Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Зеньковский - История русской философии - В 2-х томах

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии - В 2-х томах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History

1. Настоящая книга ставит себе задачею познакомить читателей с историей русской философии — во всей полноте относящегося сюда материала, в его внутренней диалектической связности и исторической последовательности. В нашей литературе есть немало трудов, посвященных отдельным русским мыслителям или даже целым течениям русской мысли, — но истории русской философии во всем ее объеме еще нет на русском языке. Настоящая книга должна заполнить этот пробел и вместе с тем дать надежное руководство при изучении русской мысли.

2. Самостоятельное творчество в области философии, вернее — первые начатки его — мы находим в России лишь во второй половине XVIII века, в XIX же веке начинается эпоха интенсивного, все более разгорающегося философского движения, которое определило пути философии в России. Было бы, однако, большой ошибкой думать, что до второй половины XVIII в. философские запросы были чужды русскому уму — в действительности они проявлялись достаточно часто, но, за небольшими и редкими исключениями, они находили обычно свое разрешение в религиозном миросозерцании. В этом отношении русская духовная культура до второй половины XVIII в. очень близка по своему стилю к западному средневековью с его основной религиозной установкой. Общим ведь фактом в истории философии (так было в Индии, в Греции, в средние века в Европе) является рождение философии, как самостоятельной и свободной формы духовного творчества, из недр религиозного мировоззрения. Религиозное сознание, если оно оплодотворяет все силы духа, неизбежно и неизменно порождает философское творчество, — и вовсе не нужно при этом думать, что философская мысль всегда и всюду рождается из сомнения. Гораздо больше философская мысль движется изначальными интуициями, которые, хотя и уходят своими корнями в религиозное миросозерцание, но несут в себе свои собственные мотивы и вдохновения. Существенно здесь, однако, то, что философская мысль растет лишь в условиях свободы исследования, — и свобода внутренняя здесь не менее важна, чем свобода внешняя.

В Западной Европе к этим двум источникам философского творчества присоединилось еще огромное философское наследство, полученное ею от античного мира. Запад, естественно, сознавал себя наследником античной философии, связанным с ней живыми нитями — особенно благодаря тому, что латинский язык был языком церкви. Это давало в распоряжение раннего средневековья готовую философскую терминологию (хотя, с другой стороны, эта терминология часто служила источником философских блужданий).

Совсем иное находим мы в путях России: когда в ней стала просыпаться философская мысль, она нашла тогда рядом с собой напряженную и активную философскую жизнь на Западе. Не одно богатое прошлое в этой жизни, но и живая философская современность вставала перед русскими умами в таком богатстве и силе, что это не только пробуждало философские интересы, но и стесняло их, давило на них. Нужны были огромные усилия для того, чтобы совместить в себе необходимое ученичество и свободное собственное творчество.

В силу этого в истории русской философии сочетание указанных трех элементов философского творчества оказалось иным, чем это было на Западе. С одной стороны, русская мысль всегда (и навсегда) осталась связанной со своей религиозной стихией, со своей религиозной почвой; здесь был и остается главный корень своеобразия, но и разных осложнений в развитии русской философской мысли. С другой стороны, вдохновение свободы всегда было дорого русскому уму; почти всегда не Церковь, а государство было в России проводником стеснительной цензуры, — а если в Церкви возникали свои стеснительные тенденции, которые благодаря давлению государства получали большую силу, то все же дух свободы никогда не угасал в недрах церковного сознания. Оба начала, нужные для философского творчества (религиозное мировоззрение и свобода ума), наличествовали в России, когда она, переболев татарское иго, а позднее (в начале XVII века) так называемое «Смутное время», стала выходить на путь самостоятельного культурного действования. Но третий фактор — наличность на Западе богатой и творческой философской жизни — имел как положительное, так и отрицательное значение. С одной стороны, приобщаясь к философской культуре Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь собственного восхождения на высоты философской мысли и быстро входили в сложную философскую проблематику своего времени. В этом отношении достойно удивления то, с какой быстротой оказывались на высоте современности, напр., русские ученые (Ломоносов в середине XVIII в., Лобачевский в первой трети XIX в. и многие другие), — но в философии собственное творчество было все же очень стеснено в России именно тем, что находили русские люди на Западе. Целые поколения попадали в плен Западу, в страстное и горячее следование его созданиям и исканиям; Россия вообще отвечала живым эхо на то, что совершалось на Западе. Мощь же ее собственного гения впервые проявилась в сфере литературы: после нескольких десятилетий подражания Западу, через эпоху Державина, а потом Жуковского, приходит Пушкин, в котором русское творчество стало на собственный путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохновении с самыми глубинами русского духа, с русской «стихией». За литературой последовали другие формы искусства (театр, живопись, позднее музыка), но скоро и философия в России уже нашла свои пути — тоже не чуждаясь Запада, даже учась у него постоянно и прилежно, но все же живя своими вдохновениями, своими проблемами. XIX век окрылил философское дарование у русских людей. Россия вышла на путь самостоятельной философской мысли.

