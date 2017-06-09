А. Я. Финкель. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 283, [2] с. — (Еврейский мир).

ISBN 978-5-222-13163-3

The Tor ah Revealed: Talmudic Masters Unveil the Secrets of the Bible.

ВВЕДЕНИЕ

БРЕЙШИТ (БЫТИЕ)

Часть 1. Брейшит 1:1-6:8

Сотворение Мира

Ган Эдем: Райский Сад Эдема

Адам и Хава (Ева)

Грех

Каин и Авель

Поколения людей

Часть 2. Hoax (Бытие) 6:9-11:32

Потоп

После Потопа

Hoax сажает виноградник

Вавилонская башня

Часть 3. Лех Леха 12:1-17:27

Призыв к Аврааму и странствия

Б-г поддерживает Авраама

Завет об обрезании и новые имена. . . .

Часть 4. Ваера 18:1-22:24

Три гостя

Сдом и Амора

Ицхак и Ишмаэль

Связывание Ицхака на алтаре

Часть 5. Хаей Сара 23:1-25:18

Смерть Сары

Поиск жены для Ицхака

Часть 6. Толдот 25:19-28:9

Яаков и Эйсав

Благословение

Часть 7. Ваецэ 28:10-32:3

Видение Яакова во сне

Рахель и Лея

Часть 8. Ваишлах 32:4-36:43

Встреча Яакова с Эйсавом

Потомки Эйсава

Часть 9. Ваешев 37:1-40:23

Страдания Иосифа

Иегуда и Тамар

Иосиф противится искушению

Сны двух узников

Часть 10. Микец 41:1-44:17

Иосиф назначен наместником Фараона в Египте. . . .

Иосиф случайно сталкивается с братьями. .

Часть 11. Ваигаш 44:18-47:27

Иосиф открывается перед братьями

Часть 12. Вайэхи 47:28-5:26

Яаков на смертном одре

Яаков благословляет своих сыновей

Погребение Яакова

[collapse]

ШМОТ (ИСХОД)

Часть 13. Шмот 1:1-6:1

Рождение Моше (Моше)

Горящий куст

Часть 14. Ваэера 6:2-9:35

Казни

Часть 15. Бо 10:1-13:16

Прелюдия к Шмоту

Песах (Пасха)

Часть 16. Бешалах 13:17-17:16

Переход через Красное море

Манна

Битва против Амалека

Часть 17. Итро 18:1-20:23

Итро советует Моше

Десять заповедей

Часть 18. Мишпатим 21:1-24:18

Гражданские законы

Часть 19. Трума 25:1-27:19

Обустройство Святилища

Храм

Часть 20. Тецавэ 27:20-30:10

Одежды Первосвященников (Коганим)

Посвящение в духовный сан Коганим — Первосвященников

Часть 21. Ки Тиса 30:11-34:35

Вдохновенные служители

Шаббат

Золотой Телец

Часть 22. Ваякгель 35:1-38:20

Дары из Святилища

Часть 23. Пкудей 38:21-40:38

Возведение Мишкана-Святилища

ВАИКРА (ЛЕВИТ)

Часть 24. Ваикра 1:1-5:26

Жертвоприношения

Часть 25. Цав 6:1-8:36

Жертвоприношения«

Введение в должность Коганим — Первосвященников. . . ,

Часть 26. Шмини 9:1-11:47,

Торжественное открытие Святилища

Смерть Надава и Авигу

Законы Кашрута

Часть 27. Тазриа 12:1-13:59

Законы чистоты

Закон Цараат (прокаженных)

Часть 28. Мецора 14:1-15:33

Очищение прокаженного

Менструация

Часть 29. Ахарей 16:1-18:30

Служба на Йом Киппур

Запрещенные сексуальные отношения

Часть 30. Кдошим 19:1-20:27

Фундаментальные законы морали

Часть 31. Эмор 21:1-24:23

Законы Коганим (Первосвященникам)

Праздники

Менора

Наказания

Часть 32. Бегар 25:1-26:2

Каждый седьмой год

Доброта по отношению к другим

Часть 33. Бехукотай 26:3-27:34

Вознаграждение за послушание

Тохаха: упрек за неповиновение

БЕМИДБАР (ЧИСЛА)

Часть 34. Бемидбар 1:1-4:20

Обязанность Левитов

Часть 35. Насо 4:21-7:89

Очищение лагеря

Жертвоприношения. . .

