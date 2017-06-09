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Финкель - Разгадки Торы - знатоки Талмуда приподнимают завесу

Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы : знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies
В своем «Введении к Минтае» Маймонид рассказывает нам, что когда Моше поднялся на гору Синай, чтобы принять Десять Заповедей, Б-г поведал ему Всю Тору. Кроме того, Б-г устно дал Моше подробное объяснение каждой мицвы (заповеди). Моше записал эти законы на свиток — Тора Шебиктав — Письменную Тору, которая стала вечной и неизменной. Затем он устно передал объяснения этих законов своему народу. Этот огромный свод знаний известен как Тора Шеб'ал пе, или Устная Тора. Ее приходилось запоминать, и она передавалась от отца к сыну, от учителя к ученику: слово в слово. Таким образом осуществлялась непрерывная цепь традиции, наследие, которое охватывало поколения, вечное наследие, восходящее к Событию на горе Синай.
Например, Тора говорит: «Вы должны жить семь дней в сукке (временном шалаше)» (Ваикра 23:42). Но она не упоминает конкретные черты этой хижины, или шалаша, — какие у нее стены и из какого материала делается крыша. Эти детали были устно названы Моше наряду с относящимися к этой теме письменными стихами.
Еще один пример: Тора говорит, что евреи должны «делать цицит (узелки) на углах своей одежды» (Бемидбар 20:38). Но как мы должны их делать? Сколько нитей, сколько узелков? Как их нужно прикреплять? Об этом Тора ничего не говорит. Б-г устно дал эти детали Моше.
Еще один пример. Тора говорит: «Вы должны любить своего ближнего как самого себя» (Ваикра 19:18). Но на кого распространяется эта заповедь? Это обсуждается в Талмуде.
Еще один пример. Тора говорит о приготовлении кошерного мяса: «Вы можете забить животное... как я заповедал вам» (Дварген 12:21).
Но нигде в Торе нет такой заповеди, которая касается конкретных деталей шхиты (ритуального забоя) животных и птиц, не сказано, как это осуществляется и на какой части животного это нужно делать. Поэтому фраза «как я заповедал вам» должна, несомненно, соотноситься с другим источником Закона — неписаной устной частью Торы.

Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы: знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания

А. Я. Финкель. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 283, [2] с. — (Еврейский мир).
ISBN 978-5-222-13163-3
The Tor ah Revealed: Talmudic Masters Unveil the Secrets of the Bible.

Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы: знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
БРЕЙШИТ (БЫТИЕ)
Часть 1. Брейшит 1:1-6:8
  • Сотворение Мира
  • Ган Эдем: Райский Сад Эдема
  • Адам и Хава (Ева)
  • Грех
  • Каин и Авель
  • Поколения людей
Часть 2. Hoax (Бытие) 6:9-11:32
  • Потоп
  • После Потопа
  • Hoax сажает виноградник
  • Вавилонская башня
Часть 3. Лех Леха 12:1-17:27
  • Призыв к Аврааму и странствия
  • Б-г поддерживает Авраама
  • Завет об обрезании и новые имена. . . .
Часть 4. Ваера 18:1-22:24
  • Три гостя
  • Сдом и Амора
  • Ицхак и Ишмаэль
  • Связывание Ицхака на алтаре
Часть 5. Хаей Сара 23:1-25:18
  • Смерть Сары
  • Поиск жены для Ицхака
Часть 6. Толдот 25:19-28:9
  • Яаков и Эйсав
  • Благословение
Часть 7. Ваецэ 28:10-32:3
  • Видение Яакова во сне
  • Рахель и Лея
Часть 8. Ваишлах 32:4-36:43
  • Встреча Яакова с Эйсавом
  • Потомки Эйсава
Часть 9. Ваешев 37:1-40:23
  • Страдания Иосифа
  • Иегуда и Тамар
  • Иосиф противится искушению
  • Сны двух узников
Часть 10. Микец 41:1-44:17
  • Иосиф назначен наместником Фараона в Египте. . . .
  • Иосиф случайно сталкивается с братьями. .
Часть 11. Ваигаш 44:18-47:27
  • Иосиф открывается перед братьями
Часть 12. Вайэхи 47:28-5:26
  • Яаков на смертном одре
  • Яаков благословляет своих сыновей
  • Погребение Яакова
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ШМОТ (ИСХОД)
Часть 13. Шмот 1:1-6:1
  • Рождение Моше (Моше)
  • Горящий куст
Часть 14. Ваэера 6:2-9:35
  • Казни
Часть 15. Бо 10:1-13:16
  • Прелюдия к Шмоту
  • Песах (Пасха)
Часть 16. Бешалах 13:17-17:16
  • Переход через Красное море
  • Манна
  • Битва против Амалека
Часть 17. Итро 18:1-20:23
  • Итро советует Моше
  • Десять заповедей
Часть 18. Мишпатим 21:1-24:18
  • Гражданские законы
Часть 19. Трума 25:1-27:19
  • Обустройство Святилища
  • Храм
Часть 20. Тецавэ 27:20-30:10
  • Одежды Первосвященников (Коганим)
  • Посвящение в духовный сан Коганим — Первосвященников
Часть 21. Ки Тиса 30:11-34:35
  • Вдохновенные служители
  • Шаббат
  • Золотой Телец
Часть 22. Ваякгель 35:1-38:20
  • Дары из Святилища
Часть 23. Пкудей 38:21-40:38
  • Возведение Мишкана-Святилища
ВАИКРА (ЛЕВИТ)
Часть 24. Ваикра 1:1-5:26
  • Жертвоприношения
Часть 25. Цав 6:1-8:36
  • Жертвоприношения«
  • Введение в должность Коганим — Первосвященников. . . ,
Часть 26. Шмини 9:1-11:47,
  • Торжественное открытие Святилища
  • Смерть Надава и Авигу
  • Законы Кашрута
Часть 27. Тазриа 12:1-13:59
  • Законы чистоты
  • Закон Цараат (прокаженных)
Часть 28. Мецора 14:1-15:33
  • Очищение прокаженного
  • Менструация
Часть 29. Ахарей 16:1-18:30
  • Служба на Йом Киппур
  • Запрещенные сексуальные отношения
Часть 30. Кдошим 19:1-20:27
  • Фундаментальные законы морали
Часть 31. Эмор 21:1-24:23
  • Законы Коганим (Первосвященникам)
  • Праздники
  • Менора
  • Наказания
Часть 32. Бегар 25:1-26:2
  • Каждый седьмой год
  • Доброта по отношению к другим
Часть 33. Бехукотай 26:3-27:34
  • Вознаграждение за послушание
  • Тохаха: упрек за неповиновение
БЕМИДБАР (ЧИСЛА)
Часть 34. Бемидбар 1:1-4:20
  • Обязанность Левитов
Часть 35. Насо 4:21-7:89
  • Очищение лагеря
  • Жертвоприношения. . .
  • Подозреваемая в прелюбодеянии
  • Назирит
  • Благословение Первосвященника
  • Освящение Святилища
Часть 36. Беалотха 8:1-12:16
  • Менора
  • Переход через пустыню
  • Жалобы
  • Мириам, пораженная проказой
Часть 37. Шлах 13:1-15:41
  • Отправка разведчиков
  • Клеветническое сообщение
  • Мольба Моше
  • Цицит
Часть 38. Корах 16:1-18:32
  • Восстание Кораха
  • Аарон останавливает чуму
  • Выкуп первенцев
Часть 39. Хукат 19:1-22:1
  • Рыжая корова
  • Смерть Мириам
  • Моше ударяет по скале
  • Сражение с аморитянами
Часть 40. Балак 22:2-25:9
  • Балак и Бильам
  • Благословения Бильама
  • Зимри бросает вызов Моше
Часть 41. Пинхас 25:10-30:1
  • Пожизненная должность Первосвященника для Пинхаса
  • Дочери Цлофхада
  • Иешуа, избранный преемником Моше
  • Жертвоприношения
Часть 42. Матот 30:2-32:42
  • Обеты
  • Война против мидьянитям
  • Просьба Реувена и Гада
  • Часть 43. Масэй 33:1-36:13
  • Смерть Аарона
  • Акты убийства
ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ)
Часть 44. Дварим 1:1-3:2
  • Исторический обзор странствий
  • Указания судьям
Часть 45. Ваэтханан 3:23-7:11
  • Молитва Моше
  • Базовые верования
  • Ссылка и раскаяние
  • Пятая заповедь
  • Шма
Часть 46. Экев 7:12-11:25
  • Награды и предупреждения
  • Моше разбивает каменные Скрижали
  • Что Б-г хочет от вас?
  • Второй отрывок из молитвы «Шма»
Часть 47. Ръэ 11:26-16:17
  • Освящение Земли
  • Сбившийся с пути город
  • Разрешенная и запрещенная пища
  • Будьте добры к своему ближнему
  • Праздники
Часть 48. Шофтим 16:18-21:9
  • Судьи и правосудие
  • Царь
  • Свидетели-заговорщики (лжесвидетели). . . .
  • Законы ведения войны
  • Нераскрытое убийство
Часть 49. Тецэ 21:10-25:19
  • Красивая женщина-пленница
  • Семейные законы
  • Законы великодушия
  • Аммонитяне и моавитяне
Часть 50. Таво 26:1-29:8
  • Первые плоды
  • Становление нации
  • Благословения и проклятия
  • Последнее обращение Моше к народу
Часть 51. Ницавим 29:9-30:20
  • Подтверждение завета
  • Раскаяние и искупление
Часть 52. Ваелех 31:1-31:30
  • Моше прощается с народом
  • Царь читает Дварим
  • Тора как свидетельство
Часть 53. Гаазину 32:1-32:52
  • Песня Моше
Часть 54. Везот Габраха 33:61-34:12
  • Благословение Моше
ГЛОССАРИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
БЛАГОДАРНОСТИ
ОБ АВТОРЕ
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Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы : знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания - Введение

