Фишерман – Радаф - Учитель Посредник
Бааль Сулям: Перед тем, как начать изучать книги наших мудрецов, человек должен обратить внимание своего сердца и представить силой своего воображения величие Духа и бесконечное Знание, а также глубину сердец этих Учителей. «Дети Пророков»: Бааль Сулям говорит нам, что нельзя просто изучать Мудрость, а нужно приложить все усилия, чтобы представить себе, какого уровня были души этих мудрецов, которые передают нам таким образом информацию через свои книги.
Изучать их и сердцем, и воображением, и всей душой. Бааль Сулям: Ибо в своих тонких советах они заключили глубокие вещи. Только после такого настроя человек сможет обратить свое сердце и разум для понимания этой информации. «Дети Пророков»:Без должного настроя невозможно правильно принять эту информацию - ибо это духовная информация, а не простой текст с техническими заметками и описанием деталей.
Бааль Сулям: Я не имею в виду все книги, которые вышли в свет, ибо многие из них написали обычные люди, которым не открылось духовное виденье. Но речь идет о мудрецах уровня Бааль Шем Тов, Гаон из Вильно, РАМХАЛЬ и подобных им. «Дети Пророков»: То есть Бааль Сулям обращает наше внимание именно на те книги, авторы которых были признаны духовно постигающими. К их числу можно отнести еще Ицхака Лурия Ашкенази (Аризаль) и рабби Шимона Бар Йохай.
Бааль Сулям: Знай, что последние книги, напечатанные в мире, - это книги для больших масс, и на них вообще не стоит обращать внимание. В прошлом наши мудрецы называли такую литературу внешней и запрещали в нее даже смотреть. «Дети Пророков»: Несмотря на то, что эти книги написаны кошерными людьми и праведниками, человек должен очень сильно себя от них оберегать - не вестись на их сладкие речи и глубину рассказа.
Бааль Сулям: Ибо даже духовные наставления в них, собранные из верных и истинных источников, передаются поверхностно воспринимающим человеком, который перерабатывает всю эту информацию своим неподготовленным разумом и портит истинную передачу мудрости. Своим изложением он уничтожает духовные силы, вложенные в сказанное. Про новые вещи, исходящие от такого человека, мы вообще молчим - они причинят вред каждому читающему.
«Дети Пророков»: Итак, предостережение получено. Книги, про которые здесь идет речь и которые наши мудрецы запретили читать, называются апокрифами. Святое собрание учителей духовно постигающих мудрость и знающих последствия неправильной передачи знаний отобрало из всех существующих пророков и канонизировало только тех, кто имел прямое отношение к передаче информации, ведущей к завершению Замысла творения.
Ибо это передача практическая, она связана с духовным развитием человека и приносит нам пользу. Другие пророчества, включающие в себя информацию о войнах между светом и тьмой, об ангелах и многочисленных персонажах, которыми наполнена внешняя литература, не связаны с целью творения и реализацией Божественного плана. Там пророк постиг что-то личное, не связанное со всеми душами, и его пророчество не является абсолютным духовным постижением, а представляет из себя отдельную ступень процесса развития данной личности.
Поэтому эти свитки были отброшены, и единогласным законом Высших учителей принято решение этими книгами не пользоваться. Ибо они могут принести больше вреда, чем пользы, запутав человеческое восприятие, сбив его с заданной цели. И если даже пророки в свое время писали такие книги, то что можно сказать о современных авторах и их произведениях? Сейчас нужно быть в тысячу раз осторожнее, чем с апокрифами, потому что сегодня люди берут информацию из Святых книг и делают с помощью такой информации всевозможные сборники, попутно обьясняя суть написанного, и переводят текст на другие языки.
Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)
«Дети пророков», 2019. – 502 с.