Подозреваемая в прелюбодеянии

Назирит

Благословение Первосвященника

Освящение Святилища

Часть 36. Беалотха 8:1-12:16

Менора

Переход через пустыню

Жалобы

Мириам, пораженная проказой

Часть 37. Шлах 13:1-15:41

Отправка разведчиков

Клеветническое сообщение

Мольба Моше

Цицит

Часть 38. Корах 16:1-18:32

Восстание Кораха

Аарон останавливает чуму

Выкуп первенцев

Часть 39. Хукат 19:1-22:1

Рыжая корова

Смерть Мириам

Моше ударяет по скале

Сражение с аморитянами

Часть 40. Балак 22:2-25:9

Балак и Бильам

Благословения Бильама

Зимри бросает вызов Моше

Часть 41. Пинхас 25:10-30:1

Пожизненная должность Первосвященника для Пинхаса

Дочери Цлофхада

Иешуа, избранный преемником Моше

Жертвоприношения

Часть 42. Матот 30:2-32:42

Обеты

Война против мидьянитям

Просьба Реувена и Гада

Часть 43. Масэй 33:1-36:13

Смерть Аарона

Акты убийства

ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ)

Часть 44. Дварим 1:1-3:2

Исторический обзор странствий

Указания судьям

Часть 45. Ваэтханан 3:23-7:11

Молитва Моше

Базовые верования

Ссылка и раскаяние

Пятая заповедь

Шма

Часть 46. Экев 7:12-11:25

Награды и предупреждения

Моше разбивает каменные Скрижали

Что Б-г хочет от вас?

Второй отрывок из молитвы «Шма»

Часть 47. Ръэ 11:26-16:17

Освящение Земли

Сбившийся с пути город

Разрешенная и запрещенная пища

Будьте добры к своему ближнему

Праздники

Часть 48. Шофтим 16:18-21:9

Судьи и правосудие

Царь

Свидетели-заговорщики (лжесвидетели). . . .

Законы ведения войны

Нераскрытое убийство

Часть 49. Тецэ 21:10-25:19

Красивая женщина-пленница

Семейные законы

Законы великодушия

Аммонитяне и моавитяне

Часть 50. Таво 26:1-29:8

Первые плоды

Становление нации

Благословения и проклятия

Последнее обращение Моше к народу

Часть 51. Ницавим 29:9-30:20

Подтверждение завета

Раскаяние и искупление

Часть 52. Ваелех 31:1-31:30

Моше прощается с народом

Царь читает Дварим

Тора как свидетельство

Часть 53. Гаазину 32:1-32:52

Песня Моше

Часть 54. Везот Габраха 33:61-34:12

Благословение Моше

ГЛОССАРИЙ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ АВТОРЕ

[/collapse]

Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы : знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания - Введение

Рабби Самсон Рафаэль Хирш сравнивает соотношение между Письменной и Устной Торой с краткими пометками, которые делает студент, слушая лекцию на сложную научную тему. По аналогии, эти пометки студента обозначают Письменную Тору, тогда как рассуждение лектора — Устную Тору. Для студентов, которые слышали всю лекцию, достаточно этих конспектов, чтобы освежить в памяти все важные пункты лекции преподавателя. У этих учеников слово, вопросительный знак, восклицательный знак или подчеркнутая фраза вызывают в сознании непрерывную цепь ассоциаций. Для студентов, которые не слышали этой лекции, такие пометки будут бесполезны. Если они будут воспроизводить лекцию по этим пометкам, они обязательно получат полностью искаженный материал. Слова и знаки пунктуации, помогающие студенту, присутствующему на лекции, воссоздать мудрость, которую ему преподнес преподаватель, для непосвященного будут просто какой-то тарабарщиной. Такой человек обычно высмеивает те истины, которые трудолюбивый студент воспроизводит на основании своих примечаний.

