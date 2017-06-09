Финкель - Разгадки Торы - знатоки Талмуда приподнимают завесу
В своем «Введении к Минтае» Маймонид рассказывает нам, что когда Моше поднялся на гору Синай, чтобы принять Десять Заповедей, Б-г поведал ему Всю Тору. Кроме того, Б-г устно дал Моше подробное объяснение каждой мицвы (заповеди). Моше записал эти законы на свиток — Тора Шебиктав — Письменную Тору, которая стала вечной и неизменной. Затем он устно передал объяснения этих законов своему народу. Этот огромный свод знаний известен как Тора Шеб'ал пе, или Устная Тора. Ее приходилось запоминать, и она передавалась от отца к сыну, от учителя к ученику: слово в слово. Таким образом осуществлялась непрерывная цепь традиции, наследие, которое охватывало поколения, вечное наследие, восходящее к Событию на горе Синай.
Например, Тора говорит: «Вы должны жить семь дней в сукке (временном шалаше)» (Ваикра 23:42). Но она не упоминает конкретные черты этой хижины, или шалаша, — какие у нее стены и из какого материала делается крыша. Эти детали были устно названы Моше наряду с относящимися к этой теме письменными стихами.
Еще один пример: Тора говорит, что евреи должны «делать цицит (узелки) на углах своей одежды» (Бемидбар 20:38). Но как мы должны их делать? Сколько нитей, сколько узелков? Как их нужно прикреплять? Об этом Тора ничего не говорит. Б-г устно дал эти детали Моше.
Еще один пример. Тора говорит: «Вы должны любить своего ближнего как самого себя» (Ваикра 19:18). Но на кого распространяется эта заповедь? Это обсуждается в Талмуде.
Еще один пример. Тора говорит о приготовлении кошерного мяса: «Вы можете забить животное... как я заповедал вам» (Дварген 12:21).
Но нигде в Торе нет такой заповеди, которая касается конкретных деталей шхиты (ритуального забоя) животных и птиц, не сказано, как это осуществляется и на какой части животного это нужно делать. Поэтому фраза «как я заповедал вам» должна, несомненно, соотноситься с другим источником Закона — неписаной устной частью Торы.
Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы: знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания
А. Я. Финкель. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 283, [2] с. — (Еврейский мир).
ISBN 978-5-222-13163-3
The Tor ah Revealed: Talmudic Masters Unveil the Secrets of the Bible.
Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы: знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
БРЕЙШИТ (БЫТИЕ)
Часть 1. Брейшит 1:1-6:8
- Сотворение Мира
- Ган Эдем: Райский Сад Эдема
- Адам и Хава (Ева)
- Грех
- Каин и Авель
- Поколения людей
Часть 2. Hoax (Бытие) 6:9-11:32
- Потоп
- После Потопа
- Hoax сажает виноградник
- Вавилонская башня
Часть 3. Лех Леха 12:1-17:27
- Призыв к Аврааму и странствия
- Б-г поддерживает Авраама
- Завет об обрезании и новые имена. . . .
Часть 4. Ваера 18:1-22:24
- Три гостя
- Сдом и Амора
- Ицхак и Ишмаэль
- Связывание Ицхака на алтаре
Часть 5. Хаей Сара 23:1-25:18
- Смерть Сары
- Поиск жены для Ицхака
Часть 6. Толдот 25:19-28:9
- Яаков и Эйсав
- Благословение
Часть 7. Ваецэ 28:10-32:3
- Видение Яакова во сне
- Рахель и Лея
Часть 8. Ваишлах 32:4-36:43
- Встреча Яакова с Эйсавом
- Потомки Эйсава
Часть 9. Ваешев 37:1-40:23
- Страдания Иосифа
- Иегуда и Тамар
- Иосиф противится искушению
- Сны двух узников
Часть 10. Микец 41:1-44:17
- Иосиф назначен наместником Фараона в Египте. . . .
- Иосиф случайно сталкивается с братьями. .
