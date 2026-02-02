Финли Марк – Что Библия говорит о - Родители и дети
Книги содержат учение церкви Адвентистов Седьмого Дня
Палящий жар палестинской пустыни обжигал бедного арабского юношу, который пас небольшое стадо овец недалеко от побережья Мертвого моря. Этот день для него ничем не отличался от предыдущих, когда он приводил овец сюда, на склоны гор, в поисках скудной травы. И он даже подумать не мог, что находка, которую ему вскоре предстоит обнаружить, перевернет представления об истории.
Когда одна из овец забрела в пещеру, он попытался выгнать ее, бросив вдогонку камень. Вдруг он услышал звук разбившейся глиняной посуды. Думая, что обнаружил что-то ценное, он мигом помчался домой, чтобы сообщить об этом отцу. То, что они нашли в тот день в пещере, бьmо гораздо ценнее, чем богатства знатных людей древнего мира. В глиняных кувшинах на самом деле находилось сокровище. Так на морском побережье в 1947 году были обнаружены свитки Мертвого моря - древнейшие из существующих рукописей Библии.
Свитки были написаны ессеями, которые проживали в местечке Кумран неподалеку от Мертвого моря приблизительно за 150 лет до нашей эры. Эти люди часами переписывали Священное Писание. от руки. Их правила переписывания текста были чрезвычайно строгими, что обеспечивало точность. Некоторые из выдающихся исследователей Библии, специалистов по древним библейским языкам, десятилетиями тщательно изучали данные манускрипты. Эти древние свитки красноречиво свидетельствуют о точности и достоверности дошедшей до нас Библии. Они содержат все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь.
На протяжении тысячелетий Божье Слово в точности передавалось от одного поколения другому. От первой книги - Бытия до заключительной – Откровения все Священное Писание отвечает на наши сокровенные и волнующие вопросы, обращается к нуждам нашего сердца. Библия писалась в течение 1500 лет более чем 40 авторами. Многие из этих авторов не знали друг друга. Они жили в разных местах, говорили на разных языках, являлись представителями различных культур, но благодаря тому, что каждый из них писал под вдохновением Святого Духа, они ясно представили единый Божий план для человечества. Поэтому в Писании нет противоречий по фундаментальным темам. Мы находим u в нем удивительное единство мыслеи, единство цели.
Марк Финли – Что Библия говорит о… - Более 450 вопросов о Боге и вере, жизни и смерти, настоящем и будущем
Пер. с англ. Головач Е. — Заокский : Источник жизни, 2019. — 432 с.
ISBN 978-5-00126-062-2
Марк Финли – Что Библия говорит о… - Содержание
- Глава 1. Что Библия говорит о себе
- Глава 2. Что Библия говорит о будущем
- Глава 3. Что Библия говорит о признаках конца времени
- Глава 4. Что Библия говорит о возвращении Христа
- Глава 5. Что Библия говорит о жизни вечной
- Глава 6. Что Библия говорит о молитве
- Глава 7. Что Библия говорит о беспокойстве
- Глава 8. Что Библия говорит об изменении жизни
- Глава 9. Что Библия говорит о великой борьбе между добром и злом
- Глава 10. Что Библия говорит о последнем времени через книгу Откровение
- Глава 11. Что Библия говорит о пророческом периоде, названном «2300 вечеров и утр»
- Глава 12. Что Библия говорит о суде
- Глава 13. Что Библия говорит о Законе Божьем
- Глава 14. Что Библия говорит о субботе
- Глава 15. Что Библия говорит об изменении субботы
- Глава 16. Что Библия говорит о ложных пророках и великом обмане
- Глава 17. Что Библия говорит о здоровье
- Глава 18. Что Библия говорит о смерти
- Глава 19. Что Библия говорит об аде
- Глава 20. Что Библия говорит о крещении
- Глава 21. Что Библия говорит о деньгах
- Глава 22. Что Библия говорит о христианском возрастании
- Глава 23. Что Библия говорит о церкви последних дней
- Глава 24. Что Библия говорит о пророчествах, видениях и снах
- Глава 25. Что Библия говорит о заблуждениях последних дней
- Глава 26. Что Библия говорит о непростительном грехе
- Глава 27. Что Библия говорит о пробуждении Божьего народа
- Глава 28. Что Библия говорит о начертании зверя
- Глава 29. Что Библия говорит о Соединенных Штатах в пророчестве
- Глава 30. Что Библия говорит о последних семи язвах
- Глава 31. Что Библия говорит о Тысячелетнем царстве
- Глава 32. Что Библия говорит о Царстве Небесном
Марк Финли и Стивен Мосли - Родители и дети: момент истины
Пер. с англ. - Заокский: «Источник жизни», 2007. - 96 с.
ISBN 5-86847-602 -6
Марк Финли и Стивен Мосли - Родители и дети: момент истины – Содержание
- Время - это слово «любовь», написанное по буквам
- Пример, достойный подражания
- Сделайте личную веру достоянием своего ребенка
- Видите ли вы за крестом Отца?
- Каково быть замужем за мной?
- Что после себя оставил Тревор
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