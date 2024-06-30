Дорогой читатель. Нижеприведенный трактат предлагается тебе в изначальном виде, т.с. как цикл проповедей. Я сознательно не захотел что-либо менять, потому что на опыте убедился в том, что Господь благословил трактат, составленный именно в таком виде, гораздо обильнее всех других его вариантов, над которыми я в одно время немало потрудился. Пусть меня не обвиняют в хвастовстве за открытое признание того, что именно благость Божия подвигла меня к написанию данного труда и обильно благословила мои жалкие потуги. Кем и чем я являюсь, что Господь продолжает использовать меня в качестве труженика на Его благодатной ниве, и притом воодушевляет меня столь большим успехом в то самое время, как многие мои братья, наделенные большими дарами и способностями, уже отозваны из виноградника Божия и ныне покоятся в могилах? Конечно же, они радуются, видя мои успехи. Так же верно и то, что я способен сослужить Богу такую службу, для которой они сами нс были пригодны. Произнося эти проповеди, у меня было немало причин поразмыслить над смыслом следующего места из Писания: «пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград - сеятеля» Ам.9:13. Времена сеяния и жатвы так быстро последовали друг за другом, что я со смирением признаю ко славе Божией, что это время было самым насыщенным и благословенным из всего, что я когда-либо видел, с тех пор как проповедую Евангелие.

Ныне для нас настало время особой милости. Для нас отверста дверь широчайших возможностей по возрождению религии. О, пусть же все это окажется для нас действенным. Удивительно, что после всех наших беззаконий все еще слышится голос: «Се, стою у двери и стучу». Все милости и свободы мы получаем по ходатайству нашего Заступника на небесах. Если мы принесем плод, то хорошо; а если нет, то вот - топор лежит у корня дерева. Давайте нс успокаиваться раньше времени. Иерусалим был городом великого Царя. В нем были установлены символы Его присутствия и совершалось поклонение Ему. Он был радостью для всей земли, домом молитвы для всех народов. К нему для совершения службы стекались племена, племена Господни во свидетельство всему Израилю. Ибо здесь были установлены судейские престолы, престолы дома Давидова. Пс. 121:4,5. Он пользовался этими привилегиями на протяжении многих веков, и он оставался бы по сей день местом славы для всех народов, если бы в нужное время признал и принял то, что служило его миру. Однако народ Иерусалима пренебрег временем благодати, он отверг предлагаемые ему милости и, в конце концов, своими грехами погубил себя. Ибо всегда существовала неразрывная связь между окончательным отвержением Христа и погибелью тех, кто отверг Его. Мф.22:5-7. Осознание этого заставило Искупителя проливать горькие слезы, когда Он смотрел на город с вершины горы Елеонской. Лук. 19:41,42.

А теперь вернемся к самому трактату. Ты несомненно найдешь его достаточно убедительным для того, чтобы заставить тебя открыть свое сердце Христу. Твоя душа, читатель, - это величественное строение, сооруженное Христом. Столь роскошные покои, коими являются твой разум, твоя воля, твоя совесть и твои чувства, слишком богаты для того, чтобы кто-нибудь другой, кроме Христа, обитал в них. Если ты все еще пребываешь в невозрожденном состоянии, Он в этом трактате торжественно испрашивает у тебя позволения с согласия твоей воли войти в твою душу, которую Сам же и сотворил. Если ты откажешь Ему в этом, то вот - свидетельство того, что Христос еще один раз просил тебя позволить Ему войти, и Ему было отказано в этом. Если же ты уже открыл Ему свое сердце, то, я надеюсь, в этом трактате ты найдешь нечто такое, что укрепит твою веру и порадует сердце. Молись же, читатель, размышляй и прилагай к себе написанное.

Джон Флейвэл – Христос стучится в дверь сердца грешника – или Торжественное прошение принять Спасителя и Его Евангелие в сей день милости

Перевод с английского И.А. Мамсурова. – Русское издание: Come Over and Help Organization, Inc., USA/Canada, 2002. - Москва: Издательство «ИКАР», 2002. – 420 с.

Джон Флейвэл – Христос стучится в дверь сердца грешника – Содержание

Введение к американскому изданию 1978 года