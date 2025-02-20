Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова
Итак, русский Серебряный век в середине 1910-х гг. вознамерился заново «оправдать» Бога (Флоренский), предприняв кроме того «оправдание» человека (Бердяев) и мира (Булгаков). Но, собственно говоря, перед кем надо было их оправдывать? на каком суде они предстояли в качестве обвиняемых, нуждающихся в философских адвокатах? В самом общем смысле религиозное мировоззрение, устами русских философов, «оправдывало» себя перед духом времени – торжествующей научностью, позитивизмом и материализмом. Дело исторически дошло до того, что, как вспоминал Флоренский о настроениях в родительской семье, для интеллигенции рубежа ХIХ–ХХ вв. религия была «самим средоточием неприличного» и вытеснялась в сферу несуществующего. Главным, быть может, обвинителем религии выступил Ницше, сообщивший (в «Весёлой науке») о «смерти Бога».
Русская религиозная мысль уже ХХ в. собрала все свои силы, чтобы ответить на вызов Ницше – отстоять, «оправдать» Бога. Христианство Серебряного века, будучи реакцией на феномен этого «антихрист[ианин]а», вправе считаться «постницшевским». Но вместе с Богом Ницше развенчал и человека, заявив, что современный человек подлежит преодолению. В его воззрении центральной станет фигура сверхчеловека, которой будут сняты такие философские персонажи как Бог и человек. И вот, антроподицея Бердяева оправдывала человека как раз перед уничтожающей его критикой Ницше, опустившим христианина до уровня духовного раба. Как антитезис ницшеанству, Бердяев взялся за обоснование действительной божественности человека, проявляющейся в творчестве. Но примечательно то, что «оправданный» перед Ницше бердяевский новый творческий человек воспринял в себя многое от сверхчеловека…
Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова
Санкт-Петербург, Алетейя, 2023
ISBN 978-5-00165-574-9
Наталья Бонецкая - Третий Завет отца Сергия Булгакова - Cодержание
От автора
Глава 1. ТРИ ФИЛОСОФСКИХ «ОПРАВДАНИЯ» (теодицея, антроподицея, космодицея Серебряного века)
- 1. На суде эпохи
- 2. Новый религиозный опыт
- 3. Антроподицея и теодицея
- 4. Булгаков и Бердяев
Глава 2. РУССКАЯ СОФИОЛОГИЯ И КАББАЛА
- 1. Христианство, Афины и Иерусалим
- 2. «Свободная теософия» Вл. Соловьёва и «панэнтеизм» С. Булгакова
- 3. Христос у С. Булгакова
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4. Флоренский и Каббала (в жанре заметок)
- а) «Огненная струя»
- б) Культ Неведомого Бога
- в) Кувырок в мир духа
- г) Звуки и буквы
- д) «Мир как большой Человек»
Глава 3. С. БУЛГАКОВ: НАУКА СОФИОЛОГИЯ (или конец религии)
- 1. Софиология Серебряного века
- 2. София как синэргия
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3. Синэргизм и теизм
- а) «Творение» и «не-творение»
- б) Божественный произвол и софийная синэргия (теизм и Каббала)
- в) Суд и самосуд
- 4. Софиология как деконструкция религии
- 5. Бердяев и Люцифер
Глава 4. ТРЕТИЙ ЗАВЕТ О. СЕРГИЯ БУЛГАКОВА
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I. Новый троичный догмат
- 1. Троица-Единица
- 2. Деконструкция «иконы» Св. Троицы
- 3. Критика категорий традиционного богословия
- 4. Бог и Его Имена
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II. Философия и богословие откровения Булгакова
- 1. Новая пневматология
- 2. «Откровение» по Булгакову
- 3. «Филологическое» богословие Булгакова: Св. Троица как «Предложение»
- III. Троица и диады
Глава 5. ТРЕТЬЕЗАВЕТНАЯ МИСТЕРИЯ («малая» трилогия Булгакова)
- 1. Теология и теософия
- 2. Сергей Булгаков и Анна Шмидт
- 3. Summa sophiologiae Булгакова
- 4. «Малая» трилогия Булгакова: ангелы и люди
Вместо Послесловия: от социологии к софиологии
Приложение
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Русский Фауст и русский Вагнер
- «Философы»
- Учитель и ученик
- Тайна Флоренского
- Кто такой Вагнер?
- Вопрос о новом догмате
- Падение слова
- Слово и речь
- Имя и именование
- Речь и именование
- Как быть с «афонским иноком Иисусом»?
- Имя и икона
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Философское открытие русской иконы
- 1. Икона и философия
- 2. Икона и русский храм
- 3. «Дионисические расторжения», «аполлинические видения» и русские иконы
- 4. Человечность Бога и божественность человека
- 5. Икона и «персона»
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Большое спасибо!