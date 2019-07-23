Георгий Васильевич Флоровский - Философия России первой половины XX века

Философия России первой половины XX века

Богословие истории - явление для русской мысли почти неизвестное, тогда как в западной христианской традиции подобный тип рефлексии развивался в XX веке чрезвычайно интенсивно, разумеется, будучи напрямую связан с традициями философского осмысления истории. Этот факт можно объяснить многими причинами. Во-первых, история как самостоятельная философская проблема — это достояние уже послегегелевской поры интеллектуальной мысли, то есть явление достаточно позднее. Гегель пытался осмыслить историю, хотя и с позиций духа, но не как ноумен субъекта исторического познания, а как феномен объекта исторического процесса. Изменение спектра философского осмысления истории связано с развитием неокантианства и попытками пересмотреть компетенции наук о природе и наук о духе. В этом отношении наиболее существен вклад, привнесенный немецкой философской культурой в лице прежде всего В. Дильтея, М. Вебера и М. Хайдеггера.

Заслуга Дильтея в научном обосновании исторической рефлексии достойна, наверное, наиболее пристального внимания. С одной стороны, он отчетливо обозначил место исторического познания среди других гуманитарных наук, с другой — в явном виде сформулировал основной метод исторического познания — метод понимания (Verstandniss) для истории как науки о духе в отличие от метода объяснения (Erklarung), эффективно применяющегося в естественных науках. Во-вторых, этот новый подход успел отозваться в области философских исследований истории на русской почве, с чем связаны, в частности, работы Н. А. Бердяева, Г. Г. Шпета и Л. П. Карсавина, однако дойти до русских богословов историческая проблематика не успела как по внешним причинам — из-за революционных событий, так и по внутренним — в связи с известной автономностью церковной мысли. Тогда как относительно благополучное положение богословской мысли в Западной Европе дало шанс на развитие темы истории, а исторические события первой половины века сделали это развитие совершенно необходимым.

Георгий Васильевич Флоровский

под ред. А. В. Черняева

М. : Политическая энциклопедия, 2015. 517 с. : ил.

Философия России первой половины XX века

ISBN 978-5-8243-1982-8

Георгий Васильевич Флоровский - Содержание

Черняев А. В. От редактора. Флоровский в XXI веке

Черняев А. В, Жизненный путь Г. В. Флоровского

I. Флоровский и евразийство

Байссвенгер М. Неслучайный евразиец. Г. В. Флоровский в евразийском движении

Ермишин О. Т. Евразийский период Г. В. Флоровского

Глаголев В. С. «Евразийский соблазн» в контексте истории и современности

ІІ. Флоровский — мыслитель

Черняев А. В. Этапы идейной эволюции Флоровского

Щученко В. А. Флоровский как представитель конкретного и сторизма

Михайлов П. Б. Богословие истории протоиерея Георгия Ф лоровского

Гаврилюк П. Л. «Запад» и «Восток» в контексте философии неопатристического синтеза

Галлахер Б. «В ожидании варваров»: идентичность и полемичность у Георгия Флоровского

Хоружий С. С. Персоналистские измерения неопатристического синтеза и современный поиск новых модусов субъективности

III. Флоровский в диалоге идей

Козырев А. П. Две модели историософии в русской мысли: Герцен и Флоровский versus софиология

Соболев А. В. Г. В. Флоровский и В. С. Соловьев: о либерализме и консерватизме в религиозно-философской мысли

Силантьева М. В. Два ответа на «вызовы времени»: философия культуры Бердяева и Флоровского

Казарян Н. Понятие «псевдоморфоза» у О. Шпенглера и Г. В. Флоровского

Визгин В. П. Флоровский и Марсель: православный богослов на фоне экзистенциальной философии

IV. Флоровский — историк русской мысли и культуры

Маслин М. А. Историко-философское наследие

Г. В. Флоровского и его значение для духовной культуры России

Черняев А. В. Флоровский о путях русской мысли и культуры

Хроника жизни и творчества Г. В. Флоровского Сост. А. В. Черняев

Библиография произведений Г. В. Флоровского Сост. А. В. Черняев

Избранная библиография работ о жизни и творчестве Г. В. Флоровского Сост. М. Бейкер, русификация А. В. Черняева

