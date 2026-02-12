Фундаментальный труд выдающегося нидерландского востоковеда Маринуса Виллема де Фиссера (1875–1930) является одной из самых детальных работ по истории становления буддийской традиции на японской почве. Автор, обладая энциклопедическими знаниями и доступом к уникальным архивам во время дипломатической службы в Токио, реконструирует религиозную жизнь Японии VII–VIII веков. Книга представляет собой не просто исторический очерк, а подробный компендиум ритуалов, сутр и празднеств, которые сформировали духовный ландшафт страны в эпохи Асука и Нара.

Де Фиссер мастерски прослеживает путь трансформации индийских и китайских текстов в японской культуре. Особое внимание уделено «государственному буддизму» — практике чтения сутр для защиты страны, вызывания дождя или исцеления императоров. Исследование охватывает всё многообразие махаянского канона: от мистических обрядов школы Сингон до философских чтений «Лотосовой сутры». Оглавление книги — это детальная карта буддийского ритуализма, включающая описание праздников Обон, дней рождения Будды и сложнейших покаянных обрядов кэка.

Русское издание, подготовленное востоковедом А. Г. Фесюном, возвращает отечественному читателю имя незаслуженно забытого ученого, чьи работы о драконах и бодхисаттве Дзидзо до сих пор считаются классикой мировой ориенталистики. Книга снабжена биографическим очерком и является незаменимым источником для религиоведов, историков-японистов и всех, кто желает понять глубинные истоки японской цивилизации, где буддийское учение неразрывно переплелось с государственной мощью и народными верованиями.

М.: Изд. дом «Серебряные нити», 2016. — 472 с.

ISBN 978-5-89163-231-4

М. В. де Фиссер — Древний буддизм в Японии - Содержание