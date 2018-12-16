Чем дальше уходит в прошлое коммунистическая эпоха с ее безусловным атрибутом — обязательной антирелигиозной идеологией и практикой, — тем яснее становится очевидная, но от этого не менее значительная истина: смена политических парадигм и изменение общественных приоритетов неминуемо вызывают к жизни историческое мифотворчество. Цель его не так проста, как представляется на первый взгляд: творцы новых мифов не столько хотят объяснить (т. е. оправдать) прошлое, сколько использовать его для строительства будущего, разумеется — как они его понимают.

Мифотворчество существовало во все времена: прежнее часто воспринимается как канувший в Лету «золотой век». Невозможность восстановить утраченное во всем прежнем великолепии вполне естественно заставляет реконструировать «дела давно минувших дней» на новой, «испорченной» потомками почве. То, что почва испорчена, сомнений не вызывает (день сегодняшний самим фактом своего бытия уже доказывает это); дело в другом: возможно ли (и как) восстановить утраченную гармонию? Надежда на чудо в подобной ситуации, более чем понятна. Остается только определить ориентиры, при помощи которых возможно выйти на правильный путь и реконструировать потерянное в бурях революций и перестроек прошлое. Собственно говоря, эти ориентиры (равно как метод их определения) позволяют нам разобраться в том, насколько и почему человека можно называть «маргиналом» и «мифотворцем» (имея в виду, что всякий неисторический рассказ, выдаваемый с корыстной целью и бездоказательно за истинный, есть миф). В качестве критерия здесь вполне корректно использовать понятие нормы — как средства социальной регуляции поведения конкретных личностей и целых групп. В разных обществах понятие «социальной нормы» различное. Даже в советском «классовом» и в советском «общенародном». Посткоммунистическое общество России также изменило свое понятие о нормальном, в частности перестав смотреть на верующего как на маргинала. Однако главное осталось неизменным: большинство, как и раньше, воспринимают себя в качестве граждан, обязанных следовать в жизни правилам, установленным государством, разделяя (по крайней мере — декларативно) его основные установки.

Маргинал же, как правило, тем и отличается от «рядового гражданина», что имеет нетрадиционный (нетипичный) взгляд на социальные нормы своего общества, а порой даже убежден, что знает (как ему кажется), каким образом возможно утвердить свой ценностный стандарт и тем самым спасти страну или «охранить от поругания» истину. Прошлое в таком случае служит оружием, с его помощью не стремятся найти «историческую правду» — ради пресловутой объективности, а доказать очевидные для маргинала представления, проиллюстрировать их. Этим фактом история обрекается на роль заложницы мифа, в свою очередь призванного оказывать воздействие на массовое (по возможности) сознание.

Неоднократно упомянув слово «маргинал», очевидно, стоит вспомнить и о традиционном определении явления «маргинальности». Происходящее от латинского marginalis (находящийся на краю), это слово характеризует относительно устойчивые социальные явления, возникающие в результате расшатывания нормативно-ценностных систем под воздействием различных контактов, социальных и технологических сдвигов и т. п. факторов. В СССР перестройка знаменовала собой начало процесса смены прежних парадигм мышления. Революция 1991 года завершила начатое, структурно разрушив прежнее общество до основания. Однако как и любая революция, она не смогла в одночасье создать «нового человека». Старые коммунистические ценности, в глазах большинства девальвированные прежним режимом, были снесены «на свалку истории», причем в такой спешке и с такой горячностью, что это напоминало желание переписать прошлое, психологически воспринимавшееся как грандиозная политическая ошибка.

Впрочем, неудачные реформы достаточно быстро изменили градус общественного мнения и пробудили ностальгию по недавно потерянному, обратив внимание не на коммунистическую суть прежнего государства, а на его исключительное величие. В глазах критиков новой России имперская сущность СССР стала восприниматься как ценное само по себе, часто вне связи с марксизмом. Психологические аберрации — не такое уж редкое явление. Здесь важнее отметить иное: проблема маргинала состоит в том, что он, как правило, находится между двух систем ценностей: той, которую покинул (в нашем случае — советскую), и той, в которую не вписался (т. е. в российскую, посткоммунистическую). Результат — ценностная дезорганизация, чем дальше, тем больше заставляющая маргинала задумываться над созданием своего мира, со своими правилами, языком, системой противопоставлений и т. п. В современной России для многих маргиналов (в том числе и прежде всего — маргиналов религиозных) основой для противопоставления себя современной системе «либеральных ценностей» стала идея реанимации (воссоздания) «великой России». В разных маргинальных слоях величие страны ассоциируется с «разными Россиями»: как с дореволюционной, так и с советской.

Хотя проблема, на мой взгляд, заключается не в этом: главное — мифотворчество, лежащее в основе любых реконструкций. На фоне глобальных профанаций нашего времени (достаточно вспомнить «историческую» концепцию академика А. Т. фоменко), стремление создать по-своему «правдивую» историю России не воспринимается как серьезный криминал. а между тем создание исторически заданных, хрестоматийно правильных, но исторически недостоверных картин опасно прежде всего с религиозной точки зрения, ибо приучает человека воспринимать мир в мифологических категориях, не задумываясь над тем, насколько и как это может вредить и авторитету Церкви, и его, человека, собственной вере. Старое, столь любимое большевиками правило деления мира на врагов и друзей, как ни странно, находит себе применение при обращении маргинала к истории.

Таким образом, история оказывается заложником конструируемого будущего, в прошлом маргиналы видят лишь то, что хотят увидеть. Понять их логику, объяснить их действия, как мне кажется, невозможно, не разобравшись с «перевернутой религией» советского времени, ибо она формировала homo soveticus'a — странное порождение коммунистической идеологии и советской практики. Разумеется, было бы глупо утверждать, что большинство людей, выросших в Советском Союзе, верили во все то, что им проповедовали официальные пропагандисты. Не в этом состояла проблема. Важнее указать на иное: советского человека приучали к двоемыслию, требовали от него безусловной (на словах) веры в светлое будущее. Иначе говоря, всех заставляли «курить фимиам» коммунистическим богам, не слишком озабочиваясь вопросом об укорененности этой веры. Если в начальный период Советской истории надежда на скорейшее освобождение от «оков мирового капитала» еще питала многие наивные умы, стремившиеся «загнать человечество в счастье» как можно скорее, то в дальнейшем от советского гражданина стали требовать только соблюдения «формы», т. е. беспрекословного участия в навязанной властью квазирелигиозной «игре».