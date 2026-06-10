Фільоза - Ми більше не розуміємо одне одного!

Книга відомої французької психологині Ізабель Фільоза присвячена одному з найскладніших періодів у житті кожної родини — підлітковому віку дитини від 12 до 17 років. Авторка детально розглядає трансформації, які відбуваються з підлітком на біологічному, психологічному та соціальному рівнях, допомагаючи батькам зрозуміти справжні причини «кризи грюкання дверима». Замість неефективних покарань, ультиматумів та авторитарного контролю, книга пропонує конкретні ресурси для побудови гармонійних стосунків, що ґрунтуються на безумовній любові, емпатії та повазі до особистих меж дитини.

Спираючись на найновіші відкриття нейробіології, експериментальної психології та власний батьківський досвід, авторка ілюструє типові конфліктні ситуації — від залежності від ґаджетів та булінгу в соцмережах до першого кохання й ризикованої поведінки. Видання містить практичні поради, наукові пояснення фізіологічної перебудови підліткового мозку та дієві методики саморегуляції для батьків. Цей посібник стане надійним путівником для турботливих матерів і батьків, які прагнуть зберегти емоційний зв'язок зі своєю дитиною під час її перетворення на дорослу людину.

Фільоза Ізабель – Ми більше не розуміємо одне одного! – Долаємо період грюкання дверима. 12-17 років

Пер. з фр. К. Ю. Завсеголови; худож. Анук Дюбуа. — Харків: Вид. група «Основа», 2023. — 240 с. : іл. — (Серія «Для турботливих батьків»).

ISBN 978-617-00-4169-2

Фільоза Ізабель – Ми більше не розуміємо одне одного! – Зміст