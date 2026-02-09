Радаф - Фишерман - Чертоги рая
«Приди и узри. В том виде, в котором Всевышний сотворил Мир в объединении Милосердия и Суда, так же сотворил Всевышний души людей, душу Адама. То есть, так же и душа Адама, первого человека, приобрела это свойство Милосердия, с помощью которого был создан Мир, являющимся Малхутом. Поэтому, он так же постиг все уровни высшего света, которые были в Бине так же, как и Малхут».
«Открыл и сказал: Всевышний дал корону Адаму Ришон, первому человеку». Высшие короны одел на него в форме мохин дэ ГАР Высшего большого Света. И сотворил Он его шестью концами Мира, что это обозначает свет ВАК.
РАДАФ ЭМЕТ:
Свет ВАК, это когда большой Объемлющий Сеет уменьшается и может одеться в сосуды.
И был человек абсолютно совершенен во всем. Все Творения трепетали и боялись его. Ибо когда сотворился Адам, он был создан в высших срормах. И все Творения, которые смотрели на него, смотрели в эту форму. Они дрожали от страха перед ним.
РАДАФ ЭМЕТ:
Это не рассказано о какой-то истории, либо сказке. (Речь идет о том, что каждый из нас может достичь состояние Адама. И если он выходит на такой контакт, что в нем проявляются высшие формы Бины, Милосердия, отдачи, то все желания в его внутреннем мире аннулируются перед ним, они подчиняются ему. Они хотят действовать ради святости. Есть раскрытие, что форма Адама - это высшая форма и самая важнейшая форма, которая есть в восприятии человека.
Затем ввел Всевышний его в Райский Сад, чтобы он там получал наслаждения высшего уровня».
РАДАФ ЭМЕТ:
Зоар эти наслаждения называет «деликатесами». Конечно же речь идет о духовных деликатесах.
«Его окружали высшие Ангелы и служили ему, и сообщали ему тайны их Господина».
Приди и узри. В тот час, когда Всевышний ввел человека в Рай, он знал и смотрел из него на все тайны высшие и на всю Мудрость. Так, что он мог знать, ЧТО важно его Господину. Все это было у Адама, потому как он был создан в высшей форме Бины. Он был подобен высшим. У него была форма сосуда Бины.
РАДАФ ЭМЕТ:
Сосуд Бины - это то, что мы можем чувствовать за пределами Бины. Бытъ в отдаче.
ЗОАР:
Семь чертогов или специальных мест есть вверху. И они в тайне «высшей веры», называемой Бина. Бина - это высшая вера. Семь чертогов так же есть внизу, в Малхуте. Подобны они чертогам высшей Бины. Так же их шесть, как и наверху. И они напротив шести сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод. А один чертог - скрытый и тайный. И он стоит над ними напротив ссриры Бина. И все эти чертоги Малхута, даже самые нижние, шесть нижних. Это высшая тайна. Высшая тайна формы Бины. Так как все эти чертоги - есть в каждом из них подобие высшее и подобие нижнее. Чтобы они включали в себя высшие формы Бины и нижние формы Малхут. И в этих Чертогах жил Адам.
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая
Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков» Аврам Давид Фишерман (РАДАФ, Израиль)
Издательство ООО "Арден-тех"
Отпечатано в типографии ООО «ИПК БИОНТ» 199026, Санкт-Петербург
Дети пророков 2018 г. - 706 с.
