Георгий Флоровский - Избранные богословские статьи

Созидая Церковь Свою, в таинственном предварении Своих спасительных страданий, Господь устанавливает на Тайной Вечери святейшее таинство Нового Завета и раскрывает ученикам, что это есть таинство единства и любви. О любви учит и назидает апостолов Спаситель в ту ночь . И говорит о любви как о силе соединяющей . Он говорит о Себе как о Новом и Втором Адаме - как Новый Адам Господь есть Путь для человеков, в Нем и чрез Него приходящих к Отцу. И таинственный дом Отца, в котором обители многи суть, это - сам Господь, в Теле Которого, в Церкви, верующие в Него благодатною силой любви соединяются в таинственной сотелесности с Ним и между собою. И соединяются чрез таинство Плоти и Крови - по Его собственному слову : «Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне пребывает и Я в нем» (Ин 6:56). Апостольское учение о Церкви как о Теле Христовом передает прежде всего литургически й опыт, выражает евхаристическую действительность: "Един хлеб, и мы многие единое тело, ибо все причащаемся от единого хлеба» (1 Кор 10: 17).Златоуст объясняет: "Мы - самое то тело. Ибо что такое хлеб? Тело Христово... Чем делаются причащающиеся? Телом Христа . . . Не много тел, но одно тело"...

Георгий В. Флоровский - Избранные богословские статьи

М.: "Пробел", 2000 год - 317 с.

ISBN 5-89346-010-3

Георгий В. Флоровский - Избранные богословские статьи - Содержание

От издателей

Дом Отчий (1927)

Тварь и тварность (1928)

Евхаристия и соборность ( 1929)

О смерти крестной (1930)

Богословские отрывки (1931 )

Кафоличность Церкви (1934)

О границах Церкви (1934)

Проблематика христианского воссоединения (1934)

Церковь: ее природа и задача (1948)

Ночная тьма (1948)

Утрата библейского мышления (1951)

Христианспю и цивилизация (1952)

Век патристики и эсхатология. Введение ( 1955)

Вера и культура (1956)

Этос Православной Церкви (1959)

Святой Григорий Палама и предание Отцов (1960)

Авторитет Древних Соборов и предание Отцов (1967)

Георгий Флоровский. Энциклопедическая справка

Сведения об изданиях, по тексту которых печатаются статьи данной книги

Георгий В. Флоровский - Избранные богословские статьи - Дом Отчий

В учении о Церкви «велия благочестия тайна» раскрывается верующему сознанию во всей своей неисследимой полноте. Церковь есть дело Христово на земле, объективный результат Его искупительного подвига, образ Его благодатного пребывания в мире, «во все дни, до скончания века». В Церкви завершается и исполняется божественное домостроительство. Именно на Церковь в лице Двенадцати и иже с ними, как на предызбранный начаток, нисшел Дух Святый в «Страшном и неисповедимом тайнодействии» Пятидесятницы; и в Церкви как «доме Божием» совершается и продолжается силою, и действом., и благодатью Всесвятого Духа спасение, освящение и «обожение» твари. Церковь есть единственная «дверь жизни», по выражению св. Иринея Лионского, и вместе с тем — богатая «сокровищница» всего, относящегося к истине.

И поэтому только в Церкви, из Церкви и через Церковь открывается подлинный путь христианского ведения и благочестия. Ибо христианство не есть учение, которое можно было бы воспринять чрез внешнее научение, но жизнь, которой должно существенно приобщиться, которую можно получить только чрез действительное рождение от источника жизни. Мало и недостаточно знать христианство, «иметь христианский образ мысли»; надо быть христианином, жить «во Христе», и это возможно лишь чрез жизнь в Церкви. Христианство есть опыт. И все христианское вероучение по происхождению своему есть именно церковное вероучение, описание церковного опыта, свидетельство Церкви о врученном ей «залоге веры» — только чрез это харизматическое церковное удостоверение вероопределения получают полноту силы и значимости, и получают не как от власти и авторитета, но как голос Духа Святого и самого Господа, «никогда не удаляющегося, но пребывающего неотступно». «Изволися Духу Святому и нам» - эта торжественная формула соборных постановлений возводит все свидетельства Церкви к их подлинному «живоносному источнику».

Не только мистически, но также и исторически Церковь есть единственный источник христианской жизни и христианского учения. Ибо явилось миру христианство только в виде Церкви. С другой стороны, и по содержанию своему христианское вероучение в последнем счете сводится именно к учению о Церкви как о вечном Новом Завете, как о «Теле Христовом»; и всякое повреждение учения о Церкви, всякое нарушение полноты церковного самочувствия неизбежно влечет за собою и общие догматические, вероучительные неточности, неправильности и искажения. Вот почему, в сущности, не может быть особого, отдельного и законченного догматического учения о Церкви, закрепленного в общедоступных догматических формулировках. Ибо Церковь есть средоточие всего христианства, и познаваема она только изнутри, через опыт и подвиг благодатной жизни — не в отдельных догматических определениях, но во всей полноте исповедания веры. И, как верно замечает один современный русский богослов, «нет понятия церковности, но есть сама она, и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное, что знает он».

Христианство не исчерпывается ни учением, ни моралью, ни совокупностью теоретических познаний, ни сводом нравственных предписаний или правил, и не они первичны в нем. Христианство есть Церковь. В Церкви содержится и преподается учение, «догматы Божии», предлагается «правило веры», чин и устав благочестия. Но сама Церковь есть нечто неизмеримо большее. Христианство есть не только учение о спасении, но само спасение, единожды совершенное Богочеловеком; «и смерть Его, а не учение Его и не жизнь строгая людей составляет средство примирения», по четкому и твердому выражению русского догматиста Филарета, архиепископа Черниговского. В православном сознании Христос есть прежде всего Спаситель — не только «учитель благий» и не только Пророк, но более всего — Царь и Первосвященник, «Царь мира и Спас душ наших». И спасение заключается не столько в благовестии Царствия Небесного, сколько именно в Богочеловеческом лике самого Господа и в деле Его, в Его «спасительной страсти» и «животворящем Кресте», в Его смерти и воскресении. Ибо «если не воскрес Христос, то тщетна наша вера» ... Христианство есть Вечная Жизнь, открывшаяся миру в неисповедимом Воплощении Сына Божия и открывающаяся верующим через святые Таинства благодатью Святого Духа. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам»... По выражению замечательного русского подвижника недавнего прошлого епископа Феофана Затворника, «в сознании христианина первое видится Лице Христа Господа, Сына Божия Воплощенного, а за завесою плоти Его созерцается Триипостасный Бог». В Православном сознании Господь Иисус Христос прежде всего есть Сын Божий, Слово Воплощенно, «Един сый от Святыя Троицы», Агнец Божий, вземляй грехи мира ... И вера православная совершенно неотделима от Лица Богочеловека, невозможна вне живого общения с Ним чрез таинства Церковные.

Флоровский - Догмат и история