Рада - О каменном сердце

Данный материал представляет собой глубокий комментарий Радаф Эмет к фрагментам Книги Зоар, посвященным духовному понятию «каменное сердце» (Малхут дэ-Малхут). Лекции раскрывают суть исправления Творения, фокусируясь на внутренней работе человека и каббалистических концепциях:
Каменное сердце и желание получать: «Каменное сердце» символизирует часть духовной ступени Малхут, представляющую собой чистое желание получать ради себя, которое в текущем состоянии исправления (во время Второго Сокращения) должно быть заблокировано или «отсечено». Это место в человеке, которое постоянно испытывает неудовлетворенность и стремится притянуть Свет для собственного наслаждения, даже под видом святости ("Я хочу быть счастливым, дайте мне наслаждение, ради Творца").
Условие чистой отдачи: Уроки объясняют, что истинное духовное продвижение и счастье возможны только при работе в свойстве «чистой отдачи», то есть когда человек поднимает просьбы (МАН) и совершает усилия исключительно ради раскрытия Творца другим или за других, блокируя при этом свое личное желание насладиться.
Ступени постижения и миры:Обсуждается различие между Торой миров Брия, Ецира, Асия (где есть разделение на чистое и нечистое, свет и тьму) и Торой мира Ацилут (где все негативы воспринимаются как позитивы и все имена являются святыми).
Ангелы и грехопадение: Раскрывается тайна ангелов Иза и Азаэль, которые упали с Небес и начали выяснять «каменное сердце» в дочерях человеческих, что привело к их собственному падению и ошибкам в мире. Их корни связаны с притягиванием Света в полной мере, без соблюдения условий Второго Сокращения.
Слезы в духовной работе:Упоминается, что слезы являются позитивным духовным состоянием, выражающим выход за рамки себя, и что «врата слез – это единственные врата, которые не закрыты».
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О каменном сердце
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети пророков» - 112 с.
Израиль - 2018 г
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О каменном сердце - Содержание
Хизва Дэ-Рабби Хия - Видение Рабби Хии
Зоар. Видение Рабби Хии. Часть Вторая
Слезы
Зоар О Падших Ангелах
Зоар О Корне Колдовства
Цилья, Который Поверг Билама
