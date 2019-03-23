Уже длительное время меня ежедневно беспокоит внутренняя потребность выйти из себя и написать книгу основ о Душе иудаизма и веры, а также о знании источников мудрости Каббала, распространив её в народные массы. Написать книгу так, чтобы они смогли постичь из неё знания и разумение о вещах, стоящих в вершинах мира. Чтобы они увидели их в истинном образе и виде, как им и надлежит быть.

В народе Исраэль до того, как появилось печатное ремесло, не существовало искаженных книг о душе иудаизма. Ибо фактически среди нас не было безответственных составителей книг. Причина этому проста - безответственный человек не относился к известным личностям. И даже если бы один такой человек осмелился написать книгу, то никакой переписчик не стал бы её переписывать. Ибо ему не заплатили бы достаточно за эту работу.

Выходит, что такой книге был бы вынесен приговор - исчезнуть из общества. Поэтому умеющие писать не пожелали бы выпускать подобные книги. И так как эти знания не интересуют простолюдинов, то мудрецы скрывали их во внутренних комнатах, потому что: «Честь Всесильного - скрывать вещи». Мы видим, «честь Всевышнего скрывать вещи» - есть духовные постижения, духовные наслаждения, к которым нет открытого доступа для всех людей на Земле.

Чтобы этот доступ, эти духовные наслаждения получить, нужно приложить определенные усилия. Ибо нам было приказано скрыть душу Торы и служение ей от недостойных. Не делать ее дешевкой, выставляя на витрину перед низменными страстями любителей смотреть на прилавки, ищущих славу и почет. Ибо так обязывает нас слава Всевышнего. Но в тот миг, когда печатное дело распространилось в мире, и писателям больше не нужны переписчики, цены на книги упали.

Теперь появилась возможность у безответственных писателей выпускать книги и удовлетворять себя уважением и заработком. Они не считаются с тем, что делают, и не смотрят на то, что производят их руки. Пока не было печатного ремесла, люди писали книги вручную. Соответственно, если человек не был великим, не был признан, никто не занимался переписью его книг. Поэтому было меньше возможности выпускать книги.

А сейчас есть свободный доступ к печатанию книг, из-за этого многие люди получили возможность заработать себе таким способом на жизнь, особенно если они талантливы и умеют красноречиво выражаться. Но они духовно не постигают. Они нашли эту нишу и, издавая книги, стали писателями и «учителями». С этого момента стало все больше и больше таких книг, которые ничему не учат, и нет в них передачи «из уст в уста».

Они даже не имеют знаний о тех древних книгах, которые несли в себе такую передачу. Таковы эти писатели, они пишут свои личные мнения, рожденные от своей плоти и крови, из самих себя. Они возносят свои книги на пьедестал и утверждают, что в них суть души народа и всего его богатства. Получается, что люди, которые имеют такие качества и доступ к книгопечатанию, уже не занимаются передачей мудрости древних учителей так, как они передавали - по цепочке, а начали заниматься созданием теорий, которые выгодны им, на которых они могут заработать себе имя, деньги или власть над людьми, давая совершенно неверное направление и неверный путь.

Исходя из этого, мы должны включить особую осторожность, чтобы не слушать и не читать пустых авторов. У нас к книгам добавился интернет, и люди слушают всё подряд. Но нужно быть особенно осторожным, когда ты кого-то слушаешь и не знаешь, кто это такой. Ты можешь подумать, что он духовно постигающий, и он может даже так демонстрировать себя внешне, но есть знаки, на которые нам указали мудрецы, для определения того, кто является духовно постигающим. Один из знаков, на который указывает Книга Зоар, это то, что у этого учителя должны быть плоды, и человек, который идет его путем, должен видеть плоды - результаты.

Если их нет, значит, нужно менять учителя, нужно менять путь. И глупцы не знают, что нужно беречься их (тех авторов, тех учителей), и нет у них пути, который бы их научил осторожности. Потому появились в нашем поколении ошибочные знания, ибо в своих мелочных страстях они ошибаются и приводят к ошибкам многих людей.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Тайна – Мудрость хозяина лестницы

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков»

Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 706 с.

