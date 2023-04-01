Саба из Слободки проникал в таинство образов великих эпохи пророчества: Моше, Аарона, пророка Шмуэля, царя Давида, царя Шломо и других мудрецов и праведников, чьи имена приводятся в Священном Писании, ведь перед ними были широко раскрыты небесные врата. Они заложили в мире фундамент духовных ценностей, которыми человечество живет на протяжении многих веков до сего дня.

Рав Натан Цви Финкель - Саба из Слободки - Мусар ешивы Слободка (Хеврон)

Издатель и главный редактор р. Хаим Бурштейн

Вильнюс, 2020. - 350 с.

Рав Натан Цви Финкель - Саба из Слободки - Мусар ешивы Слободка (Хеврон) - Содержание

Рав Натан Цви Финкель - Саба из Слободки - Встреча с Сабой из Кельма - Начало деятельности раввина - Движение Мусар в Литве - Еврейская жизнь в Литве - Дом Учения в Слободке - Основание ешивы «Кнессет Исраэль» - Конфликт в ешиве Слободка - Ешива «Кнессет Бейт Ицхак» - Ешива «Кнессет Исраэль» - Мир ешив в Литве и Польше - Основание ешив Мусара - Ешива «Тельз» - Ешива «Эц Хаим» в Слуцке - Ешива в Мелеце - Ешива в Брянске - Ешива «Шаар Атора» в Гродно - Ешива «Анаф Кнессет Исраэль» в Щучине - Ешива в Шклове - Ешива «Торат Хесед» в Лодзи - Ешива Мир - Ешива Радин - Ешива в Ломже - Распространение Мусара в Литве - Первая мировая война - Ешива Слободка в изгнании - Возвращение в Литву - Мир Торы в Литве - Алия ешивы Слободка в Землю Израиля - Любовь учителей Мусара к Земле Израиля - Создание ешивы в Хевроне - Основание ешивы Хеврон - Саба из Слободки в Земле Израиля - Еврейская жизнь в городе отцов - Духовная жизнь на Святой Земле - Ешива «Кнессет Исраэль» в Литве - Земля Израиля в начале XX века - Кровавая резня в Хевроне - Свидетельство очевидца резни в Хевроне - Учение Мусар в Америке - Издание трудов Учения Мусар - Мусар ешивы Слободка - Воззрение на величие человека - Учение Сабы из Слободки - Задача, возложенная на человека - Строгость Небесного Суда - Вознесенность заповедей Торы - Значимость поступков человека - Человек сотворен для радости и удовольствия - Величие Иерусалима - Возвышенный образ Сабы из Слободки - Глубина знаний Сабы из Слободки - Возвышенное служение Сабы из Слободки - Духовные качества учителя - Скромность Сабы из Слободки - Милосердие к ближнему - Отношение к ближнему как к Б-жественному творению - Преемник главы ешивы - Смерть Сабы из Слободки - Письмо рава Моше Мордехая Эпштейна - Продолжение пути ешивы Хеврон - Гибель еврейской общины Ковно - Начало Катастрофы - Путь к смерти в талитах и тфилин - Ешива «Кнессет Исраэль» в Слободке - Освящение Б-жественного имени - Изгнание в гетто - Гетто в Слободке - Рош Ашана и Йом Киппур в гетто - Ликвидация Малого гетто - Праздник Суккот - Черный день гетто - Праздник Ханука в гетто - Спасение священных книг - Праздник Пурим - Праздник Песах - Духовная жизнь в гетто - Тайное обрезание - Борьба против нацистов - Величие еврейской души - Побег из Девятого форта - Главный раввин Ковно рав Авраам Дов Бер Каана-Шапиро - Гибель еврейских детей - Гибель рава Авраама Гродзенского - Строительство подземных бункеров - В подземном бункере - После освобождения - Рожденная в гетто - Вступление - Мусар - мудрость трепета - О Древе Смерти - Предназначение человека в Творении - Счастье в этом мире - Влияние дурного побуждения - Испытание в этом мире - Награда за Тору - Путь к праведности - В завершение

1. Человек - 2. Душа человека - 3. Часть Б-га Свыше - 4. Дурное побуждение - 5. Милосердие Торы - 6. Отношение к людям - 7. Радость в трепете - 8. Радость служения - 9. Истинная реальность - 10. По образу Б-га - 11. Забота о близких - 12. Качество скромности - 13. Милосердие Торы - 14. Любовь к милосердию - 15. Награда за Милосердие - 16. Значимость милосердия (I) - 17. Значимость милосердия (II) - 18. Милосердие Израиля - 19. Глубина Суда - 20. Жизнь - 21. Милосердие - выражение веры - 22. Милосердие к нечестивцам - 23. Значимость законов об имуществе - 24. Сила душевного качества - 25. Мир сотворен для меня - 26. Постижение человека - 27. Полноводный источник - 28. О вере - 29. Месяц Элул - 30. Возвышенный образ человека - 31. Знание (I) - 32. Знание (II) - 33. Знание (III) - 34. Знание (IV) - 35. Мудрость Мусара - 36. Б-жественное Провидение

Содержание