Часть 11. Ваигаш 44:18-47:27
- Иосиф открывается перед братьями
Часть 12. Вайэхи 47:28-5:26
- Яаков на смертном одре
- Яаков благословляет своих сыновей
- Погребение Яакова
[collapse]
ШМОТ (ИСХОД)
Часть 13. Шмот 1:1-6:1
- Рождение Моше (Моше)
- Горящий куст
Часть 14. Ваэера 6:2-9:35
- Казни
Часть 15. Бо 10:1-13:16
- Прелюдия к Шмоту
- Песах (Пасха)
Часть 16. Бешалах 13:17-17:16
- Переход через Красное море
- Манна
- Битва против Амалека
Часть 17. Итро 18:1-20:23
- Итро советует Моше
- Десять заповедей
Часть 18. Мишпатим 21:1-24:18
- Гражданские законы
Часть 19. Трума 25:1-27:19
- Обустройство Святилища
- Храм
Часть 20. Тецавэ 27:20-30:10
- Одежды Первосвященников (Коганим)
- Посвящение в духовный сан Коганим — Первосвященников
Часть 21. Ки Тиса 30:11-34:35
- Вдохновенные служители
- Шаббат
- Золотой Телец
Часть 22. Ваякгель 35:1-38:20
- Дары из Святилища
Часть 23. Пкудей 38:21-40:38
- Возведение Мишкана-Святилища
ВАИКРА (ЛЕВИТ)
Часть 24. Ваикра 1:1-5:26
- Жертвоприношения
Часть 25. Цав 6:1-8:36
- Жертвоприношения«
- Введение в должность Коганим — Первосвященников. . . ,
Часть 26. Шмини 9:1-11:47,
- Торжественное открытие Святилища
- Смерть Надава и Авигу
- Законы Кашрута
Часть 27. Тазриа 12:1-13:59
- Законы чистоты
- Закон Цараат (прокаженных)
Часть 28. Мецора 14:1-15:33
- Очищение прокаженного
- Менструация
Часть 29. Ахарей 16:1-18:30
- Служба на Йом Киппур
- Запрещенные сексуальные отношения
Часть 30. Кдошим 19:1-20:27
- Фундаментальные законы морали
Часть 31. Эмор 21:1-24:23
- Законы Коганим (Первосвященникам)
- Праздники
- Менора
- Наказания
Часть 32. Бегар 25:1-26:2
- Каждый седьмой год
- Доброта по отношению к другим
Часть 33. Бехукотай 26:3-27:34
- Вознаграждение за послушание
- Тохаха: упрек за неповиновение
БЕМИДБАР (ЧИСЛА)
Часть 34. Бемидбар 1:1-4:20
- Обязанность Левитов
Часть 35. Насо 4:21-7:89
- Очищение лагеря
- Жертвоприношения. . .
- Подозреваемая в прелюбодеянии
- Назирит
- Благословение Первосвященника
- Освящение Святилища
Часть 36. Беалотха 8:1-12:16
- Менора
- Переход через пустыню
- Жалобы
- Мириам, пораженная проказой
Часть 37. Шлах 13:1-15:41
- Отправка разведчиков
- Клеветническое сообщение
- Мольба Моше
- Цицит
Часть 38. Корах 16:1-18:32
- Восстание Кораха
- Аарон останавливает чуму
- Выкуп первенцев
Часть 39. Хукат 19:1-22:1
- Рыжая корова
- Смерть Мириам
- Моше ударяет по скале
- Сражение с аморитянами
Часть 40. Балак 22:2-25:9
- Балак и Бильам
- Благословения Бильама
- Зимри бросает вызов Моше
Часть 41. Пинхас 25:10-30:1
- Пожизненная должность Первосвященника для Пинхаса
- Дочери Цлофхада
- Иешуа, избранный преемником Моше
- Жертвоприношения
Часть 42. Матот 30:2-32:42
- Обеты
- Война против мидьянитям
- Просьба Реувена и Гада
- Часть 43. Масэй 33:1-36:13
- Смерть Аарона
- Акты убийства
ДВАРИМ (ВТОРОЗАКОНИЕ)
Часть 44. Дварим 1:1-3:2
- Исторический обзор странствий
- Указания судьям
Часть 45. Ваэтханан 3:23-7:11
- Молитва Моше
- Базовые верования
- Ссылка и раскаяние
- Пятая заповедь
- Шма
Часть 46. Экев 7:12-11:25
- Награды и предупреждения
- Моше разбивает каменные Скрижали
- Что Б-г хочет от вас?
- Второй отрывок из молитвы «Шма»
Часть 47. Ръэ 11:26-16:17
- Освящение Земли
- Сбившийся с пути город
- Разрешенная и запрещенная пища
- Будьте добры к своему ближнему
- Праздники
Часть 48. Шофтим 16:18-21:9
- Судьи и правосудие
- Царь
- Свидетели-заговорщики (лжесвидетели). . . .
