Христианский мир унаследовал от античности идею философии как системы, обнимающей все формы мыслительной работы, все сферы духовной жизни. Но сама античная философия – как это было много раз показано – была в то же время и своеобразным богословием, конечно, соответственно религиозному сознанию античности.

В свое время она выросла из мифологем, созданных религиозным сознанием, да и закончилась у Плотина и его последователей построениями, в которых философские идеи неотделимы от богословия. Но для христианского сознания, религиозный мир которого был глубоко отличен от античной религиозности, построения античности были только философией, можно сказать «чистой философией», построением «чистого разума».

Раннее христианство было, к тому же, не восприимчиво к религиозному содержанию античной мысли и лишь постепенно, используя ее построения в апологетических целях, приобщалось к богословской стороне ее. В известном смысле, и ныне мы еще недостаточно чувствуем религиозную сторону в античной философии, а отчасти и не хотим ее чувствовать, ведь идея «чистой философии» есть излюбленная фикция у мыслителей Нового времени, которые нередко переносят эту фикцию и в античный мир.

Василий Зеньковский - Христианская философия

М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 1072 с.

ISBN 978-5-902725-57-2

Василий Зеньковский - Христианская философия - Содержание

ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ

Глава I Идея христианской философии

Глава II Современные учения о разуме

Глава III Христианское учение о разуме. Разум и вера

Глава IV Христианское учение о разуме. О субъекте познания

Глава V Акт познания

Глава VI Христианские предпосылки знания

Глава VII О двух путях познания мира (проблема культурного дуализма)

Глава VIII О предмете познания

Глава IX Познание и реальность

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О МИРЕ

Введение

Часть I Основная идея христианской метафизики Глава I Идея творения Глава II Иерархическая структура бытия Глава III Учение о «поврежденности» природы

Часть II Основные проблемы христианской метафизики Глава I Состав бытия Глава II Состав бытия (продолжение) Глава III Жизнь мира (проблема эволюции) Глава IV Человек в мире

ЧАСТЬ III Бог и мир Глава I Бог в мире Глава II Действия Бога в мире Глава III О конце истории



ОЧЕРКИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Русская христианская философия до эпохи Петра Великого

XVIII век. Перелом в церковном сознании. Философия Г. С. Сковороды

Философия в высших школах и ее судьбы. Мистицизм начала XIX века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм

«Архивные юноши», Д. В. Веневитинов, кн. В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев

Возврат к церковному мировоззрению. Н. В. Гоголь.

Начало «славянофильства». А. С. Хомяков

И. В. Киреевский. Ю. Ф. Самарин. К. С. Аксаков

Философское движение в русских духовных школах в первой половине XIX века (Голубинский, Сидонский, Карпов, Авсенев, Гогоцкий, Юркевич и др.)

«Почвенники», Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский

К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов

ПЕРИОД СИСТЕМ

Общие замечания. Владимир Соловьев

Владимир Соловьев (продолжение)

В. Д. Кудрявцев. Архиепископ Никанор

Василий Зеньковский - Христианская философия - Введение

Понятие «разума» (как и параллельные и близкие к нему понятия «ума», «интеллекта», «рассудка») принадлежит к числу столь ходких и распространенных понятий, что, казалось бы, смысл этого понятия до конца ясен. Но стоит только вдуматься в содержание этого понятия и особенно проследить, как оно истолковывалось в истории мысли, чтобы стало бесспорным, что понятием разума охватываются разные функции, часто несводимые одна к другой. Как раз в разнообразии этих отдельных функций и скрыта вся проблематика познания, заключена основа главных разделений в философии. Понятие разума притом очень тесно связано с другим ходким понятием – «опыта», но эта связь больше затемняет, чем помогает в установлении точного их значения.

Во всяком случае, кто не захочет заблудиться в этом дремучем лесу и хочет отдать себе отчет в том, каковы реальные силы нашего познания, каковы условия его значимости, тот должен понятия «разума» и «опыта» исследовать в их содержании и установить – хотя бы предварительно – их смысл и связь.

Если нельзя называть понятия «разума» и «опыта» коррелятивными, то, во всяком случае, при предварительном их анализе эти понятия и психологически и гносеологически оказываются до такой степени связаны одно с другим, что определение одного отражается на определении другого.

Когда была ясно сформулирована (впервые Авенариусом) задача разыскания «чистого» опыта, т.е. фиксации того, что принадлежит самому опыту и не привносится в его содержание нашим «разумом», то эта задача (перед которой всегда стояла философия в анализе познания) как раз и вскрыла трудность психологического, а потому и гносеологического раздвижения этих понятий. Во всяком случае, мы можем и должны выдвинуть – в порядке гипотетического построения – самую идею «чистого опыта», иначе говоря, мы должны признать наличность в нашем познании того, что нам «дано», что не «от нас» находится в составе материала познания. Однако приблизить это (гипотетически построяемое) понятие «чистого опыта» к психологической реальности оказалось очень трудным – и чем дальше развивается психология, тем больше возрастают эти трудности. До конца XIX в. в психологии было принято считать исходным материалом познания так называемые «ощущения», в которых и усматривали «чистый опыт».