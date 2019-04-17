Знай, что с помощью Торы принимаются все молитвы. И важность Израиля возвышается на внешнем и внутреннем уровнях. Ибо сейчас важность получили другие, но с помощью Торы возвысится миловидность и важность Израиля. Ибо Тора называется любимой, милой Оленицей, ибо делает изучающих ее милыми, и с помощью этого принимаются все молитвы.

Ибо люди Израиля должны всегда смотреть в замысел, заложенный в любой вещи и связать себя с мудростью и смыслом вложенном в каждую вещь, чтобы смысл вложенный в вещи стал для них светом. Ибо этот смысл великий свет и будет светить им на всех путях, как сказано: «мудрость человека озарит его лик». Это свойство Яков, который удостоился стать первенцем, а начало это мудрость. Это свойство - и обогнал меня дважды. Объяснил Ункелус - и мудрее меня.

Это свойство солнца, ибо смысл светит ему на всех путях, как солнце. Это свойство праведников свет Венеры, идущий и светящий до наших дней. Это свойство Жизни, ибо мудрость и смысл наполняют собой и дают жизнь каждому объекту. Об этом сказано: «мудрость оживляет её владельцев». Но так как смысл есть великий свет, его можно удостоится только с помощью свойства Нун которая царство (малхут). Как сказано: «перед солнцем ее имя Инон» (одно из имён миссии).

Объясняет Раши: это указывает на царство. Это свойство Луны, ибо Луна не имеет своего света и светит лишь тем, что принимает от Солнца. Это свойство малхут у неё нет ничего от себя, только то, что получает от источника жизни, этот источник есть мудрость, свойство Солнца. Тогда свет Луны становится подобным солнечному свету. Но тот, кто не связывает себя с мудростью и смыслом с жизненной силой любой вещи имеет свойства Эйсава. Эйсав презирал первенство, которое есть смысл, заложенный во всем. Об этом сказано: «не желает глупец мудрости, а лишь хочет открыть сердце».

Это свойство грешного царства, луна обратной стороны. Это свойства доброго и злого начала, ибо доброе начало называется мудрым и бедным, как свойства святого царства, в котором нет от себя ничего, кроме полученной мудрости. Злое начало называется царь старый и глупый, это царство обратной стороны, не желающей мудрости и смысла. Каждый из нас должен дать силу святому царству, превозмочь грешное царство. Как сказали наши мудрецы: «пусть человек всегда гневается добрым началом на злое начало». Силу царству святости даст человек тем, что будет заниматься с усилиями Торой.

Об этом сказано мудрецами: «если вредит тебе этот мерзавец, тащи его в дом учения Торы». Ибо Торой дают силу царству святости. Тогда царство Нун получает мудрость Хетт и соединяясь вместе получается слово Хен - миловидный, симпатичный и свет Луны станет подобен солнечному свету. Когда праведник встаёт грешник падает, так отменяется грешное царство. Так сказано: «прямы пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники оступятся на них». Путь Творца это Тора и праведники, связанные с царством святости укрепляются и получают с её помощью силу.

Грешники оступятся на путях Творца, свойство злого начала, грешного царства упадет и будет побеждено Торой. Так принимают все молитвы и просьбы, ибо причина тому, что просьбы не приняты потому, что в них нет миловидности. Такие просьбы не могут быть приняты сердцем того у кого просят, ибо не миловидны они. Но Тора, которая связывает Нун и Хетт создает симпатию, потому ее так и зовут милая Оленица. Тогда удостаиваются говорить приятные речи, и принимаются просьбы, ибо они милы сердцу того, у кого просят. Тогда сердце слышащее просьбу, принимает ее.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Три реки из одного истока

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» – 74 с.

Израиль, 2019

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Три реки из одного истока - Путь Молитвы

1. Как превратить нашу жизнь в осмысленный процесс?

2. Как сделать так, чтобы внешние ситуации не диктовали нам неправильное восприятие мира?

Написано в книге сборник святых изречений Баль Шем Това. Нужно освятить буквы и слова, которые мы читаем в книгах в Торе и в молитве.

Написано в главе Ноах: «Сделай окошко в ковчеге». Ковчег тейва - игра слов - буквосочетание или слово. Говорит Баль Шем Тов, что в каждом слове, которые человек произносит в Торе и Молитве, есть Ангелы, души и божественный свет. Они поднимаются вместе и объединяются, а за тем появляется сочетания букв или слово. Затем делают Ихудим в божественном. И должен человек объединить свою душу с каждой из этих форм. Тогда объединятся все миры в единое, и вознесутся они, порождая безграничную радость.

