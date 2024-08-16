Теоэстетика - зов красоты

На бескрайнем, залитом солнечным светом поле цветут и благоухают великолепные цветы, их разнообразие привлекает, удивляет и вдохновляет. Пчела собирает с каждого из них долю нектара, преобразует его в сладостный дар и дает понять тем самым, как красота переходит в благо. Этот удивительный процесс согласованности сущего и его повторяющаяся красота удостоверяют в истинности того, что есть. Будучи признаком совершенства, красота раскрывается как трансцендентальное свойство бытия, как то, что взаимообратимо с ним. Красота есть имя бытия, его наиболее полная характеристика и первое, что человек встречает в опыте соприкосновения с реальностью. Встреча с красотой дает человеку самые интенсивные и незабываемые моменты в жизни. Красота говорит с каждым человеком на его языке, не требует перевода и истолкования, непосредственно и щедро сообщает самое важное. Это моменты воспарения над обыденностью, освобождения из сети интересов, мгновения, одаривающие преображающей и направляющей силой.

В нашей интеллектуальной и художественной культуре в последние годы возник богословский и философский диалог на тему красоты, но он продолжается достаточно интенсивно и эффективно, чему свидетельством является издание этого сборника. Для русскоязычной интеллектуальной среды богословие красоты одновременно и свойственно и непривычно, требует адаптации и интерпретации. Эстетические интуиции русских религиозных философов, богословов, писателей, поэтов и художников всегда были близки к теме красоты как сияния бытия, как проявления бесконечного в конечном. И это обстоятельство не могло не учитываться авторами данного сборника, но все же направление богословского и философского творчества, которому посвящен сборник, сформировалось и было развито в иных контекстах. Речь идет о западном богословии последних десятилетий, сформировавшемся во взаимодействии с колоссальной фигурой Ханса Урса фон Бальтазара. Другие важные авторы группируются вокруг его богословия и оригинально развивают заложенные им интуиции. Все это красноречиво свидетельствует о том, что мы живем в эпоху ренессанса красоты, в которую глубинные процессы, доселе скрытые, находившиеся в тени и действовавшие на культуру опосредованно, выходят на поверхность, расширяются и орошают искрящимся живительным потоком иссохшие земли.

Теоэстетика: зов красоты

Под ред. А.М. Гагинского, Д.В. Хлебникова

М.: Академический проект, 2020. 226 с.

Серия: Свет мира

Философские технологии: религиоведение

ISBN 978-5-8291-3803-5

Теоэстетика: зов красоты - Содержание

O. Б. Давыдов. Вступительное слово

Часть 1

С. А. Колесников. Богословие красоты: модели вопрошания и просторы поручений

Е. Л. Трофимова. Реактуализация понятия красоты в современной богословской эстетике

А. Н. Литвиненко, священник. Красота и свобода

А. С. Никифорова. Концепция образа в богословии красоты Д. Харта в сравнении с идеями русских православных богословов и религиозных философов ΧΙΧ-ΧΧ вв

P. К. Шешенин. Богословская антропология перед христианской вестью: К. Ранер, X. У. фон Бальтазар и Л. Джуссани

Часть 2

А. А. Добросельский. Красота, спасающая мир

Н. В. Сороколетов. Красота как объективная категория

Н. В. Еремеева. О созерцании красоты: мистический опыт как духовно-практический метод теологической эстетики

А. С. Зверев. Сокровенная красота. Философско-культурологическое эссе

М. С. Сысоев. Пантеоэстетика: зарисовка к образу божественного космоса

П. А. Пчелиицев, священник. Эстетические идеи в православной гимнографии

Иоанн, иеромонах. Кто спасет мир: красота или Бог? Современное искусство как индикатор духовного состояния секулярного общества

Abstracts