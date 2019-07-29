Богословие XXI века

Понятие об истории как о векторном движении человека и мира, в основе которого лежит замысел Божий о цели тварного бытия, впервые появляется на страницах Библии. Это понятие становится основою того, что в XX веке в западной науке получит именование «теология истории»; одновременно сам этот принцип библейского историзма прот. Иоанн Мейендорф назовёт «богословием истории». Но может ли быть богословие истории чем-то большим?

Осмысление истории в святоотеческой письменности начинается с самых первых веков в жизни Церкви, хотя церковные авторы, как правило, и не посвящают этой тематике специальных трудов. Произведения, подобные монументальному труду «О граде Божием» блаженного Августина Иппонского, представляют здесь единичные исключения. Почти всегда у святых отцов исследование истории и закономерностей её развития оказывается связанным с другими — теми или иными — значимыми вопросами богословия, оказываясь по отношению к ним во вспомогательном — или подчинённом — состоянии.

Священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Опыт исследования

монография

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2019. 656 с. : ил.

Серия Богословие XXI века

ISBN 978-5-906627-62-9

Священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Опыт исследования - Содержание

Предисловие автора

О книге

Введение

РАЗДЕЛ I. Формирование богословия истории в церковной мысли: ключевые вехи

Глава 1. Историзм Библии как основание богословия истории

Глава 2. Ключевые темы богословия истории у мужей апостольских и апологетов

Глава 3. Первые научно-богословские попытки богословия истории в школах III века

Глава 4. Святая Троица и история: осмысление истории в богословских системах Евагрия Понтийского (IV в.) и блаж. Августина Иппонского (V в.)

Глава 5. Христос и история: осмысление истории в богословской системе прп. Максима Исповедника (VII в.)

Глава 6. Церковь и история. Проблема периодизации эпохи утраченной экумены с точки зрения богословия истории

Глава 7. Экклезиология отдельного человека и история: осмысление истории в богословии прп. Симеона Нового Богослова (X-XI вв.) и св. Николая Кавасилы (XIV в.)

Глава 8. Экклезиология общинного бытия и история: осмысление истории в русской и неоконстантинопольской богословских школах в XV-XIX вв

Глава 9. Экклезиология кафоличности и история: две тенденции в богословии XX века в отношении к истории

Глава 10. Экклезиология кафоличности и история (продолжение): «сакраментологический барьер» и предпосылки к возникновению богословия истории как науки в XXI веке

РАЗДЕЛ ІІ. Фундаментальное понятие о богословии истории: опыт систематизации

Глава 1. Богословие истории: объём и границы науки

Глава 2. Понятийный аппарат

Глава 3. История как синергийный процесс

Глава 4. Опыт истории: Предание и антипредание

Глава 5. Малая священная история отдельного человека

Глава 6. Отображение троичности в истории

Глава 7. Экклезиологическая модель «человек, община, Церковь» и её историческая перспектива

Глава 8. Достояние Церкви: аскеза, таинства, кафолическая полнота

Глава 9. Логика церковной истории: труд, торжество, кенозис

Глава 10. Непреложность истории и свобода человека

РАЗДЕЛ III. Богословие истории и современные мировые процессы

Глава 1. Мир и Церковь как участники исторических процессов

Глава 2. Универсальное развитие научного процесса

Глава 3. Педагогический процесс

Глава 4. Научно-техническое развитие

Глава 5. Практика причащения в истории и сегодня

Глава 6. Остальной христианский мир сегодня. Экуменизм как явление современности

Глава 7. Вопрос о границах Церкви в перспективе истории Вместо послесловия

Библиография

Священник Михаил Легеев - Богословие истории как наука. Опыт исследования - О книге

Монография одного из ведущих преподавателей Санкт-Петербургской Духовной Академии, доцента кафедры богословия священника Михаила Легеева «Богословие истории как наука. Опыт исследования» продолжает начатую в 2018 году серию «Богословие в XXI веке». В рамках этого цикла Академия предполагает издавать актуальные научно-богословские исследования, репрезентующие ее достижения и вклад в отечественную и мировую сферу теологии. Настоящий труд, несомненно, соответствует указанной цели. Как и во все времена, сегодня перед богословием стоят актуальные задачи эпохального характера и широкого масштаба. Прежде всего, они касаются взаимоотношений Церкви и мира, религии и науки, православной экклезиологической концепции и многого другого. Для решения этих задач необходимо умелое сочетание твердого стояния в Предании Церкви, любви к нему и бесстрашия перед лицом нового, смелости поиска современных решений и способов раскрытия богооткровенной истины. Подобный подход отличает работы священника Михаила Легеева, и данная книга является ярким примером его воплощения. Представленная монография многозадачна и, безусловно, претендует на фундаментальность, предпринимая попытку формализации и «легализации» целого направления в богословской науке.

Однако потенциальное значение данного труда этим не ограничивается. Неразрывная связь истории человечества, истории Церкви, антропологии и темы «человек в Церкви», которую обосновывает и утверждает автор, открывает новые возможности не только для исторической науки, но и для догматической мысли, что особенно важно. Проблемы экклезиологии рассматриваются в книге в обширном диапазоне исторического подхода, представляя учение о Церкви в совершенно ином разрезе и предлагая неожиданные ответы на экклезиологические вопросы наших дней. Все это являет собой значимое свидетельство о жизненных процессах, протекающих в современной русской богословской мысли. Положительный опыт богословия сегодня особенно необходим, ибо только этот путь ведет к победе над деструктивными явлениями и идеями, наблюдаемыми в мировоззренческой плоскости человека и общества эпохи постмодерна. Выражаю надежду на то, что книга священника Михаила Легеева станет заметным событием на горизонте отечественной богословской науки.

Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии доктор теологии, доцент Епископ Петергофский Серафим