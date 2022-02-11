Труды Минской духовной семинарии - № 1 - 2021

С особой благодарностью ко Господу Вашему вниманию предлагается первый выпуск журнала «Труды Минской духовной семинарии». Наша духовная школа названа в честь трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Этим определена миссия духовной семинарии. Наши небесные покровители, «яко апостолов единонравнии и вселенныя учитилие», подражая ученикам Христа Спасителя, стали Вселенскими Светильниками. Воспитанники же, уподобляясь святителям, призваны нести свет Евангельской проповеди в мир, «который лежит во зле» (1 Ин. 5: 19).

Среди всех божественных талантов, которые Вселенские учители получили от Господа, наиболее важным для современных христиан, является способность укреплять единство Церкви. По-особому это проявилось в XI в., когда среди почитателей этих угодников Божиих появились нестроения и каждый хотел показать своё превосходство над другим. Святители, заботясь о мире в Церкви, явились во сне митрополиту Евхаитскому Иоанну Мавроподу и сказали в один голос: «Повели препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной».

По мере своих сил учащие и учащиеся Минской духовной семинарии молятся этим святителям, чтобы их предстательством был дарован мир Церкви и всей Вселенной. Знаменательно, что 2021 год в Беларуси официально объявлен годом народного единства, а единства и мира нельзя достичь без богоугодной жизни. Осознавая это, мы надеемся, что авторы публикаций приложат все силы к тому, чтобы сохранить «единство духа в союзе мира» (Еф. 4: 3). А на благочестивых читателях нашего журнала да исполнятся слова Священного Писания: «Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе» (Сир. 21: 18).

Труды Минской духовной семинарии - № 1

Минск : Издательство Минской духовной семинарии, 2021. 156 с.

ISBN 978-985-7028-29-0

Труды Минской духовной семинарии - № 1 - Содержание

Протоиерей Виктор ВАСИЛЕВИЧ Слово главного редактора

БИБЛЕИСТИКА

Архимандрит НИКОДИМ (Генералов) Проблема историчности повествования о патриархе Аврааме в зарубежной и отечественной библеистике

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Иерей Гордей ЩЕГЛОВ «Муж святого труда»: семинарский учитель Фавст Варфоломеевич Прокопович (1842–1912)

Протодиакон Павел БУБНОВ История изучения прошлого Минской духовной семинарии

Протодиакон Георгий ПШЕНКО Православные храмы г. Лиды в прошлом и настоящем

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Игумен ЕРМОГЕН (Панасюк) Неоплатоническая теургия и трангуманистическая технургия

ЛИТУРГИКА

ДЕМИДОВ А. С. Общий молебен с молебным каноном: происхождение и символическое значение

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