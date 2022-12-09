Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь

В настоящее издание вошли богословские и религиозно-философские сочинения и публицистика матери Марии, написанные в 1930-х гг. Особое внимание уделено 1932-1936 гг., периоду творчества матери Марии сразу после монашеского пострига и до создания общества «Православное Дело», хотя в книгу включены и более поздние статьи, входящие в выбранные тематические рубрики. В первый раздел, «Публицистические очерки», вошли циклы статей «Русская география Франции» и «Прибалтика», опубликованные в 1932 г. в газете «Последние новости» и ставшие итогом многочисленных поездок матери Марии как разъездного секретаря Русского студенческого христианского движения (РСХД) по разным городам и поселкам Франции, рабочим центрам русского рассеяния, а также ее поездки 1932 г. по русской Прибалтике. Читатель найдет здесь живые и талантливые очерки, рисующие тяжелые условия труда и быта русской диаспоры, яркие портреты людей, тревогу о рядовых русских эмигрантах, которым посвящена вся социальная монашеская деятельность матери Марии, в ее заботе о том, чтобы предоставить им кров (общежития), накормить (столовые), внести свет и смысл в беспросветную череду будней (создание церквей и культурно-просветительских центров при общежитиях).

Богословские и религиозно-философские работы матери Марии, составляющие центральную часть киги, разбиты на три больших блока по тематическому принципу. В раздел «В поисках синтеза» вошли статьи, посвященные теме творчества, православной культуры, поискам синтеза духовной и светской культуры, богословскому анализу человеческого творчества как подражания Христу, предстающему в мысли матери Марии как максимально творческая Личность, ориентир и образец для всех видов творческой деятельности. В раздел «О Богородице и материнстве» вошли богословские размышления матери Марии о православном почитании Богородицы, о человеческом призвании подражать Богоматери в Ее жертвенном сострадании крестным мукам Сына и крестоношению каждого человека. Эти размышления помогают лучше понять то призвание «всеобъемлющего материнства», заботы о каждом встреченном на пути человеке, под знаком которого проходит вся монашеская жизнь матери Марии.

В раздел «О монашестве и аскетизме» вошли работы матери Марии, ставшие плодом размышлений над вопросами, особенно волновавшими ее сразу после пострига: о современном монашестве, стоящем перед новыми вызовами времени, о том, как сегодня нужно понимать монашеские обеты, о необходимости создания новой формы монашества — монашества в миру, не прячущегося за стенами монастыря как в «духовном санатории», а разделяющего все беды и страдания мира; об особенностях современного понимания аскетизма, нацеленного не на самоспасение человека, но на спасение ближнего. В этот блок вошла одна из ключевых для всего богословского творчества матери Марии статья «Мистика человекообщения» (1936) о том, что путь к Богу лежит через любовь к человеку, что подлинное общение может стать таинством, открывающим в человеке образ Божий.

Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки

сост. Т. В. Викторовой, Н. В. Ликвинцевой ; науч. ред., вступ. ст. и примеч. Н. В. Ликвинцевой ; оформл. Е. Л. Марголис

М. : Русский путь ; Париж : YMCA-Press, 2022. 392 с.: ил.

ISBN 978-5-85887-542-0 (Русский путь)

ISBN 978-2-85065-301-8 (YMCA-Press)

Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки - Содержание

От составителей

Н. Ликвинцева. Сужение пути: жизнь и творчество матери Марии в первые годы после монашеского пострига

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Русская география Франции 1. Кнютанж — Нильванж — Альгранж — Айанж 2. Ницца бездомная 3. Марсель (город) 4. Марсель (люди) [5.] Клермон-Ферран [6.] Лагерь девушек [7.] Лион [8.] Лион (русская жизнь) [9.] Страсбург [10.] Нанси [1L] Южин [12.] Гренобль

Прибалтика Нарва Пюхтицкий монастырь Псково-Печерский монастырь Финляндия. — Гельсингфорс Из неопубликованного. Провинциальные впечатления



БОГОСЛОВСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

В поисках синтеза Святая земля В поисках синтеза Рождение и творение Истоки творчества Оправдание фарисейства Об Антихристе

О Богородице и материнстве О подражании Богоматери Почитание Богоматери О суде Соломона и о материнстве Прославление Богоматери

О монашестве и аскетизме К делу О монашестве Предисловие Основное положение монашества О современном положении монашества О монашестве Мистика человекообщения Кризис целостной жизни Еще о монашестве Нищие духом Страсть к самоанализу Аскетизм Современный аскетизм Современные задачи аскетизма Аскетика человекообщения



ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Воспоминания: памяти свящ. Александра Ельчанинова У гроба отца Александра Отец Александр как духовник

Письма К С. Б. Пиленко и Ю. Скобцову 1. [Начало - середина июля 1932, Париж] 2. [Начало августа 1932, Рига] К С. Б. Пиленко 1. [Сентябрь-октябрь 1932, Париж] 2. [Начало ноября 1932, Париж] К М. М. Федорову [5 октября 1933, Париж]

Из записных книжек [Есть два способа жить... 31 августа 1934] [Иногда лежишь на песке, как рыба...] [Мы знаем, что строим по-разному...] [Мой путь, — новая версия притчи о мытаре и фарисее...] [По каким причинам люди служат субботе? 17 ноября 1935]



ПРИЛОЖЕНИЯ