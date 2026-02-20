Финней - Как содействовать пробуждению

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience

Книга «Как содействовать пробуждению» — это, пожалуй, самое известное и влиятельное практическое руководство Чарльза Финнея. В ней автор утверждает, что пробуждение не является необъяснимым и редким чудом, зависящим исключительно от суверенной воли Бога. Напротив, Финней доказывает, что оно — закономерный результат правильного использования Богом данных средств. Пробуждение для него — это восстановление послушания Богу и возвращение церкви к её истинному предназначению через глубокое покаяние и активный труд.

Автор детально описывает «инструментарий» пробуждения: от сокрушенной молитвы втайне до публичных призывов к покаянию. Он вводит понятие «новых мер», таких как «скамья кающихся» и специальные молитвенные собрания, подчеркивая, что методы могут меняться, если они ведут к спасению душ. Финней настаивает на том, что препятствием для пробуждения чаще всего становится холодность самих христиан и их нежелание оставить грех, поэтому первым шагом всегда должно быть пробуждение совести внутри самой общины.

Книга наполнена практическими советами для проповедников и мирян: как готовить проповеди, как проводить личные беседы с неверующими и как поддерживать атмосферу духовной ревности. Финней предостерегает от эмоционального возбуждения ради самого возбуждения, указывая, что плодом истинного пробуждения всегда является радикальное изменение морального облика человека и его готовность служить Богу и ближнему.

Чарльз Финней – Как содействовать пробуждению

Чарльз Финней – Как содействовать пробуждению – Содержание

КАК СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРОБУЖДЕНИЮ. ГЛАВА I.

  • I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАСПАХИВАТЬ НОВИНУ.

  • II. КАК ДОЛЖНА РАСПАХИВАТЬСЯ НОВИНА

  • III. ГРЕХИ УПУЩЕНИЯ

  • IV. ГРЕХИ ДОПУЩЕНИЯ.

  • ПРИМЕЧАНИЯ.

КОГДА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ПРОБУЖДЕНИЕ. ГЛАВА II.

  • I. КОГДА НЕОБХОДИМО РЕЛИГИОЗНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

  • II. ВАЖНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ В ПОДОБНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

  • III. КОГДА СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ РЕЛИГИОЗНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

ГЛАВА III. НЕОБХОДИМОСТЬ И СИЛА ЕДИНСТВА.

  • I. ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИСПОЛНИЛОСЬ ОБЕТОВАНИЕ, МЫ ДОЛЖНЫ СОГЛАСИТЬСЯ В МОЛИТВЕ

  • II. МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЕДИНЫ ВО ВСЕМ, ЧТО СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ИЩЕМ.

  • III. КАК ЦЕРКВИ МОГУТ ПОМОЧЬ СЛУЖИТЕЛЯМ

  • IV. ПРЕПЯТСТВИЯ ПРОБУЖДЕНИЮ

  • ПРИМЕЧАНИЯ

Views 71
Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books