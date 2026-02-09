«Приди и узри. В том виде, в котором Всевышний сотворил Мир в объединении Милосердия и Суда, так же сотворил Всевышний души людей, душу Адама. То есть, так же и душа Адама, первого человека, приобрела это свойство Милосердия, с помощью которого был создан Мир, являющимся Малхутом. Поэтому, он так же постиг все уровни высшего света, которые были в Бине так же, как и Малхут».

«Открыл и сказал: Всевышний дал корону Адаму Ришон, первому человеку». Высшие короны одел на него в форме мохин дэ ГАР Высшего большого Света. И сотворил Он его шестью концами Мира, что это обозначает свет ВАК.

РАДАФ ЭМЕТ:

Свет ВАК, это когда большой Объемлющий Сеет уменьшается и может одеться в сосуды.

И был человек абсолютно совершенен во всем. Все Творения трепетали и боялись его. Ибо когда сотворился Адам, он был создан в высших срормах. И все Творения, которые смотрели на него, смотрели в эту форму. Они дрожали от страха перед ним.

РАДАФ ЭМЕТ:

Это не рассказано о какой-то истории, либо сказке. (Речь идет о том, что каждый из нас может достичь состояние Адама. И если он выходит на такой контакт, что в нем проявляются высшие формы Бины, Милосердия, отдачи, то все желания в его внутреннем мире аннулируются перед ним, они подчиняются ему. Они хотят действовать ради святости. Есть раскрытие, что форма Адама - это высшая форма и самая важнейшая форма, которая есть в восприятии человека.

Затем ввел Всевышний его в Райский Сад, чтобы он там получал наслаждения высшего уровня».

РАДАФ ЭМЕТ:

Зоар эти наслаждения называет «деликатесами». Конечно же речь идет о духовных деликатесах.

«Его окружали высшие Ангелы и служили ему, и сообщали ему тайны их Господина».

Приди и узри. В тот час, когда Всевышний ввел человека в Рай, он знал и смотрел из него на все тайны высшие и на всю Мудрость. Так, что он мог знать, ЧТО важно его Господину. Все это было у Адама, потому как он был создан в высшей форме Бины. Он был подобен высшим. У него была форма сосуда Бины.

РАДАФ ЭМЕТ:

Сосуд Бины - это то, что мы можем чувствовать за пределами Бины. Бытъ в отдаче.

ЗОАР:

Семь чертогов или специальных мест есть вверху. И они в тайне «высшей веры», называемой Бина. Бина - это высшая вера. Семь чертогов так же есть внизу, в Малхуте. Подобны они чертогам высшей Бины. Так же их шесть, как и наверху. И они напротив шести сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. А один чертог - скрытый и тайный. И он стоит над ними напротив ссриры Бина. И все эти чертоги Малхута, даже самые нижние, шесть нижних. Это высшая тайна. Высшая тайна формы Бины. Так как все эти чертоги - есть в каждом из них подобие высшее и подобие нижнее. Чтобы они включали в себя высшие формы Бины и нижние формы Малхут. И в этих Чертогах жил Адам.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ, Израиль)

Издательство ООО "Арден-тех"

Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ» 199026, Санкт-Петербург

Дети пророков 2018 г. - 706 с.

Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая - Содержание