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Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова

Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Philosophy
Итак, русский Серебряный век в середине 1910-х гг. вознамерился заново «оправдать» Бога (Флоренский), предприняв кроме того «оправдание» человека (Бердяев) и мира (Булгаков). Но, собственно говоря, перед кем надо было их оправдывать? на каком суде они предстояли в качестве обвиняемых, нуждающихся в философских адвокатах? В самом общем смысле религиозное мировоззрение, устами русских философов, «оправдывало» себя перед духом времени – торжествующей научностью, позитивизмом и материализмом. Дело исторически дошло до того, что, как вспоминал Флоренский о настроениях в родительской семье, для интеллигенции рубежа ХIХ–ХХ вв. религия была «самим средоточием неприличного» и вытеснялась в сферу несуществующего. Главным, быть может, обвинителем религии выступил Ницше, сообщивший (в «Весёлой науке») о «смерти Бога».
Русская религиозная мысль уже ХХ в. собрала все свои силы, чтобы ответить на вызов Ницше – отстоять, «оправдать» Бога. Христианство Серебряного века, будучи реакцией на феномен этого «антихрист[ианин]а», вправе считаться «постницшевским». Но вместе с Богом Ницше развенчал и человека, заявив, что современный человек подлежит преодолению. В его воззрении центральной станет фигура сверхчеловека, которой будут сняты такие философские персонажи как Бог и человек. И вот, антроподицея Бердяева оправдывала человека как раз перед уничтожающей его критикой Ницше, опустившим христианина до уровня духовного раба. Как антитезис ницшеанству, Бердяев взялся за обоснование действительной божественности человека, проявляющейся в творчестве. Но примечательно то, что «оправданный» перед Ницше бердяевский новый творческий человек воспринял в себя многое от сверхчеловека…

Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова

Санкт-Петербург, Алетейя, 2023
ISBN 978-5-00165-574-9

Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова - Cодержание

От автора
Глава 1. ТРИ ФИЛОСОФСКИХ «ОПРАВДАНИЯ» (теодицея, антроподицея, космодицея Серебряного века)
  • 1. На суде эпохи
  • 2. Новый религиозный опыт
  • 3. Антроподицея и теодицея
  • 4. Булгаков и Бердяев
Глава 2. РУССКАЯ СОФИОЛОГИЯ И КАББАЛА
  • 1. Христианство, Афины и Иерусалим
  • 2. «Свободная теософия» Вл. Соловьёва и «панэнтеизм» С. Булгакова
  • 3. Христос у С. Булгакова
  • 4. Флоренский и Каббала (в жанре заметок)
    • а) «Огненная струя»
    • б) Культ Неведомого Бога
    • в) Кувырок в мир духа
    • г) Звуки и буквы
    • д) «Мир как большой Человек»
Глава 3. С. БУЛГАКОВ: НАУКА СОФИОЛОГИЯ (или конец религии)
  • 1. Софиология Серебряного века
  • 2. София как синэргия
  • 3. Синэргизм и теизм
    • а) «Творение» и «не-творение»
    • б) Божественный произвол и софийная синэргия (теизм и Каббала)
    • в) Суд и самосуд
  • 4. Софиология как деконструкция религии
  • 5. Бердяев и Люцифер
Глава 4. ТРЕТИЙ ЗАВЕТ О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА
  • I. Новый троичный догмат
    • 1. Троица-Единица
    • 2. Деконструкция «иконы» Св. Троицы
    • 3. Критика категорий традиционного богословия
    • 4. Бог и Его Имена
  • II. Философия и богословие откровения Булгакова
    • 1. Новая пневматология
    • 2. «Откровение» по Булгакову
    • 3. «Филологическое» богословие Булгакова: Св. Троица как «Предложение»
  • III. Троица и диады
Глава 5. ТРЕТЬЕЗАВЕТНАЯ МИСТЕРИЯ («малая» трилогия Булгакова)
  • 1. Теология и теософия
  • 2. Сергей Булгаков и Анна Шмидт
  • 3. Summa sophiologiae Булгакова
  • 4. «Малая» трилогия Булгакова: ангелы и люди
Вместо Послесловия: от социологии к софиологии
Приложение
  • Русский Фауст и русский Вагнер
    • «Философы»
    • Учитель и ученик
    • Тайна Флоренского
    • Кто такой Вагнер?
    • Вопрос о новом догмате
    • Падение слова
    • Слово и речь
    • Имя и именование
    • Речь и именование
    • Как быть с «афонским иноком Иисусом»?
    • Имя и икона
  • Философское открытие русской иконы
    • 1. Икона и философия
    • 2. Икона и русский храм
    • 3. «Дионисические расторжения», «аполлинические видения» и русские иконы
    • 4. Человечность Бога и божественность человека
    • 5. Икона и «персона»
Об авторе
Views 226
Rating 4.8 / 5
Added 20.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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