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Сведения об авторах

Георгий Васильевич Флоровский - От редактора - Флоровский в XXI веке

Георгий Васильевич Флоровский — один из тех русских философов XX века, которые своей творческой деятельностью представляли русскую религиозную мысль, формировали образ России и русской культуры в современном мире. Один из основоположников евразийства, профессор патрологии в парижском Свято-Сергиевском Православном богословском институте (1926—1937), декан нью-йоркской Свято-Владимирской семинарии (1951 — 1955), член Центрального Комитета Всемирного совета церквей (1948—1961), профессор Гарвардского (с 1956) и Принстонского (с 1964) университетов — вот далеко не полное профессиональное «резюме» Флоровского. Его учениками в той или иной степени могут быть названы многие видные ученые, богословы, религиозные и общественные деятели, среди которых — митрополит Антоний (Блум), академик Никита Толстой, прот. Александр Шмеман, прот. Иоанн Мейендорф, архимандрит Софроний (Сахаров), митрополит Иоанн (Зизиулас), Иоанн Романидис, Пантелис Калаицидис. В Англии и США под научным руководством Флоровского был подготовлен целый ряддиссертаций по византологии и славистике; его влияние испытали такие видные западные русисты, как А. Безансои, И. Берлин, Дж. Биллингтон, А. Балицкий, Л. Мюллер, М. Раев и др. Диапазон интеллектуальных интересов Флоровского масштабен. О его энциклопедической научной эрудиции свидетельствуют созданные им труды по физиологии, классической филологии, логике и гносеологии, теории и методологии исторического знания, византологии и славистике, по истории христианской доктрины, русской философской мысли и культуры. Мировоззрение Флоровского формировалось посредством прилежной учебы в школе высших достижений мировой философии, где круг его «наставников» простирался от Платона до Э. Гуссерля. Не меньшее значение имела традиция русской философской и богословской мысли, которую Флоровский любил и изучал с детства. Это, в частности, наследие древнерусских проповедников и летописцев, мистика и аскетика нестяжателей, труды Тихона Задонского и Филарета Московского, Ивана Киреевского и Алексея Хомякова, Петра Чаадаева и Александра Герцена, Федора Достоевского и Владимира Соловьева, Михаила Гершензона и Николая Бердяева.

Центральный историко-философский труд Флоровского — вышедшая в 1937 году книга «Пути русского богословия» — стала первой работой такого масштаба по интеллектуальной истории России XI-XX веков, написанной с учетом опыта русской революции. Руководствуясь стремлением философски осмыслить драматичную судьбу России, Флоровский выделял в качестве главной ее проблемы утрату духовно-культурной идентичности, выразившуюся, по его мнению, в «кризисе русского византинизма» и последующей схоластической «псевдоморфозе православия». Возобладавшее в общественном сознании «утопическое мироощущение», проявления которого Флоровский усматривал даже в метафизике всеединства, по его мнению, подготовило страну к вступлению на путь рискованного социального эксперимента. Сформулированная Флоровским богословско-философская программа неопатристического синтеза получила широкий резонанс и творческое развитие в трудах философов и богословов разных стран (Франция, США, Греция, Россия и др.) и фактически занимает лидирующие позиции в современном православии. О мировом признании заслуг Флоровского ярко свидетельствуют его многочисленные почетные звания: в 1959 году он был избран доктором богословия Аристотелевского Фессалоникийского университета, в 1965 — членом Американской академии наук и искусств и, вместе с А. Швейцером, — членом Афинской академии... Многогранная научная, философская, церковная и общественная деятельность Флоровского уже при его жизни стала предметом активного исследовательского внимания и многочисленных обсуждений, причем с течением времени эти обсуяедения становятся все более острыми и интригующими.