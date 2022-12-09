Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Скобцова - Путь

Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History, **History of Russian Orthodoxy
В настоящее издание вошли богословские и религиозно-философские сочинения и публицистика матери Марии, написанные в 1930-х гг. Особое внимание уделено 1932-1936 гг., периоду творчества матери Марии сразу после монашеского пострига и до создания общества «Православное Дело», хотя в книгу включены и более поздние статьи, входящие в выбранные тематические рубрики. В первый раздел, «Публицистические очерки», вошли циклы статей «Русская география Франции» и «Прибалтика», опубликованные в 1932 г. в газете «Последние новости» и ставшие итогом многочисленных поездок матери Марии как разъездного секретаря Русского студенческого христианского движения (РСХД) по разным городам и поселкам Франции, рабочим центрам русского рассеяния, а также ее поездки 1932 г. по русской Прибалтике. Читатель найдет здесь живые и талантливые очерки, рисующие тяжелые условия труда и быта русской диаспоры, яркие портреты людей, тревогу о рядовых русских эмигрантах, которым посвящена вся социальная монашеская деятельность матери Марии, в ее заботе о том, чтобы предоставить им кров (общежития), накормить (столовые), внести свет и смысл в беспросветную череду будней (создание церквей и культурно-просветительских центров при общежитиях).
Богословские и религиозно-философские работы матери Марии, составляющие центральную часть киги, разбиты на три больших блока по тематическому принципу. В раздел «В поисках синтеза» вошли статьи, посвященные теме творчества, православной культуры, поискам синтеза духовной и светской культуры, богословскому анализу человеческого творчества как подражания Христу, предстающему в мысли матери Марии как максимально творческая Личность, ориентир и образец для всех видов творческой деятельности. В раздел «О Богородице и материнстве» вошли богословские размышления матери Марии о православном почитании Богородицы, о человеческом призвании подражать Богоматери в Ее жертвенном сострадании крестным мукам Сына и крестоношению каждого человека. Эти размышления помогают лучше понять то призвание «всеобъемлющего материнства», заботы о каждом встреченном на пути человеке, под знаком которого проходит вся монашеская жизнь матери Марии.
В раздел «О монашестве и аскетизме» вошли работы матери Марии, ставшие плодом размышлений над вопросами, особенно волновавшими ее сразу после пострига: о современном монашестве, стоящем перед новыми вызовами времени, о том, как сегодня нужно понимать монашеские обеты, о необходимости создания новой формы монашества — монашества в миру, не прячущегося за стенами монастыря как в «духовном санатории», а разделяющего все беды и страдания мира; об особенностях современного понимания аскетизма, нацеленного не на самоспасение человека, но на спасение ближнего. В этот блок вошла одна из ключевых для всего богословского творчества матери Марии статья «Мистика человекообщения» (1936) о том, что путь к Богу лежит через любовь к человеку, что подлинное общение может стать таинством, открывающим в человеке образ Божий.

Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки

сост. Т. В. Викторовой, Н. В. Ликвинцевой ; науч. ред., вступ. ст. и примеч. Н. В. Ликвинцевой ; оформл. Е. Л. Марголис
М. : Русский путь ; Париж : YMCA-Press, 2022. 392 с.: ил.
ISBN 978-5-85887-542-0 (Русский путь)
ISBN 978-2-85065-301-8 (YMCA-Press)

Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки - Содержание

От составителей
Н. Ликвинцева. Сужение пути: жизнь и творчество матери Марии в первые годы после монашеского пострига
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
  • Русская география Франции
    • 1. Кнютанж — Нильванж — Альгранж — Айанж
    • 2. Ницца бездомная
    • 3. Марсель (город)
    • 4. Марсель (люди)
    • [5.] Клермон-Ферран
    • [6.] Лагерь девушек
    • [7.] Лион
    • [8.] Лион (русская жизнь)
    • [9.] Страсбург
    • [10.] Нанси
    • [1L] Южин
    • [12.] Гренобль
  • Прибалтика
    • Нарва
    • Пюхтицкий монастырь
    • Псково-Печерский монастырь
    • Финляндия. — Гельсингфорс
    • Из неопубликованного. Провинциальные впечатления
БОГОСЛОВСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
  • В поисках синтеза
    • Святая земля
    • В поисках синтеза
    • Рождение и творение
    • Истоки творчества
    • Оправдание фарисейства
    • Об Антихристе
  • О Богородице и материнстве
    • О подражании Богоматери
    • Почитание Богоматери
    • О суде Соломона и о материнстве
    • Прославление Богоматери
  • О монашестве и аскетизме
    • К делу
    • О монашестве
      • Предисловие
      • Основное положение монашества
      • О современном положении монашества
      • О монашестве
      • Мистика человекообщения
      • Кризис целостной жизни
    • Еще о монашестве
    • Нищие духом
    • Страсть к самоанализу
    • Аскетизм
    • Современный аскетизм
      • Современные задачи аскетизма
      • Аскетика человекообщения
ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
  • Воспоминания: памяти свящ. Александра Ельчанинова
    • У гроба отца Александра
    • Отец Александр как духовник
  • Письма
    • К С. Б. Пиленко и Ю. Скобцову
      • 1. [Начало - середина июля 1932, Париж]
      • 2. [Начало августа 1932, Рига]
    • К С. Б. Пиленко
      • 1. [Сентябрь-октябрь 1932, Париж]
      • 2. [Начало ноября 1932, Париж]
    • К М. М. Федорову [5 октября 1933, Париж]
  • Из записных книжек
    • [Есть два способа жить... 31 августа 1934]
    • [Иногда лежишь на песке, как рыба...]
    • [Мы знаем, что строим по-разному...]
    • [Мой путь, — новая версия притчи о мытаре и фарисее...]
    • [По каким причинам люди служат субботе? 17 ноября 1935]
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • I. Другие редакции и варианты. Наброски
    • В поисках синтеза
      • [«Помимо непосредственных данных Божественного откровения... »]
      • Злое чудо
    • О Богородице и материнстве
      • Православное почитание Богоматери
      • Прения о православном почитании Богоматери
    • О монашестве и аскетизме
      • Какие монахи и монахини есть
      • О трех основных монашеских обетах
  • ІІ. Дополнительные материалы
    • Публицистические очерки
      • Б. В. Прибалтика
      • Б. В. Плюханов. Пятый съезд РСХД в Прибалтике (Второй Пюхтицкий съезд). [Фрагмент главы из книги «РСХД в Латвии и Эстонии»]
    • В поисках синтеза
      • Протокол второго семинара отца Сергия Булгакова о христианском аскетизме и православной культуре
      • [Б. п.] Круг: Беседа десятая, 20 апреля 1936 года
    • Из воспоминаний о первых годах монашества матери Марии и первом общежитии на Вилла де Сакс К. В. Мочульский. Монахиня Мария (Скобцова): Воспоминания.
    • [Фрагменты]
    • Т. И. Манухина. Монахиня Мария: К десятилетию со дня кончины. [Фрагмент]
  • Примечания
  • Хроника жизни и творчества. 1891-1945
  • Библиография прижизненных публикаций в периодических изданиях русского зарубежья. 1924-1939
  • Сокращения
  • Аббревиатуры
  • Условные обозначения
  • Указатель имен
Views 289
Rating 5.0 / 5
Added 09.12.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books