Израиль
Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник – Содержание
Учитель Посредник. Часть 1
- Смотреть только в книги истинных мудрецов
- Книги пророков и мои книги
- Две крайности: «награда и наказание» и «любовь Творца»
- Сумасшедший - духовный человек
- Йотнан зона и мехир келев «Подаяние проститутки или собачья расплата»
- Первая ступень
- Духовное постижение
- Первый человек АДАМ и каждая отдельная личность
- Новый старец
- Путь понимания того, что я написал
- Бааль Сулам о духовных ступенях. Развитие духовных ступеней
- Разговор - как Божественная сила в творении
Учитель посредник, часть 2
- Бааль Сулам «Плод мудреца»
- Из плоти своей познаю Всевышнего
- Тело и душа
- Приобретение знаний в материальном и духовном
- Раскрытие действий Всевышнего в сокрытии
- Постижение духовной формы
- Нехватка в постижении Всевышнего
- Постижение Всевышнего
- Осознанное постижение достигается только путем Торы
- Суть духовного постижения
- Дополнительные притягивания в человеческий мозг
- Каббала и философия
- Что такое духовное?
- Духовное определяем как «бестелесная сила»
- Четыре мира АБЕА (Ацилут, Брия, Ецира, Асия)
- Как духовное управляет материальным
- Духовная и материальная силы равны
- Тело и душа в Высших мирах
- Свет и сосуды
- Как духовное может породить материальное
- Психология
- Я - Соломон
- Три препятствия
- Особенные способности памяти. Память и забывчивость - сохранение и потеря
- Две точки
- Истинное постижение
- Приятие наших Учителей как верных свидетелей
- Душа гера
- Общие свойства тайной мудрости
- Практическое мышление и практика
- Практическая Каббала
- Два вида постижения реальности
- Практическая Каббала
- Заработок является движущей силой
- В чем суть развития
- Суть мистики и ее виды
- Три аспекта в сокрытии мудрости
- Свобода желания
- Закон причинности
- Четыре влияния
- Наследственные приобретения
- Влияние среды обитания
- Привычка стала второй природой
- Внешние влияния
- Свобода выбора
- Общество как сила влияния
- Обязанность возложенная на нас - найти хорошие условия
- Власть разума над телом
- Свобода личности
- Общая форма родителей не исчезает
- Мы обязаны охранять свободу личности
- Желание получать из ничего
- Две силы в желании получать - отталкивающая и притягивающая
- Один закон для всех миров
- Идти за большинством
- Путь Торы и путь страданий
- Право общества ограничить свободу личности
- В духовной жизни закон - идти за личностью
- Критика - источник успеха, отсутствие критики - источник неудач
- Наследие предков
- Две формы - в потенциале и в действии
- Два созидания: 1. Человек, 2. Жизненная субстанция
- Одна Заповедь
- Мысль, речь и поступки
- Причинять радость Всевышнему неосознанно
- Истина пророчества в физических мерках
- Мудрость Истины
- Пророчество
Учитель посредник, часть 3.
- Предисловие от автора и переводчика Аврама Давида Фишермана
- Я - Творец неизменный
- Творящий Разум
- Истинное соединение с Творцом есть Знание
- «И не видели вы никакого образа»
- Будущее (Имя Бога - Ие) меня послало к вам
- Праведник насыщает душу
- Мысли и чувства в духовной работе
- Пророк, не знающий, что пророчит, или тайна надежды в сердце
- Объятия, соединение и поцелуи
- Свет и сосуд
- Познание Творца - пророческое виденье и слух
- Цель знания
- Что есть чувство?
