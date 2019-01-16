Тот, кто стоит в непосредственной близости перед каким-либо огромным сооружением, не может окинуть его одним взглядом. Лишь отойдя на некоторое расстояние, он сможет оценить его размеры и различить его действительные контуры. Не так же ли обстоит дело и с выдающимися людьми, оказавшими исключительное влияние на свою эпоху и проложившими пути грядущему?

При описании жизни Франка Деффа нам приходится считаться со многими пробелами. И действительно, чтобы подробно изучить и изложить события этой девяностолетней жизни, пришлось бы посвятить этой работе несколько объемистых томов, принимая во внимание бесчисленные связи основателя Легиона и распространившееся по всему миру влияние этого скромного ирландца. Вероятно, лишь в будущем станет возможным составить себе правильное представление о значении Деффа и его вклада в деятельность католической Церкви.

Хильде Фиртель - Ирландец века - Франк Дефф и "Legio Mariae”

Предисловие Кардинала Сюненса

Брюссель, ’’Жизнь с Богом”, 1990

Хильде Фиртель - Ирландец века - Франк Дефф и "Legio Mariae” - Оглавление

Предисловие кардинала Сюненса

Вступление

1. Одна ирландская семья

2. Профессиональное и духовное восхождение

3. Апостольская деятельность особого рода

4. Даже если это безумие

5. Пионеры

6. Искра выбита

7. 7 сентября 1921 г.

8. И вдруг это случилось

9. Невероятное приключение

10. Штурм вертепа сатаны

11. Движение развивается

12. Бремя становится все тяжелее

13. Под знамением креста

14. У Пия XI

15. Первые посланники Легиона Марии

16. По плодам их узнаете их

17. Великое и малое

18. ...По всему миру

19. Великие и малые кресты

20. Огненное крещение в Китае

21. Рим высказался вторично

22. Радости и затруднения

23. Альфонс Лемб

24. Немного о чудесах

25. Новый расцвет, новые силы

26. Смерть стучится в двери

27. Наблюдатель на II Ватиканском Соборе

28. ’’Дух Собора”

29. И тем не менее, все продолжается

30. Еще один раз в Риме

31. Для потомства

32. Последние дни

33. Скорбь и триумф

34. Наследие

Приложение

Хильде Фиртель - Ирландец века - Франк Дефф и "Legio Mariae” - Предисловие

Перед нами французский текст биографии Франка Деффа, основателя ’’Легиона Марии” (англ. Legion of Магу, лат. Legio Mariae). Возникший 7 сентября 1921 г., в канун праздника Рождества Богородицы, Легион Марии непрерывно возглавлялся Франком Деффом до самой его кончины, последовавшей в 1980 г., в возрасте 91 года. Подобно всем пророкам и предтечам, опережающим свое время, ему пришлось выдержать борьбу для того, чтобы проложить дорогу Легиону уже в то время, когда апостольская деятельность мирян еще не приобрела полноправия. Он преодолевал препятствия с верой, ’’крепкой и непоколебимой, как скала”, неубывающей надеждой и с чувством юмора во всех испытаниях.

Легион Марии охватил весь мир. Франк Дефф постарался максимально умалиться, дабы видно было, что Легион Марии не создан был им самим, но что он дар Девы Марии Ирландии и всему миру. Духовная жизнь Деффа отличалась живою верой в Святого Духа, глубоким единением с Марией и зависимостью от Нее. Он родился в праздник Пятидесятницы, и благодать этого праздника пронес через всю жизнь. Составленная им столь духовно богатая ’’Присяга легионера” вся вдохновлена верой в Святого Духа. В то же время он переживал единение с Марией, следуя заветам св. Людовика-Марии Гриньона де Монфора: ’’Тайна Марии”, написанная этим святым, была дыханием его души...

Основывая Легион Марии, ему удалось соединить неразрывно молитву и действие, и создать метод апостольства, способный преодолевать любые трудности и обращаться ко всем социальным слоям и к самым различным народам. Хильде Фиртель, распространившая Легион в Германии, близко знала Франка Деффа в течение долгих лет. Его биография написана ею cum amore (с любовью). Часто встречавшись с Франком Деффом в Дублине, и на основании нашей многолетней переписки, я с радостью могу подтвердить, что на этих страницах читатель найдет ставший уже легендарным подлинный образ основателя Легиона Марии.

Я пишу эти строки 15 августа 1984 г., в 44-ю годовщину основания Легиона во Франции, где он зародился в Невере 15 августа 1940 г., чтобы распространиться оттуда через всю Францию до Бельгии и до различных европейских стран. Я благодарен Хильде Фиртель за эту биографию, она - не только воспоминание о прошлом, но также и источник надежды для Церкви, более чем когда-либо испытывающей нужду в христианах, согласных распространять свет Христова учения.

Кардинал Сюненс, 15 августа 1984 г.