Христиане знают, что Евангелие - это весть, которую нужно нести неверующим. Мы говорим людям о том, что они не могут заслужить себе место в раю и все, что они могут сделать для своего спасения, - это поверить в Иисуса Христа. Однако, когда мы начинаем воспитывать своих неверующих детей, происходит нечто странное: мы совершенно забываем о том, насколько губительно упование на собственную праведность, и учим их, что Бог может быть доволен или недоволен нами, в зависимости от нашего поведения. Неудивительно, что так много детей (от 60% до 88% ), освободившись от родительской опеки, превращаются в бунтарей или обращаются в культы, проповедующие спасение по делам (как, например, мормоны).

Об этом нелегко говорить, но сказать это необходимо: родители и церкви не прививают детям крепкую христианскую веру и посвященность общине. Можно утешать себя тем, что многие дети, повзрослев, в конце концов возвращаются в церковь, но верующим родителям и церквям стоит задать себе непростой вопрос: «Что не так с нашей верой, если она не укореняется в жизни наших детей?»

В этой книге мы исходим из того, что многие дети, выросшие в христианских семьях, на самом деле никогда не слышали главного, и в этом основная причина их ухода от веры. Их учили, что Бог ожидает от них хорошего поведения, что они расстраивают Иисуса своим непослушанием и что попросить Иисуса войти в их сердца - это и есть широта и глубина Евангелия. Сбей те скорлупу поверхностной веры с молодых людей - и вы обнаружите элементарное непонимание базовых принципов христианства. Можно проиллюстрировать это разговором, который состоялся у меня с одной двадцатилетней девушкой. Она выросла в христианской семье и большую часть своей жизни посещала церковь. После того, как она заверила меня, что действительно спасена, я спросила ее, что же значит быть христианкой: - Это значит, что я попросила Иисуса войти в мое сердце, - ответила она.

Фитцпатрик Элис - Дарите им благодать

Элис М. Фитцпатрик и Джессика Томпсон.­ Пер. с англ.-Саратов: Евангелие и жизнь, 2022.-232 с.

ISBN 978-5-6041693-7-7

Фитцпатрик Элис - Дарите им благодать Содержание

Часть 1. Основания благодати

Глава 1. От Синая до Голгофы

Глава 2. Как воспитывать благочестивых детей

Глава 3. Это Божья работа

Глава 4. Маленькие фарисеи и блудные сыновья

Часть 2. Свидетельства благодати

Глава 5. Благодать научающая

Глава 6. Мудрость, которая больше Соломоновой

Глава 7. Свет Евангелия

Глава 8. Иди и скажи своему Отцу

Глава 9. Слабые родители и их сильный Спаситель

Глава 10. Покой в благодати

Вспомним еще раз о Божьей благодати