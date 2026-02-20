Сочинение «Лекции о пробуждении» (Lectures on Revivals of Religion), опубликованное в 1835 году, является самой значимой работой Чарльза Финнея. Эта книга возникла на основе серии проповедей, которые он читал в Нью-Йорке, и стала практическим манифестом Второго великого пробуждения. Финней бросил вызов традиционному представлению о том, что пробуждение — это непредсказуемый акт Божьего суверенитета, заявив, что оно является результатом правильного применения духовных законов и усилий церкви.

В этом труде Финней детально анализирует психологию и механику духовного подъема. Он утверждает, что пробуждение начинается с глубокого сокрушения самих христиан и их покаяния в «грехах упущения». Основная часть лекций посвящена практическим аспектам: как молиться о пробуждении, как готовить проповедь, которая достигает совести, и как работать с теми, кто находится в состоянии духовного поиска. Именно здесь он обосновывает свои «новые меры», такие как призыв кающихся к алтарю и молитвы за конкретных людей по именам, что в то время вызывало бурные дискуссии.

Автор настаивает на том, что Бог всегда готов послать пробуждение, если Его народ выполнит необходимые условия. Книга пропитана духом ответственности и неотложности; Финней пишет не как теоретик, а как практик, видевший тысячи обращенных. «Лекции о пробуждении» на протяжении почти двух столетий остаются настольной книгой для служителей и лидеров, стремящихся к духовному обновлению своих общин и радикальному преобразованию общества через Евангелие.

Чарльз Финней – Лекции о пробуждении

Львов: Издательство «Тимофей», 2000. – 92 с.

