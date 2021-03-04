Сосуд избранный - Памяти В. В. Болотова - Книга вторая

После Отечественной войны 1812 года русское общество охватило религиозное воодушевление. В процессе своего роста это воодушевление привело во второй половине XIX века к созданию и расцвету в недрах духовных академий собственной русской исторической богословской школы, в которой кафедра общей церковной истории заняла самостоятельное положение особой научной дисциплины. Трудами таких выдающихся ученых, как профессора А.В. Горский и А. М. Иванцов-Платонов, преподаватели В.П. Лебедев, Б.Н. Мелиоран- ский, А.А. Спасский, И.Е. Троицкий, И.В. Чельцов, этой дисциплине было дано чисто научное православное направление. Своими исследованиями они не только заложили основы отечественной школы историков древней церкви и дали ей историко-критическое направление, но внесли ценный вклад в сокровищницу общемировой исторической науки и тем самым стали в один ряд с западноевропейскими учеными.

Но и среди этой блестящей плеяды историков совершенно особое, выдающееся место принадлежит гиганту исторической науки профессору Санкт-Петербургской Духовной Академии В.В. Болотову, труды которого стали идеальным образцом сочинений по истории. От Бога Василию Васильевичу был дан великий талант, который он искусным собственным рачением приумножил в десять крат, и благодаря этому стал великим светильником церковной науки. Необычайная широта охвата материала, глубокий детальный анализ и блестящий всеобъемлющий синтез, меткий выразительный язык - все это неотъемлемые черты таланта Болотова. «Могучая, богато одаренная натура, в которой колоссальная многосторонняя ученость, сочетавшись с величайшею чистотою его сердца, чуждого всякого тщеславия в отношении себя и всякого лицеприятия в отношении других, и с бесконечной преданностью науке и своему долгу, образованию, создали, вместе взятые, ту исключительную личность, которая представляет великую редкость не только у нас в России, но и на Западе» (М. Рубцов, В.В. Болотов. Биографический очерк. Тверь, 1990, с. 3). Василий Васильевич Болотов родился в селе Кравотынь Тверской губернии 1 января 1854 года в день церковной памяти великого святителя Кесарии Капподокий- ской. От рождения мальчику выпала тяжелая доля. Его отец - бедный псаломщик Троицкого храма города Осташково - трагически погиб еще до рождения сына. Мать Болотова, Мария Ивановна, став вдовой, жила в большой нужде, и мальчику пришлось с самого раннего детства испытывать многие лишения и невзгоды.

От своей матери, являвшей собою образец обаятельных простых русских женщин, которые без ропота, с твердостию и искренней надеждой на милость Божию переносят все несчастия и всех себя отдают воспитанию детей, Василий Васильевич впитал глубокое религиозное чувство, огромное трудолюбие и строгую принципиальность. Она же была его первой преподавательницей и выучила его в детстве читать и писать, что способному мальчику давалось очень легко. В 1863 году, после окончания сельской школы, как выходец из духовного сословия, В. Болотов был определен в Осташковское духовное училище. Уже здесь, в течение шестилетнего обучения, начали раскрываться его необычайные дарования. Всех поражала огромная жажда знания и феноменальная память. В эти годы он уже довольно основательно изучил греческий и еврейский языки. Для изучения первого большое значение имело знакомство с книгой Е. Ловягина «Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках», а по-еврейски он выучился читать и писать, посещая вместе со своими товарищами еврейскую молельню, находившуюся недалеко от дома Василия Васильевича.

Сосуд избранный. Памяти В. В. Болотова. Книга вторая

СПб Издательство «СЦДБ», 2000. 432 с. Илл.

Составитель и автор публикации - Марина Склярова.

Сосуд избранный. Памяти В. В. Болотова. Книга вторая - Содержание

Предисловие

Венок на могилу В.В. Болотова

Высокопреосвященнейший Антоний, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Речь, произнесенная за Божественной литургией в академической церкви

Ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии Преосвященнейший Борис (Плотников), епископ Ямбургский. Речь, произнесенная в актовом зале Академии при встрече гроба с останками В.В. Болотова

Архимандрит Сергий (Страгородский). Речь, произнесенная перед выносом тела почившего В.В. Болотова в академический храм

Профессор Академии, протоиерей Е. Аквилонов. Речь, произнесенная над гробом пред отпеванием профессора В.В. Болотова

Профессор Академии И.С. Пальмов. Речь, сказанная пред разверстою могилой почившего профессора В.В. Болотова

Профессор Академии А.И. Бриллиантов о трудах В. В. Болотова (страницы из книги)

Ученические и студенческие работы Василия Васильевича Болотова

Аналогия истории распространения христианства в России с историей распространения христианства в Римской империи

Примечания к работе

Слово на день рождения Благоверной Государыни Цесаревны и Великой Княгини Марии Феодоровны

О различии между религиозным, нравственным и эстетическим чувством

Примечания к работе

Каков был вероятный порядок празднования Пасхи у первых христиан из иудеев

На чем основывается учение о наследственности таланта?

Примечания к работе

Церковнообрядовые разности во втором столетии

Примечания к работе

Можно ли доказать из самих Евангелий от Марка и Луки справедливость того древнего предания, что первое есть сокращение проповеди апостола Петра, а второе - проповеди апостола Павла?

Пифагор в представлении Порфирия

Эпилог

Студентам Духовных Академий, молодым богословам, всем ищущим богословских знаний. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии В.В. Болотов. К вопросу о Filioque

Приложения