Аврам Давид Фишерман - Радаф - Зоар - Чертоги рая - Содержание
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ СТРУКТУРА СОТВОРЕНИЯ МИРА
СОТВОРЕНИЕ АДАМА
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТОГОВ РАЯ
ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ-ЕСОД
ГЛАВА 2. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
НАЧАЛО ДУХОВНОГО ВОСПРИЯТИЯ. ПЕРВЫЕ ДУХОВНЫЕ ПОДЪЕМЫ
ДУШИ ГЕРОВ
ВТОРОЙ ЧЕРТОГ-ХОД
ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ. МАШИАХ - МЕССИЯ
ГЛАВА 3. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ). СУТЬ ЧЕРТОГОВ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОРЯДКИ ВХОЖДЕНИЯ В ЧЕРТОГИ
ЛИКИ И ЗАТЫЛКИ
ДВА ВИДА СВЕТА - ВИНО И ПИЩА
ГЛАВА 4. «ЕЛИ БЛИЗКИЕ, ПИЛИ И ОПЬЯНИЛИСЬ ЛЮБИМЫЕ»
ЗАРОДЫШ, МАЛОЕ И БОЛЬШОЕ ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ
ТРИ ВИДА ИНТЕГРАЦИИ. ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЫСШИХ И НИЖНИХ
ГЛАВА 5. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ-ТИФЕРЕТ. МАШИАХ, СЫН ЙОСЕФА
ТАЙНА СОЕДИНЕНИЯ РЕЧИ И ЗВУКА
ПУРФИРА- ОДЕЖДЫ МАШИАХА
ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ-ГВУРА
КРАТКИЙ ПОВТОР ПРОЙДЕННЫХ ЧЕРТОГОВ
ГЛАВА 6. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД
СЕДЬМОЙ ЧЕРТОГ-БИНА
ГЛАВА 7. СЕМЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ (ВАК)
ПЕРВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ЕСОД. ПУСТОТА
АНГЕЛ ТААРИЭЛЬ - ОЧИЩАЮЩАЯ СИЛА
ГЛАВА 8. ВТОРОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ХОД. ХАОС
АНГЕЛ-КДУМИЭЛЬ
ТРЕТЬЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - НЕЦАХ. МЕСТО ПЛАМЕНИ И ДЫМОВОЙ ЗАВЕСЫ
АНГЕЛЫ - ВРЕДИТЕЛИ
ЧЕТВЕРТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ-ТИФЕРЕТ
АНГЕЛ - ПАДЭЭЛЬ
ГЛАВА 9. ПЯТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ГВУРА. АНГЕЛ - КАДШИЭЛЬ
ШЕСТОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - ХЕСЕД. УРИЭЛЬ, МИХАЭЛЬ, ГАБРИЭЛЬ, РАФАЭЛЬ....
ГЛАВА 10. СЕДЬМОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - БИНА
НИЖНЯЯ ЗЕМЛЯ. ТЕВЕЛЬ. БИНА МАЛХУТА МИРА АСИЯ
ГЛАВА 11. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ
ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД. АНГЕЛ РАХМИЭЛЬ
ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД. АНГЕЛ АНИЭЛЬ
ГЛАВА 12. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШЕЙ ЗЕМЛИ. ЧЕРТОГИ РАЯ
ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ. АНГЕЛ АДРАИНЭЛЬ
ГЛАВА 13. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ. АНГЕЛ ГАДРИЯЭЛЬ
ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА. АНГЕЛ АДИРИЭЛЬ
ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД. АНГЕЛ МИХАЭЛЬ
КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА
ВОПРОСЫ ПО ПРОЙДЕННОМУ МАТЕРИАЛУ
ГЛАВА 14. СЕМЬ ЧЕРТОГОВ ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ
МОЛИТВА МОИСЕЯ
ПОРЯДОК СВЯЗЫВАНИЯ СТУПЕНЕЙ
ГЛАВА 15. «СВЕТИЛЫ ЛЕСТНИЦЫ». КАК РАЗОРВАТЬ НЕБОСВОДЫ
ГЛАВА 16. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ
ГЛАВА 17. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 18. ПЕРВЫЙ ЧЕРТОГ - ЕСОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ПЛАНЕТЫ-ЗВЕЗДЫ
АСТРОЛОГИЯ И ХИРОМАНТИЯ В ДУХОВНОМ (КРАТКИЙ ОБЗОР)
ГЛАВА 19. КОГДА МЫ ПОЙМЕМ НАПИСАННОЕ В ЗОАР
ГЛАВА 20. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД ВЫСШИХ ОТЦА И МАТЕРИ МИРА БРИЯ
ГЛАВА 21. ВТОРОЙ ЧЕРТОГ - ХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 22. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ
ГЛАВА 23. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 24. ТРЕТИЙ ЧЕРТОГ - НЕЦАХ - ВЕЧНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 25. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ
ГЛАВА 26. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 27. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 28. ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕРТОГ - ГВУРА - МОЩЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 29. ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД - ЛЮБОВЬ
ГЛАВА 30. ПЯТЫЙ ЧЕРТОГ - ХЕСЕД - ЛЮБОВЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 31. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ
ГЛАВА 32. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 33. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 34. ШЕСТОЙ ЧЕРТОГ - ТИФЕРЕТ - ЖЕЛАНИЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ГЛАВА 35. СЕДЬМОЙ ЧЕРТОГ - СВЯТАЯ СВЯТЫХ
