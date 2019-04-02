Учит нас Трактат Авода Зара 55 (прим.: Авода Зара - чуждое служение или идолопоклонство): Сказал Раба Бар Бар Ицхак Раву Иуде: - Есть чуждое служение в нашем месте. Когда миру нужен дождь, то приходит он во сне и говорит: «Зарежьте мне человека и пойдет дождь». Убивают для него человека и идет дождь. Ответил ему Рав Иуда:- Если б я не был сейчас мертв, то не сказал бы вам этого. Рав сказал: «Написано: Разделил Всевышний их на все народы.

Это учит нас, что разделил их чтобы изжить из мира». Объясняет РАШИ: «Оставил их в ошибках. Сказал Рейш Лакиш: ''Он шутит над теми, кто шутит, а скромным даст миловидность''. Приходящий себя загрязнить духовной нечистотой ему открываю вход, а приходящему очиститься помогают». Нужно понять, сотворено ли чуждое служение с целью привести к ошибкам людей и изжить их из мира? Это удивляет. И вообще нужно понять все вышесказанное, чему желают нас научить мудрецы?

Объясним вышесказанное в свете внутренней работы. В нашем поколении тоже существует эта чуждое служение (прим.: идолопоклонство). Что означает служить Всевышнему? Это значит, когда человек Торой и молитвой служит Творцу и вся цель его работы наслаждать Творца, как мы произносим в молитве: «Увеличиться и осветится Твое Великое имя».

Но если человек желает обратного и его намеренье получить награду за свою работу и вместо служения на пользу святости, он желает получить пользу себе - это служение называется чуждым или идолопоклонством. Не только действия приятия называются чуждыми, а также и действия отдачи. Ибо в них есть такие, которые абсолютно желают отдавать, но есть и нечистая отдача, в которой присутствуют мысли о приятии для себя.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – РАБАШ – Буквы сердца

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков»

Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 102 с.

Израиль

Аврам Давид Фишерман – Радаф – РАБАШ – Буквы сердца – Содержание

Врата основ для внутренней работы

Приходящему очиститься помогают

Хранящий Дух не посеет

Ясность цели нашей работы

Начало работы в состоянии Коен (священнослужителя)

К Управляющий шошаним (музыкальный инструмент)

Врата внутренней работы и ее порядок

Что не сделает разум сделает время

Ценность материального наслаждения

Каждый убирающий свою важность перед Именем

Миловидность святости

Миловидность лжи и красота тщеты, женщина трепещущая перед Всевышним - она воспоет

Царь Соломон назвал злое начало ненавистником

Аврам Давид Фишерман – Радаф – РАБАШ – Буквы сердца – Хранящий Дух не посеет

Написано в Коэлет 11, 4: «Хранящий дух не посеет». Простое понимание вышесказанного таково, разбрасывающий зерна в момент засева, несмотря на то, что в настоящий момент не имеет урожая, имеет нехватку, которая для него позитивна, ибо приведет к великой пользе, к будущему результату. Но если он сомневается в великой пользе и хранит свой дух от посева не желая бросать зерна, то никогда не станет сеять. Но Бааль Сулам объяснил написанное по-другому, в свете внутренней работы. Тот, кто «хранит дух», он его желает, он ждет, когда дух прейдет и даст ему поддержку. Ибо только, когда у него есть дух он способен прилагать усилия. Итак, «человек сеет зерна» - это причина для человека желающем прилагать усилия в духовной работе. Иногда он думает, что правильным будет подождать пока не будет у него возвышенного духа и пробуждения к служению Всевышнему.

Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: Так человек думает, что у меня сейчас нет сил для работы и я подожду пока будет духовное пробуждение. Ибо это достойное время для таких дел, но когда он чувствует тяжесть и нет у него сил для работы, то считает, что это не пригодное время для начала приложения усилий. Поэтому, по его мнению, лучше подождать немного времени, когда к нему придёт дух пробуждения Свыше и поддержит его в работе. Про это говорит написанное: «Хранящий дух не посеет». Объясним вышесказанное еще подробней. Чтобы человеку войти в работу, он должен быть погружен в атмосферу Торы. Как известно, есть атмосфера мира, в котором мы живем и есть атмосфера Торы.

