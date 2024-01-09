Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии - В 2-х томах

1. Настоящая книга ставит себе задачею познакомить читателей с историей русской философии — во всей полноте относящегося сюда материала, в его внутренней диалектической связности и исторической последовательности. В нашей литературе есть немало трудов, посвященных отдельным русским мыслителям или даже целым течениям русской мысли, — но истории русской философии во всем ее объеме еще нет на русском языке. Настоящая книга должна заполнить этот пробел и вместе с тем дать надежное руководство при изучении русской мысли.

2. Самостоятельное творчество в области философии, вернее — первые начатки его — мы находим в России лишь во второй половине XVIII века, в XIX же веке начинается эпоха интенсивного, все более разгорающегося философского движения, которое определило пути философии в России. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что до второй половины XVIII в. философские запросы были чужды русскому уму — в действительности они проявлялись достаточно часто, но, за небольшими и редкими исключениями, они находили обычно свое разрешение в религиозном миросозерцании. В этом отношении русская духовная культура до второй половины XVIII в. очень близка по своему стилю к западному средневековью с его основной религиозной установкой. Общим ведь фактом в истории философии (так было в Индии, в Греции, в средние века в Европе) является рождение философии, как самостоятельной и свободной формы духовного творчества, из недр религиозного мировоззрения. Религиозное сознание, если оно оплодотворяет все силы духа, неизбежно и неизменно порождает философское творчество, — и вовсе не нужно при этом думать, что философская мысль всегда и всюду рождается из сомнения. Гораздо больше философская мысль движется изначальными интуициями, которые, хотя и уходят своими корнями в религиозное миросозерцание, но несут в себе свои собственные мотивы и вдохновения. Существенно здесь, однако, то, что философская мысль растет лишь в условиях свободы исследования, — и свобода внутренняя здесь не менее важна, чем свобода внешняя.

В Западной Европе к этим двум источникам философского творчества присоединилось еще огромное философское наследство, полученное ею от античного мира. Запад, естественно, сознавал себя наследником античной философии, связанным с ней живыми нитями — особенно благодаря тому, что латинский язык был языком церкви. Это давало в распоряжение раннего средневековья готовую философскую терминологию (хотя, с другой стороны, эта терминология часто служила источником философских блужданий).

Совсем иное находим мы в путях России: когда в ней стала просыпаться философская мысль, она нашла тогда рядом с собой напряженную и активную философскую жизнь на Западе. Не одно богатое прошлое в этой жизни, но и живая философская современность вставала перед русскими умами в таком богатстве и силе, что это не только пробуждало философские интересы, но и стесняло их, давило на них. Нужны были огромные усилия для того, чтобы совместить в себе необходимое ученичество и свободное собственное творчество.

В силу этого в истории русской философии сочетание указанных трех элементов философского творчества оказалось иным, чем это было на Западе. С одной стороны, русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, со своей религиозной почвой; здесь был и остается главный корень своеобразия, но и разных осложнений в развитии русской философской мысли. С другой стороны, вдохновение свободы всегда было дорого русскому уму; почти всегда не Церковь, а государство было в России проводником стеснительной цензуры, — а если в Церкви возникали свои стеснительные тенденции, которые благодаря давлению государства получали большую силу, то все же дух свободы никогда не угасал в недрах церковного сознания. Оба начала, нужные для философского творчества (религиозное мировоззрение и свобода ума), наличествовали в России, когда она, переболев татарское иго, а позднее (в начале XVII века) так называемое «Смутное время», стала выходить на путь самостоятельного культурного действования. Но третий фактор — наличность на Западе богатой и творческой философской жизни — имел как положительное, так и отрицательное значение. С одной стороны, приобщаясь к философской культуре Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь собственного восхождения на высоты философской мысли и быстро входили в сложную философскую проблематику своего времени. В этом отношении достойно удивления то, с какой быстротой оказывались на высоте современности, напр., русские ученые (Ломоносов в середине XVIII в., Лобачевский в первой трети XIX в. и многие другие), — но в философии собственное творчество было все же очень стеснено в России именно тем, что находили русские люди на Западе. Целые поколения попадали в плен Западу, в страстное и горячее следование его созданиям и исканиям; Россия вообще отвечала живым эхо на то, что совершалось на Западе. Мощь же ее собственного гения впервые проявилась в сфере литературы: после нескольких десятилетий подражания Западу, через эпоху Державина, а потом Жуковского, приходит Пушкин, в котором русское творчество стало на собственный путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохновении с самыми глубинами русского духа, с русской «стихией». За литературой последовали другие формы искусства (театр, живопись, позднее музыка), но скоро и философия в России уже нашла свои пути — тоже не чуждаясь Запада, даже учась у него постоянно и прилежно, но все же живя своими вдохновениями, своими проблемами. XIX век окрылил философское дарование у русских людей. Россия вышла на путь самостоятельной философской мысли.