Рабби Самсон Рафаэль Хирш сравнивает соотношение между Письменной и Устной Торой с краткими пометками, которые делает студент, слушая лекцию на сложную научную тему. По аналогии, эти пометки студента обозначают Письменную Тору, тогда как рассуждение лектора — Устную Тору. Для студентов, которые слышали всю лекцию, достаточно этих конспектов, чтобы освежить в памяти все важные пункты лекции преподавателя. У этих учеников слово, вопросительный знак, восклицательный знак или подчеркнутая фраза вызывают в сознании непрерывную цепь ассоциаций. Для студентов, которые не слышали этой лекции, такие пометки будут бесполезны. Если они будут воспроизводить лекцию по этим пометкам, они обязательно получат полностью искаженный материал. Слова и знаки пунктуации, помогающие студенту, присутствующему на лекции, воссоздать мудрость, которую ему преподнес преподаватель, для непосвященного будут просто какой-то тарабарщиной. Такой человек обычно высмеивает те истины, которые трудолюбивый студент воспроизводит на основании своих примечаний.
Тора была дана в руки тем, кто уже был знаком с Законом. Она была предназначена стать средством возрождения знания, которое они заложили в свою память. Предназначение Торы в том, чтобы стать книгой, к которой ученик может обратиться за ссылками по традиционным действующим законам, для того, чтобы письменные стихи сделали для него более простой задачей вспомнить знания, которые он уже получил в устной форме.
Следующий стих намекает на эту идею: «Ашем сказал Моше: «Поднимись ко Мне на Гору и оставайся здесь. Я дам тебе каменные таблички Скрижалей, Тору и Мицвы, которые Я написал для наставления твоему народу» (Шмот 24 : 12). Р. Шимон Бен Лакиш в трактате Брахот 5а дает такое объяснение: «Тора» — это Письменный Закон», а «Мицва», согласно его интерпретации, — Устный Закон.
Можно сказать, что Письменная Тора — это только набор заметок, помогающий учителю устно передать истинный смысл, который содержит Устная Тора. Таким образом, Письменная и Устная Торы неразрывно связаны между собой. Без толкования Устной Торы Законы и намеки Письменной Торы не полные и не могут быть применимы.
Секты инакомыслящих, такие как саддукеи и караимы, отрицающие достоверность и значимость Устной Торы, не смогли выжить и почти полностью подверглись забвению.
Устная передача Торы продолжалась до тех пор, пока растущая мощь Римской империи и беды и рассеяние еврейского народа, которые за этим последовали, не стали угрожать сохранению непрерывной цепи традиции. Осознавая эту опасность, Р. Иегуда Анаси — которого также называют Раббейну Хакадош, или Ребе, — взял на себя миссию собрать Учения Устной Торы и записать их в Мишне, как нам это известно. Мишна стала основой Талмуда. Таким образом, Мишна и Талмуд соединились в одно целое, и именно это произведение хранило на протяжении долгих веков рассеяния и гонений живой дух иудаизма.
Цель данной книги в том, чтобы предложить вам перевод большой подборки стихов Письменной Торы вместе с интерпретациями в том виде, как они найдены в Устной Торе. Большинство стихов, которые я выбрал, касаются этических и моральных тем. Я изложил этот материал простым, легким для понимания языком. Эти комментарии собраны из источников Талмуда, Мидрашей и многообразной раввинской литературы. Все они четко обозначены. Иногда я добавлял примечания, чтобы дополнительно прояснить вопрос. Эти примечания являются либо моими собственными, либо выдержками из комментариев, отрывков из Талмуда или Мидрашей.
Текст Торы разделен на отрывки, или части — еженедельные главы. На субботней службе читают еженедельную главу из рукописного свитка, для того чтобы в течение года прочитать всю Тору. Еженедельные главы определяются в начале каждой части ключевым словом на иврите или фразой в первом стихе, например: Брейшит, Hoax, Лех Леха, Ваера и т.д.
Изучение Письменной Торы в единстве с ее устной составляющей дает вам истинное наслаждение знанием Торы, Торы в чистом виде. Вы изучаете Тору в том виде, в котором она была передана Б-гом Моше на горе Синай, и как она изучалась вплоть до сегодняшнего дня многочисленными учениками и обычными людьми в йешивах и других учебных центрах по всему миру.
Я искренне надеюсь, что эта книга доставит вам радость изучения Торы (лимуд аТора), дав вам более точное понимание глубинного смысла отрывков Книги Книг. Я надеюсь, что она позволит вам более основательно оценить мудрость знатоков Талмуда и вдохновит вас на углубленное изучение этих источников.
Авраам Яков Финкель. Декабрь 2003. Бруклин, Нью-Йорк
Views 746
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2017
Author asaddun
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

G
gios76 8 years ago

Спасибо!
K
kino511 9 years ago

Спасибо

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