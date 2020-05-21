«Русское самосознание находится в периоде затяжного кризиса, который, по-видимому, не ограничится одним нашим поколением. Старые устои жизни и традиционные формы самосознания разбиты или же разбиваются на наших глазах историей, а новое только зарождается в мучительной борьбе и проходит через начальную стадию своего развития. В такую критическую, но вместе с тем творческую эпоху, когда закладывается фундамент нового будущего, с совершенно исключительной остротой поднимается в душе загадка России.

Перед нами ставится вопрос не об одних внешних судьбах России, не об одном только ее государственном бытии и экономическом благосостоянии, но обо всем ее духовном облике, о ее призвании и значении в мировой истории».

Николай Зернов - Русское религиозное возрождение ХХ века

М., Sam & Sam , 2019 г. – 353 с.

ISBN 978-5-87468-132-6

Николай Зернов - Русское религиозное возрождение ХХ века - Содержание

Предисловие автора

Предисловие к русскому переводу

Глава первая. Русская интеллигенция против империи и Церкви

Глава вторая. Русская Церковь накануне революции

Глава третья. Попытка церковных реформ

Глава четвертая. Расцвет литературы и искусства

Глава пятая. «Вехи»

Глава шестая. Четыре замечательных обращения

Глава седьмая. Дух и плоть

Глава восьмая. Безвременье свободы

Глава девятая. Возвращение блудного сына

Глава десятая. Встреча с христианским Западом

Глава одиннадцатая. Премудрость Божия

Глава двенадцатая. Наследие русской интеллигенции

Примечания

Библиография русской религиозной и философской литературы, изданной представителям и религиозного Возрождения, их ближайшим и последователями и ученикам и за рубежом

Перечень сокращений

Послесловие

Николай Зернов - Русское религиозное возрождение ХХ века - Глава первая. Русская интеллигенция против империи и церкви

Победа русской интеллигенции над императорской Россией в 1917 г. - поворотное событие в истории ХХ столетия. Низвергнув самодержавие, интеллигенция дала свободу общественному брожению и недовольству, скопившимся в русском народе со времен образования централизованной монархии в XVI столетии. Разнообразные причины вызвали падение императорского правительства в середине изнуряющей войны, но нет сомнения, что непреклонная оппозиционность интеллигенции составляла острие тех сил, которые систематически подрывали устои государства и ускорял и революцию. Однако интеллигенция не сумела использовать свой первоначальный успех; ее признанные вожди не удержали власть над русским народом - задача, успешно выполненная буржуазией во времена Французской революции. Вместо того чтобы воплощать идеалы политической свободы, вдохновлявшие тех, кто добился отречения царя от престола, следующий период русской истории оказался под властью коммунистической диктатуры. Русская интеллигенция стала первой жертвой революции, ради которой она так самоотверженно трудилась.

Интеллигенцию уничтожал и настолько безжалостно, что теперь ее можно рассматривать как социальное явление безвозвратно ушедшего прошлого, хотя отдельные ее представители и дожи ли до второй половины ХХ столетия как в России, так и среди политических эмигрантов. Несмотря на свое исчезновение, интеллигенция заслуживает специального исследования благодаря важному культурному и политическому вкладу в историю человечества. Русская интеллигенция - единственная в своем роде. Ни в одной стране мира не было хотя бы отчасти подобной социальной группы. Ее нельзя назвать классом, так как она не имела единого экономического базиса. Ее представлял и члены старинных аристократических родов, таких как князья Долгоруковы, Шаховские, Оболенские, Трубецкие в ее среде можно было встретить известных промышленников и купцов: Морозовых, Коноваловых, Третьяковых, Поляковых и Бурышкиных. Ее сердцевину составлял и люди гуманитарных профессий, но к ней относились и пролетарии умственного труда, выходцы из низших слоев русского общества.

В еще меньшей степени интеллигенция была политической партией в общепринятом смысле слова. Ее члены исповедовали разнообразные политические убеждения, от либерализма и социализма до коммунизма и анархизма. Одни были конституционными монархистами, другие - республиканцами. Одни одобряли терроризм, другие были пацифистами и отказывались противиться насилием даже злу. Русскую интеллигенцию неправомерно отождествлять с интеллектуальной и артистической элитой страны. Многие выдающиеся ученые и писатели находились вне ее рядов, а наиболее рьяные ее представители довольствовались немногими теориями, принятыми ими на веру, как, например, идея прогресса, дарвинизм ил и диалектически й материализм. Наконец, интеллигенция, строго говоря, не была едина и по национальному составу - с конца XIX столетия она включала выходцев из многих народностей империи: немцев, грузи н, армян, татар и особенно евреев, игравших важную и иногда решающую роль в ее деятельности. Хотя интеллигенция - это не класс, не партия, не профессиональное объединение, она ни в коей мере не была аморфна. Напротив, она была настолько ярко очерчена, отлична от остального населения, что ее представители распознавали друг друга не только по мировоззрению, но даже по платью, манерам, речи.