Богословие и философия

Основной замысел периода истории античной философии от Сократа и до конца жизни Аристотеля состоял в том, чтобы восстановить рациональную гносеологию после того ее разрушения, которое произвели афинские софисты-скептики. Замысел этого восстановления принадлежал Сократу, а дело восстановления осуществили Платон и Аристотель. Платон сформировал свое гносеологическое учение об идеях, Аристотель это учение — с некоторыми оговорками и доработками — поддержал, и, тем самым, рациональная гносеология получила свое классическое выражение.

И что же в итоге? В итоге получилась модификация религиозной метафизики, которая является неизбежным следствием рационалистической гносеологии. В лице Сократа, Платона и Аристотеля древнегреческая философия возвратилась к тому пункту, с которого она начала свое существование. Начав с противопоставления индивидуального человеческого разума религиозной традиции (Ксенофан Колофонский), древнегреческая философия закончила свой поиск истины формированием системы философской метафизики, которая по своему содержанию оказалась модификацией традиционно-религиозной метафизики. Усилия индивидуального человеческого философствующего разума дали тот же результат, который был уже в наличии у религиозной традиции. Разница — лишь в словесном выражении. Такой итог философских исканий древних греков вполне закономерен. Серьёзная философия не может не быть рациональной. А это значит, что она не может не утверждать абсолютного метафизического знания, носителем которого во всей его полноте может быть только божественный разум.

Попытка избежать этого логически необходимого вывода приводит к абсурду — к замене у Демокрита понятия «божественный разум» понятием «случай» («случай» же есть бессмыслица). Правильно действующий философский разум в результате дает не только религиозную метафизику, но и вполне развитую прикладную часть философии — этику, а также политику (= социальную философию), поэтику (= эстетику), и даже философски осмысленное естествознание. Всё это у Платона и, особенно, Аристотеля представлено в надлежащих подробностях. Не хватает в философии Платона-Аристотеля только одного — признания божественного Откровения как единственного оригинального источника абсолютного метафизического знания. Это признание было сделано уже в другую эпоху — эпоху александрийской философии.

Протоиерей Владимир Мустафин - История античной философии

учеб. пособие

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018. 320 с.

(Богословие и философия)

ISBN 978-5-906627-55-1

Протоиерей Владимир Мустафин - История античной философии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Фалес (640-545 до Р X.)

Анаксимандр (611-545 до Р X.)

Анаксимен (568-499 до Р X.)

Выводы

Ксенофан Колофонский (-570-465 до Р X.)

Гераклит Эфесский (-540-470 до Р. X.)

Парменид Элейский (515-450 до Р X.)

Зенон Элейский (490-430 до Р X.)

Эмпедокл (490-430 до Р. X.)

Анаксагор (500-428 до Р. X.)

Левкипп (490-430 до Р X.) и Демокрит (460-370 до Р X.)

Пифагор (569-468 до Р X.) и пифагорейцы

Выводы

Деятельность софистов. Протагор (480-411 до Р. X.)

Горгий (483-375 до Р. X.)

Реализация скептицизма в деятельности софистов

Выводы

Сократ (469-399 до Р. X.)

Сократические школы

Эвклид Мегарский (450-380 до Р. X.) и мегарики

Антисфен (444-366 до Р. X.) и киники

Аристипп Киренский (435-355 до Р. X.)

Платон (427-347 до Р. X.)

Аристотель (384-322 до Р. X.)

Выводы

ЭЛЛИНСКО-РИМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Стоики

Учение стоиков

Эпикуреизм

Скептики. Пиррон (365-275 до Р. X.)

Аркесилай (316-242 до Р. X.) и Карнеад (214-129 до Р. X.)

Энесидем, Агриппа и Секст Эмпирик

Эклектика

Выводы

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Неопифагореизм

Филон Александрийский (25 г. до Р. X. — 50 г. по Р. X.)

Выводы

ХРИСТИАНСКИЕ АПОЛОГЕТЫ

Святой Иустин Мученик (89-163)

Татиан Ассириец (112-185)

Климент Александрийский (150-218)

Ориген (185-254)

НЕОПЛАТОНИЗМ

Плотин (205-270)

Порфирий (232-305)

Ямвлих (245/280-325/330)

Прокл (412-485)

Выводы

Литература для дальнейшего чтения

Протоиерей Владимир Мустафин - История античной философии - Введение. Происхождение и начало древнегреческой философии