Атмосфера мира наполнена духом людей, желающих увеличить свои удовольствия и приобрести наслаждения ради собственной выгоды, а атмосфера Торы включает в себя влечение к духовному. Два этих состояния называются: цель творения и её исправление. Цель творения - наслаждать сотворенных, ибо добрый желает нести благо другим. Поэтому, в природе творения существует желание получать и оно - есть сосуд, который принимает удовольствие. Исправление творения происходит по причине того, что принимающий в момент приятия чувствует «хлеб стыда». Поэтому нужно приобрести подобие формы, без которой творение не может быть в прилеплении и слиянии с Творцом. Так они получили работу в отдаче, чтобы смогли получать изобилие без всякого вреда.

Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: Не достаточно просто иметь желание быть счастливым, но обязательно нужно иметь подобие формы - «Ты дающий - я дающий», только тогда можно получить изобилие блага. Так атмосфера мира, в котором мы живем и его дух наполнены стремлением живущих в нем наслаждать себя. Это желание происходит от замысла творения, оно влияет на нас так, что мы желаем наслаждаться.

Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: Всевышний задумал так, чтобы были существа, которые будут счастливыми. Создал он их с желанием получать, так как хотел наслаждать. Поэтому в мире, где мы живет, существует это желание и доминирует в нем. Атмосфера Торы же есть - служение Всевышнему и оно происходит от корня исправления творения. Здесь человек должен приобрести свойства отдачи.

Каждый человек желает получить удовольствие. Ибо каждый мыслящий человек, ежедневно открывая утром глаза спрашивает себя: «От чего я могу сегодня получить удовольствие»? И даже те, кто таких расчетов не делают, тоже желают наслаждаться по природе своего тела. Ибо желание получать наслаждение или «дух сотворенных» происходит от цели творения. Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: В каждом из нас эта «цель творения» живет и проявляется, как желание наслаждаться, быть счастливыми потому, что Всевышний хочет наслаждать. Почему это не «дух Торы»? Мы учили о древе познания добра и зла о которое оступился первый человек Адам, погрешность была в том, что плод съели не зрелым. Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: Всевышний задумывал все так, чтобы Адам получил в конечном итоге этот плод, только он взял его раньше времени.

Это подобно тому, когда кушают зеленые фрукты, они еще не созрели. Нужно было дождаться субботы, ибо этот день полностью посвящен Всевышнему.

Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: На языке внутренней работы: надо было дождаться чтобы Всевышний дал это Свыше - не брать самостоятельно.

Поэтому, несмотря на то, что атмосфера в нашем мире пробуждает в нас желание наслаждаться и несмотря на то, что это есть цель - еще не пришло время ее реализовать. Комментарии РАДАФ ЭМЭТ: Это одна из основ внутренней работы. Есть вещи, которые человеку со своей стороны делать нельзя. Всегда надо помнить, что есть действия, совершаемые человеком, а есть действия Творца. Нельзя брать на себя действия Творца.

Мы должны делать свои усилия, а Творец нам ответит на наши усилия по-своему. Люди часто не дают Всевышнему раскрыться в своей жизни, из-за того, что они наполняют собою все, не оставляя свободное место Ему раскрыться для них, хотя он очень хочет это сделать. Об этом говориться во многих местах в писании: «Откройте мне место с игольное ушко, а я открою Вам место целого мира», так Всевышний просит нас сделать усилия и пробудить нехватку, дать тем самым ему место для раскрытия. Учитель Рабби из Коцка (Черный Мендель) говорит: «Всевышний находится там, куда пускает его человек». Каждый может подумать, что Он везде, но реально мы не даем ему войти в нашу жизнь. Приводит пример Бааль Сулам о броске камня в небо.

Сначала камень летит движимый человеческими усилиями и достигает точки пика, после этого камень начинает падать сам собой без участия человека, это происходит потому, что начинает вступать в силу совершенно другой закон. Заканчиваются все усилия, вложенные человеком в бросок (человек закончил свою работу) и дальше начинает раскрываться работа Всевышнего и камень движет уже Он. Это называется работа по линиям, когда человек начинает прикладывать усилия - включается левая линия в работу, для пробуждения нехватки, вторым этапом следует переключиться в правую линию в благодарность), что его удостоили делать эти усилия. В правой линии человек должен рассматривать себя так, что он ничего не сделал и нет у него заслуг, что все его мысли, чувства, желания и действия, которые он производил - это все подарок от Творца.