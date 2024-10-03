Богу было угодно в некоторой мере связать мое имя и труды с широкомасштабным движением Церкви Христа, на которое сейчас многие смотрят как на новую эру в развитии христианства. Это движение в значительной степени включило в себя развитие взглядов христианского учения, которое не было общепринятым, и стало причиной изменений в проведении евангелизационного труда. Вполне естественно, что движение пробуждения было воспринято многими превратно. В некоторой степени даже истинные христиане задавались вопросом относительно целесообразности новых методов и здравости этих богословских утверждений, а безбожники злились и какое-то время всеми силами противостояли этому великому движению.

Я уже говорил о себе как о человеке, который связан с этими событиями. Но я только один из многих служителей Божьих, кто сыграл заметную роль в распространении учения Иисуса Христа. Осознаю, что какая-то часть Церкви посчитала меня новатором - как в отношении учения, так и в отношении используемых мною методов. Многие смотрели на меня как на довольно-таки выдающегося человека, особенно после того как я раскритиковал некоторые старые формы богословской мысли и ее выражения, а также когда излагал Евангельское учение более доступным для верующих языком.

В течение ряда лет друзья, с которыми я был тесно связан, настоятельно просили написать историю этих пробуждений, поскольку со временем они стали восприниматься несколько превратно. Историческая правда требует того, чтобы я сам изложил то учение, которое проповедовалось; а также рассказал об использованных мною методах и результатах проповеди того учения.

Мой разум интуитивно уклоняется от повествования о себе, но все же придется кое-что рассказать, если я хочу честно говорить об этих пробуждениях и своем отношении к ним. Поэтому до сего момента я уклонялся от того, чтобы выполнить эту работу. Позже попечители колледжа Оберлин настояли на важности этого дела и побудили взяться за него. Вместе с многочисленными друзьями из Америки и Англии они убедили меня в том, что это послужит для славы Христа и будет способствовать распространению правильного понимания того, что такое пробуждение.

Должен сказать, что я подхожу к этой теме с неохотой по многим причинам. Я не вел дневника и, следовательно, сейчас должен полагаться на свою память, благо она у меня от природы хорошая. И события, свидетелем которых я стал во время пробуждений, произвели на меня глубокое впечатление. Я помню намного больше того, что время позволяет мне рассказать. Каждый, кто стал свидетелем мощных пробуждений, знает, что память о многочисленных случаях покаяния и внутреннего преображения, происходивших каждый день, очень дорога тем людям, которые были свидетелями или участниками тех событий. Если подробно описывать все события, случившиеся во время пробуждения хотя бы в одном каком-то населенном пункте, то это составило бы огромный том воспоминаний.

Чарльз Финней – Автобиография - Захватывающая, подчас драматическая и очень впечатляющая история жизни бывшего Нью-Йоркского адвоката, который стал одним из самых эффективных евангелистов в истории христианства

«Вестник пробуждения», 2016. – 386 с.

ISBN 978-1-5323-0739-3

Чарльз Финней – Автобиография – Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Глава 1. Рождение и раннее образование

Глава 2. Обращение ко Христу

Глава 3. Начало труда

Глава 4. Формирование доктринальных взглядов и другие переживания в Адамсе

Глава 5. Миссионерское служение

Глава 6. Пробуждение в Эванс Миле и его результаты

Глава 7. Как я готовил проповеди

Глава 8. Пробуждение в Антверпе

Глава 9. Возвращение в Эванс Миль

Глава 10. Пробуждение в Гувернере

Глава 11. Пробуждение в Де-Калбе

Глава 12. Пробуждение в Уэстерне

Глава 13. Пробуждение в Роме

Глава 14. Пробуждение в Ютике, Нью-Йорк

Глава 15. Пробуждение в Аубурне в 1826 году

Глава 16. Пробуждение в Трое и в Нью Лебаноне

Глава 17. Пробуждение в Стефантауне

Глава 18. Пробуждение в Уилмингтоне и в Филадельфии

Глава 19. Пробуждение в Рединге

Глава 20 Пробуждение в Колумбии и в Нью-Йорк Сити

Глава 21. Пробуждение в Рочестере, 1830 год

Глава 22. Пробуждения в Аубурне, Буффало, Провиденсе и Бостоне

Глава 23. Пробуждения в Нью-Йорке и далее, 1832 год

Глава 24. Начало труда в Оберлине

Глава 25. Труд в Бостоне и в Провиденсе

Глава 26. Пробуждение в Рочестере, 1842 год

Глава 27. Еще одна зима в Бостоне

Глава 28. Первая поездка в Англию

Глава 29. Труд в Храме, в Мурфилде, в Лондоне

Глава 30. Труд в Хартфорде и в Сиракузах

Глава 31. Труд в Уэстерне (1854-1855 гг.)

Глава 32. Пробуждение в Рочестере в 1855 году

Глава 33. Пробуждения в Бостоне в 1856,1857,1858 годах

Глава 34. Вторая поездка в Англию

Заключение