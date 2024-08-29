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Честертон - Что не так с этим миром

Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling
На протяжении десятков лет в России книги Честертона вольно или невольно связывались его читателями и почитателями с переводческим подвигом Натальи Леонидовны Трауберг, которая буквально «за руку» вводила его в пространство русского языка. Разумеется, она не была единственным его переводчиком, но именно она сознательно и энергично предоставляла «российское гражданство» не отдельным текстам Честертона, а ему самому, не столько, в ее понимании, мыслителю, сколько мудрецу (т. е. при всем своем уме руководствующемуся душой и сердцем). Натальи Леонидовны нет с нами уже четырнадцать лет, и, по правде сказать, нам долгое время казалось, что время «русского Честертона» ушло вместе с ней, нам остается лишь перечитывать уже некогда переведенное, попутно отмечая, как безнадежно не соответствует «толстый Честертон», как он сам о себе говорил, духу времени, что бы под этим загадочным термином ни понимать.
Между тем определение «толстый Честертон» не столько описывает его и впрямь внушительные физические габариты, сколько отражает наше изумление перед его неординарной писательской плодовитостью. Честертон написал страшно много, причем страшно много всего. В его литературном наследстве около 80 книг разных жанров — романы, биографии, публицистика, литературоведение и критика, христианская апологетика, даже травелог есть. Несколько сотен стихотворений, пара сотен рассказов, несколько пьес, порядка четырех тысяч (!!!) эссе и газетных колонок. Издающееся сейчас католическим издательством Ignatius Press собрание сочинений ГКЧ включает в себя 37 томов (а, к примеру, «поэтический» том издан в 3 книгах!), и еще не все из них вышли в свет. Нет нужды говорить, что перевести это все на русский язык невозможно (да и незачем), но столь же понятно, что в этом поистине безбрежном море остается немало того, что крайне существенно для понимания автора в его цельности.
Всем, кто некогда привязался к Честертону — а он умеет привязывать раз и навсегда! — было очень радостно видеть, что история «русского Честертона» не окончилась. В 2015 году вышел в России юношеский роман ГКЧ «Бэзил Хоу» (в переводе Н. Эппле), опубликованный на языке оригинала только в 2001 году. Через два года в переводе С. Минаева вышла «Краткая история Англии», и тогда же издательства «Артос» и «Христианская библиотека» выпустили небольшую книжку «Суеверие развода», посвященную крайне важной для Честертона теме брака, принимаемого как вечный обет. Наконец, сегодня любитель Честертона возьмет в руки новый подарок — крайне важную в личной истории самого Честертона книгу «Что не так с [этим] миром». Оба последних перевода были подготовлены целыми коллективами энтузиастов, которых сумел объединить и вдохновить Адам Строк.

Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром

Пер. А. Строк и др.,
ред. Л.Б. Сумм
М. : Никея, 2023, 368 с.: ил
ISBN 978-5-907661-35-6

Честертон Гилберт Кит - Что не так с этим миром - Содержание

In principio
Слово от переводчиков
Посвящение
Часть первая. НЕПРИКАЯННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
  • I. Медицинская ошибка
  • II. Требуется непрактичный человек
  • III. Новый лицемер
  • IV. Страх прошлого
  • V. Незавершенный храм
  • VI. Враги собственности
  • VII. Свободная семья
  • VIII. Дикость домашнего очага
  • IХ. История о Хадже и Гадже
  • Х. Угнетение оптимизмом
  • XI. Бездомность Джонса
Часть вторая. ИМПЕРИАЛИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
  • I. Очарование империализма
  • II. Мудрость и погода
  • III. Общее видение
  • IV. Безумная потребность
Часть третья. ФЕМИНИЗМ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О ЖЕНЩИНЕ
  • I. Невоинственная суфражистка
  • II. Универсальная палка
  • III. Эмансипация семьи
  • IV. Романтика бережливости
  • V. Холодность Хлои
  • VI. Педант и дикарь
  • VII. Современная капитуляция женщины
  • VIII. Клеймо флер-де-лис
  • IX. Искренность и виселицы
  • X. Высшая анархия
  • XI. Королева и суфражистки
  • XII. Современный раб
Часть четвертая. ОБРАЗОВАНИЕ, или ЗАБЛУЖДЕНИЕ О РЕБЕНКЕ
  • I. Кальвинизм сегодня
  • II. Племенной ужас
  • III. Уловки окружающей среды
  • IV. Правда об образовании
  • V. Дурной крик
  • VI. Неизбежная власть
  • VII. Смирение миссис Гранди
  • VIII. Сломанная радуга
  • IX. Потребность в узости
  • X. Аргумент в пользу частных школ
  • XI. Школа лицемеров
  • XII. Черствость новых школ
  • XIII. Родители вне закона
  • XIV. Глупая ошибка и женское образование
Часть пятая. ДОМ ЧЕЛОВЕКА
  • I. Империя насекомых
  • II. Логическая ошибка подставки для зонтиков
  • III. Ужасная обязанность Гаджа
  • IV. Последний пример
  • V. Заключение
Три примечания
Сергей Аверинцев. Г. К. Честертон, или Неожиданность здравомыслия.
Views 426
Rating 5.0 / 5
Added 29.08.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (3 comments)

R
Rusart 1 year ago

Большое спасибо
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
T
tarasenko 1 year ago

Спасибо! Честертон - интересный автор! Впевые слышу об этой книге. Надо брать!

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