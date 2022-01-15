Фишер - 12 религий - которые меняют мир сегодня
Религия — это не музейный экспонат. Религия - динамичный принцип жизни многих людей во всем мире, и сегодня большинство религий переживают свой рассвет. Эта книга — благожелательный рассказ о самом главном и значимом в мировых религиозных традициях, в том числе о новых религиозных движениях, только начинающих расти.
Она дает четкое представление об историческом развитии, основных доктринах и практиках наиболее значительных традиций веры. Основной упор сделан на личном восприятии приверженцев той или иной религии, их собственном понимании своей традиции и актуальности рассматриваемых религий в современном мире.
Мэри Пэт Фишер -12 религий, которые меняют мир сегодня - Все об их истории, учении, практиках и значении
2-е изд. / Мэри Пэт Фишер ; [пер. с англ. А.М. и С.В. Головых,Н.М. Киреевой, А.В. Лукьянова, Н.Л. Холмогоровой].
Москва : Эксмо, 2019. — 912 с. — (Религия. История Бога).
ISBN 978-5-04-089878-7
ISBN 978-5-04-089878-7
Первое издание книги:
Мэри Пэт Фишер ; [пер. с англ. А.М. и С.В. Головых, Н.М. Киреевой, А.В. Лукьянова, Н.Л. Холмогоровой]
Москва : Эксмо, 2014. — 912 с.
Религия. История Бога
ISBN 978-5-699-54618-3
Мэри Пэт Фишер -12 религий, которые меняют мир сегодня - Все об их истории, учении, практиках и значении - Содержание
Предисловие
Благодарности
Глава 1. Религиозные ответы
Почему существуют религии?
Материалистическая точка зрения: религию изобрели люди
Функциональная точка зрения: религия полезна
Точка зрения верш: Высшая Реальность существует
Способы восприятия священной реальности
Письмо от И.Х.Азад Фаруки
Культ, символ и миф
Потомки орла
Абсолютистские и либеральные интерпретации
Ангелы плачут
Историко-критическое изучение Писаний
Встреча науки и религии
Женщины в религии
Негативные аспекты организованных религий
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 2. Сакральные практики коренных народов
Осмысление туземных сакральных практик
Многообразие культур
Круг общения и отношений
Отношения с духом
Осун и могущество женщины
Родство со всем творением
Отношения с невидимой силой
Мастера духовных практик
Сказители и другие священные роли
Мистические посредники
Интервью с Надеждой Ананьевной Степановой
Групповые ритуалы
Солнечный танец самопожертвования
Индивидуальные ритуалы
Вызовы современности
Оранг-Асли из Малайзии: утраченные традиции
Уайнона ЛаДюк
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 3. Индуизм
Философские и метафизические корни
Ведическая эпоха
Хронология. Индуизм
Основные философские системы
Санкхья
Адвайта-веданта
Йога
Религиозные основания и теистические пути
Шакты
Шиваиты
Вишнуиты
Эпос и пураны
Хануман, царь обезьян
Индуистский образ жизни
Обряды
Касты, долг и жизненные цели
Стадии жизни
Аомашняя пуджа
Гуру
Интервью с Сомджитом Дасгуптой
Посты, молитвы и благоприятные узоры
Уважительно-благоговейное отношение к деревьям и рекам
Паломничества
Праздники
Холи
Индуизм в современном мире
Современные движения
Дхармические принципы: движение Свадхьяя
Всемирный индуизм
Доктор Каран Сингх
Индийская идентичность
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 4. Джайнизм
Тиртханкары и ордена аскетов
История Бахубали
Освобождение души: этические столпы
Карма
Ахимса
Апариграха
Очищение у джайнов
Анэкантавада
Духовные практики
Праздники и паломничества
Интервью с М. П.Джайном
Джайнизм в мире
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 5. Буддизм
Жизнь Бумы и легенда о Буме
Хронология. Буддизм
Дхарма
Благородный Восьмеричный Путь к освобождению
Колесо рождений и смертей
История царя обезьян
Нирвана
Распространение бумизма за пределами Индии
Тхеравада: путь осознания
Махаяна: путь сострадания и мудрости
Дзен: Великий Путь Просветления
Основные ветви буддизма
Дзенский «комикс» о быке и пастухе
Чистая Земля: поклонение Будде Амитабхе
Нитирэн: Спасение через «Лотосовую сутру»
Ваджраяна: Неразрушимый Путь
Его святейшество Далай-Лама
Праздники
Бумизм на Западе
Интервью с Кармой Лекше Цомо
Жизнь в западном дзен-монастыре
Роль бумизма в обществе
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 6. Даосизм и конфуцианство
Древние верования
