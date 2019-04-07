Бааль Сулям: Перед тем, как начать изучать книги наших мудрецов, человек должен обратить внимание своего сердца и представить силой своего воображения величие Духа и бесконечное Знание, а также глубину сердец этих Учителей. «Дети Пророков»: Бааль Сулям говорит нам, что нельзя просто изучать Мудрость, а нужно приложить все усилия, чтобы представить себе, какого уровня были души этих мудрецов, которые передают нам таким образом информацию через свои книги.

Изучать их и сердцем, и воображением, и всей душой. Бааль Сулям: Ибо в своих тонких советах они заключили глубокие вещи. Только после такого настроя человек сможет обратить свое сердце и разум для понимания этой информации. «Дети Пророков»:Без должного настроя невозможно правильно принять эту информацию - ибо это духовная информация, а не простой текст с техническими заметками и описанием деталей.

Бааль Сулям: Я не имею в виду все книги, которые вышли в свет, ибо многие из них написали обычные люди, которым не открылось духовное виденье. Но речь идет о мудрецах уровня Бааль Шем Тов, Гаон из Вильно, РАМХАЛЬ и подобных им. «Дети Пророков»: То есть Бааль Сулям обращает наше внимание именно на те книги, авторы которых были признаны духовно постигающими. К их числу можно отнести еще Ицхака Лурия Ашкенази (Аризаль) и рабби Шимона Бар Йохай.

Бааль Сулям: Знай, что последние книги, напечатанные в мире, - это книги для больших масс, и на них вообще не стоит обращать внимание. В прошлом наши мудрецы называли такую литературу внешней и запрещали в нее даже смотреть. «Дети Пророков»: Несмотря на то, что эти книги написаны кошерными людьми и праведниками, человек должен очень сильно себя от них оберегать - не вестись на их сладкие речи и глубину рассказа.

Бааль Сулям: Ибо даже духовные наставления в них, собранные из верных и истинных источников, передаются поверхностно воспринимающим человеком, который перерабатывает всю эту информацию своим неподготовленным разумом и портит истинную передачу мудрости. Своим изложением он уничтожает духовные силы, вложенные в сказанное. Про новые вещи, исходящие от такого человека, мы вообще молчим - они причинят вред каждому читающему.

«Дети Пророков»: Итак, предостережение получено. Книги, про которые здесь идет речь и которые наши мудрецы запретили читать, называются апокрифами. Святое собрание учителей духовно постигающих мудрость и знающих последствия неправильной передачи знаний отобрало из всех существующих пророков и канонизировало только тех, кто имел прямое отношение к передаче информации, ведущей к завершению Замысла творения.

Ибо это передача практическая, она связана с духовным развитием человека и приносит нам пользу. Другие пророчества, включающие в себя информацию о войнах между светом и тьмой, об ангелах и многочисленных персонажах, которыми наполнена внешняя литература, не связаны с целью творения и реализацией Божественного плана. Там пророк постиг что-то личное, не связанное со всеми душами, и его пророчество не является абсолютным духовным постижением, а представляет из себя отдельную ступень процесса развития данной личности.

Поэтому эти свитки были отброшены, и единогласным законом Высших учителей принято решение этими книгами не пользоваться. Ибо они могут принести больше вреда, чем пользы, запутав человеческое восприятие, сбив его с заданной цели. И если даже пророки в свое время писали такие книги, то что можно сказать о современных авторах и их произведениях? Сейчас нужно быть в тысячу раз осторожнее, чем с апокрифами, потому что сегодня люди берут информацию из Святых книг и делают с помощью такой информации всевозможные сборники, попутно обьясняя суть написанного, и переводят текст на другие языки.

Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков», 2019. – 502 с.

