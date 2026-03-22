Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Флоренский - История и философия искусства

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art

«История и философия искусства» — это собрание размышлений Павла Флоренского о природе художественного творчества, символа и духовного смысла формы. Священник, философ и богослов, Флоренский рассматривает искусство не как автономную эстетическую сферу, а как проявление метафизической структуры бытия.

В центре его внимания — вопрос о том, каким образом видимая форма способна выражать невидимую реальность. Искусство, по Флоренскому, не просто отражает мир, а открывает глубинные уровни бытия, связывая материальное и духовное.

Книга затрагивает:

  • природу художественного образа;

  • символ и его онтологический статус;

  • иконописную традицию как особый тип видения;

  • соотношение пространства, формы и смысла;

  • религиозное измерение эстетического опыта.

Флоренский соединяет исторический анализ с философской глубиной, предлагая цельное понимание искусства как пути богопознания и духовного преображения человека.

Издание будет интересно философам, искусствоведам, богословам и всем, кто стремится осмыслить искусство в контексте православной традиции и русской религиозной мысли XX века.

Флоренский Павел, священник - История и философия искусства

М.: Академический проект, 2020. — 623 с. + 32 п. вкл. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3291-0

Флоренский Павел, священник - История и философия искусства - Содержание

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского

Иконостас

  • А. I. Сон как граница видимого и невидимого миров (с. 9–21)

  • II. Лицо, личина и лик (21–24)

  • III. От лица к лику (25–27)

  • IV. Иконостас (28–44)

  • V. Святой иконописец (44–51)

  • VI. Иконопись как метафизика бытия (52–90)

  • VII. Икона и родственные ей культурно-исторические явления (египетская маска и эллинистический портрет) (91–95)

  • Приложение 1. <Подготовительные материалы к «Иконостасу»>

  • Приложение 2. <Заметки по иконописи>

Статьи

  • Храмовое действо как синтез искусств

  • Троице-Сергиева лавра и Россия

  • Моленные иконы преподобного Сергия

  • Небесные знамения

  • Предисловие к книге Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки петрушечника»

  • О реализме

  • В достохвальный «Маковец»

  • Обратная перспектива

    • 1. Исторические наблюдения

    • 2. Теоретические посылки

  • Примечания

Исследования по теории искусства

  • Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях

  • Закон иллюзий

  • Значение пространственности

  • Абсолютность пространственности

Приложения

  • <Приложение 1> Лекции священника Павла Флоренского во ВХУТЕМАСе в 1923–1924 гг. «Анализ перспективы»

  • Приложение 2. <Анализ перспективы. Черновые записи лекций за 1921–1923 гг. и материалы к ним>

  • Приложение 3. <Программы лекций и исследований по анализу перспективы и пространственности. 1921–1924>

  • Приложение 4. Заметки по живописи <1918–1922>

  • Приложение 5. Заметки по технике искусств <1919–1922>

  • Приложение 6. Атомы времени <1919>

  • Приложение 7. <Отдельные материалы и выписки по истории живописи, перспективы и пространственности (1918–1924)>

Примечания

  • О.И. Генисаретский. Пространственность в иконологии и эстетике священника Павла Флоренского

Именной указатель

Views 31
Rating
Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

