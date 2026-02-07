Фирсов Сергей - День прошлый, день грядущий
Многочисленные ныне критики Русской Православной Церкви говорят о «клерикализации» как о реальном факте «социального бытия» России, о том, что нарушаются конституционные положения о светскости государства, о том, что церковная иерархия слишком тесно «соработничает» с «мирскими властителями».
- Насколько корректны подобные упрёки?
- Насколько верны утверждения о Православной Церкви как о своеобразном «идеологическом министерстве» современной российской власти?
В течение многих лет я пытался искать ответы на эти вопросы, равно как и на ряд других, непосредственно с ними связанных. С самого начала мне было ясно, что Церковь есть консервативная сила современного российского общества, которая не желает и не может пойти по пути, который многие её чада будут воспринимать как нарушение традиции, «предательство веры», «измену православию». Но консерватизм консерватизму рознь, тем более, что в 1990-е гг. понятия либерализма и демократии во многом оказались дискредитированными. Человеку свойственно верить в сказку, даже если это «социальная сказка». Разрушение подобной веры, в нашей стране пришедшееся как раз на последнее десятилетие минувшего столетия, для многих православных (особенно из среды неофитов) стало поводом к пересмотру фундаментальных представлений о том, что есть «земная истина» и насколько Церковь должна эту «истину» утверждать, проповедуя Христа — «Путь, Истину и Жизнь».
В этом смысле появление среди православных верующих так называемых «неоконсерваторов», увлекающихся и увлекающих других эсхатологическими предсказаниями, не только неудивительно, но даже закономерно. Смутное время приводит и к смуте в головах. Верующие здесь не могут быть исключением. Тем более что отказ от прежних советско-атеистических установок и приход к вере для многих из них парадоксальным образом стал сопрягаться с «модернизированными» идеями социальной справедливости, с «коммунистическим христианством». Со всем этим Церковь должна была разбираться, что было весьма непросто и потому, что политические предпочтения верующих колебались от крайне правых, черносотенных и монархических, до «демократических» и «обновленческих». Не изменилась ситуация и сегодня. В новых условиях появились громкоголосые «борцы за правду», пытающиеся отстаивать её со всей страстностью доморощенных Савонарол. Как происходила сия борьба — отдельная тема, требующая спокойного и вдумчивого подхода. О борцах-«неоконсерваторах» я кратко на- писал в очерке о Русской Православной Церкви как политической силе современного российского общества.
Фирсов Сергей Львович - День прошлый, день грядущий - Состояние и развитие Русской Православной Церкви в новейший период - Очерки социально-политической истории
М.; Старая Потловка Пенз. обл.: Издательство «Спасское дело», 2022. — 424 с., илл.
ISBN 978-5-6044665-5-1
Фирсов Сергей Львович - День прошлый, день грядущий - Состояние и развитие Русской Православной Церкви в новейший период - Очерки социально-политической истории - Содержание
От автора
Вместо введения. Православная Церковь как новый идеологический ресурс политической власти (К вопросу о месте и роли Русской Православной Церкви в структуре российской государственности XX в. Феномен «православного неоконсерватизма»)
- Очерк первый. РПЦ как политическая сила современного общества (К вопросу о формировании консервативной идеологии в России XXI в.)
- Очерк второй. Эсхатологические представления и предчувствия у православных неоконсерваторов современной России (К характеристике проблемы)
- Очерк третий. «Царебожие» как болезнь религиозного сознания (К вопросу о симптоматике и путях «излечения»)
- Очерк четвертый. К вопросу о маргинализации сознания в современной религиозной жизни православной России
- Очерк пятый. «Третий путь» как альтернатива «Третьему Риму»: принятие ислама священниками Русской Православной Церкви (А. В. Полосин и его единомышленники:)
- Очерк шестой. Восприятие и оценка священноначалием Русской Православной Церкви роли ислама в современной России (К постановке вопроса)
- Очерк седьмой. Церковь, общество и власть в 2009-2013 гг.: проблема «симфоничных отношений» при Святейшем Патриархе Кирилле (Гундяеве)
- Очерк восьмой. Церковь, общество и власть при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле (Гундяеве) в 2013-2015 гг.
- Очерк девятый. Церковь, общество и власть в 2016—2020 гг. при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле (Гундяеве) в 2016-2020 гг. Основные этапы развития
- Очерк десятый. Христианство и Русская Православная Церковь в посткоммунистической России: новые вызовы и старые проблемы
А. И. Мраморное. Вместо послесловия к книге профессора С. Л. Фирсова: важно анализировать новейшую церковную историю уже сейчас
