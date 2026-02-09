Радаф - Фишерман - Чертоги рая

Фишерман - Радаф - Зоар - Семь чертогов рая
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Philosophy, Religious Studies Atheism

«Приди и узри. В том виде, в котором Всевышний сотворил Мир в объединении Милосердия и Суда, так же сотворил Всевышний души людей, душу Адама. То есть, так же и душа Адама, первого человека, приобрела это свойство Милосердия, с помощью которого был создан Мир, являющимся Малхутом. Поэтому, он так же постиг все уровни высшего света, которые были в Бине так же, как и Малхут».

«Открыл и сказал: Всевышний дал корону Адаму Ришон, первому человеку». Высшие короны одел на него в форме мохин дэ ГАР Высшего большого Света. И сотворил Он его шестью концами Мира, что это обозначает свет ВАК.

РАДАФ ЭМЕТ:

Свет ВАК, это когда большой Объемлющий Сеет уменьшается и может одеться в сосуды.

И был человек абсолютно совершенен во всем. Все Творения трепетали и боялись его. Ибо когда сотворился Адам, он был создан в высших срормах. И все Творения, которые смотрели на него, смотрели в эту форму. Они дрожали от страха перед ним.

РАДАФ ЭМЕТ:

Это не рассказано о какой-то истории, либо сказке. (Речь идет о том, что каждый из нас может достичь состояние Адама. И если он выходит на такой контакт, что в нем проявляются высшие формы Бины, Милосердия, отдачи, то все желания в его внутреннем мире аннулируются перед ним, они подчиняются ему. Они хотят действовать ради святости. Есть раскрытие, что форма Адама - это высшая форма и самая важнейшая форма, которая есть в восприятии человека.

Затем ввел Всевышний его в Райский Сад, чтобы он там получал наслаждения высшего уровня».

РАДАФ ЭМЕТ:

Зоар эти наслаждения называет «деликатесами». Конечно же речь идет о духовных деликатесах.

«Его окружали высшие Ангелы и служили ему, и сообщали ему тайны их Господина».

Приди и узри. В тот час, когда Всевышний ввел человека в Рай, он знал и смотрел из него на все тайны высшие и на всю Мудрость. Так, что он мог знать, ЧТО важно его Господину. Все это было у Адама, потому как он был создан в высшей форме Бины. Он был подобен высшим. У него была форма сосуда Бины.

РАДАФ ЭМЕТ:

Сосуд Бины - это то, что мы можем чувствовать за пределами Бины. Бытъ в отдаче.

ЗОАР:

Семь чертогов или специальных мест есть вверху. И они в тайне «высшей веры», называемой Бина. Бина - это высшая вера. Семь чертогов так же есть внизу, в Малхуте. Подобны они чертогам высшей Бины. Так же их шесть, как и наверху. И они напротив шести сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. А один чертог - скрытый и тайный. И он стоит над ними напротив ссриры Бина. И все эти чертоги Малхута, даже самые нижние, шесть нижних. Это высшая тайна. Высшая тайна формы Бины. Так как все эти чертоги - есть в каждом из них подобие высшее и подобие нижнее. Чтобы они включали в себя высшие формы Бины и нижние формы Малхут. И в этих Чертогах жил Адам.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ, Израиль)

Издательство ООО "Арден-тех"

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ» 199026, Санкт-Петербург

Дети пророков 2018 г. - 706 с.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая - Содержание

  • ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ СТРУКТУРА СОТВОРЕНИЯ МИРА

    • СОТВОРЕНИЕ АДАМА

    • ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТОГОВ РАЯ

    • ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ-ЕСОД

  • ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

    • НАЧАЛО ДУХОВНОГО ВОСПРИЯТИЯ. ПЕРВЫЕ ДУХОВНЫЕ ПОДЪЕМЫ

    • ДУШИ ГЕРОВ

    • ВТОРОЙ ЧЕРТОГ-ХОД

    • ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ. МАШИАХ - МЕССИЯ

  • ГЛАВА 3. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ). СУТЬ ЧЕРТОГОВ

    • ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОРЯДКИ ВХОЖДЕНИЯ В ЧЕРТОГИ

