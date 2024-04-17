Фитцпатрик Элис - Дарите им благодать
Христиане знают, что Евангелие - это весть, которую нужно нести неверующим. Мы говорим людям о том, что они не могут заслужить себе место в раю и все, что они могут сделать для своего спасения, - это поверить в Иисуса Христа. Однако, когда мы начинаем воспитывать своих неверующих детей, происходит нечто странное: мы совершенно забываем о том, насколько губительно упование на собственную праведность, и учим их, что Бог может быть доволен или недоволен нами, в зависимости от нашего поведения. Неудивительно, что так много детей (от 60% до 88% ), освободившись от родительской опеки, превращаются в бунтарей или обращаются в культы, проповедующие спасение по делам (как, например, мормоны).
Об этом нелегко говорить, но сказать это необходимо: родители и церкви не прививают детям крепкую христианскую веру и посвященность общине. Можно утешать себя тем, что многие дети, повзрослев, в конце концов возвращаются в церковь, но верующим родителям и церквям стоит задать себе непростой вопрос: «Что не так с нашей верой, если она не укореняется в жизни наших детей?»
В этой книге мы исходим из того, что многие дети, выросшие в христианских семьях, на самом деле никогда не слышали главного, и в этом основная причина их ухода от веры. Их учили, что Бог ожидает от них хорошего поведения, что они расстраивают Иисуса своим непослушанием и что попросить Иисуса войти в их сердца - это и есть широта и глубина Евангелия. Сбей те скорлупу поверхностной веры с молодых людей - и вы обнаружите элементарное непонимание базовых принципов христианства. Можно проиллюстрировать это разговором, который состоялся у меня с одной двадцатилетней девушкой. Она выросла в христианской семье и большую часть своей жизни посещала церковь. После того, как она заверила меня, что действительно спасена, я спросила ее, что же значит быть христианкой: - Это значит, что я попросила Иисуса войти в мое сердце, - ответила она.
Фитцпатрик Элис - Дарите им благодать
Элис М. Фитцпатрик и Джессика Томпсон. Пер. с англ.-Саратов: Евангелие и жизнь, 2022.-232 с.
ISBN 978-5-6041693-7-7
Фитцпатрик Элис - Дарите им благодать Содержание
Часть 1. Основания благодати
- Глава 1. От Синая до Голгофы
- Глава 2. Как воспитывать благочестивых детей
- Глава 3. Это Божья работа
- Глава 4. Маленькие фарисеи и блудные сыновья
Часть 2. Свидетельства благодати
- Глава 5. Благодать научающая
- Глава 6. Мудрость, которая больше Соломоновой
- Глава 7. Свет Евангелия
- Глава 8. Иди и скажи своему Отцу
- Глава 9. Слабые родители и их сильный Спаситель
- Глава 10. Покой в благодати
Вспомним еще раз о Божьей благодати
- Приложение 1. Одна хорошая история
- Приложение 2. Распространенные проблемы и ответы Евангелия
- Приложение 3. Самая важная новость на свете
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