Сосуд избранный - Памяти В. В. Болотова - Книга вторая
После Отечественной войны 1812 года русское общество охватило религиозное воодушевление. В процессе своего роста это воодушевление привело во второй половине XIX века к созданию и расцвету в недрах духовных академий собственной русской исторической богословской школы, в которой кафедра общей церковной истории заняла самостоятельное положение особой научной дисциплины. Трудами таких выдающихся ученых, как профессора А.В. Горский и А. М. Иванцов-Платонов, преподаватели В.П. Лебедев, Б.Н. Мелиоран- ский, А.А. Спасский, И.Е. Троицкий, И.В. Чельцов, этой дисциплине было дано чисто научное православное направление. Своими исследованиями они не только заложили основы отечественной школы историков древней церкви и дали ей историко-критическое направление, но внесли ценный вклад в сокровищницу общемировой исторической науки и тем самым стали в один ряд с западноевропейскими учеными.
Но и среди этой блестящей плеяды историков совершенно особое, выдающееся место принадлежит гиганту исторической науки профессору Санкт-Петербургской Духовной Академии В.В. Болотову, труды которого стали идеальным образцом сочинений по истории. От Бога Василию Васильевичу был дан великий талант, который он искусным собственным рачением приумножил в десять крат, и благодаря этому стал великим светильником церковной науки. Необычайная широта охвата материала, глубокий детальный анализ и блестящий всеобъемлющий синтез, меткий выразительный язык - все это неотъемлемые черты таланта Болотова. «Могучая, богато одаренная натура, в которой колоссальная многосторонняя ученость, сочетавшись с величайшею чистотою его сердца, чуждого всякого тщеславия в отношении себя и всякого лицеприятия в отношении других, и с бесконечной преданностью науке и своему долгу, образованию, создали, вместе взятые, ту исключительную личность, которая представляет великую редкость не только у нас в России, но и на Западе» (М. Рубцов, В.В. Болотов. Биографический очерк. Тверь, 1990, с. 3). Василий Васильевич Болотов родился в селе Кравотынь Тверской губернии 1 января 1854 года в день церковной памяти великого святителя Кесарии Капподокий- ской. От рождения мальчику выпала тяжелая доля. Его отец - бедный псаломщик Троицкого храма города Осташково - трагически погиб еще до рождения сына. Мать Болотова, Мария Ивановна, став вдовой, жила в большой нужде, и мальчику пришлось с самого раннего детства испытывать многие лишения и невзгоды.
От своей матери, являвшей собою образец обаятельных простых русских женщин, которые без ропота, с твердостию и искренней надеждой на милость Божию переносят все несчастия и всех себя отдают воспитанию детей, Василий Васильевич впитал глубокое религиозное чувство, огромное трудолюбие и строгую принципиальность. Она же была его первой преподавательницей и выучила его в детстве читать и писать, что способному мальчику давалось очень легко. В 1863 году, после окончания сельской школы, как выходец из духовного сословия, В. Болотов был определен в Осташковское духовное училище. Уже здесь, в течение шестилетнего обучения, начали раскрываться его необычайные дарования. Всех поражала огромная жажда знания и феноменальная память. В эти годы он уже довольно основательно изучил греческий и еврейский языки. Для изучения первого большое значение имело знакомство с книгой Е. Ловягина «Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках», а по-еврейски он выучился читать и писать, посещая вместе со своими товарищами еврейскую молельню, находившуюся недалеко от дома Василия Васильевича.
Сосуд избранный. Памяти В. В. Болотова. Книга вторая
СПб Издательство «СЦДБ», 2000. 432 с. Илл.
Составитель и автор публикации - Марина Склярова.
Сосуд избранный. Памяти В. В. Болотова. Книга вторая - Содержание
Предисловие
Венок на могилу В.В. Болотова
- Высокопреосвященнейший Антоний, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Речь, произнесенная за Божественной литургией в академической церкви
- Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Преосвященнейший Борис (Плотников), епископ Ямбургский. Речь, произнесенная в актовом зале Академии при встрече гроба с останками В.В. Болотова
- Архимандрит Сергий (Страгородский). Речь, произнесенная перед выносом тела почившего В.В. Болотова в академический храм
- Профессор Академии, протоиерей Е. Аквилонов. Речь, произнесенная над гробом пред отпеванием профессора В.В. Болотова
- Профессор Академии И.С. Пальмов. Речь, сказанная пред разверстою могилой почившего профессора В.В. Болотова
- Профессор Академии А.И. Бриллиантов о трудах В. В. Болотова (страницы из книги)
Ученические и студенческие работы Василия Васильевича Болотова
- Аналогия истории распространения христианства в России с историей распространения христианства в Римской империи
- Примечания к работе
- Слово на день рождения Благоверной Государыни Цесаревны и Великой Княгини Марии Феодоровны
- О различии между религиозным, нравственным и эстетическим чувством
- Примечания к работе
- Каков был вероятный порядок празднования Пасхи у первых христиан из иудеев
- На чем основывается учение о наследственности таланта?
- Примечания к работе
- Церковнообрядовые разности во втором столетии
- Примечания к работе
- Можно ли доказать из самих Евангелий от Марка и Луки справедливость того древнего предания, что первое есть сокращение проповеди апостола Петра, а второе - проповеди апостола Павла?
- Пифагор в представлении Порфирия
Эпилог
- Студентам Духовных Академий, молодым богословам, всем ищущим богословских знаний. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии В.В. Болотов. К вопросу о Filioque
Приложения
- Порфирий. «Жизнь Пифагора»
- Именной указатель
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