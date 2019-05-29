Предлагаем вниманию читателей сборник материалов Четвертой международной патристической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия «Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие» (Москва, 27-29 апреля 2017 г.).

В сборник вошли доклады зарубежных и отечественных патрологов, богословов и историков Церкви, в которых рассматриваются важные аспекты изучения личности и духовного наследия прп. Ефрема Сирина (ок. 306-373) - такие, как его происхождение и церковное служение, литературные особенности его творений, их древние переводы и рукописная традиция, его учение о Боге и Божественных именах, о Боговоплощении и спасении, о человеке, об аскетическом делании, богопознании, молитве и созерцании, о Евхаристии, а также влияние прп. Ефрема на становление монашеской традиции христианского Востока и Запада. Все доклады сгруппированы в четыре тематических раздела.

Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие

Материалы Четвертой междунар. патристической конф. Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия. Москва, 27-29 апреля 2017 г. Под общ. ред. митр. Волоколамского (Алфеева)

М.: Издательский дом «Познание», 2019, 408 с.

ISBN 978-5-906960-51-1

Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие

Г. М. Кессель Св. Ефрем Нисибинский в круге чтения сирийского монаха: наблюдения о содержании сирийских аскетических сборников

Епископ Сакраментский Ириней (Стинберг) Великопостная молитва, приписываемая святому Ефрему Сирину: некоторые наблюдения над разнообразной традицией текста

Адальберто Майнарди Славянские и древнерусские переводы трудов прп. Ефрема Сирина и их влияние на русскую аскетическую письменность

Е. В. Барский «Завещание св. Ефрема»: особенности сирийского текста и его русских переводов

Мартин Тамке Св. Ефрем Сирин в восприятии лютеран

II. БОГОСЛОВИЕ И ПОЛЕМИКА В ТРУДАХ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА

Уте Поссекель Как нам говорить о Боге? Учение св. Ефрема Сирина об именах Божиих в историко-богословском контексте

А. Р. Фокин Рождение Сына по природе или по воле? Некоторые соображения по поводу тринитарного учения прп. Ефрема Сирина в контексте антиарианской полемики

Священник Жан Лкики От ограничений языка к границам рая. Прочтение «Гимнов о рае» св. Ефрема Нисибинского

Священник Доминик Сербело Св. Ефрем Сирин и его «еретики». К вопросу о гимнах «Против ересей»

Эмилиано Фиори Особенности терминологии «смешения» в богословии и полемике прп. Ефрема Сирина

Священник Баби Варгезе «Риза славы» в творениях св. Ефрема Сирина

Ханна Хант «Одеяние плоти» и «одеяние славы» в христологии и антропологии прп. Ефрема Сирина

Е. А. Заболотный Христология прп. Ефрема Сирина и ее место в сирийской богословской традиции IV — нач. VII в

Иерей Михаил Желтов Темы евхаристического богословия в творениях преподобного Ефрема Сирина

III. ПРЕПОДОБНЫЙ ЕФРЕМ СИРИН И ЭКЗЕГЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

Сабино Кьяла Прп. Ефрем Сирин как читатель Священного Писания. Свидетельство о многообразии в библейской герменевтике

Протоиерей Иоанн Бэр Что общего у Александрии с Нисибином? Преподобный Ефрем Сирин и Ориген об именах Христа

Джефри Уикс Мадраши св. Ефрема Сирина и литературная среда Месопотамии IV в

Кэтлин Э. Маквей Образ самарянки у колодца в экзегезе прп. Ефрема Сирина

Архимандрит Яков Халиль Новозаветные истоки антииудейской полемики у прп. Ефрема Сирина. Размышления по поводу статьи Доминика Сербело «Антииудаизм в мышлении Ефрема Сирина»

IV. АСКЕТИЧЕСКОЕ И ЛИТУРГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

Алексис Торранс Аскетическое богословие в «Словах о покаянии», входящих в корпус «Греческого Ефрема»

Игумен Дионисий (Шленов) Учение о четырех родовых добродетелях в трактате De virtutibus et passionibus и его место в греческой патристической традиции

Архимандрит Рабан Роджер-Юсеф Ахрасс Сирийская традиция, лежащая в основе «Духовной Псалтири», приписываемой прп. Ефрему Сирину

Священник Никадим Юханаев Церковная служба в память сирийских учителей и прп. Ефрем Сирин в богослужении Ассирийской церкви Востока

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие - Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие

Преподобный Ефрем относится к числу тех сирийских авторов, чье влияние очень рано преодолело языковые и культурные барьеры, оставив заметный след как в византийской, так и в западноевропейской христианских традициях. Будучи великим молитвенником и аскетом и сочетая уединение с литературным творчеством, прп. Ефрем уже при жизни был известен как выдающийся толкователь Библии и церковный гимнограф. Он писал на сирийском языке, но его произведения сразу же переводились на греческий, так что их знали и свт. Афанасий Александрийский, и Великие Каппадокийцы, и все последующие греческие отцы Церкви. Современники прп. Ефрема свидетельствуют о его прижизненной славе. Свт. Григорию Нисскому в церковной традиции приписывается «Похвальное слово св. Ефрему», где, в частности, говорится о том, что прп. Ефрем Сирин известен почти во всей вселенной и его имя «на устах у всех христиан». Блж. Иероним в сочинении «О знаменитых мужах» пишет, что творения прп. Ефрема в некоторых храмах читаются всенародно наряду с книгами Священного Писания. В истории сирийской духовной литературы прп. Ефрему принадлежит, безусловно, центральное место. При этом прп. Ефрем Сирин в известной мере может быть назван «новооткрытым» или «заново открытым» автором. Когда, начиная с XVIII в., европейские исследователи получили возможность изучать творения прп. Ефрема в оригинале, стало ясно, что подавляющее их большинство не было известно в переводах на европейские языки.

Разумеется, это не означает, что остальная часть творений, надписанных именем прп. Ефрема и сохранившихся только по-гречески, неподлинна. Известны многочисленные случаи, когда подлинные сочинения отцов Церкви сохранились только в переводных версиях; бесспорный пример такого рода для корпуса прп. Ефрема — его «Комментарий на Диатессарон», полный текст которого до сих пор представлен только армянским переводом. Тем не менее, остается фактом, что многие подлинные сочинения прп. Ефрема, в том числе его классические прозаические толкования на Бытие и Исход и знаменитые гимнографические циклы, на протяжении веков оставались неизвестны в Европе. Русские читатели познакомились с ними только в 1907-1913 гг., когда в рамках восьмитомного издания в серии «Творения святых отцев» тексты преподобного были впервые переведены с сирийского на русский язык. Трагические события, связанные с двумя революциями 1917 г., на долгое время сделали невозможным изучение святоотеческого наследия в России. Творения прп. Ефрема Сирина, незадолго перед тем переведенные на русский язык, стали по-настоящему востребованы читателями лишь в конце XX в. Только сейчас наступило время, когда наследие прп. Ефрема может быть полноценно осмыслено в российской патрологической науке. Настоящая конференция — вклад Общецерковной аспирантуры и докторантуры в этот процесс. Насколько нам известно, это первая конференция в России, посвященная прп. Ефрему Сирину. И мы глубоко благодарны коллегам из Европы, Ближнего Востока и США, поддержавшим это начинание и оказавшим нам честь своим присутствием. Открывая эту, уже четвертую по счету, патрологическую конференцию Общецерковной аспирантуры и докторантуры, я хотел бы предложить вниманию собравшихся обзор жизни и учения прп. Ефрема Сирина. Говоря об учении святого отца, я уделю особое внимание его концепции Божественных имен.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)