Израиль

Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник – Содержание

Учитель Посредник. Часть 1

Смотреть только в книги истинных мудрецов

Книги пророков и мои книги

Две крайности: «награда и наказание» и «любовь Творца»

Сумасшедший - духовный человек

Йотнан зона и мехир келев «Подаяние проститутки или собачья расплата»

Первая ступень

Духовное постижение

Первый человек АДАМ и каждая отдельная личность

Новый старец

Путь понимания того, что я написал

Бааль Сулам о духовных ступенях. Развитие духовных ступеней

Разговор - как Божественная сила в творении

Учитель посредник, часть 2

Бааль Сулам «Плод мудреца»

Из плоти своей познаю Всевышнего

Тело и душа

Приобретение знаний в материальном и духовном

Раскрытие действий Всевышнего в сокрытии

Постижение духовной формы

Нехватка в постижении Всевышнего

Постижение Всевышнего

Осознанное постижение достигается только путем Торы

Суть духовного постижения

Дополнительные притягивания в человеческий мозг

Каббала и философия

Что такое духовное?

Духовное определяем как «бестелесная сила»

Четыре мира АБЕА (Ацилут, Брия, Ецира, Асия)

Как духовное управляет материальным

Духовная и материальная силы равны

Тело и душа в Высших мирах

Свет и сосуды

Как духовное может породить материальное

Психология

Я - Соломон

Три препятствия

Особенные способности памяти. Память и забывчивость - сохранение и потеря

Две точки

Истинное постижение

Приятие наших Учителей как верных свидетелей

Душа гера

Общие свойства тайной мудрости

Практическое мышление и практика

Практическая Каббала

Два вида постижения реальности

Практическая Каббала

Заработок является движущей силой

В чем суть развития

Суть мистики и ее виды

Три аспекта в сокрытии мудрости

Свобода желания

Закон причинности

Четыре влияния

Наследственные приобретения

Влияние среды обитания

Привычка стала второй природой

Внешние влияния

Свобода выбора

Общество как сила влияния

Обязанность возложенная на нас - найти хорошие условия

Власть разума над телом

Свобода личности

Общая форма родителей не исчезает

Мы обязаны охранять свободу личности

Желание получать из ничего

Две силы в желании получать - отталкивающая и притягивающая

Один закон для всех миров

Идти за большинством

Путь Торы и путь страданий

Право общества ограничить свободу личности

В духовной жизни закон - идти за личностью

Критика - источник успеха, отсутствие критики - источник неудач

Наследие предков

Две формы - в потенциале и в действии

Два созидания: 1. Человек, 2. Жизненная субстанция

Одна Заповедь

Мысль, речь и поступки

Причинять радость Всевышнему неосознанно

Истина пророчества в физических мерках

Мудрость Истины

Пророчество

Учитель посредник, часть 3.

Предисловие от автора и переводчика Аврама Давида Фишермана

Я - Творец неизменный

Творящий Разум

Истинное соединение с Творцом есть Знание

«И не видели вы никакого образа»

Будущее (Имя Бога - Ие) меня послало к вам

Праведник насыщает душу

Мысли и чувства в духовной работе

Пророк, не знающий, что пророчит, или тайна надежды в сердце

Объятия, соединение и поцелуи

Свет и сосуд

Познание Творца - пророческое виденье и слух

Цель знания

Что есть чувство?

Развитие ступеней - плодитесь и размножайтесь

Предисловие к книге «Лик светящийся и обьясняющий» Бааль Сулам

Предисловие к Книге Зоар - Бааль Сулам

Глава первая. Выяснения в понимании сути человека и творения

Глава вторая. Мир сотворен, чтобы наслаждать сотворенных

Глава третья. Суть клипот является желанием получать, цель человека превратить его в отдачу

Глава четвертая. Три состояния в Замысле творения - мир Бесконечности, время исправления и его завершение

Четыре раздела в работе человека

Объяснение: как человек является центром творения

Глава пятая. Пять миров Адам Кадмон (АК) и АБЕА и путь их постижения путем работы человека