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х томах - Том I

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 571 с.

ISBN 978-5-4475-9169-4

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том I - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. На пороге философии

Глава 1. До эпохи Петра Великого

Глава 2. XVIII век. Перелом в церковном сознании. Философия Г. С. Сковороды

Глава 3. Начало светской культуры в России. Философское движение в России в XVIII веке

Часть вторая. XIX век

Глава 1. Философия в высших школах и ее судьбы. Мистицизм начала XIX века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм

Глава 2. «Архивные юноши». Д. В. Веневитинов, кн. В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев

Глава 3. Возврат к церковному мировоззрению. Н. В. Гоголь. Начало «славянофильства». А. С. Хомяков

Глава 4. И. В. Киреевский. Ю. Ф. Самарин. К. С. Аксаков

Глава 5. Гегелианские кружки. Н. В. Станкевич. М. А. Бакунин. В. Г. Белинский

Глава 6. А. И. Герцен (1812-1870)

Глава 7. Философское движение в высших духовных школах XIX-го века (Голубинский, Сидонский, Карпов, Авсенев, Гогоцкий, Юркевич и др.)

Глава 8. Перелом в русской жизни (эпоха Александра II). Начатки позитивизма и материализма в русской философии (Чернышевский и его последователи). Дальнейшая эволюция радикализма в 70-е годы (Н. В. Чайковский и «богочеловеки»)

Глава 9. Полупозитивизм в русской философии XIX-го века. К. Д. Кавелин, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Н. К. Кареев

Глава 10. Преодоление секулярной установки на почве натурализма и позитивизма. Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой

Глава 11. «Почвенники». Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский

Глава 12. К. Леонтьев. В. В. Розанов

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том II

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 569 с.

ISBN 978-5-4475-9170-0

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том II - Содержание

Часть третья. Период систем

Глава 1. Общие замечания. Владимир Соловьев

Глава 2. Владимир Соловьев (продолжение)

Глава 3. В. Д. Кудрявцев. Архиепископ Никанор

Глава 4. Несмелов. Тареев. Каринский. Митр. Антоний

Глава 5. H. Ф. Федоров

Глава 6. Позднейшие гегелианцы. Чичерин. Дебольский. П. Бакунин

Глава 7. Неолейбницианство в русской философии. Козлов. Аскольдов. Лопатин. Лосский

Глава 8. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун

Глава 9. Новейший позитивизм в России и поиски «научной философии». Лесевич, Грот и др. Вернадский, Мечников, Dii Minores

Часть четвертая. XX век

Глава 1. Общие черты последнего периода русской жизни. Материализм. Неомарксизм. Плеханов, Богданов, Ленин, т. наз. «советская философия»

Глава 2. Религиозно-философское возрождение в XX в. в России. Мережковский и его группа. Религиозный неоромантизм (Бердяев). Иррационализм (Шестов)

Глава 3. Кн. С. и Е. Трубецкие

Глава 4. Метафизика на основе трансцендентализма. Спир. Вышеславцев. Струве. Новгородцев. Философские искания И. А. Ильина. Гуссерлианцы (Шлет, Лосев)

Глава 5. Метафизика всеединства. а) Системы Л. П. Карсавина и С. Л. Франка

Глава 6. Метафизика всеединства. в) о. П. Флоренский и о. С. Булгаков

Приложение Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении

Заключение

Василий Зеньковский - Апологетика