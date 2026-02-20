Книга «Как содействовать пробуждению» — это, пожалуй, самое известное и влиятельное практическое руководство Чарльза Финнея. В ней автор утверждает, что пробуждение не является необъяснимым и редким чудом, зависящим исключительно от суверенной воли Бога. Напротив, Финней доказывает, что оно — закономерный результат правильного использования Богом данных средств. Пробуждение для него — это восстановление послушания Богу и возвращение церкви к её истинному предназначению через глубокое покаяние и активный труд.

Автор детально описывает «инструментарий» пробуждения: от сокрушенной молитвы втайне до публичных призывов к покаянию. Он вводит понятие «новых мер», таких как «скамья кающихся» и специальные молитвенные собрания, подчеркивая, что методы могут меняться, если они ведут к спасению душ. Финней настаивает на том, что препятствием для пробуждения чаще всего становится холодность самих христиан и их нежелание оставить грех, поэтому первым шагом всегда должно быть пробуждение совести внутри самой общины.

Книга наполнена практическими советами для проповедников и мирян: как готовить проповеди, как проводить личные беседы с неверующими и как поддерживать атмосферу духовной ревности. Финней предостерегает от эмоционального возбуждения ради самого возбуждения, указывая, что плодом истинного пробуждения всегда является радикальное изменение морального облика человека и его готовность служить Богу и ближнему.

Чарльз Финней – Как содействовать пробуждению – Содержание

КАК СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРОБУЖДЕНИЮ. ГЛАВА I.

I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАСПАХИВАТЬ НОВИНУ.

II. КАК ДОЛЖНА РАСПАХИВАТЬСЯ НОВИНА

III. ГРЕХИ УПУЩЕНИЯ

IV. ГРЕХИ ДОПУЩЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЯ.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ПРОБУЖДЕНИЕ. ГЛАВА II.

I. КОГДА НЕОБХОДИМО РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

II. ВАЖНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ В ПОДОБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

III. КОГДА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ГЛАВА III. НЕОБХОДИМОСТЬ И СИЛА ЕДИНСТВА.