Израиль – 5779 / 2019 г.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Тайна – Мудрость хозяина лестницы - Содержание

Предисловие

Время действовать

О тайне нового «я»

Тайна буквы каф в слове «анохи»

Отличие тел Исраэль от тел идолопоклонников

Ани и Анохи

Случайные и вечные формы

В вечной сути нет множества

Главное в творении - это вечное в нём

Что такое Каббала?

Цель Творения

Суть мудрости Каббала

На чём закручена мудрость

Множество парцуфим, сфирот и миров

Два порядка: сверху вниз и снизу вверх

Абстрактные имена

Ощутимая мудрость Каббалы

Значение материальных определений и аспектов в книгах Каббалы

Закон корня и ветви в отношении миров

Язык каббалистов называется языком ветвей

Передача из уст мудреца каббалиста способному её понять

Прозвища, чуждые человеческому духу

Раскрытие кулака и сокрытие двух

Три вида сокрытия мудрости

Раскрытие истинной мудрости в наше время, и вечность в ней

1.Сокрытие и вероотступничество перед концом исправления

2.Раскрытие истиной мудрости в наше время

3.Прилепление приходит с помощью истинной мудрости

Дарование Торы

Определение заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя»

От Торы желают достичь цели - прилепления

Объяснение о Замысле творения, Торе и заповедях

Две части Торы как силы, влияющие на очищение

Поручительство

Разъяснение написанного о даровании Торы

Экстракт работы - возлюби ближнего, как себя

Три столпа, на которых стоит мир

Альтруизм зависит от большого эгоизма

Эгоизм личности и семейный эгоизм

Количество любви

Порядок хорошего развития к любви

Альтруизм зависит от эгоизма

Ошибка отмены национализма

Надоело - значит, вредное

Развитие и продвижение будет по уровню управления в использовании

Нет верности в уме

Вера в приобретение

Мир

Научное исследование экспериментальной основы в отношении позитива в служении Всевышнему

Доказательство служения Всевышнему из опыта

Объяснение Мишны: «Всё дано в поручительство, и крепость стоит над всей жизнью»

Колесо изменения форм

Высший принцип служения

Служение - это отдача ближнему

Большие рыбы

Всевышний даст смелость своему народу

Совместная жизнь в законе развития

Вероотступничество

Природа

Две власти

Многобожие

Бросил свое творение

Верующие

Четыре турбины

Мир, Год и Душа - Олам, Шана, Нэфеш (АШАН)

Подвешенность, колесо и сердце

Престол, государство и война

Мудрость ощущения наслаждения

Самопожертвование

Совершенство

Совершенный результат, обещанный всему миру, является силой познания

Ихудим праведников - одевание Шхины

Ихудим праведников - одежда Шхины

Обычное и необычное постижение

Или разумение, как он нам здесь пытается намекнуть

Одевается Шхина

Два определения окружающего света

Малхут, включающая в себя миры

Окружающий и внутренний свет

Неодушевленный, растительный, животный и человек

Различие между материальным и духовным - желание постигать Божественное

О духовном и материальном

Внешнее и внутреннее

Божественное постижение - постижение целенаправленное

Мысль Его не улавливает

Есть восприятие в действии

АБЕА - целенаправленные мысли

Духовные форма и материал

Целенаправленные материал и форма

Постижение Творца есть постижение Его управления

Целенаправленное управление - это суть Самого Творца

Две причины - личная и целенаправленная

Нет пустого в реальности

Нет постижения Его, где существует Всевышний, и путь отрицания тоже не является постижением

Перевертыш

Время, движение и место в духовном

Место, движение и время в духовном

От дающей силы Творца обязательно рождается желание получать в сотворенном

Духовное движение - это обновление изменённых форм

Духовное время - это несколько обновленных, изменённых форм

Пребывающий в движении занимает место и время

Очень важное определение, ибо вечный противоположен времени

Маасэ Берешит

Туда и обратно

Знак истинного каббалиста

Лжепророки

Почему я пишу, не приукрашивая

Тайны торы, которые нельзя раскрывать

Постижение управления и цели творения с помощью Торы

1.Две противоположности: Величие Всевышнего и принижение себя.