Хронология. Даосизм и конфуцианство
Даосизм — путь природы и бессмертия
Учения даосских мудрецов
Три — сутра, четыре — вечером
Организованный даосизм и его народные формы
Праздник Фонарей
Долголетие и бессмертие
Даосизм сегодня
Конфуцианство — путь добродетели
Жизнь Учителя Куна
Конфуцианские добродетели
Различные последователи Конфуция
Государственный культ
Конфуцианство и коммунизм
Интервью с Цзинь Анпин
Конфуцианство в Восточной Азии
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 7. Синтоизм
Истоки синто
Родство с природой
Почитание ками
Святилища
Церемонии и праздники
Очищение
Очищение водопадом
Влияние буддизма и конфуцианства
Синтоистское государство
«Секта Синто»
Современный синтоизм
Интервью с Хитоси Ивасаки
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Зороастризм
Служение Заратуштры
Распространение зороастрийских верований
Доктрины зороастризма
Зороастризм сегодня
Глава 8. Иудаизм
История еврейского народа
Библейские истории
Хронология. Иудаизм
Десять заповедей
Из Еврейской Библии: Давид и Голиаф
Раввинистический иудаизм
Иудаизм в Средние века
Основные современные течения иудаизма
Каббала и хасидизм
Иудаизм и современность
Холокост
Сионизм и современный Израиль
Тора
Единый Бог
Любовь к Богу
Святость человеческой жизни
Закон
Страдания и вера
Сакральные практики
Интервбю с Германом Таубе
Праздники
Современный иудаизм
Основные направления иудаизма сегодня
Раввин Давид Саперштейн
Иудаизм и феминизм
Еврейское обновление
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 9. Христианство
Христианская Библия
Жизнь и учение Иисуса
Рождество
Приготовление
Общественное служение
Интерввю с Дэвидом Вэндивером
Добрый самарянин
Хронология. Христианство
Вызовы властям
Распятие
Воскресение и Вознесение
Книги Нового Завета
Ранняя Церковь
От эпохи гонений к империи
Становление Церкви и развитие богословия
Древнее монашество
Восточная Православная церковь
История Православной церкви
Русская Православная церковь
Русский православный кенотизм
Православный мир сегодня
Отличительные черты православной духовности
Средневековое католичество
Папская власть
Интеллектуальное возрождение и монашество
Средневековая мистика
Протестантская Реформация
Католическая Реформация
Влияние Просвещения
Второй ватиканский собор
Основные верования в современном христианстве
Таинства и обряды
Богослужение и таинства
Мать Тереза и миссионерки любви
Литургический год
Созерцательная молитва
Поклонение Деве Марии
Поклонение святым и ангелам
Современные тенденции
Евангелизм
Харизматические движения
Великий пересмотр
Теология освобождения
Архиепископ Десмонд М.Туту
Феминистское богословие
Христианство и экология
Экуменическое движение
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 10. Ислам
Пророк Мухаммад
Хронология. Ислам
Коран
Центральные учения
Единство Бога и человечества
Пророчество и пределы ислама
Фарид Исак
Человеческие отношения с Божественным
Невидимая жизнь
Последний суд
Пять столпов
Вера и свидетельство
Ежедневные молитвы
Закят
Интервью с д-ром Саидом М. Хусейном
Пост
Хадж
Сунниты и шииты
Сунниты
Шииты
Суфизм
Распространение ислама
Исламская культура
Экспансия на восток
Отношения с Западом
Ислам в США
Исламское возрождение
Традиция и современная жизнь
Пропаганда и образование
Ислам в политике
Будущее ислама
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Глава 11. Сикхизм
Традиция сайтов
Гуру Нанак
Хронология. Сикхизм
Преемственность Гуру
Благочестие Гуру Арджуна Лева
Основные положения религии
Интервью с Индерприт Каур
Священные практики
Его Святейшество БаСа Бирса Сингх
Церемония Амрит в Байсаюси
Сикхизм в наши дни
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-реурсы
Глава 12. Новые религиозные движения
Социальный контекст новых религиозных движений
В ожидании конца света
Катастрофический милленаризм
Прогрессивные милленаристские движения
Беседа с Урсулой Маклэкланд
Сверхъестественные силы и откровения
Ответвления традиционных религий
Церковь Мормона
Радхасоами
Комбинирование традиционных религий
Духовность, обращенная к природе
Возрождение старых моделей
Глубинная экология
Универсалистские религии
Теософское общество
Бахай
Бахаистская модель управления
Духовность «Новой эры»
Противодействие новым религиозным движениям
Выживут ли новые религиозные движения?
