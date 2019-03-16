Только как свободные личности - а человек поистине свободен во Христе по дару Духа - люди могут быть благодарны по-настоящему, всей теплотой личного признания, всем жаром личной привязанности, полным откликом человеческой сущности. Эта благодарность возможна только в свободе. Только в свободе и только как свободным существам нам дано удостовериться в высшей добродетели. И за эту свободу, за возвращение к самому себе человеку следует быть благодарным и благодарить за это непрестанно.

Всякий благодатный и совершенный дар нисходит от Отца, от Его отеческих щедрот, и не столько в награду, сколько в дар, по той лишь причине, что Бог милостив, и «милость Его вовек». И сообразно сыновней жертвенности, преданности и благодарению, которые человек подтверждает своей собственной свободой, «свободой чад Божьих», и свидетельствует о своей бесконечной и безграничной преданности Единому, Который есть Любовь и Даритель Любви. Свободный человек стремится быть благодарным. Только рабы ожидают награды и считают заслуги. «Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» (Мф. 20:15).

«От Твоей руки, Господи, получаем все. Ты протягиваешь Свою сильную руку и наставляешь мудрых в их глупости. Ты простираешь Свою добрую руку и благословляешь все живущее. И даже если рука Твоя кажется короче, Ты увеличиваешь нашу веру и нашу уверенность в том, что нам по силам держаться Тобою крепко. И если порой кажется, что Ты удаляешь от Нас руку свою, о, тогда мы знаем, что это лишь потому, что Ты сжимаешь ее, чтобы снова раскрыть и благословить все живущее. Аминь» (Серен Кьеркегор).

Протоиерей Георгий Флоровский - Свидетельство Истины. Сборник статей

Сост., примем, и коммент. А. А. Почекунина

СПб.: Духовное наследие, 2017. 484 с.

ISBN 978-5-906300-05-8

Протоиерей Георгий Флоровский - Свидетельство Истины. Сборник статей - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

А. А. Ермичев. Контуры философии Г. В. Флоровского

Назначение Предания в Древней Церкви

Первоначальное Предание и предания

Предание

Владимир Соловьев и Данте: задача Христианской империи

Святитель Иоанн Златоуст: пророк благодати

Церковное богослужение

Молитва: личная и общая

Русские духовные миссии

Священномученик Киприан и блаженный Августин о расколе

Эллинистический и римский разум в ранние века Церкви

Экуменизм на рубеже XIX столетия

Свидетельство Православной Церкви

Оксфорд и Чичестер: борьба за общий ум

Церковь Южной Индии

Эванстон 1954

Поиск христианского единства и Православная Церковь

Единство во Христе

Церковь Бога в богословии Генри Нельсона Вимэна

Истинная Церковь

Открытая и совместная общинность

Апостольское Предание и экуменизм

Историческая проблема определения Церкви

Русское Православие в Северной Америке

Критика экуменической мысли Зандера

Представители экуменической мысли XX столетия

Церковнославянский язык

Православная Восточная Церковь

Русская Церковь

Ефрем Сирин

Эллинизм: эллинизация (христианства)

Православное богословие

Россия

Бар Саума, Раббан

Несториане

Пресвитер Иоанн

Сергий Булгаков

Владимир Лосский. Очерк мистического богословия Восточной Церкви

Антон Карташев. Очерки по истории Русской Церкви

Библейский текст и рефлексия: Послание к Ефесянам святого апостола Павла

«Ибо вовек милость Его»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ив-Ноэль Лелувьер, Алексей Почекунин. Жизнь во Христе: опыт веры Флоровского

КОММЕНТАРИИ

Протоиерей Георгий Флоровский - Свидетельство Истины. Сборник статей - «Ибо вовек милость Его»