2.Постижение души (нэфеш) с помощью Торы и заповедей

3.Служащие разума: Чувство и воображение - в чем они отличаются

4.Совершенство в субботу и в отдых

5.Сила строящая и противоречащая в творении

6.Путь Торы и путь страданий

Миры АБЕА и пути их постижения

1.Четыре мира АБЕА

2.Неодушевленные, растения, животные и люди в мирах

3.Реальность и воображение

4.Постижение и постигающий появляются вместе

5.Нет постижения в ГАР

6.Ценность внутренней Торы в соотношении с внешней мудростью

7.Вознесение души с помощью очищения тела

8.Пути постижения миров человеком

Форма прилепления

1.Тайна сказанного: «Все изначально приготовлено»

2.Мы об этом уже объяснили в другом месте,

3.Стоит знать форму человека, прилепленного к Всевышнему

4.Об этом сказано в притчах царя Соломона

5.Свет наслаждения

Три границы - мир, год и душа

1.Это тайна будущего

2.И увидишь Мой затылок

3.И запомни, что форма настоящего абсолютно обнуляется

Статья о работе

Работа и отдых

Возмущение управлением

Почему управление испорченное?

Почему Всевышний не требует к себе уважение?

Работа не закончится

Будущая борьба за выживание

Несмотря на то, что усилия равные, награда разная

Рабство и свобода

Ремесло и учительство

Долгожданная свобода

Резюме Бааль Суляма на всю статью

Жизнь, работа и законы

Религиозная социология

Мудрые ученики увеличивают мир

Общее и частное исправление

Следовать за большинством

Удача на физическом уровне указывает на совершенную мудрость

Социализм как система равного раздела прибыли

Идти за большинством

Личное имущество

Спад и подъем человечества

Шестьсот тысяч душ

Объединение действий в общем и частном

Тайна зачатия - рождение

Часть 1. Общее и частное

Духовное рождение

Часть 2. Лики и затылки

Пятидесятые врата

Душа рождает тела: зародышевое состояние и рост

Общее и частное равны

Часть 3. Что такое ДУША

Закон развития в мудрости Каббала

Нет человека, знающего себя

Душа есть приобретение Адама

Зачатие и рост тела подобно душе

Часть 4. Сверху вниз и снизу вверх

Выращивание учит о зародыше

Каждый сотворенный и рожденный появляется двумя путями

Часть 5. Подражание Творению

Рождение счастливого человечества

Реальность и её существование противоречат друг другу

Завершение и рождение

Часть 6. Требуемое исправление для реализации человека

Которое сотворил Всевышний делать

Часть 7. Движение как знак жизни

Неодушевленные, растения, животные и человек

Качество сжатия

Два вида сжатия: частное и глобальное

Переворот от головы в тело

Зародыш

Суть жизни

Суть религии и её цель

Абсолютное добро

Управление Всевышнего - целенаправленное управление

Два пути - путь страданий и путь Торы

Суть религии - раскрыть в нас чувство осознания зла

Осознанное и неосознанное развитие

Религия не на пользу творений, а на пользу служителя

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Тайна – Мудрость хозяина лестницы - Цель Творения

Так как нет существа, действующего бесцельно, ясно, что у Всевышнего, благословен Он, была цель творения. Так как самым важным из ощущений в реальности есть чувство, относящееся к живому организму, ибо каждая частица в нём чувствует своё существование. А самым важным из чувств является разумное чувство, которым обладает только человек. Он ощущает с его помощью всё, что чувствуют его ближние, их боль и их наслаждения. То есть разумное чувство - это возможность чувствовать за пределами себя, чувствовать других и понимать их из этих ощущений. Поэтому без сомнения ясно, что цель творения, ради которого всё было сотворено, это ЧЕЛОВЕК. Об этом сказано: «Всё, что сделал Всевышний, создал для себя». Не понятно - как это он так резко переключился?

