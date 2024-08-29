Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром

Честертон - Что не так с этим миром
На протяжении десятков лет в России книги Честертона вольно или невольно связывались его читателями и почитателями с переводческим подвигом Натальи Леонидовны Трауберг, которая буквально «за руку» вводила его в пространство русского языка. Разумеется, она не была единственным его переводчиком, но именно она сознательно и энергично предоставляла «российское гражданство» не отдельным текстам Честертона, а ему самому, не столько, в ее понимании, мыслителю, сколько мудрецу (т. е. при всем своем уме руководствующемуся душой и сердцем). Натальи Леонидовны нет с нами уже четырнадцать лет, и, по правде сказать, нам долгое время казалось, что время «русского Честертона» ушло вместе с ней, нам остается лишь перечитывать уже некогда переведенное, попутно отмечая, как безнадежно не соответствует «толстый Честертон», как он сам о себе говорил, духу времени, что бы под этим загадочным термином ни понимать.
Между тем определение «толстый Честертон» не столько описывает его и впрямь внушительные физические габариты, сколько отражает наше изумление перед его неординарной писательской плодовитостью. Честертон написал страшно много, причем страшно много всего. В его литературном наследстве около 80 книг разных жанров — романы, биографии, публицистика, литературоведение и критика, христианская апологетика, даже травелог есть. Несколько сотен стихотворений, пара сотен рассказов, несколько пьес, порядка четырех тысяч (!!!) эссе и газетных колонок. Издающееся сейчас католическим издательством Ignatius Press собрание сочинений ГКЧ включает в себя 37 томов (а, к примеру, «поэтический» том издан в 3 книгах!), и еще не все из них вышли в свет. Нет нужды говорить, что перевести это все на русский язык невозможно (да и незачем), но столь же понятно, что в этом поистине безбрежном море остается немало того, что крайне существенно для понимания автора в его цельности.
Всем, кто некогда привязался к Честертону — а он умеет привязывать раз и навсегда! — было очень радостно видеть, что история «русского Честертона» не окончилась. В 2015 году вышел в России юношеский роман ГКЧ «Бэзил Хоу» (в переводе Н. Эппле), опубликованный на языке оригинала только в 2001 году. Через два года в переводе С. Минаева вышла «Краткая история Англии», и тогда же издательства «Артос» и «Христианская библиотека» выпустили небольшую книжку «Суеверие развода», посвященную крайне важной для Честертона теме брака, принимаемого как вечный обет. Наконец, сегодня любитель Честертона возьмет в руки новый подарок — крайне важную в личной истории самого Честертона книгу «Что не так с [этим] миром». Оба последних перевода были подготовлены целыми коллективами энтузиастов, которых сумел объединить и вдохновить Адам Строк.
Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром
Пер. А. Строк и др.,
ред. Л.Б. Сумм
М. : Никея, 2023, 368 с.: ил
ISBN 978-5-907661-35-6
Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром - Содержание
In principio
Слово от переводчиков
Посвящение
Часть первая. НЕПРИКАЯННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
- I. Медицинская ошибка
- II. Требуется непрактичный человек
- III. Новый лицемер
- IV. Страх прошлого
- V. Незавершенный храм
- VI. Враги собственности
- VII. Свободная семья
- VIII. Дикость домашнего очага
- IХ. История о Хадже и Гадже
- Х. Угнетение оптимизмом
- XI. Бездомность Джонса
Часть вторая. ИМПЕРИАЛИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
- I. Очарование империализма
- II. Мудрость и погода
- III. Общее видение
- IV. Безумная потребность
Часть третья. ФЕМИНИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЖЕНЩИНЕ
- I. Невоинственная суфражистка
- II. Универсальная палка
- III. Эмансипация семьи
- IV. Романтика бережливости
- V. Холодность Хлои
- VI. Педант и дикарь
- VII. Современная капитуляция женщины
- VIII. Клеймо флер-де-лис
- IX. Искренность и виселицы
- X. Высшая анархия
- XI. Королева и суфражистки
- XII. Современный раб
Часть четвертая. ОБРАЗОВАНИЕ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О РЕБЕНКЕ
- I. Кальвинизм сегодня
- II. Племенной ужас
- III. Уловки окружающей среды
- IV. Правда об образовании
- V. Дурной крик
- VI. Неизбежная власть
- VII. Смирение миссис Гранди
- VIII. Сломанная радуга
- IX. Потребность в узости
- X. Аргумент в пользу частных школ
- XI. Школа лицемеров
- XII. Черствость новых школ
- XIII. Родители вне закона
- XIV. Глупая ошибка и женское образование
Часть пятая. ДОМ ЧЕЛОВЕКА
- I. Империя насекомых
- II. Логическая ошибка подставки для зонтиков
- III. Ужасная обязанность Гаджа
- IV. Последний пример
- V. Заключение
Три примечания
Сергей Аверинцев. Г. К. Честертон, или Неожиданность здравомыслия.
Большое спасибо
Большое спасибо!
Спасибо! Честертон - интересный автор! Впевые слышу об этой книге. Надо брать!