Европейская философия возникла в Древней Греции в VI веке до Р. X. Это общепризнано. Но о причинах и обстоятельствах её происхождения единого мнения нет. Один из первых исследователей, разбиравший специально этот вопрос, Диоген Лаэртский (конец II — начало III века по Р. X.) предложил два ответа. Первый ответ состоит в том, что философия впервые возникла у иноплеменников, а греки её у них переняли и соответствующим образом видоизменили. Основанием такого мнения указывается факт наличия у разных культурных народов, более древних чем греки, своей интеллигенции, т.е. сословия образованных людей. У персов это были «маги», т.е. священнослужители зороастрийской религии; у вавилонян и ассирийцев — «халдеи»; у египтян — их жрецы; у индийцев — «гимнософисты» (брахманы); у кельтов и галлов — «друиды»; упоминаются ещё финикийцы, фракийцы, ливийцы. Умозаключение прозрачно по смыслу: священнослужители в любой религии являются хранителями той духовной культуры, основанием которой эта религия и является; философия, как выразительница теоретического знания, является неотъемлемым элементом религиозной культуры; следовательно, священнослужители в любой религии, кроме своих религиозных обязанностей, являются и носителями философского знания.

Сам Диоген Лаэртский держался другого мнения о происхождении своей национальной философии (он был греком), а именно — философия есть оригинальное изобретение (открытие) эллинов. Единственный аргумент для этого утверждения тот, что эллины (так греки сами себя называли) есть самый древний из народов: «Не только философы, но и весь род людей берет начало от эллинов» (Кн. 1, З). Диоген Лаэртский следующим образом излагал свое понимание происхождения греческой философии. Вспоминая некоторых легендарных своих предков, он вспоминает и их некоторые мысли, сохранившиеся в историческом предании, которые, по его мнению, содержали в себе зачатки будущих чисто философских суждений. Мусей, например, «учил, что все на свете рождается из Единого и разрешается в Едином» (Там же). Лин же «учил, о происхождении мира, о путях солнца и луны, о рождении животных и растений» (Кн. 1, 4). Эти учения эллинской древности и были предварительной стадией будущей эллинской философии. Именно таким образом (из до-философских умствований) и произошла эллинская философия, по мнению Диогена Лаэртского.

В этом мнении слабое место не в самом тезисе об оригинальности греческой философии, а в его недостаточном обосновании (в указании лишь на древность эллинов). Но что греки не есть самый древний народ в истории человечества, это знали уже сами греки, жившие ещё за 800 лет до времени Диогена Лаэртского (жившего во второй половине II века — начале III века по Р. X.), и бывшие свидетелями возникновения самой эллинской философии. А без обоснования это мнение теряет научную серьезность и представляет собою, скорее всего, выражение национального самолюбия. Да и высказано это мнение Диогеном Лаэртским в его сочинении как-то невнятно: не как спокойное изложение строго определенной точки зрения, с приведением серьезных аргументов и с неизбежными подробностями, а, скорее, как отговорка, за неимением что сказать по существу, как реплика, имеющая не логическое значение, а психологическое. Заканчивает Диоген Лаэртский свое высказывание характерным образом: «Вот таким образом началась у эллинов философия, самое имя которой чуждо варварской речи» (Кн. 1, 4). Весь смысл этого восклицания именно во фразе после запятой: так как слово «философия» эллинского происхождения, то не варварам о ней говорить и не им, варварам, претендовать на её создание. Это уже очевидная и даже запальчивая аффектация, заменяющая обстоятельно-спокойное рациональное изложение мыслей, потому что этих мыслей просто нет.

Обозначив таким образом, скороговоркой, как бы невзначай, рационально невнятно, но эмоционально горячо свою точку зрения на происхождение философии, Диоген далее, как ни в чём не бывало, возвращается к изложению точки зрения приверженцев именно «варварского» происхождения философии и делает это уже спокойно, обстоятельно, с надлежащими подробностями. На напрашивающийся вопрос, в чем состоит содержание «варварской» философии, которая предполагается быть предшественницей эллинской философии, Диоген воспроизводит в качестве ответа следующие выводы. У гимнософистов и друидов философия состояла в учении о необходимости почитания богов (т.е. необходимости религиозного мировоззрения), о презрении к смерти (естественное следствие религиозного понимания жизни), необходимости не делать самому зла (естественное этическое следствие религиозного мировоззрения) и необходимости упражняться в мужестве (естественное следствие из необходимости противостояния злу как религиозного долга). Философия халдеев состояла в астрономии и предсказаниях будущего на её основе (предсказаниях затмений, например, и астрологических предсказаниях будущих индивидуальных судеб). Философия магов состоит в их религиозном учении. Они признают двух верховных богов — доброго Ормузда и злого Аримана, борьба которых и составляет подоплеку истории, которая должна закончиться победой добра. Люди, помогавшие в своей жизни победе добра, воскреснут из мертвых и таким образом обретут бессмертие. Земная жизнь верующего должна подчиняться правилам справедливости, требованиям нравственной чистоты и долгу религиозного служения путем молитв и жертвоприношений. Философия египтян тоже, в сущности своей есть рассуждения о богах, т.е. религиозная метафизика, и рассуждение о справедливости, т.е. основанная на религиозной метафизике нравственность.