Раз человек может чувствовать за пределами себя, выходит, что это и есть венец творения. Во-вторых, он сразу переключился на то, что Всевышний всё создал для себя. Если человек - это цель творения, почему тогда говорят о Всевышнем? Давайте будем говорить о человеке - что всё было создано для человека, а не для Творца. Человек - это то творение, которое может чувствовать за пределами себя, он и является единственным пригодным из всех сотворенных к приятию божественного света. Те, кто не чувствуют за пределами себя, не могут принять света больше, чем тот минимум, который дается им свыше как жизненнонеобходимые силы, как свет, который осуществляет их, дает им жизнь.

Но духовные постижения, раскрытие тайн, понимание Всевышнего и так далее, - это доступно только тому, кто может чувствовать за пределами себя. Это и есть человек. А почему он говорит, что всё создал Всевышний для себя? Потому что Он хотел, чтобы был кто-то, кто будет Его понимать, будет с Ним контактировать, кто сможет Его удивлять, Его наслаждать, кто сможет чувствовать Его. В этом была цель и Замысел творения, поэтому мудрецы сказали, что всё, что создал Всевышний, Он создал для себя. Он хотел, чтобы Его понимали, Его чувствовали, наслаждались Его светом, Замыслом творения. Но нам еще нужно понять, зачем Всевышний создал всё это творение? Чтобы поднять его на более высокий уровень, где он будет чувствовать своего Создателя так же, как он чувствует людей - так же как он чувствует желание своего товарища, так же познает пути Всевышнего.

Как сказано о нашем учителе Моше: «И говорил Моше со Всевышним лицом к лицу, как говорит человек со своим ближним». Ведь известно, что каждый человек может стать как Моше. И каждый, кто будет наблюдать за развитием творения, поймет, каково великое удовольствие того, кто будет развиваться, пока не приобретет это чудесное чувство - способность разговаривать и быть в контакте со своим Создателем в той же мере, как говорит со своим ближним. Каждый может быть, как Моше. Говорит Бааль Сулям, что первым грехом в Торе, который не был упомянут, был тот, что евреи отказались контактировать с Творцом лично. А так как они еще не получили Тору, это не было записано им в грех.

Две заповеди они услышали все вместе: «Я Всевышний Всесильный ваш», «Да не будет пред Моим ликом другого Всесильного», - то есть не поклоняйтесь идолам. Во время слушания этих двух заповедей - говорит Мидраш - души слушающих вылетали из тел, и так происходило несколько раз. Они испугались и пришли к Моше, сказав: «Нам тяжело это принимать, давай, ты пойдешь и сам примешь все заповеди». И Моше поднялся седьмого сивана на гору Синай и сорок дней и ночей там уединялся - принимал Тору для всех. Бааль Сулям говорит, что это первая ошибка, которую сотворили люди, и все они будут исправлять эту ошибку, пока лично не станут, как Моше, говорить с Творцом лицом к лицу. Это первое, что мы должны уяснить.

Второе, что мы должны уяснить, это то, что самое великое наслаждение - это когда человек сможет быть способным разговаривать и быть в контакте со своим Создателем в той же мере, как он это делает со своим товарищем. Со своим товарищем мы готовы заниматься этим целый день - он ощутим нами в пяти органах чувств. Творец же находится за рамками восприятия органов чувств и материального мира, и поэтому нам нужен способ с ним контактировать. Единственный способ с Ним контактировать и помнить об этом - это заповедь. Практические заповеди в физическом мире настраивают человека на то, что он постоянно входит в атмосферу того, что он контактирует с Творцом. Сначала это заповеди, затем это ихудим, настройка через каббалистические тексты, и так далее, - работы, которые мы производим.