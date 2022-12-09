Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь

Скобцова - Путь
В настоящее издание вошли богословские и религиозно-философские сочинения и публицистика матери Марии, написанные в 1930-х гг. Особое внимание уделено 1932-1936 гг., периоду творчества матери Марии сразу после монашеского пострига и до создания общества «Православное Дело», хотя в книгу включены и более поздние статьи, входящие в выбранные тематические рубрики. В первый раздел, «Публицистические очерки», вошли циклы статей «Русская география Франции» и «Прибалтика», опубликованные в 1932 г. в газете «Последние новости» и ставшие итогом многочисленных поездок матери Марии как разъездного секретаря Русского студенческого христианского движения (РСХД) по разным городам и поселкам Франции, рабочим центрам русского рассеяния, а также ее поездки 1932 г. по русской Прибалтике. Читатель найдет здесь живые и талантливые очерки, рисующие тяжелые условия труда и быта русской диаспоры, яркие портреты людей, тревогу о рядовых русских эмигрантах, которым посвящена вся социальная монашеская деятельность матери Марии, в ее заботе о том, чтобы предоставить им кров (общежития), накормить (столовые), внести свет и смысл в беспросветную череду будней (создание церквей и культурно-просветительских центров при общежитиях).
Богословские и религиозно-философские работы матери Марии, составляющие центральную часть киги, разбиты на три больших блока по тематическому принципу. В раздел «В поисках синтеза» вошли статьи, посвященные теме творчества, православной культуры, поискам синтеза духовной и светской культуры, богословскому анализу человеческого творчества как подражания Христу, предстающему в мысли матери Марии как максимально творческая Личность, ориентир и образец для всех видов творческой деятельности. В раздел «О Богородице и материнстве» вошли богословские размышления матери Марии о православном почитании Богородицы, о человеческом призвании подражать Богоматери в Ее жертвенном сострадании крестным мукам Сына и крестоношению каждого человека. Эти размышления помогают лучше понять то призвание «всеобъемлющего материнства», заботы о каждом встреченном на пути человеке, под знаком которого проходит вся монашеская жизнь матери Марии.
В раздел «О монашестве и аскетизме» вошли работы матери Марии, ставшие плодом размышлений над вопросами, особенно волновавшими ее сразу после пострига: о современном монашестве, стоящем перед новыми вызовами времени, о том, как сегодня нужно понимать монашеские обеты, о необходимости создания новой формы монашества — монашества в миру, не прячущегося за стенами монастыря как в «духовном санатории», а разделяющего все беды и страдания мира; об особенностях современного понимания аскетизма, нацеленного не на самоспасение человека, но на спасение ближнего. В этот блок вошла одна из ключевых для всего богословского творчества матери Марии статья «Мистика человекообщения» (1936) о том, что путь к Богу лежит через любовь к человеку, что подлинное общение может стать таинством, открывающим в человеке образ Божий.
Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки
сост. Т. В. Викторовой, Н. В. Ликвинцевой ; науч. ред., вступ. ст. и примеч. Н. В. Ликвинцевой ; оформл. Е. Л. Марголис
М. : Русский путь ; Париж : YMCA-Press, 2022. 392 с.: ил.
ISBN 978-5-85887-542-0 (Русский путь)
ISBN 978-2-85065-301-8 (YMCA-Press)
Мать Мария (Скобцова; Елизавета Кузьмина-Караваева) - Путь : Публицистические очерки ; Богословские и религиознофилософские сочинения ; Воспоминания, письма, записные книжки - Содержание
От составителей
Н. Ликвинцева. Сужение пути: жизнь и творчество матери Марии в первые годы после монашеского пострига
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
-
Русская география Франции
- 1. Кнютанж — Нильванж — Альгранж — Айанж
- 2. Ницца бездомная
- 3. Марсель (город)
- 4. Марсель (люди)
- [5.] Клермон-Ферран
- [6.] Лагерь девушек
- [7.] Лион
- [8.] Лион (русская жизнь)
- [9.] Страсбург
- [10.] Нанси
- [1L] Южин
- [12.] Гренобль
-
Прибалтика
- Нарва
- Пюхтицкий монастырь
- Псково-Печерский монастырь
- Финляндия. — Гельсингфорс
- Из неопубликованного. Провинциальные впечатления
БОГОСЛОВСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
-
В поисках синтеза
- Святая земля
- В поисках синтеза
- Рождение и творение
- Истоки творчества
- Оправдание фарисейства
- Об Антихристе
-
О Богородице и материнстве
- О подражании Богоматери
- Почитание Богоматери
- О суде Соломона и о материнстве
- Прославление Богоматери
-
О монашестве и аскетизме
- К делу
-
О монашестве
- Предисловие
- Основное положение монашества
- О современном положении монашества
- О монашестве
- Мистика человекообщения
- Кризис целостной жизни
- Еще о монашестве
- Нищие духом
- Страсть к самоанализу
- Аскетизм
-
Современный аскетизм
- Современные задачи аскетизма
- Аскетика человекообщения
ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
-
Воспоминания: памяти свящ. Александра Ельчанинова
- У гроба отца Александра
- Отец Александр как духовник
-
Письма
-
К С. Б. Пиленко и Ю. Скобцову
- 1. [Начало - середина июля 1932, Париж]
- 2. [Начало августа 1932, Рига]
-
К С. Б. Пиленко
- 1. [Сентябрь-октябрь 1932, Париж]
- 2. [Начало ноября 1932, Париж]
- К М. М. Федорову [5 октября 1933, Париж]
- К С. Б. Пиленко и Ю. Скобцову
-
Из записных книжек
- [Есть два способа жить... 31 августа 1934]
- [Иногда лежишь на песке, как рыба...]
- [Мы знаем, что строим по-разному...]
- [Мой путь, — новая версия притчи о мытаре и фарисее...]
- [По каким причинам люди служат субботе? 17 ноября 1935]
ПРИЛОЖЕНИЯ
-
I. Другие редакции и варианты. Наброски
-
В поисках синтеза
- [«Помимо непосредственных данных Божественного откровения... »]
- Злое чудо
-
О Богородице и материнстве
- Православное почитание Богоматери
- Прения о православном почитании Богоматери
-
О монашестве и аскетизме
- Какие монахи и монахини есть
- О трех основных монашеских обетах
- В поисках синтеза
-
ІІ. Дополнительные материалы
-
Публицистические очерки
- Б. В. Прибалтика
- Б. В. Плюханов. Пятый съезд РСХД в Прибалтике (Второй Пюхтицкий съезд). [Фрагмент главы из книги «РСХД в Латвии и Эстонии»]
-
В поисках синтеза
- Протокол второго семинара отца Сергия Булгакова о христианском аскетизме и православной культуре
- [Б. п.] Круг: Беседа десятая, 20 апреля 1936 года
- Из воспоминаний о первых годах монашества матери Марии и первом общежитии на Вилла де Сакс К. В. Мочульский. Монахиня Мария (Скобцова): Воспоминания.
- [Фрагменты]
- Т. И. Манухина. Монахиня Мария: К десятилетию со дня кончины. [Фрагмент]
- Публицистические очерки
- Примечания
- Хроника жизни и творчества. 1891-1945
- Библиография прижизненных публикаций в периодических изданиях русского зарубежья. 1924-1939
- Сокращения
- Аббревиатуры
- Условные обозначения
- Указатель имен
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