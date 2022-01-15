Мэри Пэт Фишер - 12 религий - которые меняют мир сегодня

Религия — это не музейный экспонат. Религия - динамичный принцип жизни многих людей во всем мире, и сегодня большинство религий переживают свой рассвет. Эта книга — благожелательный рассказ о самом главном и значимом в мировых религиозных традициях, в том числе о новых религиозных движениях, только начинающих расти.

Она дает четкое представление об историческом развитии, основных доктринах и практиках наиболее значительных традиций веры. Основной упор сделан на личном восприятии приверженцев той или иной религии, их собственном понимании своей традиции и актуальности рассматриваемых религий в современном мире.