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обуждения
Интернет-реурсы
Глава 13. Религия в XXI веке
Религиозный плюрализм
Ужесточение границ между религиями
Терроризм и борьба с ним
Религия и политика
Межрелигиозное движение
Реакция на другие религии
Советы по межрелигиозному взаимопониманию
Межрелигиозные инициативы
Взявшись за руки
Религия и социальные проблемы
Джимми Картер
Религия и материализм
Религия и будущее человечества
Список рекомендуемой литературы
Ключевые термины
Обзорные вопросы
Вопросы для обсуждения
Интернет-ресурсы
Примечания
Мэри Пэт Фишер -12 религий, которые меняют мир сегодня - Все об их истории, учении, практиках и значении - Религиозные ответы
Религия — настолько сложная и непостижимая до конца тема, что некоторые современные исследователи всерьез сомневаются, возможно ли вообще изучение «религии» или «религий». Они пришли к выводу, что независимо от того, где и в каком именно аспекте они не пытались бы уловить суть вопроса, другие аспекты неизменно ускользают от них. Однако этот вечно ускользающий предмет занимает главное место в жизни многих людей и приобретает огромное политическое значение в современном мире, поэтому крайне важно попытаться понять его.
В этой вводной главе мы попробуем выработать понимание религии в обобщенном смысле: почему и ради чего она существует, оценить ее различные модели и принципы интерпретации, контакты и конфликты с современной наукой, вовлеченность или, наоборот, отсутствие в ней женщин и ее потенциально негативные аспекты, прежде чем пытаться в последующих главах понять основополагающие традиции, известные как «религии», практикуемые сегодня во всем мире.
12 религий, которые меняют мир сегодня: Все об их истории, учении, практиках и значении.
Уникальный справочник по существующим сегодня религиям. На Западе эта книга переиздавалась 14 раз. За годы после выхода первого издания она стала одним из лучших пособий для изучающих мировые религии. На книге построены многочисленные образовательные программы, в том числе интерактивные. Благодаря своей увлекательности, доступности и содержательности это введение в мировые религии стало настоящим бестселлером.
"Эта книга переиздавалась на Западе не менее 10 раз, став одним из самых лучших изданий для тех, кто интересуется мировыми религиями. Ее .можно использовать и как справочник по религиоведению в образовательных целях, и как увлекательное чтение о человеческих поисках счастья, смысла и мудрости в жизни.
Вы узнаете о самом главном и значимом в мировых религиозных традициях, в том числе о новых религиозных движениях, только начинающих расти: история появления и распространения, главные святыни, ключевые идеи и понятия, популярные духовные практики, мудрость великих ученых и религиозных лидеров.
Основной упор сделан на личном восприятии приверженцев той или иной религии, их собственном понимании своей традиции и актуальности рассматриваемых религий в современном мире. В число двенадцати религий вошли иудаизм, христианство, ислам, конфуцианство, индуизм, буддизм, даосизм, синто, зороастризм, сикхизм, джайнизм, новые религиозные движения."