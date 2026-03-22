Флоренский - История и философия искусства

«История и философия искусства» — это собрание размышлений Павла Флоренского о природе художественного творчества, символа и духовного смысла формы. Священник, философ и богослов, Флоренский рассматривает искусство не как автономную эстетическую сферу, а как проявление метафизической структуры бытия.

В центре его внимания — вопрос о том, каким образом видимая форма способна выражать невидимую реальность. Искусство, по Флоренскому, не просто отражает мир, а открывает глубинные уровни бытия, связывая материальное и духовное.

Книга затрагивает:

природу художественного образа;

символ и его онтологический статус;

иконописную традицию как особый тип видения;

соотношение пространства, формы и смысла;

религиозное измерение эстетического опыта.

Флоренский соединяет исторический анализ с философской глубиной, предлагая цельное понимание искусства как пути богопознания и духовного преображения человека.

Издание будет интересно философам, искусствоведам, богословам и всем, кто стремится осмыслить искусство в контексте православной традиции и русской религиозной мысли XX века.

Флоренский Павел, священник - История и философия искусства

М.: Академический проект, 2020. — 623 с. + 32 п. вкл. — (Философские технологии).

ISBN 978-5-8291-3291-0

Флоренский Павел, священник - История и философия искусства - Содержание

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к читателям Собрания сочинений священника Павла Флоренского

Иконостас

А. I. Сон как граница видимого и невидимого миров (с. 9–21)

II. Лицо, личина и лик (21–24)

III. От лица к лику (25–27)

IV. Иконостас (28–44)

V. Святой иконописец (44–51)

VI. Иконопись как метафизика бытия (52–90)

VII. Икона и родственные ей культурно-исторические явления (египетская маска и эллинистический портрет) (91–95)

Приложение 1. <Подготовительные материалы к «Иконостасу»>

Приложение 2. <Заметки по иконописи>

Статьи

Храмовое действо как синтез искусств

Троице-Сергиева лавра и Россия

Моленные иконы преподобного Сергия

Небесные знамения

Предисловие к книге Н. Я. Симонович-Ефимовой «Записки петрушечника»

О реализме

В достохвальный «Маковец»

Обратная перспектива 1. Исторические наблюдения 2. Теоретические посылки

Примечания

Исследования по теории искусства

Анализ пространственности <и времени> в художественно-изобразительных произведениях

Закон иллюзий

Значение пространственности

Абсолютность пространственности

Приложения

<Приложение 1> Лекции священника Павла Флоренского во ВХУТЕМАСе в 1923–1924 гг. «Анализ перспективы»

Приложение 2. <Анализ перспективы. Черновые записи лекций за 1921–1923 гг. и материалы к ним>

Приложение 3. <Программы лекций и исследований по анализу перспективы и пространственности. 1921–1924>

Приложение 4. Заметки по живописи <1918–1922>

Приложение 5. Заметки по технике искусств <1919–1922>

Приложение 6. Атомы времени <1919>

Приложение 7. <Отдельные материалы и выписки по истории живописи, перспективы и пространственности (1918–1924)>

Примечания

О.И. Генисаретский. Пространственность в иконологии и эстетике священника Павла Флоренского

Именной указатель