    • ЛИКИ И ЗАТЫЛКИ

    • ДВА ВИДА СВЕТА - ВИНО И ПИЩА

  • ГЛАВА 4. «ЕЛИ БЛИЗКИЕ, ПИЛИ И ОПЬЯНИЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ»

    • ЗАРОДЫШ, МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ

    • ТРИ ВИДА ИНТЕГРАЦИИ. ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЫСШИХ И НИЖНИХ

  • ГЛАВА 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ-ТИФЕРЕТ. МАШИАХ, СЫН ЙОСЕФА

    • ТАЙНА СОЕДИНЕНИЯ РЕЧИ И ЗВУКА

    • ПУРФИРА- ОДЕЖДЫ МАШИАХА

    • ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ-ГВУРА

    • КРАТКИЙ ПОВТОР ПРОЙДЕННЫХ ЧЕРТОГОВ

  • ГЛАВА 6. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД

    • СЕДЬМОЙ ЧЕРТОГ-БИНА

  • ГЛАВА 7. СЕМЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ (ВАК)

    • ПЕРВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ЕСОД. ПУСТОТА

    • АНГЕЛ ТААРИЭЛЬ - ОЧИЩАЮЩАЯ СИЛА

  • ГЛАВА 8. ВТОРОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ХОД. ХАОС

    • АНГЕЛ-КДУМИЭЛЬ

    • ТРЕТЬЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - НЕЦАХ. МЕСТО ПЛАМЕНИ И ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ

    • АНГЕЛЫ - ВРЕДИТЕЛИ

    • ЧЕТВЕРТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-ТИФЕРЕТ

    • АНГЕЛ - ПАДЭЭЛЬ

  • ГЛАВА 9. ПЯТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ГВУРА. АНГЕЛ - КАДШИЭЛЬ

    • ШЕСТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ХЕСЕД. УРИЭЛЬ, МИХАЭЛЬ, ГАБРИЭЛЬ, РАФАЭЛЬ....

  • ГЛАВА 10. СЕДЬМОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - БИНА

    • НИЖНЯЯ ЗЕМЛЯ. ТЕВЕЛЬ. БИНА МАЛХУТА МИРА АСИЯ

  • ГЛАВА 11. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ

    • ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД. АНГЕЛ РАХМИЭЛЬ

    • ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД. АНГЕЛ АНИЭЛЬ

  • ГЛАВА 12. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ. ЧЕРТОГИ РАЯ

    • ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ. АНГЕЛ АДРАИНЭЛЬ

  • ГЛАВА 13. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ. АНГЕЛ ГАДРИЯЭЛЬ

    • ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА. АНГЕЛ АДИРИЭЛЬ

    • ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД. АНГЕЛ МИХАЭЛЬ

    • КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА

    • ВОПРОСЫ ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ

  • ГЛАВА 14. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ

    • МОЛИТВА МОИСЕЯ

    • ПОРЯДОК СВЯЗЫВАНИЯ СТУПЕНЕЙ

  • ГЛАВА 15. «СВЕТИЛЫ ЛЕСТНИЦЫ». КАК РАЗОРВАТЬ НЕБОСВОДЫ

  • ГЛАВА 16. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ

  • ГЛАВА 17. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 18. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

    • ПЛАНЕТЫ-ЗВЕЗДЫ

    • АСТРОЛОГИЯ И ХИРОМАНТИЯ В ДУХОВНОМ (КРАТКИЙ ОБЗОР)

  • ГЛАВА 19. КОГДА МЫ ПОЙМЕМ НАПИСАННОЕ В ЗОАР

  • ГЛАВА 20. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ

  • ГЛАВА 21. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 22. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ

  • ГЛАВА 23. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 24. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 25. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ

  • ГЛАВА 26. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 27. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 28. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 29. ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД - ЛЮБОВЬ

  • ГЛАВА 30. ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД - ЛЮБОВЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 31. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ

  • ГЛАВА 32. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 33. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 34. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

  • ГЛАВА 35. СЕДЬМОЙ ЧЕРТОГ - СВЯТАЯ СВЯТЫХ

Added 09.02.2026
K
kino511 7 years ago


Видеоуроки и канал 

Аврам Давид Фишерман – Радаф
тут

 


 

