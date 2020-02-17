Против иконоборцев нужно было защищать не только иконописание, но еще более почитание икон и поклонение им (προσκύνησις). Если даже «описание» или «изображение» Бога возможно, дозволено ли оно, полезно ли? Дамаскин отвечает прямо, ссылаясь снова на Воплощение. Воплощение Слова освящает, как бы «обожествляет» плоть, и тем самым делает ее достопоклоняемой, — конечно, не как вещество, но по силе ее соединения с Богом. «Не веществу поклоняюсь, но Творцу вещества, ставшему вещественным ради меня и благоволившему обитать в веществе и через вещество соделавшему мое спасение; и не перестану почитать вещество, чрез которое совершено мое спасение». Это относится и к плоти Христа («поклоняюсь багрянице тела»), и ко всему «остальному веществу, через которое совершилось мое спасение», — ибо и оно полно Божественной силы и благодати. Крест, Гроб, Голгофа, книга Евангелий, которая ведь есть тоже некая икона, т. е. изображение или описание Воплощенного Слова...

Вещество (материя) вообще не есть что-либо низкое или презренное, но творение Божие. А с тех пор, как в нем вместилось невместимое Слово, вещество стало достохвальным и достопокло- няемым. Поэтому вещественные образы не только возможны, но и необходимы, и имеют прямой и положительный религиозный смысл... Ибо «прославилось наше естество и преложилось в нетление»... Этим оправдывается иконопи- сание и иконопочитание вообще, — иконы святых, как триумф и знак победы («надпись в память победы»). «Посему и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются, и иконы пишутся»... В Ветхом Завете человеческая природа еще была под осуждением, и смерть считалась наказанием, и тело умерших нечистым. Но теперь все обновилось: «мы существенно освятились с того времени, как Бог Слово стал плотью и неслиянно соединился с нашей природой»... Человек усыновлен Богу, и получил нетление в дар.

Протоиерей Флоровский Георгий - Восточные отцы Церкви

Худож.-оформители Б.Ф. Бублик, Ю.В. Лила

М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 633, [7] с.

Серия "Philosophy"

ISBN 5-17-011519-9

Протоиерей Флоровский Георгий - Восточные отцы Церкви - Содержание

ОТЦЫ ПЕРВЫХ ВЕКОВ

I. Святой Игнатий Антиохийский

II. Святой Поликарп Смирнский

ВОСТОЧНЫЕ ОТЦЫ IV ВЕКА

I. Основные черты богословской жизни IV века

II. Святой Афанасий Александрийский

III. Святой Кирилл Иерусалимский

IV. Святой Василий Великий

V. Святой Григорий Богослов

VI. Святой Григорий Нисский

VII. Меньшие богословы IV-ro века

VIII. Святой Иоанн Златоуст

IX. Учители крайнего Востока

Библиография

ВОСТОЧНЫЕ ОТЦЫ V—VIII ВЕКОВ

I. Пути Византийского богословия

II. Святой Кирилл Александрийский

III. Блаженный Феодорит

IV. Corpus Areopagiticum

V. Писатели VI-го и VIΙ-го веков

VI. Отцы-аскеты

VII. Преподобный Максим Исповедник

VII. Преподобный Иоанн Дамаскин

Библиография

Протоиерей Флоровский Георгий - Восточные отцы Церкви - Святой Игнатий Антиохийский

О жизни св. Игнатия мы мало знаем. Мученические акты, сохранившиеся и двух изложениях, римском и антиохийском, лишены всякого исторического достоинства. Достоверно только то, что можно извлечь из сохранившихся посланий самого св. Игнатия, из послания его друга, св. Поликарпа, епископа Смирнского, и из отрывочных упоминаний древних церковных писателей. Св. Игнатий носил два имени: римское или италийское Игнатия (Игнатиус или Егнатиус) и греческое Феодора — Богоносец, это второе имя, а не прозвище. О национальности, о времени рождения^ о жизни св. Игнатия до последних ее лет мы нс знаем почти ничего. Вероятно, он не был христианином по рождению и обратился уже в зрелые годы. О себе св. Игнатий выражался всегда со смирением и уничижением, называл себя «выкидышем» (Рим. IX), «отбросом» (Еф. VIII), «последним» и недостойным членом сирийской Церкви. В этих резких и неожиданных отзывах св. Игнатия о самом себе можно видеть намек на тяжелое прошлое, на позднее или трудное обращение ко Христу. И вместе с тем в них сказывается горячая и пылкая натура св. мученика. Древние предания ставят его в непосредственную связь с апостолами.

Златоуст называл его впоследствии «общником апостолов в речах и в том, что неизреченно». Он был непосредственным или вторым преемником апостола Петра в Антиохии, — «вторым после блаженного Петра» называет его Ориген, позже Евсевий. Св. Афанасий Александрийский сближает его непосредственно с апостолами, а Феодорит говорит о его поставлении на архиерейство «десницею великого Петра». Указания апостольских постановлений, будто Игнатий был поставлен апостолом Павлом и одновременно апостолом Петром был поставлен во епископы Еводий, вряд ли достоверно. Игнатий, вероятно, был преемником Еводия. Во всяком случае, в представлении древних св. Игнатий бесспорно был «апостольским мужем». О его епископском служении сохранилось только одно известие: историк Сократ рассказывает о нем, что он видел ангельские хоры, воспевавшие Св. Троицу в антифонах, и поэтому ввел в Антиохии антифонное пенье, именно оттуда и перешедшее в другие Церкви. Возможно, что это и было так. Попеременное пение было в употреблении в иудейской псалмодии. Плиний-младший сообщает о вифинских христианах, что они прославляли Христа, как Бога, в «попеременных песнях». Может быть в Антиохии этот обычай был утвержден св. Игнатием. Не случайно св. Игнатий в переносном смысле призывает ефесских и римских христиан «образовать хор» и воспевать Отца через Христа Иисуса. Сам Игнатий называет Антиохийскую Церковь — «церковью Сирии». По-видимому, Сирия имела Антиохию своим церковно-иерархическим центром, подобно тому, как в Антиохии собирался провинциальный съезд Сирии, Киликии и Финикии. С ранних времен Антиохия была большим христианским центром.

Исторический туман вокруг образа св. Игнатия рассеивается только под конец его жизни. Антиохийской Церкви коснулось гонение на христиан, это было во времена Траяна. Епископ Игнатий был осужден на казнь, и осуществление приговора должно было состояться в Риме. Неизвестно никаких подробностей об этом гонении, и можно подвергать сомнению самый факт гонения. Во всяком случае, по-видимому, осужден был только один св. Игнатий. Из письма Траяна к Плинию-младшему мы знаем о взглядах тогдашних властей на христиан: их не должно разыскивать, но раз они обвинены и обличены, то подлежат аказанию. Преследование шло не сверху, но снизу: на христиан доносили иудеи и чернь, их окружала клевета, власть привлекала их к ответу как вольных или невольных виновников общественного беспокойства. По-видимому, положение не изменилось и к временам Адриана, как можно судить по его рескрипту Минуцию Фундану, который, впрочем, в подлиннике до нас не дошел. Официального сыска христиан не было, их предавали на следствие и суд добровольные доносчики, но на суде христиане оказывались виновными в отправлении неразрешенного культа и в упорном неповиновении, в уклонении от культа императоров. Тогда их осуждали на казнь. По посланиям св. Игнатия можно предполагать, что в Антиохийской Церкви были какие-то смуты и разделения, которые утихли во время пути св. Игнатия в Рим: Сирия обрела снова мир, восстановился снова порядок и прежнее величие.