Итак, русский Серебряный век в середине 1910-х гг. вознамерился заново «оправдать» Бога (Флоренский), предприняв кроме того «оправдание» человека (Бердяев) и мира (Булгаков). Но, собственно говоря, перед кем надо было их оправдывать? на каком суде они предстояли в качестве обвиняемых, нуждающихся в философских адвокатах? В самом общем смысле религиозное мировоззрение, устами русских философов, «оправдывало» себя перед духом времени – торжествующей научностью, позитивизмом и материализмом. Дело исторически дошло до того, что, как вспоминал Флоренский о настроениях в родительской семье, для интеллигенции рубежа ХIХ–ХХ вв. религия была «самим средоточием неприличного» и вытеснялась в сферу несуществующего. Главным, быть может, обвинителем религии выступил Ницше, сообщивший (в «Весёлой науке») о «смерти Бога».

Русская религиозная мысль уже ХХ в. собрала все свои силы, чтобы ответить на вызов Ницше – отстоять, «оправдать» Бога. Христианство Серебряного века, будучи реакцией на феномен этого «антихрист[ианин]а», вправе считаться «постницшевским». Но вместе с Богом Ницше развенчал и человека, заявив, что современный человек подлежит преодолению. В его воззрении центральной станет фигура сверхчеловека, которой будут сняты такие философские персонажи как Бог и человек. И вот, антроподицея Бердяева оправдывала человека как раз перед уничтожающей его критикой Ницше, опустившим христианина до уровня духовного раба. Как антитезис ницшеанству, Бердяев взялся за обоснование действительной божественности человека, проявляющейся в творчестве. Но примечательно то, что «оправданный» перед Ницше бердяевский новый творческий человек воспринял в себя многое от сверхчеловека…

Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова

Санкт-Петербург, Алетейя, 2023

ISBN 978-5-00165-574-9

Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова - Cодержание

От автора

Глава 1. ТРИ ФИЛОСОФСКИХ «ОПРАВДАНИЯ» (теодицея, антроподицея, космодицея Серебряного века)

1. На суде эпохи

2. Новый религиозный опыт

3. Антроподицея и теодицея

4. Булгаков и Бердяев

Глава 2. РУССКАЯ СОФИОЛОГИЯ И КАББАЛА

1. Христианство, Афины и Иерусалим

2. «Свободная теософия» Вл. Соловьёва и «панэнтеизм» С. Булгакова

3. Христос у С. Булгакова

4. Флоренский и Каббала (в жанре заметок) а) «Огненная струя» б) Культ Неведомого Бога в) Кувырок в мир духа г) Звуки и буквы д) «Мир как большой Человек»



Глава 3. С. БУЛГАКОВ: НАУКА СОФИОЛОГИЯ (или конец религии)

1. Софиология Серебряного века

2. София как синэргия

3. Синэргизм и теизм а) «Творение» и «не-творение» б) Божественный произвол и софийная синэргия (теизм и Каббала) в) Суд и самосуд

4. Софиология как деконструкция религии

5. Бердяев и Люцифер

Глава 4. ТРЕТИЙ ЗАВЕТ О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА

I. Новый троичный догмат 1. Троица-Единица 2. Деконструкция «иконы» Св. Троицы 3. Критика категорий традиционного богословия 4. Бог и Его Имена

II. Философия и богословие откровения Булгакова 1. Новая пневматология 2. «Откровение» по Булгакову 3. «Филологическое» богословие Булгакова: Св. Троица как «Предложение»

III. Троица и диады

Глава 5. ТРЕТЬЕЗАВЕТНАЯ МИСТЕРИЯ («малая» трилогия Булгакова)

1. Теология и теософия

2. Сергей Булгаков и Анна Шмидт

3. Summa sophiologiae Булгакова

4. «Малая» трилогия Булгакова: ангелы и люди

Вместо Послесловия: от социологии к софиологии

Приложение

Русский Фауст и русский Вагнер «Философы» Учитель и ученик Тайна Флоренского Кто такой Вагнер? Вопрос о новом догмате Падение слова Слово и речь Имя и именование Речь и именование Как быть с «афонским иноком Иисусом»? Имя и икона

Философское открытие русской иконы 1. Икона и философия 2. Икона и русский храм 3. «Дионисические расторжения», «аполлинические видения» и русские иконы 4. Человечность Бога и божественность человека 5. Икона и «персона»



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