- Развитие ступеней - плодитесь и размножайтесь
- Предисловие к книге «Лик светящийся и обьясняющий» Бааль Сулам
- Предисловие к Книге Зоар - Бааль Сулам
- Глава первая. Выяснения в понимании сути человека и творения
- Глава вторая. Мир сотворен, чтобы наслаждать сотворенных
- Глава третья. Суть клипот является желанием получать, цель человека превратить его в отдачу
- Глава четвертая. Три состояния в Замысле творения - мир Бесконечности, время исправления и его завершение
- Четыре раздела в работе человека
- Объяснение: как человек является центром творения
- Глава пятая. Пять миров Адам Кадмон (АК) и АБЕА и путь их постижения путем работы человека
- Обязанность заниматься внутренней Торой
- Причина написания обьяснения к Книге Зоар «А- Сулям» («Лестница»), и почему оно так называется
- О составителе Книги Зоар
- Причина раскрытия Книги Зоар в последних поколениях
- Разделение всего мира на внутреннее и внешнее и обязанность возвеличить внутреннее
Авраам Давид Фишерман – Радаф – Учитель Посредник – Новый старец
Бааль Сулям: Я уже писал, что мои книги противоречивы, ибо, с одной стороны, говорят об известных всем вещах, но, с другой стороны, они абсолютно новые. Обьяснение: все книги, написанные на религиозные темы, говорят: «Есть суд и есть Судья, нужно быть в трепете перед Небесами». В этом выражается исполнение Заповедей и служения, конечная цель которых - удовольствие и вечная любовь. Ибо каждый должен занимать себя любовью ко Всевышнему, всем своим сердцем, имуществом и душой. Ты видишь, что все книги, связанные с религией, пишут об этом. Я назвал эти темы - «личным управлением» и «любовью Всевышнего».
Всем известно, что любовь выражается в деяниях, которые приносят удовольствие другому, а ее совершенство проявляется, когда человек больше не заботится о себе. Любящий человек находится в абсолютной отдаче, не пробуждаясь ни к какому получению себе. Все эти вещи широко описаны и распространены во всех книгах, ровно в той же степени об этом пишу и я. Но в месте с тем, то, о чем я пишу - ты не встретишь ни в одной книге. В моих книгах ученики найдут материал, который смогут реально применить на практике.
«Дети Пророков»: Что это значит? Что большинство книг написано в философском духе, то есть говорят об определенных вещах, но не обьясняют, как это использовать, как применять в жизни. Тебе сообщают, например: нужно быть в трепете перед Всевышним, нужно исполнять Его Заповеди, нужно любить Творца, нужно делать это всем сердцем и всей душой. Но конкретного пути тебе не дают - тебе дают общую картину, общие обозначения, общие правила - но точного пути работы за всем этим нет. А Бааль Сулям писал книги так, что они дают практическое руководство к действию.
Бааль Сулям: Причина тому, что все написанное в книгах дано в виде передачи пророков и каббалистов. Это передача возвышенна и не доступна для понимания большинства людей. Несмотря на то, что они читают ее - они не понимают сказанного. Ибо простой человек не может воспринимать Божественное. Поэтому я говорю те же вещи, но в новом свете, как «Учитель Посредник», но не как «Божественный Учитель», как это было принято до сих пор. Они говорили языком пророчества и рисовали образы. Я говорю на уровне практического восприятия людей, в форме, пригодной для понимания разума. Поэтому моя передача от начала и до конца абсолютно новая, несмотря на то, что речь идет о старой теме. После того как человек поработает практически по предложенной мной для него системе, увидит, что все другие книги говорят о том же, что и мои.
«Дети Пророков»: То есть после длительного изучения книг Бааль Суляма можно увидеть, как это практически работает во всех книгах. Бааль Сулям: Но я предупреждаю каждого читателя о том, что он не поймет ничего из того, что я изложил в книгах, если не будет долгое время их изучать. Ибо я приготовил тебе станки для работы - если не внесешь их к себе в дом и не начнешь работать, не получишь никакого результата. «Дети Пророков»: Здесь Бааль Сулям еще раз напоминает нам, что с его книгами необходимо работать - постоянно читать их и изучать, нужно иметь их дома и работать по ним.
Точно так же, как человек ходит постоянно в тренажерный зал и применяет там тренажеры для роста своих мышц, необходимо применять книги Бааль Суляма в качестве духовных тренажеров для духовного роста, для укрепления духовных мышц человека. Есть разные книги Бааль Суляма, которые помогают человеку развивать те или иные качества его души. Эти книги и сам процесс их изучения, с выкладкой и с нужным настроем, с желанием постичь духовное, очищает, приводит человека в форму отдачи. И заниматься этим надо не один день - это долгий процесс.
No comments yet. Be the first!