Обязанность заниматься внутренней Торой

Причина написания обьяснения к Книге Зоар «А- Сулям» («Лестница»), и почему оно так называется

О составителе Книги Зоар

Причина раскрытия Книги Зоар в последних поколениях

Разделение всего мира на внутреннее и внешнее и обязанность возвеличить внутреннее

Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник – Новый старец

Бааль Сулям: Я уже писал, что мои книги противоречивы, ибо, с одной стороны, говорят об известных всем вещах, но, с другой стороны, они абсолютно новые. Обьяснение: все книги, написанные на религиозные темы, говорят: «Есть суд и есть Судья, нужно быть в трепете перед Небесами». В этом выражается исполнение Заповедей и служения, конечная цель которых - удовольствие и вечная любовь. Ибо каждый должен занимать себя любовью ко Всевышнему, всем своим сердцем, имуществом и душой. Ты видишь, что все книги, связанные с религией, пишут об этом. Я назвал эти темы - «личным управлением» и «любовью Всевышнего».

Всем известно, что любовь выражается в деяниях, которые приносят удовольствие другому, а ее совершенство проявляется, когда человек больше не заботится о себе. Любящий человек находится в абсолютной отдаче, не пробуждаясь ни к какому получению себе. Все эти вещи широко описаны и распространены во всех книгах, ровно в той же степени об этом пишу и я. Но в месте с тем, то, о чем я пишу - ты не встретишь ни в одной книге. В моих книгах ученики найдут материал, который смогут реально применить на практике.

«Дети Пророков»: Что это значит? Что большинство книг написано в философском духе, то есть говорят об определенных вещах, но не обьясняют, как это использовать, как применять в жизни. Тебе сообщают, например: нужно быть в трепете перед Всевышним, нужно исполнять Его Заповеди, нужно любить Творца, нужно делать это всем сердцем и всей душой. Но конкретного пути тебе не дают - тебе дают общую картину, общие обозначения, общие правила - но точного пути работы за всем этим нет. А Бааль Сулям писал книги так, что они дают практическое руководство к действию.

Бааль Сулям: Причина тому, что все написанное в книгах дано в виде передачи пророков и каббалистов. Это передача возвышенна и не доступна для понимания большинства людей. Несмотря на то, что они читают ее - они не понимают сказанного. Ибо простой человек не может воспринимать Божественное. Поэтому я говорю те же вещи, но в новом свете, как «Учитель Посредник», но не как «Божественный Учитель», как это было принято до сих пор. Они говорили языком пророчества и рисовали образы. Я говорю на уровне практического восприятия людей, в форме, пригодной для понимания разума. Поэтому моя передача от начала и до конца абсолютно новая, несмотря на то, что речь идет о старой теме. После того как человек поработает практически по предложенной мной для него системе, увидит, что все другие книги говорят о том же, что и мои.

«Дети Пророков»: То есть после длительного изучения книг Бааль Суляма можно увидеть, как это практически работает во всех книгах. Бааль Сулям: Но я предупреждаю каждого читателя о том, что он не поймет ничего из того, что я изложил в книгах, если не будет долгое время их изучать. Ибо я приготовил тебе станки для работы - если не внесешь их к себе в дом и не начнешь работать, не получишь никакого результата. «Дети Пророков»: Здесь Бааль Сулям еще раз напоминает нам, что с его книгами необходимо работать - постоянно читать их и изучать, нужно иметь их дома и работать по ним.

Точно так же, как человек ходит постоянно в тренажерный зал и применяет там тренажеры для роста своих мышц, необходимо применять книги Бааль Суляма в качестве духовных тренажеров для духовного роста, для укрепления духовных мышц человека. Есть разные книги Бааль Суляма, которые помогают человеку развивать те или иные качества его души. Эти книги и сам процесс их изучения, с выкладкой и с нужным настроем, с желанием постичь духовное, очищает, приводит человека в форму отдачи. И заниматься этим надо не один день - это долгий процесс.