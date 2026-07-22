Обычно мы размышляем о здоровье на языке научной медицины, потому что она является частью нашего культурного наследия. Мы делаем так не задумываясь, считаем это чем-то очевидным и руководствуемся здравым смыслом. Однако другие общества и культуры имеют свой собственный здравый смысл, отличный от нашего, в рамках которого они и обсуждают вопросы здоровья и болезни. Так, африканский народ ашанти считает болезнь результатом действия злого человека или сверхъестественной силы, а диагноз у них заключается в выявлении обидевшей стороны. Неотъемлемой частью лечения служат ритуалы, необходимые для умилостивления духов. Способы осмысления здоровья и болезни отражают базовые установки общества и преобладающие взгляды на общество и мир в целом. Антропологи называют этот феномен культурной специфичностью понятий здоровья и болезни. Народ гнау в Новой Гвинее называет недомогание и иные виды злоключений одним и тем же словом. Болезнь - это особый вид злоключения, которое случается с человеком из-за злой силы или вследствие магических, колдовских действий.

Вам не кажется, что в современном российском обществе встречаются не менее странные бытовые представления о здоровье и болезни? Если вы уверены, что нет, позвольте спросить, не доводилось ли вам слышать о том, что сглазили ребенка? Или о том, что надо расплавить воск на голову больному, чтобы он поправился? Или о том, что случается выкидыш, если между ног беременной женщины проскочит кошка? Влияние культурных различий становится очевидным при изучении чужих культур. Корнуэлл исследовала, как представители западной цивилизации - жители Восточного Лондона - совмещают официальную и народную концепции здоровья. Она отмечает, что точка зрения на здоровье бывает либо общая, либо частная.

Екатерина Клочкова, Елена Андреева, Елена Калинина, Майя Тищенко - Философия здоровья - от лечения к профилактике и здоровому образу жизни

руководство для врачей, специалистов по реабилитации и студентов

под ред. Е.В. Клочковой

М: Теревинф, 2009, 272 с.

ISBN 978-5-4212-0002-4

Екатерина Клочкова, Елена Андреева, Елена Калинина, Майя Тищенко - Философия здоровья - от лечения к профилактике и здоровому образу жизни - Содержание

Предисловие

Меоретические подходы к продвижению идей здорового образа жизни, профилактике и улучшению здоровья

1. Что такое здоровье человека

2. Продвижение идей здорового образа жизни, профилактика и улучшение здоровья населения

3. Физическая активность современного человека

4. Продвижение идей здорового образа жизни: подходы и модели

5. Психология здоровья

Клинические программы профилактики и улучшения здоровья