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х томах - Том I

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 571 с.

ISBN 978-5-4475-9169-4

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том I - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая. На пороге философии

  • Глава 1. До эпохи Петра Великого

  • Глава 2. XVIII век. Перелом в церковном сознании. Философия Г. С. Сковороды

  • Глава 3. Начало светской культуры в России. Философское движение в России в XVIII веке

Часть вторая. XIX век

  • Глава 1. Философия в высших школах и ее судьбы. Мистицизм начала XIX века. Раннее шеллингианство. Новый гуманизм

  • Глава 2. «Архивные юноши». Д. В. Веневитинов, кн. В. Ф. Одоевский, П. Я. Чаадаев

  • Глава 3. Возврат к церковному мировоззрению. Н. В. Гоголь. Начало «славянофильства». А. С. Хомяков

  • Глава 4. И. В. Киреевский. Ю. Ф. Самарин. К. С. Аксаков

  • Глава 5. Гегелианские кружки. Н. В. Станкевич. М. А. Бакунин. В. Г. Белинский

  • Глава 6. А. И. Герцен (1812-1870)

  • Глава 7. Философское движение в высших духовных школах XIX-го века (Голубинский, Сидонский, Карпов, Авсенев, Гогоцкий, Юркевич и др.)

  • Глава 8. Перелом в русской жизни (эпоха Александра II). Начатки позитивизма и материализма в русской философии (Чернышевский и его последователи). Дальнейшая эволюция радикализма в 70-е годы (Н. В. Чайковский и «богочеловеки»)

  • Глава 9. Полупозитивизм в русской философии XIX-го века. К. Д. Кавелин, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Н. К. Кареев

  • Глава 10. Преодоление секулярной установки на почве натурализма и позитивизма. Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой

  • Глава 11. «Почвенники». Аполлон Григорьев, Н. Н. Страхов, Ф. М. Достоевский

  • Глава 12. К. Леонтьев. В. В. Розанов

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том II

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 569 с.

ISBN 978-5-4475-9170-0

Василий Васильевич Зеньковский - История русской философии. В 2-х т. Том II - Содержание

Часть третья. Период систем

  • Глава 1. Общие замечания. Владимир Соловьев

  • Глава 2. Владимир Соловьев (продолжение)

  • Глава 3. В. Д. Кудрявцев. Архиепископ Никанор

  • Глава 4. Несмелов. Тареев. Каринский. Митр. Антоний

  • Глава 5. H. Ф. Федоров

  • Глава 6. Позднейшие гегелианцы. Чичерин. Дебольский. П. Бакунин

  • Глава 7. Неолейбницианство в русской философии. Козлов. Аскольдов. Лопатин. Лосский

  • Глава 8. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун

  • Глава 9. Новейший позитивизм в России и поиски «научной философии». Лесевич, Грот и др. Вернадский, Мечников, Dii Minores

Часть четвертая. XX век

  • Глава 1. Общие черты последнего периода русской жизни. Материализм. Неомарксизм. Плеханов, Богданов, Ленин, т. наз. «советская философия»

  • Глава 2. Религиозно-философское возрождение в XX в. в России. Мережковский и его группа. Религиозный неоромантизм (Бердяев). Иррационализм (Шестов)

  • Глава 3. Кн. С. и Е. Трубецкие

  • Глава 4. Метафизика на основе трансцендентализма. Спир. Вышеславцев. Струве. Новгородцев. Философские искания И. А. Ильина. Гуссерлианцы (Шлет, Лосев)

  • Глава 5. Метафизика всеединства. а) Системы Л. П. Карсавина и С. Л. Франка

  • Глава 6. Метафизика всеединства. в) о. П. Флоренский и о. С. Булгаков

Приложение Краткий обзор философского творчества авторов, не упомянутых в предыдущем изложении

Заключение

Василий Зеньковский - Апологетика

Views 548
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2024
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books