Флоренский - История и философия искусства
«История и философия искусства» — это собрание размышлений Павла Флоренского о природе художественного творчества, символа и духовного смысла формы. Священник, философ и богослов, Флоренский рассматривает искусство не как автономную эстетическую сферу, а как проявление метафизической структуры бытия.
В центре его внимания — вопрос о том, каким образом видимая форма способна выражать невидимую реальность. Искусство, по Флоренскому, не просто отражает мир, а открывает глубинные уровни бытия, связывая материальное и духовное.
Книга затрагивает:
природу художественного образа;
символ и его онтологический статус;
иконописную традицию как особый тип видения;
соотношение пространства, формы и смысла;
религиозное измерение эстетического опыта.
Флоренский соединяет исторический анализ с философской глубиной, предлагая цельное понимание искусства как пути богопознания и духовного преображения человека.
Издание будет интересно философам, искусствоведам, богословам и всем, кто стремится осмыслить искусство в контексте православной традиции и русской религиозной мысли XX века.
Флоренский Павел, священник - История и философия искусства
М.: Академический проект, 2020. — 623 с. + 32 п. вкл. — (Философские технологии).
ISBN 978-5-8291-3291-0
Флоренский Павел, священник - История и философия искусства - Содержание
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского
Иконостас
А. I. Сон как граница видимого и невидимого миров (с. 9–21)
II. Лицо, личина и лик (21–24)
III. От лица к лику (25–27)
IV. Иконостас (28–44)
V. Святой иконописец (44–51)
VI. Иконопись как метафизика бытия (52–90)
VII. Икона и родственные ей культурно-исторические явления (египетская маска и эллинистический портрет) (91–95)
Приложение 1. <Подготовительные материалы к «Иконостасу»>
Приложение 2. <Заметки по иконописи>
Статьи
Храмовое действо как синтез искусств
Троице-Сергиева лавра и Россия
Моленные иконы преподобного Сергия
Небесные знамения
Предисловие к книге Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки петрушечника»
О реализме
В достохвальный «Маковец»
Обратная перспектива
1. Исторические наблюдения
2. Теоретические посылки
Примечания
Исследования по теории искусства
Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях
Закон иллюзий
Значение пространственности
Абсолютность пространственности
Приложения
<Приложение 1> Лекции священника Павла Флоренского во ВХУТЕМАСе в 1923–1924 гг. «Анализ перспективы»
Приложение 2. <Анализ перспективы. Черновые записи лекций за 1921–1923 гг. и материалы к ним>
Приложение 3. <Программы лекций и исследований по анализу перспективы и пространственности. 1921–1924>
Приложение 4. Заметки по живописи <1918–1922>
Приложение 5. Заметки по технике искусств <1919–1922>
Приложение 6. Атомы времени <1919>
Приложение 7. <Отдельные материалы и выписки по истории живописи, перспективы и пространственности (1918–1924)>
Примечания
О.И. Генисаретский. Пространственность в иконологии и эстетике священника Павла Флоренского
Именной указатель
