постоянных военных конфликтов

Биография Сунь-Цзы: легенды и реальная история

Легенда о доказательстве мастерства: «Женщины, шагом марш!»

Легенда о спасении города без единого воина

Сунь-Цзы: человек или символ?

Влияние эпохи на создание «Искусства войны»

«Искусство войны». Стратегическая мудрость в тринадцати главах

Стратегические планы (О расчетах)

Проведение войны (О начале войны)

Стратегия нападения (План стратегического наступления)

Тактика (О стратегической тактике)

Энергия (Энергия)

Слабые и сильные стороны (Пустое и полное)

Маневры

Девять изменений (9 перемен)

Перемещение войск (Марши)

Типы местности (Террейн)

Девять типов местности (Девять видов земли)

Нападение с помощью огня

Использование шпионов (О применении разведки)

Применение «Искусства войны» в современном мире

«Искусство войны» в бизнесе: стратегическое планирование, конкурентное превосходство, управление рисками

Применение принципов Сунь-Цзы в дипломатии и международных отношениях

«Искусство войны» в психологии: преодоление противостояний, убеждение и переговоры

Современные военные стратегии и их связь с теориями Сунь-Цзы

Толкование и применение идей Сунь-Цзы в различных культурах и эпохах

ЧАСТЬ 2. ЛАО ЦЗЫ: ПУТЬ ДАО И ИСКУССТВО ГАРМОНИИ

Даосизм: Корни учения

Истоки даосизма: Влияние древних китайских верований и философских течений

Жизнь Лао-Цзы: мифы, легенды и историческая реальность

Развитие даосизма: Наследие «Дао Дэ Цзин» и его вечное вдохновение

Дао и дэ: понимание природных законов и гармонии

Понятие Дао: вселенский путь, его аморфность и всепроникающая сущность

Дэ — внутренняя сила: как человек может жить в соответствии с Дао и проявлять свою истинную силу

Природа и гармония: Взаимосвязь человека с природой и важность гармонии в повседневной жизни

Мудрость бездействия: искусство достижений через гармонию с природой

Понимание недействия (Ву Вэй): почему «ничего не делать» не означает пассивность

Применение Ву Вэй в повседневной жизни: магия невмешательства

Мудрость через недействие: искусство достижений с минимальными усилиями

Еще одни лучшие цитаты Лао-Цзы с комментариями

ЧАСТЬ 3. КОНФУЦИЙ: ДИАЛОГИ МУДРОСТИ

Конфуцианство. Введение в учение

Жизнь Конфуция: Путеводитель по легенде

Основные темы и идеи: Рень, И, Ли

Рень — человечность, любовь к людям

И — справедливость и честность

Ли — обряд, церемония

Развитие конфуцианства. Как учение мудреца влияло на последующие династии и философские течения

Династия Хан и возрождение конфуцианства

Принятие конфуцианства

Моральный авторитет и личный пример лидера

Конфуцианство, даосизм и буддизм: переплетение учений в Китае

Золотой век: синтез и адаптация

Отношение к семье, обществу и государству. Семейные ценности в учении Конфуция

Социальная гармония в учении Конфуция: пять основных отношений

Конфуцианская государственная философия

Путь к благородству (Цзюнянь): стремление к совершенству

Еще одни лучшие изречения Конфуция

ЧАСТЬ 4. БУСИДО: ПУТЬ ВОИНА