Вот технология вхождения в контакт с духовным. Притягивай свет в слова читаемые тобой, сделай слово каналом для раскрытия света. Наполни все произносимые тобою слова светом жизни, соедини их с источником с Всевышним. Тогда всё станет живым и молитва и изучение Торы и просто повседневные разговоры. В книге Матехет Бенямин: Иногда Всевышний помогает человеку и дает в его сердце двейкут и страсть и удовольствие в служении. В молитве и исполнении заповедей, чтоб человек ощутил удовольствие духовное в этом. А затем человек начнет самостоятельно прилагать усилия в такой сильной страсти любви и трепете, как было с помощью Творца. Человеку необходимо ощутить вкус духовного наслаждения иначе не сможет он служить Всевышнему в радости с удовольствием и всем сердцем, ибо не знает он никаких наслаждений, кроме материальной суеты нашего мира.

Поэтому Дают нам с выше удовольствие, а за тем забирают. Чтоб человек сам начал идти к новой ступени и постиг еще сильнее любовь и трепет. Так Всевышний учит нас, идти от ступени к ступени, подобно отцу, обучающему маленького сына ходить. Он отдаляет его от себя постепенно, так пока сын сам, сможет свободно ходить. Он забирает удовольствие, и мы начинаем прилагать усилия. Божественное, ангелы и души есть в каждой букве Торы и молитве. Пишет Учитель из Комарно. Мы получили от святого праведника Баль Шем Това: В момент изучения и молитвы, в каждом произносимом тобой слове намеревайся объединять, ибо в каждом слове есть миры, ангелы и души, есть свет Шхины. Знай когда раскроешь единство увидишь тайну сосудов которые есть миры созданные Всевышним, в которые Он светит, ибо нет места без его присутствия.

Всевышний наполняет собой всю реальность, но есть нечто промежуточное между Ним и мирами, это Души и Тора которые связывают и дают свет божественного изобилия в великом множестве. И знай, что в каждом творении, и даже в слове услышанном или произнесенным тобой, есть эти три аспекта. Каждый может постичь их по мере чистоты своей души. Это Шхина, души и ангелы. Вы можете представить себе - что вы в таком состоянии, когда каждое произнесенное вами слово, до того как его скажут уста, осознаётся вами как свет, который Всевышний посылает вам в сознание, и там он превращается в мысль, а затем, вы произносите эту мысль в виде слова или целого рассказа? Можно жить в таком прилепленном состоянии, мысленно держась за источник, за Всевышнего. Нужно быть внимательным к своим мыслям, ибо нам кажется, что мы думаем и порождаем разные идеи самостоятельно, но это не так.

Мы часто ведем внутренний диалог сами с собой, и не видим откуда начинается и приходит мысль в наше сознание. Если мы научимся чувствовать место откуда начинается наша мысль, то мы постигнем, что не мы её начинаем. Так мысль нисходит из источника и облачается в воображение, а затем произносится в виде речи устами. Если бы мы знали, что есть Шхина общая душа и мы связанны с ней, ибо являемся ее частицами, тогда бы весь мир мы могли воспринимать как разговор, который ведет Шхина. У Шхины есть одно желание - воссоединится с Всевышним. Но так как все живущие в этом мире ее части, которые ощущают себя отдельными друг от друга объектами, мы не воспринимаем единства. Но делая Ихудим в состоянии веры можно ощутить, что весь окружающий нас мир - это Шхина желающая связи с Творцом. Тогда каждое услышанное нами слово будет восприниматься как речи Шхины.

Внешне реальность не меняется, но усилием восприятия можно проникнуть в глубь вещей. Это называется смотреть в замысел творения. У каждого объекта есть свой замысел, свое предназначение. Его Всевышний творит своей единой мыслью и это его внутренне, его суть. Зная, что все есть органы святой Шхины, то превратит нашу жизнь в иное восприятие, где не может быть разделения, и все объекты и сущности будут жить ради общего тела, общего поля Шхины. Это мир любви и гармонии, единства и трепета перед Творцом. Мы все части одной души. Вы можете наблюдать человека, который злится, кричит и страдает, потому, что ему не хватает удовольствия, счастья. Но истинная причина его страданий, да и вообще всех страданий в мире то, что мы не связаны с Всевышним. Если бы человек был в непрерывной связи с Творцом, он бы не страдал. В принципе это крик Шхины, общей души, которая не связанна с Всевышним и ей от этого больно.

Это подобно человеку, у которого отрезали органы, и он не может ими функционировать. Также и Шхина не может объединится с Всевышним, из-за того, что ее органы отделились и субъективно чувствуют себя отдельными от нее, от мира. Поэтому мы должны научится не отключатся от святости и даже когда нам больно и мы чувствуем личную нехватку напоминать себе, что это не просто моя неудовлетворенность и боль - это боль Шхины. Бааль Сулам дает этому пример и говорит: Кому больней, всему телу или пальцу который отрезан от него? Конечно же, всему телу. Поэтому, нужно научится чувствовать единство и не отделять себя ни других от Шхины. Тогда можно будет чувствовать ближних и страдать за них и радоваться за них. Это называется ощутить страдания Шхины. Нужно помнить, что наша боль причиняет страдания Шхине, ибо она общая душа.