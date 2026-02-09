Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Фишерман - Радаф - О каменном сердце

Рада - О каменном сердце
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA

Данный материал представляет собой глубокий комментарий Радаф Эмет к фрагментам Книги Зоар, посвященным духовному понятию «каменное сердце» (Малхут дэ-Малхут). Лекции раскрывают суть исправления Творения, фокусируясь на внутренней работе человека и каббалистических концепциях:

  • Каменное сердце и желание получать: «Каменное сердце» символизирует часть духовной ступени Малхут, представляющую собой чистое желание получать ради себя, которое в текущем состоянии исправления (во время Второго Сокращения) должно быть заблокировано или «отсечено». Это место в человеке, которое постоянно испытывает неудовлетворенность и стремится притянуть Свет для собственного наслаждения, даже под видом святости ("Я хочу быть счастливым, дайте мне наслаждение, ради Творца").

  • Условие чистой отдачи: Уроки объясняют, что истинное духовное продвижение и счастье возможны только при работе в свойстве «чистой отдачи», то есть когда человек поднимает просьбы (МАН) и совершает усилия исключительно ради раскрытия Творца другим или за других, блокируя при этом свое личное желание насладиться.

  • Ступени постижения и миры:Обсуждается различие между Торой миров Брия, Ецира, Асия (где есть разделение на чистое и нечистое, свет и тьму) и Торой мира Ацилут (где все негативы воспринимаются как позитивы и все имена являются святыми).

  • Ангелы и грехопадение: Раскрывается тайна ангелов Иза и Азаэль, которые упали с Небес и начали выяснять «каменное сердце» в дочерях человеческих, что привело к их собственному падению и ошибкам в мире. Их корни связаны с притягиванием Света в полной мере, без соблюдения условий Второго Сокращения.

  • Слезы в духовной работе:Упоминается, что слезы являются позитивным духовным состоянием, выражающим выход за рамки себя, и что «врата слез – это единственные врата, которые не закрыты».

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О каменном сердце

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 112 с.

Израиль - 2018 г

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар – О каменном сердце - Содержание

  • Хизва Дэ-Рабби Хия - Видение Рабби Хии

  • Зоар. Видение Рабби Хии. Часть Вторая

  • Слезы

  • Зоар О Падших Ангелах

  • Зоар О Корне Колдовства

  • Цилья, Который Поверг Билама

Views 96
Rating
Added 09.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

