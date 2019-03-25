Изучение Торы, как Высшей мудрости, открывает у человека понимание и связывает его с замыслом Творца. Эта связь дает человеку возможность увидеть внутренний смысл, замысел Бога, через любой внешний предмет или создавшуюся внешнюю ситуацию, как положительную, так и отрицательную. Свет Божественного знания будет сближать человека, через любой внешний объект, с его внутренним наполнением, с тем, кто стоит за всеми следствиями, к причине всех причин.

Сказано: «Мудрость человека осветит его лик», лик - это его внутренний образ, это то, как проявляет себя, его Душа. Свойство Якова, который получил первородство, свойство мудрости которое первично и с него начинается первое слово в Торе. Яков дважды опередил Эсава, брата своего, он вдвойне мудр. Это свойство Солнца, ибо оно светит подобно разуму, который ясно освещает все пути, по которым нужно пройти, для постижения Божественной мудрости.

Так и праведники подобны свету Венеры, от них исходит свет непрерывно до наших дней. Так и Свет мудрости Творца вечен и бесконечен, и он является внутренней сутью любой вещи, ибо оживляет ее, давая ей жизненную силу, ведь Творец всё сотворил одной своей мыслью. Мудрость оживляет владеющих ей. Но свет мудрости настолько велик, что к нему прикоснуться можно только тогда, когда есть сильное желание. Это свойство подобно Луне.

Она не имеет своего личного света и светит светом, полученным ею от Солнца. Так и желание не имеет своего личного Света, и по мере своего развития из принимающего в дающего, способно принимать Свет мудрости Божественного восприятия мира. Пока ее развитие не достигнет такого уровня, где свет двух светил станет равным, Луна будет светить как Солнце, а желание сможет стать в абсолютной отдаче и уподобиться Богу. Это означает «принимать в бесконечной форме».

Но тот, кто не связывает себя с внутренним смыслом вещей, с мудростью Божественного, знания подобен Эйсаву, он пренебрег первенством, первичным знанием мудрости, заложенным Богом, как внутренний смысл любой вещи. Глупцы не ищут мудрости, они хотят внешних чувств ощущений удовольствий от поверхностных, неглубоких слоев восприятия. Так ведет себя испорченное желание, оно выражает себя, как темная сторона Луны.

Это два проявления в человеке: добра и зла, внутреннего понимания и глупости, связи с Богом и отключения от Божественного замысла. Добрая сила названа бедной и мудрой, бедна она, ибо не имеет ничего своего и является чистым каналом для восприятия Божественного света. Так в человеке раскрывается власть Бога и Божественный замысел проявляется в его восприятии. Зло названо «царем старым и глупым» - это власть обратной стороны, нежелающей подключения к Божественной мудрости, к внутреннему замыслу, наполняющему весь мир.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Азбука молитвы

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков»

Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

Израиль – 81 с.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Азбука молитвы – Содержание

Глава I

Изучение Торы как высшей мудрости

Что такое Тора и как она влияет на восприятие Человека

Что такое добро и зло и почему без сильного желания не получают мудрость

Как происходит противоборство между добром и злом в человеке, и как Тора помогает добру победить

Что такое просьба или молитва, почему это обычное состояние человека

Как Тора влияет на молитву, как просьба становится милой и приятной для того, у кого мы просим

Глава II

Главное оружие Мессии - молитва

Молитва подобна интуиции

Что такое правильное суждение, ум истины, и как это влияет на искусство молитвы

Вот основные законы Мироздания:

Как приобретение ума истины связано с пожертвованием, милостыней, которую дают перед молитвой

Почему молитва должна идти в связке с душой праведника, который уже исправлен

Молитва как оружие против зла в человеке

Эгоизм - это желание получить удовольствие ради собственной выгоды

Почему молитву называют одеждой души

Глава III

Чего нужно остерегаться в начале пути

Как научиться слушать мелодии сердец непочиненных людей так, чтобы они не отдаляли наше восприятие от Творца

Что такое Тора и для чего она дана

Как увидеть в Творце учителя и друга, и воспринимать весь мир в позитивном свете

Глава IV

Почему молитва должна включать в себя исповедь

Три способа приблизиться к праведнику, каждый из которых помогает исправить все эти качества

Кто такой праведник и как им стать

Что такое мудрец, воин и Богач во внутренней работе, и почему праведник должен отменить все эти свойства при входе в состояние отмены своего субъективного восприятия в бесконечном свете Творца

Глава V

Как через молитву узнать, какие части души не исправлены

Как узнать приговор вынесен или еще нет

Глава VI

Что мешает сердцу человека чувствовать радость, и как приобрести радость в сердце

Не обманывайте себя ложными ощущениями, выражайте свое настоящее состояние души

Какое условие нужно соблюсти, чтобы восприятие пробудилось, чтобы сознание создало гром

Роль трепета перед Творцом в молитве. Для чего вообще нужно трепетно относиться к Богу. Что значит «трепетать перед Творцом»?

