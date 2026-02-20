Книга «Сила, сходящая свыше» — это программный труд Чарльза Финнея, посвященный теме крещения Духом Святым и обретения духовного авторитета для христианского служения. Финней утверждает, что наличие богословского образования, талантов или ораторского мастерства недостаточно для истинного успеха в деле Евангелия. Основная идея книги заключается в том, что каждому верующему необходима особая «сила свыше», которая делает его свидетельство действенным и способным сокрушать сердца грешников.

Автор подробно разбирает условия получения этой силы, настаивая на полной самоотдаче, чистоте сердца и настойчивой молитве. Финней подчеркивает, что эта сила не является наградой за заслуги, но обещана Богом для совершения Его дела на земле. Он предостерегает служителей от попыток работать «в плоти», утверждая, что без этого небесного помазания любая церковная деятельность превращается в пустую форму и не приносит плода покаяния.

Финней также анализирует причины, по которым верующие и целые общины могут терять эту силу или вовсе её не иметь. Он призывает к глубокому самоисследованию и удалению любых препятствий, мешающих действию Духа Святого. Книга служит пламенным призывом к духовному обновлению и возвращению к апостольскому стандарту жизни, где присутствие Божье подтверждается реальными переменами в жизнях людей и общества.

Чарльз Финней – Сила, сходящая свыше

Пожалуйста, позвольте мне попытаться исправить ложное представление некоторых христиан, членов последнего съезда в Оберлине; хотя я сделал несколько замечаний: один раз в субботу и затем в воскресенье. В моём первом замечании я советовал обратить внимание на то, о чём писал Матфей и Лука: о том, что миссия Церкви на земле заключается в покорении и обращении всех народов и наций ко Христу. Я утверждал, что это повеление было дано всей Церкви, и что каждый член церкви находится под этим обязательством и спасение этого мира должно стать его смыслом жизни. Затем я предложил на рассмотрение два вопроса:

1) что нам нужно для того, чтобы сохранить успех в этой великой работе?

2) как мы можем получить то, что нам нужно?

