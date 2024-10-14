Эта книга состоит из четырех основных частей или разделов. Каждое необходимо, каждое дополняет другое. Историю, теорию, практику и фактические примеры экспериментальных операций нужно исследовать, проработать и реализовать, прежде чем можно будет получить истинную квинтэссенцию.

Историю древней герметической традиции необходимо понять, чтобы хоть немного уловить то место, которое она занимала в матрице мировых культур. Поскольку герметизм по своей сути представляет синтетическую традицию, то есть объединяет различные элементы и гармонизирует их в единое целое, необходимо понять эти различные элементы, чтобы каждый отдельный герметик мог составить свой новый синтез в нашу постмодернистскую эпоху. То, что было сделано в древние времена, может быть сделано снова. Но мы должны понять, как это было сделано.

Теория — не сухая познавательная болтовня. Наоборот, именно процесс оживления внутренних моделей мышления придает магической практике жизненность. Практика, не основанная на здравой теории, обычно заканчивается бестолковой чепухой, слишком типичной для «оккультной» культуры. Греческое слово беорега (теория) означает созерцание — от глагола теорео. Истинная теория должна основываться на мысли более глубокой, чем то, что обычно используется в повседневной жизни; наблюдаемые вещи должны быть глубже, чем повседневные явления. Подлинно герметическая теория может развиваться только в сочетании с практикой — праксис.

Практика — это фактическое применение или воплощение теоретической базы, каждое действие которой, если его обдумать, возможно, каким- то образом модифицирует теорию до тех пор, пока не будет достигнуто некоторое истинное, герметическое понимание. Постмодернистский папирус Абариса представляет собой собрание подлинных древних операционных формул, специально переведенных и отредактированных для этой работы. Важно уяснить тот факт, что каждая из них основана на формуле, восходящей к древним временам. Воспроизводя древние формулы, вы совершаете более высокую форму магии, чем может показаться в случае каждой отдельной операции. На одном уровне вы можете призывать любовника из плоти и крови, но на другом — вызываете дух времени древних папирусов, подчиняете время своей воле, магией сдвигаете парадигмы.

Стивен Эдред Флауэрс – Герметическая магия - Постмодернистский магический папирус Абариса

М.: «Касталия», 2024. — 294 с.

ISBN 978-5-521-24220-7

Стивен Эдред Флауэрс – Герметическая магия – Содержание

Предисловие

Аббревиатуры

Примечания к произношению

Благодарности

Введение

Как пользоваться этой книгой

ЧАСТЬ I. История герметической магии

Истоки

Эллинистический корень

Египетский корень

Герметическая традиция

Древний период

Развитие герметической традиции

Раннее развитие

Средневековое развитие

Современный этап

Философия Возрождения и Просвещения

Романтическое оккультное возрождение

Постмодернистский этап

Папирусы в истории

Герметический синтез

Египетский поток

Эллинский поток

Аполлоний Тианский

Апулей из Мадавры

Плотин Римский

Иранский поток

Гностический поток

Симон Самарийский

Семитский поток

Месопотамия

Израиль

Христианский поток

Принципы герметического синтеза

Герметический культ

ЧАСТЬ II. Теория

Космология

Неоплатоническая космология

Гностическая космология

Египетская космология

Герметическая космология

Герметическая антропология

Египетская антропология

Мистическая иудейская антропология

Теология и даймонология

Египетские боги и богини

Тот(= Гермес)

Ра (= Гелиос)

Осирис

Исида

Гор

Амон (=3евс)

Сехмет

Хнум

Сет (= Тифон)

Эллинские божества

Гермес (= Тот)

Гелиос (= Ра или ФРЭ)

Зевс (= Аммон)

Селена

Аполлон

Тифон (=Сет)

Афродита

Семитские божества

Еврейский Бог(и)

Яхве = И АО

Моисей

Гностические и иранские божества

Иисус, Царь

Даймонология

Гоэтия, магия и теургия

Гоэтия

Магия

Теургия

Магические системы письма

Египетские системы

Греческая система

Коптская система

Наука стоихеи

Эзотерическое исследование букв

Теория

Еврейская традиция

Греческая традиция

Митраистское использование греческой стоихеи

Оперативная фонология: имена силы

Арифмософия: герметическая нумерология

Гематрия

Магические теории

Древняя теория

Современная теория

Постмодернистская теория

Часть III. Практика

Инструменты

1. Алтарь

2. Круг

3. Мантия

4. Черная повязка (Исиды) на глаза

5. Тренога

6. Лампа

7. Чаша

8. Жаровня

9. Стилус

10. Папирус

Освящение инструментов и филактерий

Структура ритуала

Рамочные ритуалы

Открывающая операция очищения

Закрывающая операция

Самопосвящение

Предварительный обряд самопосвящения

ЧАСТЬ IV. Постмодернистский магический папирус Абариса

Введение в операции

Посвящения

Защита

Божественные инвокации

Кольцо — амулет

Управление тенью

Операции по сбору трав

Гадания на чаше

Оракулы сновидений

Появление во сне

Видение

Работа для памяти

Работы по освобождению

Операции для получения благосклонности

Работы для приобретения любви

Сдерживающие операции

Операция для устроения разлуки

Операции победы и успеха

Победа в азартных играх

Формула благодарения

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А Рецепты

Приложение В Дни для гадания (из PGM VII, 155-167)

Приложение С Расположение Луны для работы (из PGM VII, 284-299)

Приложение D Магическо-поэтические названия трав

Приложение Е О написании греческих букв и их транскрипции

Приложение F О произношении греческих и эллинизированных иностранных слов

Приложение G Семитская система письменности

Словарь божественных имен

Указатель распространенных магических формул

Об авторе