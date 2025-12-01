Чтобы понять развитие этого архетипа, нам сначала нужно изучить его письменный источник — Библию. Прежде чем обратиться к археологии, важно рассмотреть кропотливую работу библеистов, которые пытались объяснить, когда и почему была написана Библия. Для этих ученых жизнь и труды Давида и Соломона содержатся в четко определенных литературных единицах, историю и дату составления которых можно определить с помощью стилистических, терминологических и лингвистических подсказок. Анализируя содержание различных частей еврейского текста, Библия, многие исследователи Библии пришли к выводу, что длинное повествование о Давиде и Соломоне, содержащееся в книгах Царств и 3 Царств, является частью отдельного литературного произведения, известного как Второзаконие, которое охватывает книги Иисуса Навина, Судей, 1 и 2 Царств, а также 1 и 2 Царств.

Это произведение, к которому мы будем иметь возможность обращаться снова и снова, является основным библейским источником по истории Израиля, описывающим бурные, чудесные и знаменательные события, которые произошли от перехода через реку Иордан, через завоевание Ханаана, до установления израильских царств , закончившихся трагическим разрушением Иерусалима и вавилонским пленением. Она называется Девтерономической историей, потому что ученые признали, как много общего она имеет — теологически и лингвистически — с уникальной и последней из Пяти Книг Моисея, книгой Второзаконие. Из всех книг Торы только Второзаконие навязывает строго централизованное поклонение народу Израиля и предписывает подробный кодекс законодательства обо всем: от религиозных церемоний до пищевых привычек, практики кредитования и процесса законного развода. Все эти законы передаются как недвусмысленные божественные заповеди. Если они соблюдаются, народ Израиля будет процветать и унаследует божественные благословения. Если они нарушаются , народ Израиля дорого заплатит за свои грехи. В то время как Второзаконие дает закон, Второзаконие — это длинный рассказ о том, как этот божественный принцип проявился в истории человечества.

В нем не только описываются события и представляются библейские персонажи, но и с их помощью объясняется, почему завоевание Земли Обетованной было осуществлено с таким насилием, почему израильтяне впоследствии страдали от рук своих соседей-язычников и почему цари Давид и Соломон, их преемники и народ Израиля либо процветали, либо были наказаны в зависимости от соблюдения или нарушения ими законов Второзакония. По мнению многих ученых, Девтерономическая история I в ее нынешнем виде появилась в конце VII в. до н. э., во время правления иудейского царя Иосии (639-609 ГГ. ДО Н. Э.), примерно в 1400 г. до н. э. примерно через триста лет после времен Давида и Соломона. Но это не значит, что «Девтерономическая история» была совершенно новым или полностью творческой композицией, когда она достигла своей узнаваемой формы. Под своим бескомпромиссным и единообразным богословским посланием «Девтерономическая история» представляет собой литературную лоскутную -работу. Она явно является результатом редактирования различных более ранних источников — ни одной оригинальной работы, написанной отдельным лицом или группой авторов в одно время.

Текст содержит резкие разрывы, отрывки поэзии, цитаты из других произведений и географические списки, перемежаемые длинными отрывками повествования. В более длинной девтерономической истории история Давида и Соломона, охватывающая первую и вторую книги Царств и первые одиннадцать глав первой книги Царств, сама по себе является сборником более ранних источников. Связанные и часто прерываемые поэтическими отрывками, длинными списками имен, резюме героических историй и подробными географическими или административными описаниями, три длинных сочинения повествуют последовательно о главных событиях жизни Давида и Соломона. Эти предполагаемые ранние работы ученые называют «Историей возвышения Давида» (1 Царств 16:14, 2 Царств 5), «Историей двора (или наследования)» (2 Царств 9-20 и ! Царств 1-2) и «Деяниями Соломона» (3 Царств 3-11). «История возвышения Давида» рассказывает историю помазания Давида как молодой пастух в Вифлееме, его прибытие ко двору Саула, его битва с Голиафом, его бегство от двора Саула, его приключения в качестве бродячего воина, смерть Саула и восшествие Давида на престол Израиля.

Израиль Финкельштейн – Давид и Соломон. В поисках священных царей Библии и корней западной традиции

Издательство – «Свободная Пресса»

Санкт-Петербург – 2025 г. / 344 с.

ISBN: 978-0-7432-4362-9

Израиль Финкельштейн – Давид и Соломон. В поисках священных царей Библии и корней западной традиции – Содержание

Пролог: Пастух и пращный камень

Введение: Давид, Соломон и Западная традиция

ЧАСТЬ I ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИИ

Рассказы о разбойнике

Безумие Саула

Убийство, похоть и предательство

ЧАСТЬ II ЭВОЛЮЦИЯ ЛЕГЕНДЫ

Храм и династия

Мудрость Соломона?

Вызов Голиафу

ЧАСТЬ III КАК ЛЕГЕНДА СФОРМИРОВАЛА ИСТОРИЮ

Святые покровители храма

Мессианские видения

Эпилог: Символы власти

ПРИЛОЖЕНИЯ