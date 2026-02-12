Фиссер - Древний буддизм в Японии

Фиссер - Древний буддизм в Японии
Обзор книги
Category History, Cultural Studies Art, Religious Studies

Фундаментальный труд выдающегося нидерландского востоковеда Маринуса Виллема де Фиссера (1875–1930) является одной из самых детальных работ по истории становления буддийской традиции на японской почве. Автор, обладая энциклопедическими знаниями и доступом к уникальным архивам во время дипломатической службы в Токио, реконструирует религиозную жизнь Японии VII–VIII веков. Книга представляет собой не просто исторический очерк, а подробный компендиум ритуалов, сутр и празднеств, которые сформировали духовный ландшафт страны в эпохи Асука и Нара.

Де Фиссер мастерски прослеживает путь трансформации индийских и китайских текстов в японской культуре. Особое внимание уделено «государственному буддизму» — практике чтения сутр для защиты страны, вызывания дождя или исцеления императоров. Исследование охватывает всё многообразие махаянского канона: от мистических обрядов школы Сингон до философских чтений «Лотосовой сутры». Оглавление книги — это детальная карта буддийского ритуализма, включающая описание праздников Обон, дней рождения Будды и сложнейших покаянных обрядов кэка.

Русское издание, подготовленное востоковедом А. Г. Фесюном, возвращает отечественному читателю имя незаслуженно забытого ученого, чьи работы о драконах и бодхисаттве Дзидзо до сих пор считаются классикой мировой ориенталистики. Книга снабжена биографическим очерком и является незаменимым источником для религиоведов, историков-японистов и всех, кто желает понять глубинные истоки японской цивилизации, где буддийское учение неразрывно переплелось с государственной мощью и народными верованиями.

М. В. де Фиссер — Древний буддизм в Японии

М.: Изд. дом «Серебряные нити», 2016. — 472 с.
ISBN 978-5-89163-231-4

М. В. де Фиссер — Древний буддизм в Японии - Содержание

  • Книга 1. Седьмой век:

    • Перечень и анализ ключевых сутр (Хоккэкё, Вималакирти-сутра и др.).

    • Ритуалы вызывания дождя и практика постных угощений для монахов.

    • Праздники мертвых (Бон) и их индийские корни.

    • Культ «Добродетельных царей» как основа политической стабильности.

  • Книга 2. Восьмой век:

    • Расцвет государственного буддизма при императоре Сёму.

    • Система провинциальных храмов кокубундзи.

    • Магические и мистические практики (Мандо-э — праздник десяти тысяч светильников).

    • Ритуалы покаяния (кэка) и культ Будды-целителя Якуси.

  • Символика и иконография: Описание изображений бодхисаттв, драконов и небесных защитников.