Глава VII

Что значит раскаяться и каждый раз заново возвращаться к Богу. Что значит прославлять Творца

Как нужно правильно идти по пути возвращения к Творцу

Почему духовное состояние человека называется мудрецами понятием «колесница»

Глава VIII

Как молитва позволяет человеку возвыситься над своей природой и выйти за пределы её ограниченности. Как молитва творит чудеса

Недостаток веры - причина отключения от Творца

Какие аспекты веры главные в молитве

1.Есть тот, кто все обновляет

2.Молитва изменяет природу

3.Высшие и низшие чудеса. Ангел Эгла, объединяющий их как круг. Круг - это форма веры. Люди скрывают чудеса неверием

4.К вере приходят через истину, истину получают от праведников, идя их путями

Что такое духовная одежда. Как она влияет на наше восприятие

Как молитва укрепляет память

Молитва называется «поднятие женских вод»

Как происходит различие в восприятии света, который нисходит на просьбу души

Когда души поднимают молитву - о чём они просят?

Мы знаем правило: каждый недостаток должен получить свое наполнение, притягивая к себе свет

Это духовный закон: душа просит у Высшего не свет, а только силу сопротивления

Меня слышат и мне отвечают

О молитве ЗОАР

Глава Пинхас

МОЛИТВЫ ДЛЯ ПРАКТИКИ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Утренний настрой на источник блага

МОЛИТВА О ДОСТАТКЕ

Хвала и молитва семи пастухам

Молитва о Духовном Постижении

Молитва

МЕДИТАЦИЯ

Молитва-прощение

Молитва о правильном отношении к детям

Отрывки из Святых текстов для настройки сознания

Для Уверенности

Для ощущения присутствия Творца

Для получения силы

Для постоянства

Для остановки времени

Для любви

Для повышения осознанности

Для обновления

Для спокойствия и мудрости

Для увеличения желания

Для повышения важности добра и мудрости

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Азбука молитвы – Глава Пинхас

Молитва подобна пище, ибо она питает Высшее соединение между Всевышним и общей душой. Молитва - это настоящее искусство, требующее знания точных настроек и техник, нужно учить их и применять в действии каждый день, чтобы хорошо отшлифовать своё искусство. Подобно приятию пищи, молитва проходит все стадии в подъеме на высшие уровни сознания. Сначала зубы пережевывают, размалывают пищу, ведь нельзя принять пищу в том виде в котором мы ее видим. Плотный объект нужно размельчить до такой степени, что он потеряет свою физическую форму. Это делают зубы. Точно так же и человек, прежде чем начинать молиться за кого- то или в связи с какой-то ситуацией, он должен уничтожить ту плотную форму, которую воспринимает его сознание.

Это значит: перестать воспринимать ситуацию субъективно. Кто на кого смотрит: вы на мир, или мир на вас? Нельзя молиться за объект во всей его полноте, в том виде, в котором он воспринимается нами, нужно уничтожить его внешнее проявление, как отдельного объекта. Только тогда можно будет его почувствовать правильно во внутреннем мире. Это значит: проглотить его во внутрь. Затем наступает следующий момент, пища продолжает перерабатывается, но уже внутри. Это означает, что человек, поднимающий молитву, сумел найти связь внешней ситуации с её корнем. Начинается ощущение общей души - Шхины. Человек чувствует общее корневое страдание, причину проблемы. Нет отдельных объектов, всё что мы видим здесь, в нашем мире - это части общей души.

Поэтому правильная форма молитвы должна быть за неё. Нужно прочувствовать, как она страдает при отсутствии взаимодействия со своими органами-частями. Здесь и начинает расти желание всё сильнее и сильнее. Это называется: превращение пищи в кровь. Кровь дает жизненную силу, и это молитва, которая должна оживить собою все миры. Желание вырастает в молитву, и оно включает в себя стопроцентный запрос, ибо в духовном нет возможности хотеть немножко: либо ты хочешь по-настоящему, либо нет. На неясно выраженные просьбы не отвечают. Поэтому просьба вырастает в настоящее требование, и здесь нужно разделить желание, и отсеять эгоизм и гордыню от свойств отдачи.

Поэтому кровь, первым делом, поступает в печень, где фильтруется, и чистая кровь поднимается в сердце, а нечистая остается в печени. Это значит, что не все части желания могут подняться в молитве. Есть желания, которые не могут получить ответ на свой запрос, ибо они не имеют никакого подобия с Дающим. Нет подобия - нет контакта. Поэтому нужно очистить запрос подобно тому как печень, очищает кровь. Только чистая кровь поднимется в сердце и даст ему правильное переживание, правильный настрой. Затем сердце отдаёт кровь всем органам тела, но самую чистую кровь оно поднимает ещё выше, в мозг. Так поднимается молитва по трем мирам, Асия (печень), Ецира (сердце), Брия (мозг). На такой запрос начинают отвечать свыше.