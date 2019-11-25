Протоиерей Георгий Флоровский - Догмат и история

Современному образованному читателю нет нужды представлять о. Георгия Флоровского. Труды выдающегося православного мыслителя хорошо знакомы как людям церковным, так и всем, желающим побольше узнать о православии не из вторых рук. Книги Флоровского о богословии святых отцов и об истории русской богословской мысли давно стали настольными для тысяч исследователей, а в последнее время отечественные читатели получили возможность ознакомиться с подробной биографией отца Георгия, написанной Э. Блейном. Были опубликованы письма молодого Флоровского, проливающие яркий свет на первые годы становления крупнейшего богослова современности. Совсем недавно, наконец, появился сборник работ о. Георгия, посвященных отечественным мыслителям прошлого.

Будет ошибкой сказать, что в России вовсе недоступны богословские статьи о. Георгия, опубликованные по большей части на иностранных языках и составляющие важную часть его творческого наследия. Еще в далекие семидесятые они находили своего читателя в малотиражных церковных изданиях, в машинописных переводах духовных академий и даже в попадавших иногда на родину автора иностранных оригиналах. С падением цензурной плотины перепечатки и переводы работ Флоровского стали появляться всё чаще, порой в знаменитых столичных изданиях, хотя по большей части — в малоизвестных журналах и сборниках. Практически весь «английский Флоровский» уже переведен в России и переведен не один раз. Исходя из этих соображений, составители настоящей книги не имели перед собой задачи «во что бы то ни стало» и «в каком угодно виде» ознакомить читающую Россию с трудами о. Георгия. Для этого существует масса других возможностей. Цель нашего издания иная — дать целостное представление о богословской концепции Флоровского в ее существеннейших элементах, если угодно — реконструировать ее как систему. Этим и определяется подбор статей для настоящей книги. Все они сгруппированы вокруг основной темы, вынесенной в заглавие — темы Догмата и Истории.

Протоиерей Георгий Флоровский - Догмат и история

Москва, Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998

ISBN 5-900249-27-1

Протоиерей Георгий Флоровский - Догмат и история - Оглавление

От составителя

От редактора

Откровение и истолкование. Пер. Наталии Холмогоровой

Положение христианского историка. Пер. Наталии Холмогоровой

Понятие Творения у святителя Афанасия Великого. Пер. Владимира Пислякова

Тварь и тварность

Cur Deus Homo? О причине Воплощения. Пер. Юлии Вишневецкой

Приснодева Богородица. Пер. Наталии Холмогоровой

О смерти крестной

Воскресение жизни. Пер. Владимира Пислякова

Империя и пустыня. Антиномии христианской истории. Пер. Глеба Ястребова

Противоречия оригенизма

Антропоморфиты египетской пустыни. Часть первая. Пер. Наталии Холмогоровой

Феофил Александрийский и Апа Афу из Пемдже. Антропоморфиты египетской пустыни. Часть вторая. Пер. Наталии Холмогоровой

Ориген, Евсевий и иконоборческий спор. Пер. Наталии Холмогоровой

Святитель Григорий Палама и традиция отцов. Пер. Наталии Холмогоровой

О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси

О воскресении мертвых

О последних вещах и последних событиях. Пер. Наталии Холмогоровой

Комментарии

Библиографические обозначения

Протоиерей Георгий Флоровский - Догмат и история - От редактора

Хороший русский текст — вот первое и безусловное требование к любому переводу, критерий качества работы переводчика и редактора. Эта максима, известная всякому студенту-филологу, приобретает особенную значительность, когда речь идет о трудах о. Георгия Флоровского. Дело в том, что сам о. Георгий был невероятно требователен к переводу — причем не только своих собственных статей. Эта чуткость заставляла его порой говорить, что перевод попросту невозможен... Именно поэтому следовало всячески избегать обращения перевода в подстрочник, не бояться выходить за рамки «первой дословности». Поступать так вполне корректно, ведь сам автор повторял: «Если я хочу сказать что-то по-русски, я выражаю мысль определенным образом, а если по-английски, то должен сказать это иначе» (Жизнеописание отца Георгия, с. 231). Следовательно, резко возрастает роль и ответственность переводчика — при переводе мысль, выражаясь языком Флоровского, придется угадывать. Здесь-το и может сказаться нехватка сочувствующего воображения, которое появляется только в результате накопления немалого опыта. Приступая к работе над переводами, мы вполне осознавали бесспорность этих чрезвычайно обязывающих тезисов, изложенных в статье о. Георгия «Положение христианского историка» (которая, заметим, представляет интерес не только как исследование на тему возможности и «оправдания» исторического знания, не только как изложение богословия истории, но и как эссе в области герменевтики, прекрасно раскрывающее некоторые аспекты искусства перевода).

К счастью, исключительная целостность взглядов о. Георгия во многом облегчила нашу задачу. По мере углубления в богословие Флоровс- кого и обнаружения в нем четкого стержня, ярко выраженного основного направления его мысли, всё более понятными становились детали, всё большую очерченность приобретали контуры, всё яснее и рельефнее проступало гармоничное мировоззрение выдающегося богослова. Книга, как нам кажется, являет собой единый монолит, и как при работе над ней, так и при чтении ее только знакомство с целым позволяет в полной мере усвоить частности. Есть и еще одна причина, по которой стремиться к литературному качеству перевода было совершенно необходимо. По сравнению с научными работами других авторов, в статьях о. Георгия смысл находится в значительно большей связи со стилем. И потому передача первого совершенно невозможна без стремления воспроизвести второе — как невозможно это в художественном произведении. Здесь Флоровский достойно подражает отцам ранней Церкви, прекрасно владевшим ораторским искусством: статья о. Георгия всегда еще и проповедь, а яркая метафора, запоминающаяся игра слов, меткий афоризм — не случайные стилистические украшения, но существенные элементы смысловой ткани. Несколько слов о текстологическом подходе к изданию данной книги. Все статьи, написанные о. Георгием по- русски (их в нашем сборнике пять), набраны по новой орфографии. Во многих местах пунктуация приведена к соответствию современным нормам русского языка. Были также исправлены явные типографские ошибки, вставлены переводы цитат на иностранных языках и пояснения к некоторым специальным терминам русского языка.