- Законы ведения войны
- Нераскрытое убийство
Часть 49. Тецэ 21:10-25:19
- Красивая женщина-пленница
- Семейные законы
- Законы великодушия
- Аммонитяне и моавитяне
Часть 50. Таво 26:1-29:8
- Первые плоды
- Становление нации
- Благословения и проклятия
- Последнее обращение Моше к народу
Часть 51. Ницавим 29:9-30:20
- Подтверждение завета
- Раскаяние и искупление
Часть 52. Ваелех 31:1-31:30
- Моше прощается с народом
- Царь читает Дварим
- Тора как свидетельство
Часть 53. Гаазину 32:1-32:52
- Песня Моше
Часть 54. Везот Габраха 33:61-34:12
- Благословение Моше
ГЛОССАРИЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
БЛАГОДАРНОСТИ
ОБ АВТОРЕ
[/collapse]
Авраам Яков Финкель - Разгадки Торы : знатоки Талмуда приподнимают завесу над тайнами Священного Писания - Введение
Рабби Самсон Рафаэль Хирш сравнивает соотношение между Письменной и Устной Торой с краткими пометками, которые делает студент, слушая лекцию на сложную научную тему. По аналогии, эти пометки студента обозначают Письменную Тору, тогда как рассуждение лектора — Устную Тору. Для студентов, которые слышали всю лекцию, достаточно этих конспектов, чтобы освежить в памяти все важные пункты лекции преподавателя. У этих учеников слово, вопросительный знак, восклицательный знак или подчеркнутая фраза вызывают в сознании непрерывную цепь ассоциаций. Для студентов, которые не слышали этой лекции, такие пометки будут бесполезны. Если они будут воспроизводить лекцию по этим пометкам, они обязательно получат полностью искаженный материал. Слова и знаки пунктуации, помогающие студенту, присутствующему на лекции, воссоздать мудрость, которую ему преподнес преподаватель, для непосвященного будут просто какой-то тарабарщиной. Такой человек обычно высмеивает те истины, которые трудолюбивый студент воспроизводит на основании своих примечаний.
Тора была дана в руки тем, кто уже был знаком с Законом. Она была предназначена стать средством возрождения знания, которое они заложили в свою память. Предназначение Торы в том, чтобы стать книгой, к которой ученик может обратиться за ссылками по традиционным действующим законам, для того, чтобы письменные стихи сделали для него более простой задачей вспомнить знания, которые он уже получил в устной форме.
Следующий стих намекает на эту идею: «Ашем сказал Моше: «Поднимись ко Мне на Гору и оставайся здесь. Я дам тебе каменные таблички Скрижалей, Тору и Мицвы, которые Я написал для наставления твоему народу» (Шмот 24 : 12). Р. Шимон Бен Лакиш в трактате Брахот 5а дает такое объяснение: «Тора» — это Письменный Закон», а «Мицва», согласно его интерпретации, — Устный Закон.
Можно сказать, что Письменная Тора — это только набор заметок, помогающий учителю устно передать истинный смысл, который содержит Устная Тора. Таким образом, Письменная и Устная Торы неразрывно связаны между собой. Без толкования Устной Торы Законы и намеки Письменной Торы не полные и не могут быть применимы.
Секты инакомыслящих, такие как саддукеи и караимы, отрицающие достоверность и значимость Устной Торы, не смогли выжить и почти полностью подверглись забвению.
Устная передача Торы продолжалась до тех пор, пока растущая мощь Римской империи и беды и рассеяние еврейского народа, которые за этим последовали, не стали угрожать сохранению непрерывной цепи традиции. Осознавая эту опасность, Р. Иегуда Анаси — которого также называют Раббейну Хакадош, или Ребе, — взял на себя миссию собрать Учения Устной Торы и записать их в Мишне, как нам это известно. Мишна стала основой Талмуда. Таким образом, Мишна и Талмуд соединились в одно целое, и именно это произведение хранило на протяжении долгих веков рассеяния и гонений живой дух иудаизма.
Цель данной книги в том, чтобы предложить вам перевод большой подборки стихов Письменной Торы вместе с интерпретациями в том виде, как они найдены в Устной Торе. Большинство стихов, которые я выбрал, касаются этических и моральных тем. Я изложил этот материал простым, легким для понимания языком. Эти комментарии собраны из источников Талмуда, Мидрашей и многообразной раввинской литературы. Все они четко обозначены. Иногда я добавлял примечания, чтобы дополнительно прояснить вопрос. Эти примечания являются либо моими собственными, либо выдержками из комментариев, отрывков из Талмуда или Мидрашей.
Текст Торы разделен на отрывки, или части — еженедельные главы. На субботней службе читают еженедельную главу из рукописного свитка, для того чтобы в течение года прочитать всю Тору. Еженедельные главы определяются в начале каждой части ключевым словом на иврите или фразой в первом стихе, например: Брейшит, Hoax, Лех Леха, Ваера и т.д.
Изучение Письменной Торы в единстве с ее устной составляющей дает вам истинное наслаждение знанием Торы, Торы в чистом виде. Вы изучаете Тору в том виде, в котором она была передана Б-гом Моше на горе Синай, и как она изучалась вплоть до сегодняшнего дня многочисленными учениками и обычными людьми в йешивах и других учебных центрах по всему миру.
Я искренне надеюсь, что эта книга доставит вам радость изучения Торы (лимуд аТора), дав вам более точное понимание глубинного смысла отрывков Книги Книг. Я надеюсь, что она позволит вам более основательно оценить мудрость знатоков Талмуда и вдохновит вас на углубленное изучение этих источников.
Авраам Яков Финкель. Декабрь 2003. Бруклин, Нью-Йорк
Спасибо!
Спасибо