Тора была дана в руки тем, кто уже был знаком с Законом. Она была предназначена стать средством возрождения знания, которое они заложили в свою память. Предназначение Торы в том, чтобы стать книгой, к которой ученик может обратиться за ссылками по традиционным действующим законам, для того, чтобы письменные стихи сделали для него более простой задачей вспомнить знания, которые он уже получил в устной форме.

Следующий стих намекает на эту идею: «Ашем сказал Моше: «Поднимись ко Мне на Гору и оставайся здесь. Я дам тебе каменные таблички Скрижалей, Тору и Мицвы, которые Я написал для наставления твоему народу» (Шмот 24 : 12). Р. Шимон Бен Лакиш в трактате Брахот 5а дает такое объяснение: «Тора» — это Письменный Закон», а «Мицва», согласно его интерпретации, — Устный Закон.

Можно сказать, что Письменная Тора — это только набор заметок, помогающий учителю устно передать истинный смысл, который содержит Устная Тора. Таким образом, Письменная и Устная Торы неразрывно связаны между собой. Без толкования Устной Торы Законы и намеки Письменной Торы не полные и не могут быть применимы.

Секты инакомыслящих, такие как саддукеи и караимы, отрицающие достоверность и значимость Устной Торы, не смогли выжить и почти полностью подверглись забвению.

Устная передача Торы продолжалась до тех пор, пока растущая мощь Римской империи и беды и рассеяние еврейского народа, которые за этим последовали, не стали угрожать сохранению непрерывной цепи традиции. Осознавая эту опасность, Р. Иегуда Анаси — которого также называют Раббейну Хакадош, или Ребе, — взял на себя миссию собрать Учения Устной Торы и записать их в Мишне, как нам это известно. Мишна стала основой Талмуда. Таким образом, Мишна и Талмуд соединились в одно целое, и именно это произведение хранило на протяжении долгих веков рассеяния и гонений живой дух иудаизма.

Цель данной книги в том, чтобы предложить вам перевод большой подборки стихов Письменной Торы вместе с интерпретациями в том виде, как они найдены в Устной Торе. Большинство стихов, которые я выбрал, касаются этических и моральных тем. Я изложил этот материал простым, легким для понимания языком. Эти комментарии собраны из источников Талмуда, Мидрашей и многообразной раввинской литературы. Все они четко обозначены. Иногда я добавлял примечания, чтобы дополнительно прояснить вопрос. Эти примечания являются либо моими собственными, либо выдержками из комментариев, отрывков из Талмуда или Мидрашей.

Текст Торы разделен на отрывки, или части — еженедельные главы. На субботней службе читают еженедельную главу из рукописного свитка, для того чтобы в течение года прочитать всю Тору. Еженедельные главы определяются в начале каждой части ключевым словом на иврите или фразой в первом стихе, например: Брейшит, Hoax, Лех Леха, Ваера и т.д.

Изучение Письменной Торы в единстве с ее устной составляющей дает вам истинное наслаждение знанием Торы, Торы в чистом виде. Вы изучаете Тору в том виде, в котором она была передана Б-гом Моше на горе Синай, и как она изучалась вплоть до сегодняшнего дня многочисленными учениками и обычными людьми в йешивах и других учебных центрах по всему миру.

Я искренне надеюсь, что эта книга доставит вам радость изучения Торы (лимуд аТора), дав вам более точное понимание глубинного смысла отрывков Книги Книг. Я надеюсь, что она позволит вам более основательно оценить мудрость знатоков Талмуда и вдохновит вас на углубленное изучение этих источников.

Авраам Яков Финкель. Декабрь 2003. Бруклин, Нью-Йорк