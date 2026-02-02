Финли Марк – Что Библия говорит о - Родители и дети

Книги содержат учение церкви Адвентистов Седьмого Дня

Палящий жар палестинской пустыни обжигал бедного арабского юношу, который пас небольшое стадо овец недалеко от побережья Мертвого моря. Этот день для него ничем не отличался от предыдущих, когда он приводил овец сюда, на склоны гор, в поисках скудной травы. И он даже подумать не мог, что находка, которую ему вскоре предстоит обнаружить, перевернет представления об истории.

Когда одна из овец забрела в пещеру, он попытался выгнать ее, бросив вдогонку камень. Вдруг он услышал звук разбившейся глиняной посуды. Думая, что обнаружил что-то ценное, он мигом помчался домой, чтобы сообщить об этом отцу. То, что они нашли в тот день в пещере, бьmо гораздо ценнее, чем богатства знатных людей древнего мира. В глиняных кувшинах на самом деле находилось сокровище. Так на морском побережье в 1947 году были обнаружены свитки Мертвого моря - древнейшие из существующих рукописей Библии.

Свитки были написаны ессеями, которые проживали в местечке Кумран неподалеку от Мертвого моря приблизительно за 150 лет до нашей эры. Эти люди часами переписывали Священное Писание. от руки. Их правила переписывания текста были чрезвычайно строгими, что обеспечивало точность. Некоторые из выдающихся исследователей Библии, специалистов по древним библейским языкам, десятилетиями тщательно изучали данные манускрипты. Эти древние свитки красноречиво свидетельствуют о точности и достоверности дошедшей до нас Библии. Они содержат все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь.

На протяжении тысячелетий Божье Слово в точности передавалось от одного поколения другому. От первой книги - Бытия до заключительной – Откровения все Священное Писание отвечает на наши сокровенные и волнующие вопросы, обращается к нуждам нашего сердца. Библия писалась в течение 1500 лет более чем 40 авторами. Многие из этих авторов не знали друг друга. Они жили в разных местах, говорили на разных языках, являлись представителями различных культур, но благодаря тому, что каждый из них писал под вдохновением Святого Духа, они ясно представили единый Божий план для человечества. Поэтому в Писании нет противоречий по фундаментальным темам. Мы находим u в нем удивительное единство мыслеи, единство цели.

Марк Финли – Что Библия говорит о… - Более 450 вопросов о Боге и вере, жизни и смерти, настоящем и будущем

Пер. с англ. Головач Е. — Заокский : Источник жизни, 2019. — 432 с.

ISBN 978-5-00126-062-2

Марк Финли – Что Библия говорит о… - Содержание