Прославленный христианский учитель конца II века Климент Александрийский обыкновенно описывал совершенного христианина как человека молитвы. Истинный христианин сознает постоянное присутствие Бога, он знает, что Бог всегда рядом с ним, и его ответом становится почитание и благодарение. «Вся его жизнь, - говорит Климент, - есть молитва и разговор с Богом». Он принимает все, что может с ним свершиться, как из рук Божьих, «будучи торжественным и радостным одновременно - торжественным потому, что душа его всегда обращена к Богу, а радостный, поскольку знает, сколь велик дар человечности, который он получил от Бога». Он ходит одновременно в вере и в знании, в полной уверенности, в совершенном убеждении, что Бог никогда не оставляет его, и ничто не может лишить его любящей заботы и милосердия Божьего, кроме собственной непотребности и непослушания. «Но всегда торжественно обращаясь к Богу, получая наслаждение от какой-либо вещи, он предлагает начатки еды и питья и масла тому, кто дал все это, благодаря за дар и используя его в соответствии со словом, ему данным».

Вся его жизнь есть непрестанный гимн хвалы и почитания. «Принимая всю нашу жизнь как вечно длящийся праздник, убежденные в том, что Бог всегда рядом с нами, мы возделываем наши поля с благодарением и плывем по морю, славословя, в соответствии с правилами верша все наши дела». Конечная цель христианского воспитания - а Христос и есть высокочтимый «Наставник» (Paidagogus) человеческих душ - состоит в развитии его молитвенного и благодарственного настроя, привычки постоянного благодарения. «Вся его жизнь представляет собой священный праздник», - говорит Климент об истинном христианине. «Жертвоприношения, которые приносит он, состоят в молитвах, благодарственных словах, чтении Писания перед едой, распевании псалмов и гимнов во время трапезы и перед отходом ко сну и еще одной молитвы в ночное время. Таким образом присоединяется он к Божественному хору, снова и снова вызывая в своей памяти один и тот же образ, через вечное воспоминание достигая непрерывного созерцания» (Stromata, VII. 7).

Не случайно главное таинство христианской веры с самых ранних времен описывается именно как благодарение, eucharistia. Молитва освящения в Божественной литургии открывается внешним приглашением «возблагодарить Господа». Благодарность приносится за все великие деяния Божьи, во все времена от Сотворения мира. Вся «икономия спасения» подробно вспоминается (особенно в Литургии святителя. Василия Великого) до Тайной Вечери и установления Таинства. Вся молитва, в сущности, является актом благодарности, благодарного признания и принятия искупительной любви Божьей. Почин целиком и полностью принадлежит Богу. Изначальное fiat [да будет], единственной причиной и основанием которого стала добрая воля и желание Божьи; обилие благодати, которой был одарен первый человек; бесконечное сострадание Бога к падшему человеку; славная проповедь Пророков; превосходство Закона и - в последние дни - нисхождение Единородного Сына, Его страдания и Крест, и Его славное Воскресение и Вознесение - все это великие деяния Живого Бога, вдохновленные и внушенные любовью Божьей. «Ибо Бог так полюбил мир», несмотря на его отчужденность и враждебность, его слепоту и невежество, даже на его грех. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов» (Иак. 1:17). В ответ от человека ожидается только вера и благодарение. Очевидно, не только слова благодарности, но и благие дела. Превыше всего благодарное сердце, благодарный настрой, преданность и верность. И это должен быть личный ответ, личная преданность, хотя все должны соединиться и вознести благодарение «единым сердцем и единым голосом». Великий Пастырь Израиля всегда зовет овец своих «по имени» и заботится о каждой заблудшей овце. Для Него они не «безликие» единицы стада. Его Закон - не абстрактное правило и не безликий порядок, а личное внимание к каждому. И по этой причине верующий, не колеблясь, всегда обращается к Нему в полной уверенности, что Бог всегда готов слушать голос наших горестей и заботиться о наших повседневных нуждах. За эту постоянную заботу мы не можем не возносить благодарность. Нам известно, что Его законы неизменны и Его воля вечна. Но нам также известно, и не менее определенно, что Он слушает, что Он вступается, что Он всегда действует и «работает» во все времена именно «здесь и сейчас».