Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром

На протяжении десятков лет в России книги Честертона вольно или невольно связывались его читателями и почитателями с переводческим подвигом Натальи Леонидовны Трауберг, которая буквально «за руку» вводила его в пространство русского языка. Разумеется, она не была единственным его переводчиком, но именно она сознательно и энергично предоставляла «российское гражданство» не отдельным текстам Честертона, а ему самому, не столько, в ее понимании, мыслителю, сколько мудрецу (т. е. при всем своем уме руководствующемуся душой и сердцем). Натальи Леонидовны нет с нами уже четырнадцать лет, и, по правде сказать, нам долгое время казалось, что время «русского Честертона» ушло вместе с ней, нам остается лишь перечитывать уже некогда переведенное, попутно отмечая, как безнадежно не соответствует «толстый Честертон», как он сам о себе говорил, духу времени, что бы под этим загадочным термином ни понимать.

Между тем определение «толстый Честертон» не столько описывает его и впрямь внушительные физические габариты, сколько отражает наше изумление перед его неординарной писательской плодовитостью. Честертон написал страшно много, причем страшно много всего. В его литературном наследстве около 80 книг разных жанров — романы, биографии, публицистика, литературоведение и критика, христианская апологетика, даже травелог есть. Несколько сотен стихотворений, пара сотен рассказов, несколько пьес, порядка четырех тысяч (!!!) эссе и газетных колонок. Издающееся сейчас католическим издательством Ignatius Press собрание сочинений ГКЧ включает в себя 37 томов (а, к примеру, «поэтический» том издан в 3 книгах!), и еще не все из них вышли в свет. Нет нужды говорить, что перевести это все на русский язык невозможно (да и незачем), но столь же понятно, что в этом поистине безбрежном море остается немало того, что крайне существенно для понимания автора в его цельности.

Всем, кто некогда привязался к Честертону — а он умеет привязывать раз и навсегда! — было очень радостно видеть, что история «русского Честертона» не окончилась. В 2015 году вышел в России юношеский роман ГКЧ «Бэзил Хоу» (в переводе Н. Эппле), опубликованный на языке оригинала только в 2001 году. Через два года в переводе С. Минаева вышла «Краткая история Англии», и тогда же издательства «Артос» и «Христианская библиотека» выпустили небольшую книжку «Суеверие развода», посвященную крайне важной для Честертона теме брака, принимаемого как вечный обет. Наконец, сегодня любитель Честертона возьмет в руки новый подарок — крайне важную в личной истории самого Честертона книгу «Что не так с [этим] миром». Оба последних перевода были подготовлены целыми коллективами энтузиастов, которых сумел объединить и вдохновить Адам Строк.

Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром

Пер. А. Строк и др.,

ред. Л.Б. Сумм

М. : Никея, 2023, 368 с.: ил

ISBN 978-5-907661-35-6

Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром - Содержание

In principio

Слово от переводчиков

Посвящение

Часть первая. НЕПРИКАЯННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

I. Медицинская ошибка

II. Требуется непрактичный человек

III. Новый лицемер

IV. Страх прошлого

V. Незавершенный храм

VI. Враги собственности

VII. Свободная семья

VIII. Дикость домашнего очага

IХ. История о Хадже и Гадже

Х. Угнетение оптимизмом

XI. Бездомность Джонса

Часть вторая. ИМПЕРИАЛИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

I. Очарование империализма

II. Мудрость и погода

III. Общее видение

IV. Безумная потребность

Часть третья. ФЕМИНИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЖЕНЩИНЕ

I. Невоинственная суфражистка

II. Универсальная палка

III. Эмансипация семьи

IV. Романтика бережливости

V. Холодность Хлои

VI. Педант и дикарь

VII. Современная капитуляция женщины

VIII. Клеймо флер-де-лис

IX. Искренность и виселицы

X. Высшая анархия

XI. Королева и суфражистки

XII. Современный раб

Часть четвертая. ОБРАЗОВАНИЕ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О РЕБЕНКЕ

I. Кальвинизм сегодня

II. Племенной ужас

III. Уловки окружающей среды

IV. Правда об образовании

V. Дурной крик

VI. Неизбежная власть

VII. Смирение миссис Гранди

VIII. Сломанная радуга

IX. Потребность в узости

X. Аргумент в пользу частных школ

XI. Школа лицемеров

XII. Черствость новых школ

XIII. Родители вне закона

XIV. Глупая ошибка и женское образование

Часть пятая. ДОМ ЧЕЛОВЕКА

I. Империя насекомых

II. Логическая ошибка подставки для зонтиков

III. Ужасная обязанность Гаджа

IV. Последний пример

V. Заключение

Три примечания

Сергей Аверинцев. Г. К. Честертон, или Неожиданность здравомыслия.